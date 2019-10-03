5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Раскрыть тайны одного из самых загадочных зданий Москвы и разобраться в особенностях его архитектуры

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Вы погуляете по уютным дворикам Дома на набережной, услышите его легенды и рассмотрите детали фасада.

Я расскажу, когда, кем и с какой целью было построено знаменитое здание, во сколько обошлось его возведение и как менялась роль дома на протяжении истории.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Встреча на станции метро Кропоткинская
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Секреты Дома на набережной
Секреты Дома на набережной

Что вас ожидает

Конструктивистский шедевр Иофана
Вы услышите, как изменилась Всехсвятская улица со времен постройки легендарного здания, что было раньше на его месте и почему в 30-е годы Дом на набережной можно было назвать настоящим небоскребом. Я расскажу самые интересные детали биографии архитектора Бориса Иофана, поделюсь идеей его первоначального проекта и секретами внутреннего устройства дома.

Дом на набережной — правда и вымысел
Вокруг Дома на набережной сложено немало легенд. Среди них: целый подъезд для прослушки жильцов, пустоты в стенах для работников НКВД и даже тайные лифты, на которых приезжали забирать жителей. Я раскрою, что из этого является правдой, а что — вымыслом. А еще вы узнаете, действительно ли у Дома на набережной должен был появиться близнец и почему он так и не был построен.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает посещение музея Дома на набережной. Но вы можете зайти в него самостоятельно после экскурсии. Стоимость билета — 100 рублей. Понедельник — выходной день.

Секреты Дома на набережной
Секреты Дома на набережной
Секреты Дома на набережной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на станции метро Кропоткинская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день! Меня зовут Татьяна, я аккредитованный экскурсовод, сотрудник музея Московского метрополитена, работала в музее Москва-Сити. Люблю историю нашей столицы и с большим удовольствием делюсь знаниями и хорошим настроением с экскурсантами.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 октября 2019
Теперь я знаю все про строительство и архитектуру дома снаружи. Чего очень не хватает - взгляда изнутри: как в смысле внутреннего убранства жилищ (должны были же сохраниться какие-то фото?), так и в смысле истории, особенно во время репрессий.
17 июля 2019
Татьяна провела отличную экскурсию и даже дождь нам не помешал!
19 июня 2019
Вера, спасибо, все очень понравилось. На мой взгляд, эта экскурсия для людей 35+. Можно было бы подумать, как преподнести эту тему молодежи. Я бы с удовольствием ходила на экскурсии всей семьёй.
14 июня 2019
Спасибо Татьяне за отличную прогулку и интересный рассказ! Было много исторических фактов, легенд, фотоматериалов, а также позитивный настрой и легкость в общении.
13 июня 2019
Спасибо огромное Татьяне за проведенную экскурсию. Узнали много информации об истории дома, этапах его строительства, легендах и реальных фактах из жизни его обитателей.

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