Что вас ожидает

Дивные оранжереи и сады

Вы окажетесь в царстве растений со всей планеты, в том числе перенесетесь в тропики: увидите, как растут черный и розовый перец, настоящий кофе и какао, рассмотрите яркие экзотические цветы. Мы посетим и Японский сад — образец эталонной ландшафтной архитектуры и уголок города, который украшают сакуры, рододендроны, клены моно.

Зелёные истории

За пару часов я открою вам историю создания Ботанического сада имени Цицина и расскажу о традициях японской чайной церемонии. Вы обратите внимание на микроклимат в саду и узнаете, как здесь сумели вырастить и гималайские кедры, и манчжурские орехи, и японские сливы, и другие растения, неприспособленные к русским зимам. Для дачников и садоводов прогулка будет полезной еще и благодаря возможности купить семена и саженцы.

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