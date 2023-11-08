Увидеть усадьбу, которой восхищался Льюис Кэрролл, и узнать, в каком доме нет квартиры № 13
Москва — особенный город, и в ней есть особенные дома. Я расскажу о зданиях, которые сыграли важную роль в истории страны. Через язык архитектуры вы прикоснётесь к прошлому и рассмотрите за фасадами судьбы людей. Увидите самую красивую аптеку 20 века и дом, который не вписывается в облик России. Узнаете, как боролись с пьянством в 19 веке и что такое кондуранго.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Место, где зародилась Россия просвещённая.
- Дом, завораживающий восточной красотой и настолько особенный, что не вписывается в архитектуру не только Москвы, но и всей России.
- Самый высокотехнологичный жилищный проект начала 20 века.
- Усадьбу, которую посещали Толстой, Пушкин, Гоголь и которой восхищались Наполеон и Льюис Кэрролл.
- Крупнейшую и самую красивую в Европе в начале 20 века аптеку.
И узнаете:
- Сколько в 16 веке нужно было человек, чтобы напечатать одну страницу текста.
- Что такое кондуранго и где просили здоровья на Никольской.
- Что помогло царю Михаилу Фёдоровичу избавиться от болей в животе.
- Как боролись с пьянством в середине 19 века.
- Что связало творчество Михаила Врубеля с фильмом «Семнадцать мгновений весны».
- У какого здания четыре почтовых адреса и нет квартиры № 13.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по улицам Никольская, Мясницкая и Сретенскому бульвару.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Театральная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Рада вас приветствовать! Меня зовут Ольга, и я с детства влюблена в Москву. Вот уже 20 лет я живу в этом прекрасном городе, хожу по его улицам и исследую их, чтобы почувствовать жизнь далёкого и не очень далекого прошлого и увидеть за фасадами домов истории и судьбы людей. Этот город для меня — близкая подруга, и я хочу познакомить вас со своей подругой поближе, показать и рассказать о Москве, которую я знаю и люблю.
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