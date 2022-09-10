Приглашаем в круиз на комфортабельном теплоходе в День победы, с просмотром праздничного фейерверка! В программе прогулки: шикарные виды на центр праздничной столицы, и конечно, кульминация вечера — фейерверк в честь 9 мая, который вы увидите с самого лучшего ракурса. Отличное настроение и незабываемые впечатления гарантированы!

Описание

Вечерняя Москва-река и праздничный салют Наш теплоход отправится на прогулку по вечерней Москве-реке от причала «Третьяковский». В преддверии праздничных мероприятий город особенно хорош. Вы полюбуетесь украшенными набережными, историческим центром и салютом в честь Дня победы. Важная информация: Посадка на рейс начинается за 10 минут до отправления теплохода. Просим вас приходить на посадку заблаговременно.