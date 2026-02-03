5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в атмосферу Дома на набережной, его уютные дворики и фасады. Узнайте, как изменялась роль здания с момента его постройки. Архитектурные детали и биография Бориса Иофана откроются перед вами. Развеем мифы о тайных лифтах и прослушке, а также узнаем, почему у здания не появился близнец. Это уникальная возможность взглянуть на Москву с новой стороны и понять, как история влияет на современность

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Конструктивистский шедевр Иофана

Вы услышите, как изменилась Всехсвятская улица со времен постройки легендарного здания, что было раньше на его месте и почему в 30-е годы Дом на набережной можно было назвать настоящим небоскребом. Я расскажу самые интересные детали биографии архитектора Бориса Иофана, поделюсь идеей его первоначального проекта и секретами внутреннего устройства дома.

Дом на набережной — правда и вымысел

Вокруг Дома на набережной сложено немало легенд. Среди них: целый подъезд для прослушки жильцов, пустоты в стенах для работников НКВД и даже тайные лифты, на которых приезжали забирать жителей. Я раскрою, что из этого является правдой, а что — вымыслом. А еще вы узнаете, действительно ли у Дома на набережной должен был появиться близнец и почему он так и не был построен.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает посещение музея Дома на набережной. Он закрыт.