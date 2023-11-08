Ольга — ваш гид в Москве

Рада вас приветствовать! Меня зовут Ольга, и я с детства влюблена в Москву. Вот уже 20 лет я живу в этом прекрасном городе, хожу по его улицам и исследую их, чтобы почувствовать жизнь далёкого и не очень далекого прошлого и увидеть за фасадами домов истории и судьбы людей. Этот город для меня — близкая подруга, и я хочу познакомить вас со своей подругой поближе, показать и рассказать о Москве, которую я знаю и люблю.

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