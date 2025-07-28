читать дальше

летом, бывает много и на причале образуется очередь. Электросуда — не экскурсионный, а городской круглогодичный транспорт Москвы со своим графиком отправления. Кроме участников экскурсии на борту просто пассажиры. Я провожу экскурсию с индивидуальными наушниками для вашего комфорта. Вы были в составе сборной группы до 10 человек. Все люди разные: кто то из участников приходит раньше назначенного времени и ожидает на причале, другие участники приходят прямо к 12 часам, так как считают, что экскурсия начинается ровно в 12:00 и раньше приходить не стоит. Если группа в большинстве уже собралась и мы стоим в очереди на посадку, звоню гостям, которых ещё нет на причале, чтобы понять на какой рейс мы все успеваем. Позвонила вам, чтобы уточнить, а не поторопить вас. Правила на посадку одинаковые для всех пассажиров: посадка по живой очереди. В летнее время на борт берут 20-25 человек и оставляют половину мест свободными для пассажиров, которые будут заходить на других причалах.

Принимаю в работу ваши замечания, потому что отношусь серьёзно к комфорту участников экскурсии и делаю всегда всё возможное, чтобы гостям было максимально интересно и комфортно на экскурсии.

С уважением, гид Ольга Комолова