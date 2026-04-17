2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Квест по метро «Московское подземелье»

Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Метро Москвы — одна из её главных достопримечательностей, и моя экскурсия станет маленьким путешествием по этому подземелью. Дети увидят красивейшие станции, услышат их историю — самые важные факты и необычные детали. Полюбуются на витражи и мозаики, превратившие наше метро в прекрасный дворец. А ответив на вопросы и разгадав финальную загадку, получат памятный сувенир.
5
40 отзывов
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест по метро «Московское подземелье»

Описание квеста

Памятник искусства

Мы поговорим об истории создания московского метро и о том, какие задачи стояли перед инженерами и архитекторами. Дети узнают, как давались названия станциям и с какими сложностями столкнулись при строительстве. Поймут, почему московское метро — это уникальный «храм подземного искусства», и отчего во всем мире его признают самым лучшим, красивым и быстрым.

Интересные факты

В ходе экскурсии я объясню, почему московское метро сравнивают с подземными дворцами, как оно стало подземкой, а не «надземкой». Расскажу, какие станции использовали по время войны в качестве бомбоубежищ и как связаны древнеримские гробницы и станция «Белорусская». Ребята услышат имена архитекторов самых красивых станций и увидят, какая станция превратилась в выставочный зал.

Декор на станциях

Каждый участник получит книжечку с заданиями, а в конце экскурсии — памятный сувенир и конфету. Мы увидим: светильники из оникса, витражи на «Новослободской», скульптуры на «Площади Революции», панно на «Белорусской», мозаики В. Фролова на «Маяковской», барельефы из фарфора на «Театральной».

Кому подойдет экскурсия

Квест предназначен для детей в возрасте от 10 до 16 лет; для ребят старше 13 лет задания будут посложнее. Перед бронированием укажите возраст детей.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с использованием индивидуальных приёмников и наушников
  • С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребёнка и радиогид
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6-12 детей — 1600 ₽ за чел., 13-24 ребёнка (с группой будет 2 гида) — 1500 ₽ за чел., от 25 детей (с группой будет 2 гида) — 1400 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
метро Комсомольская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
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диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов. Кто будет рядом с вашим ребёнком? Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед. Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно. Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича. Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов. Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов. Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
3
2
1
Анна
У нас была группа из 8 человек, 6 детей от 8-14 лет и двое взрослых, всем понравился квест, хоть самый младший и сильно устал ходить. Экскурсия динамичная и очень интересная! теперь всем советую и экскурсию и экскурсовода! ✨
У нас была группа из 8 человек, 6 детей от 8-14 лет и двое взрослых, всем
У нас была группа из 8 человек, 6 детей от 8-14 лет и двое взрослых, всем
У нас была группа из 8 человек, 6 детей от 8-14 лет и двое взрослых, всем
У нас была группа из 8 человек, 6 детей от 8-14 лет и двое взрослых, всем
У нас была группа из 8 человек, 6 детей от 8-14 лет и двое взрослых, всем
У нас была группа из 8 человек, 6 детей от 8-14 лет и двое взрослых, всем
У нас была группа из 8 человек, 6 детей от 8-14 лет и двое взрослых, всем
Елена
Елена
Ответ организатора:
Анна, спасибо за отзыв! Рада была подарить приятные впечатления на ДР детям. Ждем Вас на других экскурсиях.
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Е
Прекрасная экскурсия! Спасибо Наталье за интересную и познавательную прогулку с яркими акцентами.
Прекрасная экскурсия! Спасибо Наталье за интересную и познавательную прогулку с яркими акцентами.
Прекрасная экскурсия! Спасибо Наталье за интересную и познавательную прогулку с яркими акцентами.
Прекрасная экскурсия! Спасибо Наталье за интересную и познавательную прогулку с яркими акцентами.
Прекрасная экскурсия! Спасибо Наталье за интересную и познавательную прогулку с яркими акцентами.
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А
Спасибо огромное за экскурсию! С нами были дети 10 и 13 лет. Оба сказали, что все очень интересно, будет любить метро теперь еще больше. Носят теперь значки с эмблемой метро, которые им вручили на экскурсии.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Рады, что Метро открылось с интересной стороны. Ждем Вас на других экскурсиях.
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Дарья
Алена, спасибо за потрясающее погружение в мир метро! Экскурсия получилась невероятно объемной и интересной. Отдельное восхищение — ваш подход к 9-летней дочери: (подготовленный индивидуальный квест). Ребенок в полном восторге, и мы узнали массу нового. спасибо!
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Елена
Ребятам очень понравилось, экскурсия была интересной, познавательной, практически ничего не знали до экскурсии, поэтому рекомендуем!
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А
Мы отмечали этой экскурсией 11-летие ребенка. Детям раздали брошюры с заданиями, и они увлеченно слушали, искали подсказки, отвечали на вопросы и сами их задавали - им было интересно! Очень понравилась
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гид Елена, заранее все согласовала и уточнила, подготовила все необходимые материалы конкретно под нашу группу; рассказывала увлекательно, живо, на вопросы отвечала доброжелательно, дети чувствовали позитив. Большое спасибо, мы и наши юные гости довольны!

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