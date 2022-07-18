Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду

Павловопосадские платки, Штирлиц и герой-космонавт

5
1 отзыв
Мы отправимся в Павловский Посад, чтобы целый день наслаждаться уютной атмосферой города и открывать его историю. Вы посетите единственный в мире музей русского платка и шали. Узнаете, как работал космонавт Валерий Быковский, совершивший три полета в космос.

Зарядитесь доброжелательностью местных жителей, гуляя по центральным улицам города, и отобедаете в кафе «для своих».
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Едем на восток: прогулка по Павловскому Посаду
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

История русского платка

Из Москвы на комфортабельном автомобиле мы отправимся в чудесный городочек Павловский Посад: уютное место с отзывчивыми местными жителями, гордящимися своим городом и историей. Нам предстоит на 1 день окунуться в его атмосферу и увидеть самое-самое.

  • Музей истории русского платка и шали. Единственный в мире тематический музей, который был создан талантливым энтузиастом-павлопосадцем. Среди экспонатов — подлинные раритеты 18 века. Будет возможность увезти с собой платки из фирменного магазина.
  • Историко-художественный музей, расположенный в районе со звучным названием «Париж». Здесь изучим маленькие копии домиков и церквушек Павловского Посада и посмотрим на деревянные фигурки местных умельцев.
  • Дом-музей актера Вячеслава Тихонова. Того самого Штирлица из «Семнадцати мгновений весны». В музее можно заглянуть в комнату Вячеслава Васильевича, посмотреть отрывки из его фильмов и послушать рассказы о жизни.
  • Музей Валерия Быковского. Место, посвященное летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза и рекордсмену по продолжительности полета. Здесь можно посмотреть на подлинные скафандры и личные вещи Валерия Федоровича и узнать, чем питались космонавты на борту.
  • Прогулка по городу и приятный обед. Помимо посещения музеев мы неторопливо пройдемся по главным улочкам и скверам города. И насладимся вкусным обедом в популярном у горожан месте «Фабрика Обедов». По желанию, вечером организуем небольшой ужин с десертом в очаровательном кафе «Марципан и Мёд».

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Москвы, а после прогулки могу отвезти на вокзал или в аэропорт. Если вы проездом в столице, то чемоданы поместятся в просторном багажнике автомобиля. Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Мерседес V класса (8 мест).
  • В самом Павловском Посаде (помимо посещения музеев и прогулок по историческому центру города) за дополнительную плату можно продлить прогулку и познакомиться с архитектурой Покровско-Васильевского монастыря.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в музей платка и шали (75-150 руб.)
  • Входной билет в историко-художественный музей (100-400 руб.)
  • Входной билет в дом-музей Вячеслава Тихонова (100-200 руб.)
  • Входной билет в музей Быковского (50-100 руб.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
18 июля 2022
Ездили с Владимиром в Павловский посад. Просто великолепно! Очень комфортный для нашей команды из 5 человек автомобиль. Владимир - умелый и аккуратный водитель. Рассказал и показал нам город с неожиданных ракурсов. Мы погрузились в историю начиная со времён князя Дмитрия Московского и до наших дней. Начали экскурсию в музее" Княжий двор". Очень увлечённые люди там работают! Интересный интерактивный музей актёра Вячеслава Тихонова, в музее истории русского платка и шали тоже было интересно.
Спасибо большое, Владимир! Обязательно поедем с Вами и по другим маршрутам!

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