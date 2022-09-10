Приглашаем в круиз на комфортабельном теплоходе в День победы, с просмотром праздничного фейерверка! В программе прогулки: шикарные виды на центр праздничной столицы, и конечно, кульминация вечера — фейерверк в честь 9 мая, который вы увидите с самого лучшего ракурса. Отличное настроение и незабываемые впечатления гарантированы!
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (14+)
|от 2 200 ₽
|Льготный (студенты, пенсионеры, инвалиды (2 и 3 кат.)
|2 200 ₽
|Детский (0-13)
|от 1 900 ₽
|Льготный (студенты, пенсионеры, инвалиды (2 и 3 гр.)
|1 900 ₽
|Льготный (студенты, пенсионеры, инвалиды 2 и 3 гр.)
|1 900 ₽
Что вас ожидает:
- Фонтанный комплекс на Водоотводном канале
- Малый Каменный мост
- Водоотводный канал
- Памятник Петру Первому
- Крымский мост
- Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького
- Нескучный Сад
- Театр Стаса Намина
- Андреевский мост
- Воробьевы горы
- Стадион «Лужники»
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
Описание
Вечерняя Москва-река и праздничный салют Наш теплоход отправится на прогулку по вечерней Москве-реке от причала «Третьяковский». В преддверии праздничных мероприятий город особенно хорош. Вы полюбуетесь украшенными набережными, историческим центром и салютом в честь Дня победы. Важная информация: Посадка на рейс начинается за 10 минут до отправления теплохода. Просим вас приходить на посадку заблаговременно.
9 сентября в 21:20.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтанный комплекс на Водоотводном канале
- Малый Каменный мост
- Водоотводный канал
- Памятник Петру Первому
- Крымский мост
- Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького
- Нескучный Сад
- Театр Стаса Намина
- Андреевский мост
- Воробьевы горы
- Стадион «Лужники»
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
Что включено
- Виды ночного города
- Праздничный салют с борта теплохода
Что не входит в цену
- Проезд до/от места отправления
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Третьяковский»
Когда и сколько длится?
Когда: 9 сентября в 21:20.
Экскурсия длится около 2 часов 18 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
L.m.m
10 сен 2022
I
Irina
18 июня 2021
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