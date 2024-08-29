Мы создали квест для любознательных детей 7–12 лет и взрослых, которые не потеряли дух авантюризма. Вы разгадаете послания сказочных персонажей, раскроете секрет Боровицкого холма, узнаете прошлое название Александровского сада и расшифруете символы на Историческом музее. А в конце получите сладкий приз!

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Описание квеста

Проходя от одной локации к другой, вы будете отгадывать и вписывать слова в буклет, что в конце найти самое главное. Также вас ждут нескучные задания:

Найти карту, которая похожа на торт

Изобразить трёх зверюшек, считающихся символами Москвы

Разгадать послания русских и европейских сказок, которые прячутся в фонтане

Ещё вы узнаете:

Где под Александровским садом проходит русло Неглинки

Какой секрет хранит Боровицкий холм

Что у стен древнего города делают единороги, львы и орлы

Где находится главный терем города и какими славянскими символами он украшен

И многое другое! А справившись со всеми заданиями, вы получите сладкую награду.

Организационные детали