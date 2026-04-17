2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Метро Москвы — одна из её главных достопримечательностей, и моя экскурсия станет маленьким путешествием по этому подземелью. Дети увидят красивейшие станции, услышат их историю — самые важные факты и необычные детали. Полюбуются на витражи и мозаики, превратившие наше метро в прекрасный дворец. А ответив на вопросы и разгадав финальную загадку, получат памятный сувенир.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Памятник искусства

Мы поговорим об истории создания московского метро и о том, какие задачи стояли перед инженерами и архитекторами. Дети узнают, как давались названия станциям и с какими сложностями столкнулись при строительстве. Поймут, почему московское метро — это уникальный «храм подземного искусства», и отчего во всем мире его признают самым лучшим, красивым и быстрым.

Интересные факты

В ходе экскурсии я объясню, почему московское метро сравнивают с подземными дворцами, как оно стало подземкой, а не «надземкой». Расскажу, какие станции использовали по время войны в качестве бомбоубежищ и как связаны древнеримские гробницы и станция «Белорусская». Ребята услышат имена архитекторов самых красивых станций и увидят, какая станция превратилась в выставочный зал.

Декор на станциях

Каждый участник получит книжечку с заданиями, а в конце экскурсии — памятный сувенир и конфету. Мы увидим: светильники из оникса, витражи на «Новослободской», скульптуры на «Площади Революции», панно на «Белорусской», мозаики В. Фролова на «Маяковской», барельефы из фарфора на «Театральной».

Кому подойдет экскурсия

Квест предназначен для детей в возрасте от 10 до 16 лет; для ребят старше 13 лет задания будут посложнее. Перед бронированием укажите возраст детей.

Организационные детали