Прогулка по Красной площади и Александровскому саду

Вы увидите главные достопримечательности Москвы: мавзолей Ленина, Казанский собор, Манежную площадь...

4.7
344 отзыва
Вы увидите главные достопримечательности Москвы: мавзолей Ленина, Казанский собор, Манежную площадь и Александровский сад.

Пройдетесь до Лобного места и увидите храм Василия Блаженного.

Откроете для себя что-то новое об архитектурных шедеврах-визитных карточках России, которые расположены в районе Красной Площади.

Или начнете знакомство со столицей в самом подходящем для этого месте.
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду

Что вы увидите 🤩

  • Московский Кремль
  • Мавзолей В. И. Ленина
  • Лобное место
  • Храм Василия Блаженного
  • Казанский собор
  • Исторический музей
  • Манежная площадь
  • здание Манежа
  • Александровский сад
  • Вечный огонь.
Какая достопримечательность приходит в голову первой, когда думаешь про Москву? Конечно, Красная площадь — главное место нашей столицы, символ не только Москвы, но и всей России!
Сердце Москвы — главная площадь города, раскинувшаяся вдоль северо-восточной стены Кремля. Мавзолей, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Казанский собор, Исторический музей и прочие достопримечательности делают её местом, куда в первую очередь направляются все гости столицы.
  • Мы начнем нашу прогулку с Манежной площади: увидим построенную еще при Сталине гостиницу, бывшую когда-то советской гостиницей «Москва», посмотрим на здание Манежа, которое строилось выдающимся архитектором Осипом Бове, знаменитым создателем Большого театра.
  • Зайдем в Александровский сад, увидим главный Вечный огонь, который охраняют солдаты Преображенского полка и узнаем, что садов там на самом деле три.
  • И, конечно же, посетим саму Красную площадь со всеми ее достопримечательностями.
  • Наша экскурсия закончится на Васильевском спуске у Собора Василия Блаженного: на самой необычной площади, имеющей покатое строение.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человекДля группы 1-10 человек
Стандартный билет
550 ₽
Детский (до 12 лет включительно)
450 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Спутник М.
Спутник М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые👣Пешком👩‍🏫Для школьников#Тематические экскурсии#Соборы и храмы

Еще несколько похожих предложений в Москве

Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
500
за 1 чел.
Сердце Москвы: Красная площадь и Александровский сад
Первый парк и главная площадь России — узнать больше о символах страны на прогулке
во вторник в 19:00, в пятницу в 18:00
Москва: от Александровского сада до Замоскворечья
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч 30м
6 900
за 1-15 чел.
Москва: от Александровского сада до Замоскворечья
Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому...
Ежедневно в 10:00
Москва: и главная площадь, и уютные улицы столицы
Индивидуальная экскурсия
5
2
5ч 30м
9 900
за 1-15 чел.
Москва: и главная площадь, и уютные улицы столицы
Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому...
Ежедневно в 10:00
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Индивидуальный квест
1 200
за 1-6 чел.
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Думаете, Красная площадь ничем не сможет вас удивить? Вы увидите то, на что раньше не обращали внимания,...
Любое удобное время
Красная площадь за час
Индивидуальная экскурсия
4.8
38
1 200
за 1-15 чел.
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
Москва: всё самое главное
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
1ч 30м
3 400
за 1-15 чел.
Москва: всё самое главное
Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому...
Ежедневно в 10:00
Москва: от Красной площади до Белорусского вокзала
Индивидуальная экскурсия
5
1
5ч 30м
9 900
за 1-15 чел.
Москва: от Красной площади до Белорусского вокзала
Пешеходная прогулка познакомит вас с наиболее впечатляющими и однозначно стоящими увидеть достопримечательностями...
Ежедневно в 10:00
По Империи да ко древней ко Столице. Красная площадь и Александровский сад
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-20 чел.
По Империи да ко древней ко Столице. Красная площадь и Александровский сад
Я приглашаю вас совершить необыкновенное путешествие по вехам истории златоглавой Москвы, по Красной...
Тур по сердцу Столицы - Александровский сад и Красная площадь
Индивидуальный тур
9 000
за 1-20 чел.
Тур по сердцу Столицы - Александровский сад и Красная площадь
Я приглашаю вас в путешествие по главным достопримечательностям самого сердца нашей древней Столицы
Московский Кремль (с посещением собора)
Индивидуальная экскурсия
52 850
за 1-40 чел.
Московский Кремль (с посещением собора)
На экскурсии вы узнаете все секреты ключевых достопримечательностей Москвы: Красной площади, Кремля и...
По договоренности
Москва: исторический центр за пару часов
Индивидуальная экскурсия
5
56
5 830
за 1-20 чел.
Москва: исторический центр за пару часов
За два часа мы пройдемся по главным улицам Москвы, увидим Красную площадь с башнями Кремля, храм...
В любой день по договоренности
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
4
11
4 800
за 1 чел.
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Вы увидите все главные достопримечательности Москвы за 1 день! Мы прогуляемся по Тверской улице и...
Понедельник, Среда, Пятница в 09:15

Спутник М. проводит ещё 11 экскурсий

Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
4.4
123
3 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
Вы посетите уникальную Оружейную палату и Алмазный фонд
Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота и воскресенье в 09:45
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
4.5
1224
800
за 1 чел.
Часто заказывают
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечером, в огнях подсветки, столица особенно романтична
Ежедневно, кроме воскресения
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
4.4
372
1 600
за 1 чел.
Алмазный фонд: входной билет с экскурсией
Отличная возможность гарантированно попасть в Алмазный фонд - самый труднодоступный и защищенный...
Ежедневно кроме четверга
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
4.4
1151
900
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Мы проедем на автобусе по центральным улицам и исследуем главные московские достопримечательности
Ежедневно
Булгаковская Москва: мистика и реальность
4.7
563
590
за 1 чел.
Булгаковская Москва: мистика и реальность
В романе "Мастер и Маргарита" Москва выступает полноправным участником происходящего
Ежедневно
Легенды и мифы сталинских высоток
4.5
288
900
за 1 чел.
Легенды и мифы сталинских высоток
Вас ждёт автобусная экскурсия по знаменитым сталинским высоткам, построенным по грандиозному плану...
по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
4.4
113
1ч 30м
700
за 1 чел.
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
Двухчасовая экскурсия «Тайны Ленинского склепа» посвящена местам, где были похоронены наиболее...
Среда, Суббота, Воскресение
Экскурсия в Оружейную палату
4.4
100
1 700
за 1 чел.
Экскурсия в Оружейную палату
Посетите один из главных музеев России, где находится уникальная коллекция русских царей
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
4.3
148
900
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь - один из старейших православных ансамблей России
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
4.7
59
1 200
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением канатной дороги
Москва прекрасна и может заворожить даже искушённого путешественника
По пятницам в 19:00
Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином
4.4
298
550
за 1 чел.
Часто заказывают
Прогулка на теплоходах "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж" с обедом или ужином
Добро пожаловать на борт одних из самых лучших теплоходов столицы - "Ривер Палас" и "Ривер Лаунж"
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺