Маршрут от Мухиной горы до Филей - это уникальная возможность увидеть Москву с воды.
Путешествие на современном электросудне позволит насладиться видами исторических и современных достопримечательностей.
Узнайте о судьбоносных событиях 1812 года, оцените архитектурные шедевры сталинского ампира и амбициозные проекты Москвы-Сити. Каждому участнику предоставляются наушники для комфортного прослушивания экскурсии
5 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Всесезонное путешествие
- 🏙️ Уникальные виды на Москву
- 📜 Исторические факты
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🎧 Индивидуальные наушники
Что можно увидеть
- Мухина гора
- Гостиница «Рэдиссон»
- Дом Правительства Российской Федерации
- Комплекс «Москва-Сити»
Описание водной прогулки
Тем, кто устал от многолюдных поездок по центру Москвы, предлагаю отличную альтернативу — недолгий и очень эффектный видовой маршрут от Киевского вокзала до причала «Сердце Столицы» в Филях.
С борта современного электросудна мы увидим:
- Историческую местность Мухина гора, где в 1812 году решалась судьба России
- Гостиницу «Рэдиссон» — классическую московскую высотку в стиле сталинский ампир
- Дом Правительства Российской Федерации — символ современной России
- Комплекс «Москва-Сити» — новаторский проект международного делового центра и не только
И обсудим примечательные исторические события и малоизвестные факты:
- Вспомним, как начинался путь к великой победе русского народа над армией Наполеона и увидим места, связанные с этими событиями
- Оценим грандиозные планы строительства в Москве в советский период
- Познакомимся с яркими примерами архитектурных достопримечательностей и их особенностями
- Станем свидетелями современного строительства и выясним, какой проект считается самым амбициозным
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсия начинается на причале «Парк Фили»
- Пожалуйста, уточняйте наличие свободных мест перед бронированием
- Проезд на кораблике (экобасе) не входит в стоимость экскурсии и оплачивается на месте банковской картой или «Тройкой». Стоимость — от 200 до 500 ₽ в зависимости от дня недели и способа оплаты
- Каждый участник получает индивидуальные наушники на время экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Киевского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 349 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский экскурсовод с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 37 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
28 июл 2025
Экскурсия хорошая.
Народу было немного на кораблике, поэтому было комфортно.
Материал был понятный, хоть немного и хаотично поданный. Удобные устройства с наушниками выдают на время экскурсии, что очень удобно.
Не устроили организационные моменты.
Не устроили организационные моменты.
Ольга
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю вас за отзыв. Вы написали, что «Экскурсия хорошая, материал был понятный» — большое спасибо. Людей на посадку, особенно
Татьяна
15 июл 2025
Добрый день, спасибо за экскурсию! Буду рекомендовать
Ирина
12 июл 2025
Экскурсия мне очень понравилась. Интересно, познавательно, 1.5 часа пронеслись незаметно. Ольга отличный гид. Экскурсию однозначно рекомендую.
Ольга
Ответ организатора:
Ирина, спасибо вам участие в экскурсии. Сейчас в Москве работает три маршрута электросудов и каждый интересен по-своему.
Наталья
9 июл 2025
Великолепная экскурсия на прекрасном судне! Мне повезло: она оказалась приватной! ❤️ невероятный гид Ольга провела со мной полтора часа! Истории старой и современной Москвы!
Ольга
Ответ организатора:
Наталья, благодарю за участие в экскурсии. Речная экскурсия на электросудне - это возможность узнать о Москве новые истории, увидеть панорамы столицы с воды и прекрасно отдохнуть.
А
Анастасия
8 июл 2025
Спасибо Ольге за экскурсию
Ольга
Ответ организатора:
Анастасия, вам спасибо. Речные электросуда ходят по реке круглый год. Выбирайте удобный день и приходите с друзьями.
Ксения
30 июн 2025
Были на этой замечательной экскурсии. Двое взрослых и девочка 7лет. Информации было много, дочка иногда отвлекалась, но Ольга всячески пыталась завлечь её) за что отдельное «спасибо»)
Ольга
Ответ организатора:
Ксения, благодарю за ваш отзыв. В Москве много интересных мест и классных
экскурсий. Приходите снова все вместе.
Ирина
23 июн 2025
Ольга прекрасный, опытный гид! Всё было очень познавательно и увлекательно. Четко по времени, много информации, которую не знали и не слышали ранее. Очень рекомендую!!!
Анна
17 июн 2025
Большое спасибо за прекрасную, познавательную прогулку! Удобно, что используются радиогиды, рассказ слышно в любом месте речного трамвайчика. Прекрасный маршрут, виды на Москву. Нам все очень понравилось! Ольга- замечательный организатор, гид. Время пролетело незаметно, многое узнали, посмотрели, всецело насладились прогулкой.
О
Ольга
12 июн 2025
Очень познавательная экскурсия, в этом районе Москвы были впервые, узнали много нового! Время пролетело незаметно
Ольга
Ответ организатора:
Ольга, спасибо вам за участие в экскурсии. Я рада, что вам понравилось. Речные маршруты на электросудах стали очень популярны в
Ольга
9 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид Ольга рассказывала не только на протяжении всего маршрута, но и пока ожидали транспорт на причале. Сообщила много интересных фактов. Спасибо за отлично проведенное время!
В
Владимир
2 июн 2025
Очень понравилась экскурсия! Удобный кораблик, неспешная поездка - просто замечательно! Очень интересный рассказ о проплывающих мимо пейзажах, зданиях, местах, их истории. Не монотонным заученным монологом, а именно рассказ знающего человека, специалиста в своем деле, который любит то, чем занимается и о чем рассказывает. Однозначно, советую экскурсию всем! Ольга, спасибо большое!
А
Александр
19 мая 2025
18 мая 6 человек - дедушка с бабушкой, родители и двое внуков участвовали в экскурсии "От Мухиной горы до Филей". Старшим было очень интересно - узнали много нового. Внучке, дошкольнице,
Ирина
10 мая 2025
Ольга великолепный рассказчик. Путешествие на электросклне под ее расскащ прошло очень интересно и познавательно. Были озвучены исторический факты,много историй про Москва Сити и про новые стройки. А также про развитие
Галина
9 мая 2025
Очень интересная хорошо подготовленная экскурсия, Ольга отличный рассказчик, много исторических справок, достаточно глубоких и интересных, прогулка без экскурсии была бы совсем другой, очень рекомендуем
Е
Елена
5 мая 2025
Ездили на экскурсию 4 мая. С погодой нам повезло, было очень интересно, познавательно, не успевали фотографировать красоту и вертеть головой. Очень понравилось!!! Спасибо большое!
