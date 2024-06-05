З Зумруд От Красной площади до Китай-города - рукой подать Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻

Б Бахеддин Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь» Все отлично, рекомендую!

А Александра Красная площадь: было - стало (в мини-группе) Прекрасная экскурсия! Мария - очень интересный, спокойный и доброжелательный экскурсовод. Были с детьми - всё понятно, интересно, на любые вопросы детей отвечали, по времени оптимально - 1.5 часа, много узнали и не устали ходить. Рекомендую! Спасибо!

Г Георгий Зарядье и Варварка - путешествие по средневековой Москве Валерия просто чудесный рассказчик и обладает невероятным количеством информации про маршрут Варварка - Зарядье. У нас была большая группа и каждый отметил ее работу и был максимально доволен экскурсией. Очень рекомендуем!

Н Наталья Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье с аудиогидом Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.

О Ольга Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья Все очень понравилось. Спасибо!

А Александр Парадная Москва: прогулка с фотографом Всё хорошо, нам понравилось. Фото качественные и места/фоны для фото классные. Спасибо!

И Ирина От Красной площади до Китай-города - рукой подать читать дальше об уже, казалось бы, известных событиях и зданиях, Мария - очень эрудированный экскурсовод, спасибо большое! Всем рекомендуем эту экскурсию. Иван и Ирина. Первого июня были на экскурсии «от Красной площади до Китай-города - рукой подать» с Марией Полевой. Услышали много интересных фактов

М Марина От Красной площади до Китай-города - рукой подать Уважаемые организаторы! Можно изменить время экскурсии, сделать раньше и позднее, будет не так много народу и не так жарко. К тому же можно дальше планировать свой день. А так все хорошо, спасибо.