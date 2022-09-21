Приглашаем вас в потрясающий круиз с ужином через весь центр Москвы на комфортабельном теплоходе «Легенда».



Танцы под живую музыку в центре Москвы на открытом воздухе — таким будет вечер, который вы проведете в нашем круизе.



После ужина у вас будет возможность потанцевать под каверы любимых песен, а в это время за бортом будут проплывать невероятные пейзажи вечерней Москвы.