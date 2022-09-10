День победы с просмотром салюта с теплохода от причала «Третьяковский»

Групповая экскурсия в Москве
Приглашаем в круиз на комфортабельном теплоходе в День победы, с просмотром праздничного фейерверка! В программе прогулки: шикарные виды на центр праздничной столицы, и конечно, кульминация вечера — фейерверк в честь 9 мая, который вы увидите с самого лучшего ракурса. Отличное настроение и незабываемые впечатления гарантированы!
День победы с просмотром салюта с теплохода от причала «Третьяковский»
День победы с просмотром салюта с теплохода от причала «Третьяковский»
День победы с просмотром салюта с теплохода от причала «Третьяковский»
Ближайшие даты:
9
мая

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (14+)от 2 200 ₽
Льготный (студенты, пенсионеры, инвалиды (2 и 3 кат.)2 200 ₽
Детский (0-13)от 1 900 ₽
Льготный (студенты, пенсионеры, инвалиды (2 и 3 гр.)1 900 ₽
Льготный (студенты, пенсионеры, инвалиды 2 и 3 гр.)1 900 ₽

Что вас ожидает:

  • Фонтанный комплекс на Водоотводном канале
  • Малый Каменный мост
  • Водоотводный канал
  • Памятник Петру Первому
  • Крымский мост
  • Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького
  • Нескучный Сад
  • Театр Стаса Намина
  • Андреевский мост
  • Воробьевы горы
  • Стадион «Лужники»
  • МГУ ИМ.М.В. Ломоносова

Описание

Вечерняя Москва-река и праздничный салют Наш теплоход отправится на прогулку по вечерней Москве-реке от причала «Третьяковский». В преддверии праздничных мероприятий город особенно хорош. Вы полюбуетесь украшенными набережными, историческим центром и салютом в честь Дня победы. Важная информация: Посадка на рейс начинается за 10 минут до отправления теплохода. Просим вас приходить на посадку заблаговременно.

9 сентября в 21:20.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фонтанный комплекс на Водоотводном канале
  • Малый Каменный мост
  • Водоотводный канал
  • Памятник Петру Первому
  • Крымский мост
  • Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького
  • Нескучный Сад
  • Театр Стаса Намина
  • Андреевский мост
  • Воробьевы горы
  • Стадион «Лужники»
  • МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
Что включено
  • Виды ночного города
  • Праздничный салют с борта теплохода
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места отправления
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Третьяковский»
Когда и сколько длится?
Когда: 9 сентября в 21:20.
Экскурсия длится около 2 часов 18 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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10 сен 2022
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18 июня 2021

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