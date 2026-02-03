5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогуляйтесь по дворикам Дома на набережной, узнайте его легенды и историю строительства. Вдохновляющий маршрут для всех, кто любит архитектуру
Погружение в атмосферу Дома на набережной, его уютные дворики и фасады. Узнайте, как изменялась роль здания с момента его постройки. Архитектурные детали и биография Бориса Иофана откроются перед вами. Развеем мифы о тайных лифтах и прослушке, а также узнаем, почему у здания не появился близнец.
Это уникальная возможность взглянуть на Москву с новой стороны и понять, как история влияет на современность
Вы услышите, как изменилась Всехсвятская улица со времен постройки легендарного здания, что было раньше на его месте и почему в 30-е годы Дом на набережной можно было назвать настоящим небоскребом. Я расскажу самые интересные детали биографии архитектора Бориса Иофана, поделюсь идеей его первоначального проекта и секретами внутреннего устройства дома.
Дом на набережной — правда и вымысел
Вокруг Дома на набережной сложено немало легенд. Среди них: целый подъезд для прослушки жильцов, пустоты в стенах для работников НКВД и даже тайные лифты, на которых приезжали забирать жителей. Я раскрою, что из этого является правдой, а что — вымыслом. А еще вы узнаете, действительно ли у Дома на набережной должен был появиться близнец и почему он так и не был построен.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает посещение музея Дома на набережной. Он закрыт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 851 туриста
Добрый день! Меня зовут Татьяна, я аккредитованный экскурсовод по Москве, работала в музеях Московского метрополитена и музее Москва-Сити. Люблю историю нашей столицы и с большим удовольствием делюсь знаниями и хорошим настроением с вами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия! Рекомендуем всем, кто интересуется историей.
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Г
Геннадий
Вера великолепно провела экскурсию. Выходила далеко за рамки темы экскурсии. Время было превышено, но мы даже этого не заметили. Мы получили ответы на все вопросы. Профессионализм и позитивность Веры не могут не вызывать восхищения. Спасибо!
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И
Ирина
Вера, спасибо, все очень понравилось. На мой взгляд, эта экскурсия для людей 35+. Можно было бы подумать, как преподнести эту тему молодежи. Я бы с удовольствием ходила на экскурсии всей семьёй.
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Е
Елена
Спасибо огромное Татьяне за проведенную экскурсию. Узнали много информации об истории дома, этапах его строительства, легендах и реальных фактах из жизни его обитателей.
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С
Светлана
Спасибо Татьяне за отличную прогулку и интересный рассказ! Было много исторических фактов, легенд, фотоматериалов, а также позитивный настрой и легкость в общении.
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Ольга
Татьяна замечательный рассказчик, сама очень любит тему и с удовольствием делится своими знаниями