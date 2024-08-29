Мы создали квест для любознательных детей 7–12 лет и взрослых, которые не потеряли дух авантюризма.
Вы разгадаете послания сказочных персонажей, раскроете секрет Боровицкого холма, узнаете прошлое название Александровского сада и расшифруете символы на Историческом музее. А в конце получите сладкий приз!
Вы разгадаете послания сказочных персонажей, раскроете секрет Боровицкого холма, узнаете прошлое название Александровского сада и расшифруете символы на Историческом музее. А в конце получите сладкий приз!
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 17:00
Описание квеста
Проходя от одной локации к другой, вы будете отгадывать и вписывать слова в буклет, что в конце найти самое главное. Также вас ждут нескучные задания:
- Найти карту, которая похожа на торт
- Изобразить трёх зверюшек, считающихся символами Москвы
- Разгадать послания русских и европейских сказок, которые прячутся в фонтане
Ещё вы узнаете:
- Где под Александровским садом проходит русло Неглинки
- Какой секрет хранит Боровицкий холм
- Что у стен древнего города делают единороги, львы и орлы
- Где находится главный терем города и какими славянскими символами он украшен
И многое другое! А справившись со всеми заданиями, вы получите сладкую награду.
Организационные детали
- Квест будет интересен детям 7–12 лет и их родителям
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 14:00 и 17:00, в воскресенье в 17:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|На 1 человека
|495 ₽
|Семейный (4 человека)
|1 755 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Александровский сад»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00 и 17:00, в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2867 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
29 авг 2024
Экскурсия неплохая, приятная: необычный, привлекающий внимание экскурсовод, замечательно построенный маршрут, прекрасная задумка с кроссвордом. Но чего-то именно детского, легкого, яркого мы для себя не нашли в этой экскурсии. На мой
Алена
11 авг 2024
Шикарная экскурсия по самому уютному садику Москвы. В группе были и взрослые и дети, но всем было одинаково интересно. Однозначно рекомендую тем, кто любит неспешные прогулки, историю и хочет показать своим детям, что экскурсия - это не скучно.
Входит в следующие категории Москвы
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