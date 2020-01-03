2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Памятник искусства

Мы поговорим об истории создания московского метро и о том, какие задачи стояли перед инженерами и архитекторами. Дети узнают, как давались названия станциям и с какими сложностями столкнулись при строительстве. Поймут, почему московское метро — это уникальный «храм подземного искусства», и отчего во всем мире его признают самым лучшим, красивым и быстрым.

Интересные факты

В ходе экскурсии я объясню, почему московское метро сравнивают с подземными дворцами, как оно стало подземкой, а не «надземкой». Расскажу, какие станции использовали по время войны в качестве бомбоубежищ и как связаны древнеегипетские храмы и станция «Кропоткинская». Ребята услышат имена архитекторов самых красивых станций и увидят, какая станция превратилась в выставочный зал.

Декор на станциях

Каждый участник получит книжечку с заданиями, а в конце экскурсии — памятный сувенир и конфету. Мы увидим: колонны на станции «Кропоткинская», витражи на «Новослободской», скульптуры на «Площади Революции», панно на «Киевской», мозаики А. Дайнеки на «Маяковской», а также на станциях «Павелецкая» и «Автозаводская».

Кому подойдет экскурсия