Какая достопримечательность приходит в голову первой, когда думаешь про Москву? Конечно, Красная площадь — главное место нашей столицы, символ не только Москвы, но и всей России!
Сердце Москвы — главная площадь города, раскинувшаяся вдоль северо-восточной стены Кремля. Мавзолей, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Казанский собор, Исторический музей и прочие достопримечательности делают её местом, куда в первую очередь направляются все гости столицы.
- Мы начнем нашу прогулку с Манежной площади: увидим построенную еще при Сталине гостиницу, бывшую когда-то советской гостиницей «Москва», посмотрим на здание Манежа, которое строилось выдающимся архитектором Осипом Бове, знаменитым создателем Большого театра.
- Зайдем в Александровский сад, увидим главный Вечный огонь, который охраняют солдаты Преображенского полка и узнаем, что садов там на самом деле три.
- И, конечно же, посетим саму Красную площадь со всеми ее достопримечательностями.
- Наша экскурсия закончится на Васильевском спуске у Собора Василия Блаженного: на самой необычной площади, имеющей покатое строение.