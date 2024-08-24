Москва театральная - судьбы и истории Бульварного кольца (в группе)

На экскурсии расскажем о судьбах знаменитостей, покажем памятник Гоголю, храм Пушкина и многое другое. Подходит для местных жителей, гостей города и театралов
На экскурсии по Бульварному кольцу Москвы вы узнаете о ярких и порой трагичных судьбах знаменитостей.

Вас ждёт скандальный памятник Гоголю, особняки в стиле ампир и модерн, храм, где венчался Пушкин, и
читать дальше

многое другое. Эта прогулка понравится местным жителям, гостям города и увлечённым театралам. Она может стать прекрасной прелюдией перед походом в театр им. Пушкина или МХАТ.

Взрослым и детям от 10 лет будет интересно узнать о неаполитанском дворце, доме полярников, особняке Луниных и других архитектурных памятниках Москвы

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Увлекательная прогулка по историческому Арбату
  • 🏛️ Уникальные архитектурные памятники Москвы
  • 📜 Интересные истории и тайны о легендарных местах
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и детей от 10 лет
  • 🎭 Знакомство с судьбами известных москвичей
  • 🕵️‍♂️ Открытие малознакомых фактов о знаменитых зданиях
    • Москва театральная - судьбы и истории Бульварного кольца (в группе)
    Москва театральная - судьбы и истории Бульварного кольца (в группе)
    Москва театральная - судьбы и истории Бульварного кольца (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 15:00, 18:00

    Что можно увидеть

  • Дом дурака
  • Памятник Гоголю
  • Дом полярников
  • Особняк Луниных
  • Площадь Никитские Ворота
  • Храм «Большое Вознесение»
  • Фонтан-ротонда «Александр и Натали»
  • Здание Марии Ермоловой
  • Особняк Смирнова

    • Описание экскурсии

    • Мы начнём прогулку у станции метро «Арбатская», где увидим знаменитый неаполитанский дворец, известный как Дом дурака. Познакомлю вас с яркой судьбой его хозяина
    • Разглядим самый скандальный памятник Гоголю во дворе дома, где он сжёг второй том «Мёртвых душ» и вскоре умер
    • Рассмотрим Дом полярников. Выясним, какую тайну он в себе хранит и как в нём жилось доктору Ватсону советского кино
    • Остановимся у особняка Луниных, чтобы обсудить, почему на самом эталонном ампирном особняке Москвы вместо щитов и доспехов красуются лиры
    • Вспомним, что за ворота стояли на площади Никитские Ворота
    • Увидим храм «Большое Вознесение» и фонтан-ротонду «Александр и Натали». А вы знаете, почему Пушкин и Гончарова венчались в недостроенном соборе?
    • Поговорим о здании, где жила великая актриса Мария Ермолова. Объясню, зачем в одном из окон установили розовое стекло
    • Пройдём мимо особняка Смирнова. Вы узнаете историю чудесного преображения здания в один из красивейших особняков Москвы в стиле модерн
    • И конечно, это не всё. Будет ещё много прекрасных архитектурных памятников и увлекательных рассказов

    Организационные детали

    Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.

    в понедельник и среду в 18:00, в пятницу в 15:00 и 18:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет950 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У станции метро «Арбатская»
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник и среду в 18:00, в пятницу в 15:00 и 18:00
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 5 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    5
    4
    3
    2
    1
    Ю
    24 авг 2024
    Замечальная экскурсия! Была с дочкой, ей 12 лет, рассказ замечательного экскурсовода заинтересовал не только меня но и ребенка, подача материала легкая, факты занимательные и познавательные, восприятие легкое. Оооочень интересно, смотришь на улицы и дома другими глазами благодаря рассказу, всем рекомендую
    С
    17 авг 2024
    Замечательный экскурсовод - глубокий, знающий, очень доброжелательный. Рекомендую!
    С
    11 авг 2024
    Спасибо Виктории за очень интересную и познавательную экскурсию по Бульварному кольцу. Маршрут составлен очень удобно и не напрягает в течении всей прогулки. Виктория интересный рассказчик и владеет достаточно большим информационным запасом по теме. В процессе экскурсии мы с еной узнали много новых неизвестных фактов из жизни театральной Москвы.
    Е
    7 авг 2024
    Виктория очень приятный и знающий рассказчик. Проведет вас по бульварам Москвы, расскажет историю зданий и их жителей. Много будет про театральный мир.
    Татьяна
    30 июл 2024
    Только позитивные впечатления! Экскурсия насыщенная,сколько интересных фактов узнала! Виктория очаровывает с первых минут:прекрасно владеет материалом,располагает к себе,не хотелось уходить! Спасибо большое! Рекомендую однозначно и жду новых экскурсий!

    Входит в следующие категории Москвы

    Похожие экскурсии из Москвы

    Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
    Пешая
    20 отзывов
    3 часа
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
    Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
    Начало: Перед входом в театр им. Моссовета
    23 сен в 15:00
    24 сен в 12:00
    8 000 за всё до 5 чел.
    Театральная Москва
    Пешая
    17 отзывов
    3 часа
    Индивидуальная
    до 15 чел.
    Театральная Москва
    Узнать о театрах столицы и жизнях замечательных людей
    Начало: У метро "Тверская" или "Пушкинская"
    Завтра в 12:00
    8 сен в 12:00
    от 1 000 за всё до 2 чел.
    Закулисные страсти театральной Москвы
    Пешая
    10 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 6 чел.
    Закулисные страсти театральной Москвы
    Услышать яркие истории о людях и сцене на прогулке по центральным улочкам
    Начало: На Театральной площади
    Сегодня в 15:00
    8 сен в 10:00
    7 000 за всё до 6 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Москве
    ХорошоТам