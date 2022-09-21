Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вам предстоит насладится завораживающими видами с борта теплохода на столичные достопримечательности: небоскрёбы Москва-Сити, Воробьёвы горы, Парк Горького, Памятник Петру Первому, Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Собор Василия Блаженного. Приходи и оторвись на полную катушку!
Меню:
Салат:
«Дунай» свежие овощи, листья салата с муссом из феты и оливковым маслом.
Горячее блюдо:
Аппетитный шашлык из курицы или свинины с картофелем черри, лепёшкой и соусом.
Десерт:
Мороженое с шоколадным топингом и вафелькой или профитроли.
Прохладительные напитки:
Сок 200 мл.
Детское меню:
Салат овощной.
Наггетсы и картофель фри.
Сок 200 мл.
Мороженое с шоколадным топингом и вафелькой или профитроли.
Важная информация:
Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка на теплоходе
Музыкальная программа
Питание в некоторых билетах
Что не входит
Питание в некоторых билетах
Место начала и завершения?
Причал «Мост Багратион»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
Крепкий алкоголь можно брать с собой при наличии чека из магазина. Другие напитки и продукты приносить на борт запрещается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.