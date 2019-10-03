5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Конструктивистский шедевр Иофана

Вы услышите, как изменилась Всехсвятская улица со времен постройки легендарного здания, что было раньше на его месте и почему в 30-е годы Дом на набережной можно было назвать настоящим небоскребом. Я расскажу самые интересные детали биографии архитектора Бориса Иофана, поделюсь идеей его первоначального проекта и секретами внутреннего устройства дома.

Дом на набережной — правда и вымысел

Вокруг Дома на набережной сложено немало легенд. Среди них: целый подъезд для прослушки жильцов, пустоты в стенах для работников НКВД и даже тайные лифты, на которых приезжали забирать жителей. Я раскрою, что из этого является правдой, а что — вымыслом. А еще вы узнаете, действительно ли у Дома на набережной должен был появиться близнец и почему он так и не был построен.