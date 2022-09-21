Изысканный ужин под звуки саксофона на премиум-теплоходе Легенда

Приглашаем вас в потрясающий круиз с ужином через весь центр Москвы на комфортабельном теплоходе «Легенда»

4.4
67 отзывов
Приглашаем вас в потрясающий круиз с ужином через весь центр Москвы на комфортабельном теплоходе «Легенда».

Танцы под живую музыку в центре Москвы на открытом воздухе — таким будет вечер, который вы проведете в нашем круизе.

После ужина у вас будет возможность потанцевать под каверы любимых песен, а в это время за бортом будут проплывать невероятные пейзажи вечерней Москвы.
Изысканный ужин под звуки саксофона на премиум-теплоходе Легенда
Изысканный ужин под звуки саксофона на премиум-теплоходе Легенда
Изысканный ужин под звуки саксофона на премиум-теплоходе Легенда
Изысканный ужин под звуки саксофона на премиум-теплоходе Легенда
Изысканный ужин под звуки саксофона на премиум-теплоходе Легенда
Изысканный ужин под звуки саксофона на премиум-теплоходе Легенда
Изысканный ужин под звуки саксофона на премиум-теплоходе Легенда
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
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25
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Что вас ожидает 🤩

  • Набережная Тараса Шевченко
  • Москва-Сити
  • Гостиница Украина
  • Дом правительства
  • Мэрия Москвы
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион Лужники
  • Воробьевы горы
  • Нескучный Сад
  • Парк культуры им. А. М. Горького
  • Крымский мост
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Парящий мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вам предстоит насладится завораживающими видами с борта теплохода на столичные достопримечательности: небоскрёбы Москва-Сити, Воробьёвы горы, Парк Горького, Памятник Петру Первому, Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Собор Василия Блаженного. Приходи и оторвись на полную катушку!

Меню:

Салат:

«Дунай» свежие овощи, листья салата с муссом из феты и оливковым маслом.

Горячее блюдо:

Аппетитный шашлык из курицы или свинины с картофелем черри, лепёшкой и соусом.

Десерт:

Мороженое с шоколадным топингом и вафелькой или профитроли.

Прохладительные напитки:

Сок 200 мл.

Детское меню:

  • Салат овощной.
  • Наггетсы и картофель фри.
  • Сок 200 мл.
  • Мороженое с шоколадным топингом и вафелькой или профитроли.

Важная информация:

  • Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
  • После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.

Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Музыкальная программа
  • Питание в некоторых билетах
Что не входит
  • Питание в некоторых билетах
Место начала и завершения?
Причал «Мост Багратион»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
  • Крепкий алкоголь можно брать с собой при наличии чека из магазина. Другие напитки и продукты приносить на борт запрещается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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