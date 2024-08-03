Сколько всего в своё время произошло на Тверском бульваре! Сколько выдающихся личностей бывало, жило здесь.
Актриса Мария Ермолова, водочный король и царица моды, Маяковский, Шаляпин, Коровин… Мы пройдём вдоль шедевров архитектуры, изящных особняков, театров, памятников. И поговорим о событиях прошлого, без которых история бульвара не была бы такой интересной.
Актриса Мария Ермолова, водочный король и царица моды, Маяковский, Шаляпин, Коровин… Мы пройдём вдоль шедевров архитектуры, изящных особняков, театров, памятников. И поговорим о событиях прошлого, без которых история бульвара не была бы такой интересной.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
- Дом-музей актрисы Марии Ермоловой, которой рукоплескала Москва
- История дома, где жили отлучённый от двора фаворит Екатерины Второй и графиня Строганова
- Шедевр архитектора Шехтеля: особняк сына водочного короля, Петра Смирнова
- Особняк царицы моды, поставщицы императорского двора, Надежды Ламановой
- Дом Романова, который прозвали «Романовка». Здесь читал свои первые стихи Маяковский, в гостях у друзей бывали певец Шаляпин и художник Коровин
- Памятник Тимирязеву работы Меркурова и история доходного дома князя Гагарина, который когда-то стоял на этом месте
- Особняк Яковлева, который нашёл отражение в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»
- МХАТ им. Горького, который прозвали «крепостью»
- И многое другое!
Вам предстоит:
- узнать, как менялся Тверской бульвар с ходом времени
- увидеть дуб, который уже более 200 лет растёт здесь
- узнать тайну семьи Ермоловых
- побывать там, где любили собираться студенты
- отыскать дом, где зарождался театр Станиславского и Немировича-Данченко
- услышать историю загадочного Пегаса, который расположился рядом с памятником Есенину
- узнать, где раньше стоял памятник Пушкину и как он оказался на другой стороне от бульвара
Организационные детали
Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 54 туристов
Москва — мой родной город. Я постараюсь рассказать и показать вам всё, что знаю и люблю, а люблю я в столице всё! Филолог по образованию, экскурсовод по призванию.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
3 авг 2024
Татьяна очень интересный рассказчик! Было одно удовольствие слушать ее. Время пролетело незаметно. Она с такой любовью рассказывала о Москве, что мы, петербуржцы, сами влюбились в неё. И ещё не раз сюда вернёмся!
О
Ольга
31 июл 2024
Экскурсия очень понравилась, время пролетело незаметно. Татьяна классный рассказчик. Спасибо!
М
Марина
30 июл 2024
Милая экскурсия по самому известному бульвару Москвы! Татьяна проводит экскурсию с душой!Рекомендую👌
Л
Лариса
30 июл 2024
Экскурсия понравилась, содержательна и интересна. Гид Татьяна - замечательный рассказчик, серьезно и с пониманием относящаяся к своему делу. Рекомендую.
О
Ольга
28 июл 2024
Благодарю Татьяну, за прекрасную экскурсию! Было очень душевно, интересно и познавательно. Рекомендую.
А
Анастасия
22 июл 2024
Татьяна прекрасный гид! Все как я люблю)) много интересного из судеб замечательных людей! Сначала даже показалось как-то скомкано … но по ходу рассказа все складывалось в пазл! Многое запомнилось! Ливень не помешал) пойду еще на экскурсии с Татьяной!
М
Максимова
21 июл 2024
Экскурсия шикарная!!
Татьяна, экскурсовод, очень интересно рассказывает, приятная в общении, было очень классно, не заметили даже, как время пролетело. Всем советую экскурсию, не пожалеете!
Татьяна, экскурсовод, очень интересно рассказывает, приятная в общении, было очень классно, не заметили даже, как время пролетело. Всем советую экскурсию, не пожалеете!
Мария
21 июл 2024
Прогулка не смотря на погоду удалась! Татьяна великолепный рассказчик и профессионал своего дела. На многие объекты раньше не обращала внимание. Узнала много нового, осталось приятное послевкусие после прогулки, захотелось узнать больше о некоторых личностях, так Татьяна заинтересовала. Время пролетело не заметно. Спасибо за великолепную экскурсию. Однозначно рекомендую.
Е
Елизавета
21 июл 2024
Очень понравилась экскурсия у Татьяны!!! Информативно, увлекательно, время пробежало незаметно! Хотелось бы отметить высокий профессионализм и харизму экскурсовода) Всем советую!!!
Anna
19 июл 2024
Спасибо за такую обволакивающую экскурсию 🫶
Alsu
13 июл 2024
Татьяна, спасибо за то что поделились с нами очень интересными и занимательными фактами. Было очень интересно и увлекательно🌹🌹🌹Рекомендую данную экскурсию! Узнали много интересных фактов для себя!!!
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