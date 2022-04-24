Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы

Насладиться разнообразием природы и узнать удивительные факты из мира ботаники

Индивидуальная
Как гид и любитель природы я покажу вам московский Ботанический сад — чудесное место для прогулок и спокойного целебного отдыха.

Вы познакомитесь с редкими растениями в оранжереях и на аллеях, насладитесь созерцанием Японского сада, откроете хроники научного комплекса и просто отдохнете от шума и суеты.

Пойдемте гулять вместе!
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Прогулка по Главному ботаническому саду Москвы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дивные оранжереи и сады

Вы окажетесь в царстве растений со всей планеты, в том числе перенесетесь в тропики: увидите, как растут черный и розовый перец, настоящий кофе и какао, рассмотрите яркие экзотические цветы. Мы посетим и Японский сад — образец эталонной ландшафтной архитектуры и уголок города, который украшают сакуры, рододендроны, клены моно.

Зелёные истории

За пару часов я открою вам историю создания Ботанического сада имени Цицина и расскажу о традициях японской чайной церемонии. Вы обратите внимание на микроклимат в саду и узнаете, как здесь сумели вырастить и гималайские кедры, и манчжурские орехи, и японские сливы, и другие растения, неприспособленные к русским зимам. Для дачников и садоводов прогулка будет полезной еще и благодаря возможности купить семена и саженцы.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в Японский сад — 250 руб. /взрослые, 100 руб. /школьники и студенты, 50 руб. /пенсионеры. Возьмите документы, подтверждающие льготы.
  • Большинство зон парка бесплатные, но если вы захотите посетить что-то самостоятельно после экскурсии, то цены вполне бюджетны (200-300 руб.)
  • Одевайтесь по погоде, летом возьмите защиту от солнца

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Владыкино
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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