Роскошный круиз по Москве-реке: выбирайте билет с изысканным обедом или ужином
Приглашаем вас на борт панорамного лайнера.
Проведите свой круиз в атмосфере роскоши и комфорта. Насладитесь видами на набережные Москвы-реки, Воробьевы горы, Кремль и Зарядье в ходе 2,5 или 3-х часовой прогулки. Вы можете выбрать как посадочный билет с изысканным сетом обеда или ужина, так и просто посадочный билет без питания.
Проведите свой круиз в атмосфере роскоши и комфорта. Насладитесь видами на набережные Москвы-реки, Воробьевы горы, Кремль и Зарядье в ходе 2,5 или 3-х часовой прогулки. Вы можете выбрать как посадочный билет с изысканным сетом обеда или ужина, так и просто посадочный билет без питания.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Сити-Экспоцентр
- Центр международной торговли
- Дом Правительства России
- Мэрия Москвы
- Гостиница «Украина»
- Киевская площадь
- Новодевичий монастырь
- СК «Лужники»
- Церковь Св. троицы на Воробьевыхгорах
- МГУ им. М. В. Ломоносова
- Нескучный сад
- Президиум Российской Академии Наук (РАН)
- Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
- ЦПКиО им. А. М. Горького
- Крымский мост
- Центральный дом художника
- Памятник Петру Великому
- Храм Христа Спасителя
- Театр Эстрады
- Дом на Набережной
- Кремль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждёт?
В стоимость каждого сета входят закуски, салаты, горячие блюда, десерты и напитки.
В стоимость билета без питания включена речная прогулка на теплоходе VIP-уровня и возможность заказать блюда из меню ресторана по своему вкусу, за дополнительную оплату.
В стоимость билета с питанием включена прогулка по Москве-реке на теплоходе VIP-уровня, а так же обед (ужин) по одному из сетов, указанных в описании прогулки.
В стоимость VIP билета входит прогулка на теплоходе «Ривер Палас» и депозит по меню на сумму 4300 рублей. В пределах указанной суммы вы сможете заказать любые блюда по своему усмотрению из меню в ресторане теплохода.
Теплоходы «River Palace» — это роскошь во всем! Барочные элементы интерьера, панорамные окна из итальянского стекла, позолоченные люстры из горного хрусталя, отделка пола мрамором.
Меню «СТАНДАРТ» (один вариант на выбор)
Сет №1:
- Салат из печёной свеклы с крем-чизом и соусом Песто — 140 гр.
- Аранчини из индейки с картофельным пюре и грибным соусом — 250 гр.
- Торт Медовик — 100 гр.
- Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина.
или:
- Салат из томатов с греческим сыром и прованским соусом 140 грамм.
- Мурманская треска сервируется белым рисом и соусом Белое вино 250 грамм.
- Пирожное Морковное 100 гр.
- Чай/кофе/сок/морс/бокал вина.
- Меню «VIP 1» (один вариант на выбор).
Сет №2:
- Салат из свежих овощей с рукколой и ореховым соусом 240 грамм.
- Щёчки конфи сервируются пастой Птитим и грибным соусом 280 грамм.
- Торт Манго-Маракуйя 100 грамм.
- Чай/кофе/сок/морс/бокал вина.
- Меню «VIP 2» (один вариант на выбор).
Сет №3:
- Микс салат с тигровыми креветками и кунжутным соусом 180 гр.
- Филе Дорадо сервируется цукини и соусом Шампань 240 гр.
- Карамельный Чизкейк 100 гр.
- Чай/ кофе/сок/морс/ бокал вина.
Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
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Ответы на вопросы
- Что входит
- 2,5 или 3-х часовая прогулка на современном панорамном лайнере премиум класса
- Обед, ужин (в зависимости от типа выбранного билета)
- Что не входит
- Обед, ужин (в зависимости от типа выбранного билета)
- Гид, аудиогид
- Место начала и завершения?
- Причал "Сити-Экспоцентр" (м. "Выставочная")
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 549 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
29 июля 2023
Мне не понравилось! Три часа без рассказа о Москве! Просто сидишь за столом и ешь!
С
Сергей
29 июля 2023
С
Сергей
29 июля 2023
Все хорошо! Отличный салон, хорошая еда. Подбор музыки можно улучшить, чтобы совпадало с настроение прогулки по реке и спокойному обеду. Подбор сэтов птица рыба мясо и бокал вина неплохо, но похоже, можно обойтись без сетов и заказать по меню более интересные блюда. Или добавить сэт для вегетарианцев, детей или отправлять покупателя путевки по ссылке на меню для заказа.
Почти опоздал. Совет приезжать за 20 минут хорош, но хорошо бы показать, как добираться до пристани Метро и пешим образом.
Почти опоздал. Совет приезжать за 20 минут хорош, но хорошо бы показать, как добираться до пристани Метро и пешим образом.
Л
Людмила
28 июля 2023
Персонал теплохода внимательный и доброжелательный. По времени всё пунктуально. Еда вкусная.
T
T222t
28 июля 2023
Добрый день! Спасибо за экскурсию все понравилось. Пожелание разнообразить меню. Хочу выразить благодарность официанту Андрею за хорошее уважительное доброжелательное отношение к клиенту.
С уважением Калмыкова Т. И.
С уважением Калмыкова Т. И.
К
Каргина
27 июля 2023
В целом все понравилось, но для путешествия в дождь условий никаких, поскольку нет ливневок и дождь заливает окна полностью - ничего не видно; если подняться на верхнюю палубу, то также окажитесь полностью в воде. Это конечно омрачало путешествие
А
Александр
27 июля 2023
С
Светлана
27 июля 2023
Все очень плохо.
М
Мария
26 июля 2023
Очень понравилась атмосфера, еда (куриная котлета с булгуром и морковное пирожное просто восторг), наша официантка была очень заботливая и улыбчивая. Еще очень круто, что увидели и дневную Москву и закат солнца и ночные огни города!
Г
Гиляна
25 июля 2023
Добрый день, билеты покупала без обеда, но кухня по меню, и сама прогулка на теплоходе очень понравилась)), единственный минус, невозможно было дозвониться до компании, и договориться об обмене билета с обедом. И на Электронную почту, так и не ответили. Спасибо!
Т
Тамбовский
25 июля 2023
Маршрут неплохой, красивые места, есть на что посмотреть. Еда тоже неплохая, все вкусно, хоть и дороговато (но понятное дело, это ж ресторан на теплоходе). В целом очень довольны поездкой.
Из минусов хотелось бы отметить количество людей, расстановка мест. Слишком много людей, все сидят слишком близко. На мой вкус, лучше сократить количество посадочных мест, при этом увеличить пространство между местами.
Из минусов хотелось бы отметить количество людей, расстановка мест. Слишком много людей, все сидят слишком близко. На мой вкус, лучше сократить количество посадочных мест, при этом увеличить пространство между местами.
С
Скачкова
24 июля 2023
Пожалуйста, отпишите меня от всего спама и не смейте мне больше ничего присылать, я не подписывалась. Ни писем, ни смс не желаю от вас видеть.
Е
Екатерина
24 июля 2023
Прекрасная прогулка по реке! Предупредительный персонал! Приятная обстановка и уютная атмосфера. Брали 2 сета питания - вкусные были оба. Официант Диана разъяснила сразу особенности подачи блюд(закуска после отплытия, горячее на развороте и тортик на обратном пути😁). Сеты сытные. Обстановка приятная. Прогулялись по верхней палубе - налюбовались видами. Было ветрено и желающим предлагали пледы. Для гостей столицы не помешал бы аудиогид! Поеду еще!
В
Валерий
24 июля 2023
М
Мария
23 июля 2023
Безумно понравился корабль, вкусное меню
Ещё 534 отзыва
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