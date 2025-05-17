Приглашаю вас поставить дела на паузу и прогуляться по саду «Эрмитаж». Вы услышите, как отдыхали и какие развлечения любили москвичи в 19 веке. Рассмотрите фотографии дореволюционного сада и первые видеокадры, которые здесь крутили.
А также узнаете об основателе парка и совсем не успеете устать — отличный вариант для обеденного перерыва.
А также узнаете об основателе парка и совсем не успеете устать — отличный вариант для обеденного перерыва.
Описание экскурсии
Театральный сад в центре Москвы
Вы узнаете интересные факты из жизни основателя сада — Якова Васильевича Щукина. Поговорим о том, как сын крестьянина из Ярославской губернии стал театральным предпринимателем, меценатом, купцом первой гильдии и чему нам стоит у него поучиться.
Другая эпоха
Обсудим развлечения дореволюционной публики, уделяя особое внимание экзотике, которую так любили горожане. Я покажу вам фотографию женщины с бородой, которая вызвала настоящий ажиотаж среди мужчин. Первый фильм братьев Люмьер, который крутили в саду. И расскажу, какой номер здесь поставил известный канатоходец.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сада «Эрмитаж»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Я работаю рядом с садом «Эрмитаж», люблю Москву и путешествую с удовольствием по России. Провожу только одну экскурсию в день! В каждую экскурсию вкладываю душу и делюсь хорошим настроением.Задать вопрос
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