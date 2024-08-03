А Анастасия Татьяна очень интересный рассказчик! Было одно удовольствие слушать ее. Время пролетело незаметно. Она с такой любовью рассказывала о Москве, что мы, петербуржцы, сами влюбились в неё. И ещё не раз сюда вернёмся!

О Ольга Экскурсия очень понравилась, время пролетело незаметно. Татьяна классный рассказчик. Спасибо!

М Марина Милая экскурсия по самому известному бульвару Москвы! Татьяна проводит экскурсию с душой!Рекомендую👌

Л Лариса Экскурсия понравилась, содержательна и интересна. Гид Татьяна - замечательный рассказчик, серьезно и с пониманием относящаяся к своему делу. Рекомендую.

О Ольга Благодарю Татьяну, за прекрасную экскурсию! Было очень душевно, интересно и познавательно. Рекомендую.

А Анастасия Татьяна прекрасный гид! Все как я люблю)) много интересного из судеб замечательных людей! Сначала даже показалось как-то скомкано … но по ходу рассказа все складывалось в пазл! Многое запомнилось! Ливень не помешал) пойду еще на экскурсии с Татьяной!

М Максимова Экскурсия шикарная!!

Татьяна, экскурсовод, очень интересно рассказывает, приятная в общении, было очень классно, не заметили даже, как время пролетело. Всем советую экскурсию, не пожалеете!

Мария Прогулка не смотря на погоду удалась! Татьяна великолепный рассказчик и профессионал своего дела. На многие объекты раньше не обращала внимание. Узнала много нового, осталось приятное послевкусие после прогулки, захотелось узнать больше о некоторых личностях, так Татьяна заинтересовала. Время пролетело не заметно. Спасибо за великолепную экскурсию. Однозначно рекомендую.

Е Елизавета Очень понравилась экскурсия у Татьяны!!! Информативно, увлекательно, время пробежало незаметно! Хотелось бы отметить высокий профессионализм и харизму экскурсовода) Всем советую!!!

Anna Спасибо за такую обволакивающую экскурсию 🫶