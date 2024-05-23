Доходные дома: уют и роскошь столицы

Познакомиться с архитектурой дореволюционной Москвы на дружеской прогулке в мини-группе
В сердце Москвы до сих пор остались уголки тихой дореволюционной красоты. Переулки там тенисты и безлюдны, а дома — роскошны. О них мы и поговорим.

А в один даже зайдём! Обсудим, что это было за явление — доходные дома, кому они принадлежали и кто в них жил.

Выясним, как эти дома повлияли на архитектуру города и какими историями обогатили столичный фольклор.
5
10 отзывов
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 16:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы прогуляемся по тихим переулкам старой Москвы — Гусятникову, Большому Харитоньевскому и другим. Заглянем на Чистопрудный бульвар.
  • Рассмотрим доходный дом Эпштейна и его необычного стража
  • Увидим один из первых домов в стиле модерн — Дом с колосьями, и раскроем его секреты
  • Полюбуемся необычным фасадом Дома со зверями и выясним, кто их туда поселил
  • Поднимемся по парадной лестнице дома Вейхельта и осмотрим его интерьеры

Вы узнаете:

  • Как в Москве начался бум строительства доходных домов
  • Чем доходные дома отличались друг от друга и на что это влияло
  • Почему даже очень богатые люди не могли купить себе квартиру в этих домах
  • В каком доме Ленин слушал «Аппассионату» Бетховена
  • Где живёт Гусямба

И многое другое!

во вторник в 18:00, в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 18:00, в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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М
23 мая 2024
На экскурсии было три человека, так что она получилась практически индивидуальной. С удивлением открыла для себя другую Москву тихую и неспешную, Дмитрий как хороший рассказчик помог в этом. В экскурсии
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переплетаются городские байки и бытовые подробности проживания в доходных домах. Были показаны доходные дома разных ценовых категорий и рассказана история домов в течение времени. Я очень болтлива и всегда задаю много вопросов, и не один из них не остался без ответа. Экскурсия очень понравилась, помогла иначе взглянуть на город. Спасибо Дмитрию, он знающий человек с хорошим чувством юмора с удовольствием схожу на другие его экскурсии когда они появятся.

Я
13 мая 2024
Замечательно провели время на экскурсии Дмитрия! Структура экскурсии очень хорошо продумана автором, основные темы проходят сквозь весь рассказ, и какие-то моменты из разных его частей интересно перекликаются. В районе Чистых
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прудов хочется, наверное, говорить о каждом доме, но Дмитрий отлично составил маршрут, иллюстрирующий содержание прогулки, которая получилась весьма познавательной и в то же время не перенасыщенной. Мы имели возможность рассматривать главные, и дворовые фасады и даже побывать внутри одного из домов. У экскурсии очень красивый финал по высказанным Дмитрием размышлениям. Сам Дмитрий - приятный, внимательный, доброжелательный рассказчик и собеседник, еще раз с удовольствием благодарим его!

Е
10 мая 2024
Были на экскурсии о доходных домах. Дмитрий очень интересно рассказывал об истории их создания, а так же исторические факты. Время проведенное на экскурсии, а это два часа пролетело незаметно. Спасибо большое от гостей города 😊
Валерия
24 апр 2024
Очень понравилась экскурсия, интересный материал, Дмитрий очень в легкой и интересной форме рассказал историю доходных домов.
Очень понравилось,советую
Спасибо Дмитрию за интересное времяпровождение!:)
Очень понравилась экскурсия, интересный материал, Дмитрий очень в легкой и интересной форме рассказал историю доходных домов.Очень понравилась экскурсия, интересный материал, Дмитрий очень в легкой и интересной форме рассказал историю доходных домов.Очень понравилась экскурсия, интересный материал, Дмитрий очень в легкой и интересной форме рассказал историю доходных домов.Очень понравилась экскурсия, интересный материал, Дмитрий очень в легкой и интересной форме рассказал историю доходных домов.
А
16 апр 2024
Экскурсия с Дмитрием по старинным улицам и переулкам Москвы доставила истинное наслаждение!
Глубокие знания истории города, архитекторов, владельцев доходных домов, а также их судьбы и влияние на облик города конца 19-го,
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начала 20-го веков он преподнес в очень увлекательной, живой форме. Открыли для себя невиданные до этого особняки, вошли вовнутрь по старинным лестницам,окунулись в атмосферу 19-го века.
Остались под большим впечатлением от экскурсии и от очень приятного общения с Дмитрием!
Спасибо Вам!
Ждём новых экскурсий!
Алла, Игорь

И
14 апр 2024
Спасибо огромное за великолепную экскурсию по доходным домам Москвы. Дмитрий - прекрасный рассказчик, приятный собеседник, отлично владеет информацией, ответит на любой вопрос. Мы провели насыщенных 2 часа и благодаря Вам получили огромнейшее количество информации. Было очень интересно, познавательно, профессионально.
Спасибо огромное за великолепную экскурсию по доходным домам Москвы. Дмитрий - прекрасный рассказчик, приятный собеседник, отличноСпасибо огромное за великолепную экскурсию по доходным домам Москвы. Дмитрий - прекрасный рассказчик, приятный собеседник, отличноСпасибо огромное за великолепную экскурсию по доходным домам Москвы. Дмитрий - прекрасный рассказчик, приятный собеседник, отличноСпасибо огромное за великолепную экскурсию по доходным домам Москвы. Дмитрий - прекрасный рассказчик, приятный собеседник, отличноСпасибо огромное за великолепную экскурсию по доходным домам Москвы. Дмитрий - прекрасный рассказчик, приятный собеседник, отличноСпасибо огромное за великолепную экскурсию по доходным домам Москвы. Дмитрий - прекрасный рассказчик, приятный собеседник, отличноСпасибо огромное за великолепную экскурсию по доходным домам Москвы. Дмитрий - прекрасный рассказчик, приятный собеседник, отличноСпасибо огромное за великолепную экскурсию по доходным домам Москвы. Дмитрий - прекрасный рассказчик, приятный собеседник, отличноСпасибо огромное за великолепную экскурсию по доходным домам Москвы. Дмитрий - прекрасный рассказчик, приятный собеседник, отличноСпасибо огромное за великолепную экскурсию по доходным домам Москвы. Дмитрий - прекрасный рассказчик, приятный собеседник, отлично
Л
10 апр 2024
Интересно и познавательно прошла экскурсия. Огромное спасибо Дмитрию за внимание и корректность!
Е
9 апр 2024
Это потрясающая экскурсия. Никакой спешки и нудных фактов. Отлично знаю и очень люблю этот район, но Дмитрий смог удивить и показать новые места. Однозначно рекомендую и москвичам и гостям столицы. И уже порекомендовала друзьям.
С нетерпением жду новые маршруты от Дмитрия!
Вера
7 апр 2024
Очень понравилась экскурсия, бродили по интересным закоулкам, слушали любопытные истории о прошлых обитателях. Всем рекомендую: и гостям, и жителям города, чтобы узнать столицу изнутри в историческом контексте.
Очень понравилась экскурсия, бродили по интересным закоулкам, слушали любопытные истории о прошлых обитателях. Всем рекомендую: иОчень понравилась экскурсия, бродили по интересным закоулкам, слушали любопытные истории о прошлых обитателях. Всем рекомендую: иОчень понравилась экскурсия, бродили по интересным закоулкам, слушали любопытные истории о прошлых обитателях. Всем рекомендую: иОчень понравилась экскурсия, бродили по интересным закоулкам, слушали любопытные истории о прошлых обитателях. Всем рекомендую: и
Юлия
7 апр 2024
Экскурсия - потрясающая.
Я достаточно часто хожу на экскурсии и обожаю недвижку))), но ЭТА экскурсия превзошла все мои ожидания.
"Лучше доходный дом в Мск, чем золотой прииск в Сибири" так говорили в
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Москве в конце 19 века.

Вы узнаете, кто был заказчиком доходных домов. Пощупаете руками элитный дом 19 века. И почувствуете разницу, например, с дешевым домом 17 века с ретирадами (уборными) и сквозными галереями.

Очень признательна Дмитрию, и с удовольствием приду к нему еще.

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