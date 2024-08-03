Истории Тверского бульвара в лицах (групповая экскурсия)

Познакомиться со старейшей частью Бульварного кольца Москвы, её архитектурой и жителями
Сколько всего в своё время произошло на Тверском бульваре! Сколько выдающихся личностей бывало, жило здесь.

Актриса Мария Ермолова, водочный король и царица моды, Маяковский, Шаляпин, Коровин… Мы пройдём вдоль шедевров архитектуры, изящных особняков, театров, памятников. И поговорим о событиях прошлого, без которых история бульвара не была бы такой интересной.
5
11 отзывов
Истории Тверского бульвара в лицах (групповая экскурсия)
Истории Тверского бульвара в лицах (групповая экскурсия)
Истории Тверского бульвара в лицах (групповая экскурсия)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

  • Дом-музей актрисы Марии Ермоловой, которой рукоплескала Москва
  • История дома, где жили отлучённый от двора фаворит Екатерины Второй и графиня Строганова
  • Шедевр архитектора Шехтеля: особняк сына водочного короля, Петра Смирнова
  • Особняк царицы моды, поставщицы императорского двора, Надежды Ламановой
  • Дом Романова, который прозвали «Романовка». Здесь читал свои первые стихи Маяковский, в гостях у друзей бывали певец Шаляпин и художник Коровин
  • Памятник Тимирязеву работы Меркурова и история доходного дома князя Гагарина, который когда-то стоял на этом месте
  • Особняк Яковлева, который нашёл отражение в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»
  • МХАТ им. Горького, который прозвали «крепостью»
  • И многое другое!

Вам предстоит:

  • узнать, как менялся Тверской бульвар с ходом времени
  • увидеть дуб, который уже более 200 лет растёт здесь
  • узнать тайну семьи Ермоловых
  • побывать там, где любили собираться студенты
  • отыскать дом, где зарождался театр Станиславского и Немировича-Данченко
  • услышать историю загадочного Пегаса, который расположился рядом с памятником Есенину
  • узнать, где раньше стоял памятник Пушкину и как он оказался на другой стороне от бульвара

Организационные детали

Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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3
2
1
А
3 авг 2024
Татьяна очень интересный рассказчик! Было одно удовольствие слушать ее. Время пролетело незаметно. Она с такой любовью рассказывала о Москве, что мы, петербуржцы, сами влюбились в неё. И ещё не раз сюда вернёмся!
О
31 июл 2024
Экскурсия очень понравилась, время пролетело незаметно. Татьяна классный рассказчик. Спасибо!
М
30 июл 2024
Милая экскурсия по самому известному бульвару Москвы! Татьяна проводит экскурсию с душой!Рекомендую👌
Л
30 июл 2024
Экскурсия понравилась, содержательна и интересна. Гид Татьяна - замечательный рассказчик, серьезно и с пониманием относящаяся к своему делу. Рекомендую.
Экскурсия понравилась, содержательна и интересна. Гид Татьяна - замечательный рассказчик, серьезно и с пониманием относящаяся кЭкскурсия понравилась, содержательна и интересна. Гид Татьяна - замечательный рассказчик, серьезно и с пониманием относящаяся кЭкскурсия понравилась, содержательна и интересна. Гид Татьяна - замечательный рассказчик, серьезно и с пониманием относящаяся кЭкскурсия понравилась, содержательна и интересна. Гид Татьяна - замечательный рассказчик, серьезно и с пониманием относящаяся кЭкскурсия понравилась, содержательна и интересна. Гид Татьяна - замечательный рассказчик, серьезно и с пониманием относящаяся кЭкскурсия понравилась, содержательна и интересна. Гид Татьяна - замечательный рассказчик, серьезно и с пониманием относящаяся кЭкскурсия понравилась, содержательна и интересна. Гид Татьяна - замечательный рассказчик, серьезно и с пониманием относящаяся кЭкскурсия понравилась, содержательна и интересна. Гид Татьяна - замечательный рассказчик, серьезно и с пониманием относящаяся к
О
28 июл 2024
Благодарю Татьяну, за прекрасную экскурсию! Было очень душевно, интересно и познавательно. Рекомендую.
А
22 июл 2024
Татьяна прекрасный гид! Все как я люблю)) много интересного из судеб замечательных людей! Сначала даже показалось как-то скомкано … но по ходу рассказа все складывалось в пазл! Многое запомнилось! Ливень не помешал) пойду еще на экскурсии с Татьяной!
М
21 июл 2024
Экскурсия шикарная!!
Татьяна, экскурсовод, очень интересно рассказывает, приятная в общении, было очень классно, не заметили даже, как время пролетело. Всем советую экскурсию, не пожалеете!
Мария
21 июл 2024
Прогулка не смотря на погоду удалась! Татьяна великолепный рассказчик и профессионал своего дела. На многие объекты раньше не обращала внимание. Узнала много нового, осталось приятное послевкусие после прогулки, захотелось узнать больше о некоторых личностях, так Татьяна заинтересовала. Время пролетело не заметно. Спасибо за великолепную экскурсию. Однозначно рекомендую.
Е
21 июл 2024
Очень понравилась экскурсия у Татьяны!!! Информативно, увлекательно, время пробежало незаметно! Хотелось бы отметить высокий профессионализм и харизму экскурсовода) Всем советую!!!
Anna
19 июл 2024
Спасибо за такую обволакивающую экскурсию 🫶
Alsu
13 июл 2024
Татьяна, спасибо за то что поделились с нами очень интересными и занимательными фактами. Было очень интересно и увлекательно🌹🌹🌹Рекомендую данную экскурсию! Узнали много интересных фактов для себя!!!

Входит в следующие категории Москвы

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