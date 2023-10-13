Музыкальная экскурсия

«Дом винтажной музыки» — уникальный музей, созданный на основе семейной коллекции из 400 действующих музыкальных аппаратов и 3000 виниловых пластинок. Все это собиралось на протяжении 20 лет! Жемчужины коллекции — редчайшие экспонаты с необычной историей: фонограф Томаса Эдисона 1900 года, граммофон фрейлины Императорского двора Николая II, звукозаписывающая аппаратура легендарных The Beatles и другие отечественные, американские и европейские проигрыватели.

Предметы коллекции хранятся в трех тематических залах музея, каждый посвящен отдельной эпохе развития музыкальных и записывающих устройств. Наша экскурсия — интерактивная, а значит, некоторые аппараты можно включить и послушать.

Вы узнаете, из чего была сделана первая пластинка, чем граммофон отличается от патефона и какой проигрыватель плавал на Титанике, увидите один из самых красивых радиоприемников и аппарат стоимостью в автомобиль, о котором мечтал каждый советский человек.

Еще одна особенность нашего музея — настоящая «машина времени». Вы попадете в ретрокомнату — квартиру 60-х годов с телефоном, которым пользовались когда-то наши бабушки, телевизором, расписным ковром и культовым магнитофоном «Электроника 302». Здесь можно сделать фото на память, забрать винтажную открытку и еще много-много чего!

Важная информация: • Льготный билет могут приобрести: дети от 7 до 17 лет, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.