Ездили с Владимиром в Павловский посад. Просто великолепно! Очень комфортный для нашей команды из 5 человек автомобиль. Владимир - умелый и аккуратный водитель. Рассказал и показал нам город с неожиданных ракурсов. Мы погрузились в историю начиная со времён князя Дмитрия Московского и до наших дней. Начали экскурсию в музее" Княжий двор". Очень увлечённые люди там работают! Интересный интерактивный музей актёра Вячеслава Тихонова, в музее истории русского платка и шали тоже было интересно.

Спасибо большое, Владимир! Обязательно поедем с Вами и по другим маршрутам!