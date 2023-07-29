Что вас ждёт?

В стоимость каждого сета входят закуски, салаты, горячие блюда, десерты и напитки.

В стоимость билета без питания включена речная прогулка на теплоходе VIP-уровня и возможность заказать блюда из меню ресторана по своему вкусу, за дополнительную оплату.

В стоимость билета с питанием включена прогулка по Москве-реке на теплоходе VIP-уровня, а так же обед (ужин) по одному из сетов, указанных в описании прогулки.

В стоимость VIP билета входит прогулка на теплоходе «Ривер Палас» и депозит по меню на сумму 4300 рублей. В пределах указанной суммы вы сможете заказать любые блюда по своему усмотрению из меню в ресторане теплохода.

Теплоходы «River Palace» — это роскошь во всем! Барочные элементы интерьера, панорамные окна из итальянского стекла, позолоченные люстры из горного хрусталя, отделка пола мрамором.

Меню «СТАНДАРТ» (один вариант на выбор)

Сет №1:

Салат из печёной свеклы с крем-чизом и соусом Песто — 140 гр.

Аранчини из индейки с картофельным пюре и грибным соусом — 250 гр.

Торт Медовик — 100 гр.

Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина.

или:

Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом 140 грамм.

Мурманская треска сервируется белым рисом и соусом Белое вино 250 грамм.

Пирожное Морковное 100 гр.

Чай/кофе/сок/морс/бокал вина.

Меню «VIP 1» (один вариант на выбор).

Сет №2:

Салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом 240 грамм.

Щёчки конфи сервируются пастой Птитим и грибным соусом 280 грамм.

Торт Манго-Маракуйя 100 грамм.

Чай/кофе/сок/морс/бокал вина.

Меню «VIP 2» (один вариант на выбор).

Сет №3: