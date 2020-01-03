2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Квест по метро «Московское подземелье»

Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро

Елена
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Елена – ваш гид
Метро Москвы — одна из её главных достопримечательностей, и моя экскурсия станет маленьким путешествием по этому подземелью.

Дети увидят красивейшие станции, услышат их историю — самые важные факты и необычные детали.

Полюбуются на витражи и мозаики, превратившие наше метро в прекрасный дворец.

А ответив на вопросы и разгадав финальную загадку, получат памятный сувенир и вкусную конфету!
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча метро Кропоткинская
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»

Что вас ожидает

Памятник искусства
Мы поговорим об истории создания московского метро и о том, какие задачи стояли перед инженерами и архитекторами. Дети узнают, как давались названия станциям и с какими сложностями столкнулись при строительстве. Поймут, почему московское метро — это уникальный «храм подземного искусства», и отчего во всем мире его признают самым лучшим, красивым и быстрым.

Интересные факты
В ходе экскурсии я объясню, почему московское метро сравнивают с подземными дворцами, как оно стало подземкой, а не «надземкой». Расскажу, какие станции использовали по время войны в качестве бомбоубежищ и как связаны древнеегипетские храмы и станция «Кропоткинская». Ребята услышат имена архитекторов самых красивых станций и увидят, какая станция превратилась в выставочный зал.

Декор на станциях
Каждый участник получит книжечку с заданиями, а в конце экскурсии — памятный сувенир и конфету. Мы увидим: колонны на станции «Кропоткинская», витражи на «Новослободской», скульптуры на «Площади Революции», панно на «Киевской», мозаики А. Дайнеки на «Маяковской», а также на станциях «Павелецкая» и «Автозаводская».

Кому подойдет экскурсия

  • Квест предназначен для детей в возрасте от 10 до 16 лет; для ребят старше 13 лет задания будут посложнее.
  • Игру можно провести для школьных групп.

Организационные детали

  • С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка.
  • Экскурсия проводится с использованием индивидуальных приемников и наушников.
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Кропоткинская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, меня зовут Елена. Я училась в центре «Знание-Пречистенка», у меня есть аккредитация во многие московские парки и музеи. Очень люблю Москву — её можно изучать всю жизнь, настолько она многогранна. Нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Я стараюсь выстраивать диалог: в ходе обсуждения появляется искренний интерес, а новая информация лучше запоминается. Меньше цифр — больше историй и неожиданных параллелей между прошлым и настоящим.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Алена провела отличную квест-экскурсию для двоих взрослых! Много познавательной и интересной информации об истории московского метро, архитекторах и инженерах того времени. Алена обратила наше внимание на множество необычных и символичных деталей на разных станциях, ктр мы сами попросту не заметили бы! Теперь идя по залам станций невольно рассматриваем их внутреннюю архитектуру и декор, так интересно! Спасибо Алене за профессионализм и приятное общение, очень рекомендуем!
2 декабря 2019
Остались под большим впечатлением от квеста. Елена (Ломовцева), наш гид, сумела заинтересовать и детей, и взрослых. Все было очень познавательно и увлекательно, множество картинок, исторических примеров. Было интересно наблюдать как к Елене внимательно прислушивались простые пассажиры московского метрополитена :) Обязательно посетим еще экскурсии с этим гидом. Огромное спасибо!

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