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Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
«По пути остановимся и сделаем несколько снимков у Главного Универмага Москвы, после от Красной площади отправимся в парк «Зарядье» — инновационное общественное пространство с россыпью нетривиальных фото-локаций и любопытных историй»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль: путешествие в прошлое для юных исследователей
Откройте для ваших детей сказочную историю Московского Кремля в увлекательной экскурсии с элементами игры и диалога
Начало: В районе метро Александровский сад
«Через парк Зарядье мы дойдем до Парящего моста: любуясь панорамой Кремля, путешественники ответят на мои вопросы для закрепления знаний»
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
«Из древнего района Китай-город мы отправимся в новомодный парк Москвы Зарядье, где нас уже будут поджидать приключения: передвигаясь по старинным посланиям, дети отыщут клад, полюбуются днем звездами и попробуют отгадать загадки»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
«А завершится экскурсия на одной из самых знаменитых улиц Китай-города — Варварке, где вы увидите Старый Английский двор, Палаты бояр Романовых и насладитесь замечательным видом на модный парк Зарядье»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
«Красная площадь, парк Зарядье и чай в старинных палатах»
11 июня в 17:00
15 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
«Спускаясь к парку Зарядье, поговорим о трёх главных улицах центра: Никольской — улице Просвещения, Ильинке — колыбели банковского дела, и Варварке, усеянной церквушками»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайной тропой - в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Начало: у отеля Метрополь
«В Зарядье — прогуляетесь по ландшафтному парку и Парящему мосту, ставшему мировой знаменитостью»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
«Вы увидите визитные карточки столицы: кремлевские стены, храм Василия Блаженного, мавзолей, Никольскую улицу, парк Зарядье, церкви Варварки, ГУМ и Лобное место»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Квест
2 часа
Квест-путешествие по Зарядью для детей
Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз
Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1
«Детям предстоит исследовать парк Зарядье и улицу Варварку»
9 июня в 17:00
11 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
13 часов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Вы полюбуетесь топ-достопримечательностями: небоскрёбами Москвы-Сити, парящим мостом парка «Зарядье», Кремлём, парком им»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Пешеходная экскурсия по историческому району Москвы – Зарядье с посещением смотровой площадки в парке Зарядье и медиа-аттракционом «Полет над …»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100₽ за человека
Групповая
1 час
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
Начало: Причал "Кленовый Бульвар" (м. "Коломенская")
«Ежедневно утром от Нагатинского затона до парка «Зарядье» вы можете наслаждаться речной прогулкой по привлекательной цене»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 95₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 м
«И, конечно, вы взглянете на излюбленное место горожан — Зарядье, где простирается Москва-река»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы
Начало: У Воскресенских ворот
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
850₽ за человека
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
«Биржевая площадь, парк Зарядье»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями
Столица без барьеров: Китай-город и парк Зарядье
Начало: В районе метро «Китай-город»
«После отправимся в парк Зарядье: он появился недавно, но уже очень популярен у москвичей и гостей столицы»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты Варварки и Зарядья: путешествие в историю Москвы
Исследуйте средневековую Москву: от древних церквей Варварки до современного парка Зарядье с эксклюзивными видами
Начало: М. Китай-город
«По пути вы узнаете об особенностях городского уклада москвичей 16-19 веков, увидите, что сейчас находится на месте бывшего городского посада, и конечно, прогуляетесь по территории парка «Зарядье», по его холмам и тенистым аллеям»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
«Парк «Зарядье» — вдоль и поперек»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье
Прогулка по седой московской улице и современному парку под увлекательные истории о Китай-городе
Начало: На Славянской площади
«Под боком у Красной площади раскинулся просторный и ультрасовременный по застройке и технологиям парк Зарядье»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зарядье и Варварка - путешествие по средневековой Москве
Понятно и увлекательно об истории города и шедеврах архитектуры
Начало: В районе метро Китай-город
«Зарядье — старинный район и современный парк»
Завтра в 18:00
14 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Красная площадь и парк Зарядье
Прогуляться по самому центру Москвы, узнать о её знаковых местах и полюбоваться природой России
Начало: У памятника Жукову
«Затем отправимся в парк Зарядье: здесь на небольшой территории уместились ландшафты четырех климатических зон»
Расписание: в четверг в 19:00
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
650₽ за человека
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Интересные сюжеты, примеры недюжинной смекалки и секреты города в незаметных деталях
Начало: в районе станции метро «Новокузнецкая»
«Далее пройдём в сторону Зарядья, где узнаем об известных маркетинговых ходах в 19 веке, честном купеческом слове, первых англичанах в Москве и еврейском гетто»
24 июня в 17:30
25 июня в 17:30
2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва еврейская
Рассказы о жизни общины и выдающихся людях на прогулке по центральным улочкам и площадям
Начало: В районе метро Китай-город
«Зарядье и улица Варварка — район еврейского гетто до революции»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:30
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Революция в Москве
Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России
Начало: в районе метро Площадь Революции
«📣 Прогуляемся по историческому району Зарядье — с парящего моста легко представить, как мог бы измениться облик Москвы, столицы Мировой революции»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Москве
«Мы пройдем по Патриаршему мосту - самой лучшей смотровой площадке в Москве, с которого открывается потрясающий вид на Московский Кремль, Красную и Соборную площадь, Охотный ряд, парк Зарядье и район Замоскворечье»
Расписание: Ежедневно в 15:15
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
О Москве легко и с душой
Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии
Начало: в районе м. Лубянка
«Лубянка и Никольская, Красная площадь и Храм Василия Блаженного, Зарядье и Варварка — эти названия хорошо знакомы москвичам и гостям столицы»
1 050₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Патриарший»
«Причал «Патриарший» — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — ЦДХ (Новая Третьяковка) — Крымский мост — Парк Горького (разворот) — Театр эстрады — Дом на набережной — Кремль — Парк «Зарядье» (разворот) — Причал «Патриарший»»
Завтра в 11:51
9 июня в 11:51
1 000₽ за человека
Групповая
1 час
Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Зарядье»
«Причал «Зарядье» — Кремль — Дом на набережной — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — ЦДХ (Новая Третьяковка) — Крымский мост — Парк Горького (разворот) — Причал «Зарядье»»
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 000₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
Прокатиться на теплоходе по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: На причале «Воробьёвы горы»
«Вы стартуете на причале «Воробьёвы горы» и отправитесь в сторону парка Зарядье»
Завтра в 11:58
9 июня в 11:58
400₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Открыть ландшафтное чудо столицы и разглядеть город «с воздуха» (экскурсия от ВДНХ)
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Лесная Сафмар» до парка Зарядье»
Расписание: в понедельник в 12:30
10 июня в 12:40
17 июня в 12:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Архитектурная экскурсия для детей «Город в деталях»
Рассмотреть гербовых животных, узнать особенности модерна и открыть шкатулку с призами
Начало: недалеко от метро "Площадь Революции"/"Театральная...
«Современный парк Зарядье и концертный зал в стиле хай-тек»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Изучить Москву от Кремля до современных небоскрёбов Сити за 3 часа
«Проедем мимо парка Зарядье и собора Василия Блаженного»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗумруд5 июня 2024Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ААлександра4 июня 2024Прекрасная экскурсия! Мария - очень интересный, спокойный и доброжелательный экскурсовод. Были с детьми - всё понятно, интересно, на любые вопросы детей отвечали, по времени оптимально - 1.5 часа, много узнали и не устали ходить. Рекомендую! Спасибо!
- ГГеоргий3 июня 2024Валерия просто чудесный рассказчик и обладает невероятным количеством информации про маршрут Варварка - Зарядье. У нас была большая группа и каждый отметил ее работу и был максимально доволен экскурсией. Очень рекомендуем!
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось. Спасибо!
- ААлександр3 июня 2024Всё хорошо, нам понравилось. Фото качественные и места/фоны для фото классные. Спасибо!
- ИИрина2 июня 2024Первого июня были на экскурсии «от Красной площади до Китай-города - рукой подать» с Марией Полевой. Услышали много интересных фактов
- ММарина1 июня 2024Уважаемые организаторы! Можно изменить время экскурсии, сделать раньше и позднее, будет не так много народу и не так жарко. К тому же можно дальше планировать свой день. А так все хорошо, спасибо.
- AAnna1 июня 2024Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Зарядье»
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