Приглашаю вас поставить дела на паузу и прогуляться по саду «Эрмитаж». Вы услышите, как отдыхали и какие развлечения любили москвичи в 19 веке. Рассмотрите фотографии дореволюционного сада и первые видеокадры, которые здесь крутили. А также узнаете об основателе парка и совсем не успеете устать — отличный вариант для обеденного перерыва.

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Описание экскурсии

Театральный сад в центре Москвы

Вы узнаете интересные факты из жизни основателя сада — Якова Васильевича Щукина. Поговорим о том, как сын крестьянина из Ярославской губернии стал театральным предпринимателем, меценатом, купцом первой гильдии и чему нам стоит у него поучиться.

Другая эпоха

Обсудим развлечения дореволюционной публики, уделяя особое внимание экзотике, которую так любили горожане. Я покажу вам фотографию женщины с бородой, которая вызвала настоящий ажиотаж среди мужчин. Первый фильм братьев Люмьер, который крутили в саду. И расскажу, какой номер здесь поставил известный канатоходец.