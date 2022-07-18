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Описание
Что вас ожидает
История русского платка
Из Москвы на комфортабельном автомобиле мы отправимся в чудесный городочек Павловский Посад: уютное место с отзывчивыми местными жителями, гордящимися своим городом и историей. Нам предстоит на 1 день окунуться в его атмосферу и увидеть самое-самое.
Музей истории русского платка и шали. Единственный в мире тематический музей, который был создан талантливым энтузиастом-павлопосадцем. Среди экспонатов — подлинные раритеты 18 века. Будет возможность увезти с собой платки из фирменного магазина.
Историко-художественный музей, расположенный в районе со звучным названием «Париж». Здесь изучим маленькие копии домиков и церквушек Павловского Посада и посмотрим на деревянные фигурки местных умельцев.
Дом-музей актера Вячеслава Тихонова. Того самого Штирлица из «Семнадцати мгновений весны». В музее можно заглянуть в комнату Вячеслава Васильевича, посмотреть отрывки из его фильмов и послушать рассказы о жизни.
Музей Валерия Быковского. Место, посвященное летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза и рекордсмену по продолжительности полета. Здесь можно посмотреть на подлинные скафандры и личные вещи Валерия Федоровича и узнать, чем питались космонавты на борту.
Прогулка по городу и приятный обед. Помимо посещения музеев мы неторопливо пройдемся по главным улочкам и скверам города. И насладимся вкусным обедом в популярном у горожан месте «Фабрика Обедов». По желанию, вечером организуем небольшой ужин с десертом в очаровательном кафе «Марципан и Мёд».
Организационные детали
Я встречу вас в любой точке Москвы, а после прогулки могу отвезти на вокзал или в аэропорт. Если вы проездом в столице, то чемоданы поместятся в просторном багажнике автомобиля. Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Мерседес V класса (8 мест).
В самом Павловском Посаде (помимо посещения музеев и прогулок по историческому центру города) за дополнительную плату можно продлить прогулку и познакомиться с архитектурой Покровско-Васильевского монастыря.
Дополнительные расходы
Входной билет в музей платка и шали (75-150 руб.)
Входной билет в историко-художественный музей (100-400 руб.)
Входной билет в дом-музей Вячеслава Тихонова (100-200 руб.)
Входной билет в музей Быковского (50-100 руб.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Москве
Провёл 162 экскурсии для 285 туристов
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности, интересно расскажу о любой теме.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алла
18 июля 2022
Ездили с Владимиром в Павловский посад. Просто великолепно! Очень комфортный для нашей команды из 5 человек автомобиль. Владимир - умелый и аккуратный водитель. Рассказал и показал нам город с неожиданных ракурсов. Мы погрузились в историю начиная со времён князя Дмитрия Московского и до наших дней. Начали экскурсию в музее" Княжий двор". Очень увлечённые люди там работают! Интересный интерактивный музей актёра Вячеслава Тихонова, в музее истории русского платка и шали тоже было интересно. Спасибо большое, Владимир! Обязательно поедем с Вами и по другим маршрутам!