На экскурсии по Бульварному кольцу Москвы вы узнаете о ярких и порой трагичных судьбах знаменитостей.
Вас ждёт скандальный памятник Гоголю, особняки в стиле ампир и модерн, храм, где венчался Пушкин, и
Вас ждёт скандальный памятник Гоголю, особняки в стиле ампир и модерн, храм, где венчался Пушкин, и
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Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Мы начнём прогулку у станции метро «Арбатская», где увидим знаменитый неаполитанский дворец, известный как Дом дурака. Познакомлю вас с яркой судьбой его хозяина
- Разглядим самый скандальный памятник Гоголю во дворе дома, где он сжёг второй том «Мёртвых душ» и вскоре умер
- Рассмотрим Дом полярников. Выясним, какую тайну он в себе хранит и как в нём жилось доктору Ватсону советского кино
- Остановимся у особняка Луниных, чтобы обсудить, почему на самом эталонном ампирном особняке Москвы вместо щитов и доспехов красуются лиры
- Вспомним, что за ворота стояли на площади Никитские Ворота
- Увидим храм «Большое Вознесение» и фонтан-ротонду «Александр и Натали». А вы знаете, почему Пушкин и Гончарова венчались в недостроенном соборе?
- Поговорим о здании, где жила великая актриса Мария Ермолова. Объясню, зачем в одном из окон установили розовое стекло
- Пройдём мимо особняка Смирнова. Вы узнаете историю чудесного преображения здания в один из красивейших особняков Москвы в стиле модерн
- И конечно, это не всё. Будет ещё много прекрасных архитектурных памятников и увлекательных рассказов
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
в понедельник и среду в 18:00, в пятницу в 15:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 18:00, в пятницу в 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 27 туристов
Добрый день! Меня зовут Виктория. Я профессиональный аккредитованный гид по Москве, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов, по образованию филолог, учитель английского языка. Люблю Москву всем сердцем и с радостью поделюсьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
24 авг 2024
Замечальная экскурсия! Была с дочкой, ей 12 лет, рассказ замечательного экскурсовода заинтересовал не только меня но и ребенка, подача материала легкая, факты занимательные и познавательные, восприятие легкое. Оооочень интересно, смотришь на улицы и дома другими глазами благодаря рассказу, всем рекомендую
С
Светлана
17 авг 2024
Замечательный экскурсовод - глубокий, знающий, очень доброжелательный. Рекомендую!
С
Сергей
11 авг 2024
Спасибо Виктории за очень интересную и познавательную экскурсию по Бульварному кольцу. Маршрут составлен очень удобно и не напрягает в течении всей прогулки. Виктория интересный рассказчик и владеет достаточно большим информационным запасом по теме. В процессе экскурсии мы с еной узнали много новых неизвестных фактов из жизни театральной Москвы.
Е
Евгения
7 авг 2024
Виктория очень приятный и знающий рассказчик. Проведет вас по бульварам Москвы, расскажет историю зданий и их жителей. Много будет про театральный мир.
Татьяна
30 июл 2024
Только позитивные впечатления! Экскурсия насыщенная,сколько интересных фактов узнала! Виктория очаровывает с первых минут:прекрасно владеет материалом,располагает к себе,не хотелось уходить! Спасибо большое! Рекомендую однозначно и жду новых экскурсий!
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