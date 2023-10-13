Интерактивная экскурсия с прослушиванием виниловых пластинок в Москве
Музыка — явление, соединяющие эпохи и поколения.
Приглашаем Вас познакомиться с историей XX века в необычном формате: через призму эволюции аудиоаппаратуры.
В нашем музее Вы увидите и, что важно, послушаете более 400 действующих музыкальных проигрывателей и 3000 виниловых пластинок, размещенных в тематических залах, а также посетите настоящую «машину времени» — ретрокомнату, выполненную в стиле квартир 60-х годов.
Приглашаем Вас познакомиться с историей XX века в необычном формате: через призму эволюции аудиоаппаратуры.
В нашем музее Вы увидите и, что важно, послушаете более 400 действующих музыкальных проигрывателей и 3000 виниловых пластинок, размещенных в тематических залах, а также посетите настоящую «машину времени» — ретрокомнату, выполненную в стиле квартир 60-х годов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Три экспозиционных зала музея
- Ретрокомната
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Музыкальная экскурсия
«Дом винтажной музыки» — уникальный музей, созданный на основе семейной коллекции из 400 действующих музыкальных аппаратов и 3000 виниловых пластинок. Все это собиралось на протяжении 20 лет! Жемчужины коллекции — редчайшие экспонаты с необычной историей: фонограф Томаса Эдисона 1900 года, граммофон фрейлины Императорского двора Николая II, звукозаписывающая аппаратура легендарных The Beatles и другие отечественные, американские и европейские проигрыватели.
Предметы коллекции хранятся в трех тематических залах музея, каждый посвящен отдельной эпохе развития музыкальных и записывающих устройств. Наша экскурсия — интерактивная, а значит, некоторые аппараты можно включить и послушать.
Вы узнаете, из чего была сделана первая пластинка, чем граммофон отличается от патефона и какой проигрыватель плавал на Титанике, увидите один из самых красивых радиоприемников и аппарат стоимостью в автомобиль, о котором мечтал каждый советский человек.
Еще одна особенность нашего музея — настоящая «машина времени». Вы попадете в ретрокомнату — квартиру 60-х годов с телефоном, которым пользовались когда-то наши бабушки, телевизором, расписным ковром и культовым магнитофоном «Электроника 302». Здесь можно сделать фото на память, забрать винтажную открытку и еще много-много чего!
Важная информация: • Льготный билет могут приобрести: дети от 7 до 17 лет, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.
- Рекомендуемый возраст для детей — от 10 лет. Дети до 6 лет в сопровождении взрослого посещают музей и экскурсии бесплатно.
- Экскурсию можно провести на иностранном языке (переводчик оплачивается дополнительно).
Вторник-четверг с 16.00 до 20.00, пятница-воскресенье с 12.00 до 20.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 1Завершение: Москва, ул. Орджоникидзе д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник-четверг с 16.00 до 20.00, пятница-воскресенье с 12.00 до 20.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- Минимальное количество участников для экскурсии — 5 человек.
- Льготный билет могут приобрести: дети от 7 до 17 лет, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.
- Рекомендуемый возраст для детей — от 10 лет.
- Экскурсию можно провести на иностранном языке (переводчик оплачивается дополнительно)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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