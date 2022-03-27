Что вы можете увидеть 🤩

Когда-то, 12 лет назад, я взял с собой гитару на экскурсию и решил совместить песни о Москве с яркими видами столицы. Потом получил массу положительных отзывов о моей музыкальной экскурсии и стал автором и ведущим этого популярного маршрута. Предлагаю прокатиться по самым красивым местам Москвы в уютном автобусе в сопровождении профессионального певца, актера, гида, который исполнит для вас любимые песни из кинофильмов, мультфильмов, бардовские, хиты из мировых мюзиклов, эстрадные композиции, неаполитанские серенады и многие другие. Все песни тематически подобраны под маршрут экскурсии и являются дополнением к моему рассказу о городе. На "Поющем автобусе" можно великолепно отметить день рождение, юбилей, встречу с близкими, свадьбу и другие праздники.

Под аккомпанемент моей шестиструнной гитары вы споете любимые песни, многие из которых знакомы еще с детства, загадаете желания у Пушкинского дуба и "Серебрянного сердца", напитаетесь творческой энергией сада "Эрмитаж", полюбуетесь на Московский Кремль и Замоскворечье с Патриаршего моста, а также увидите вечерние огни городы с высоты Воробьевых гор. Можно устроить веселые танцы, если позволит погода. Прозвучат такие композиции, как "Лучший город земли", "Разговор со счастьем", "Есть только миг", "Пусть все будет так как ты захочешь", "Мохнатый шмель", "Песенка друзей" из "Бременских музыкантов", "Кукушка", "Милая моя", "Мое сердце остановилось". Формат вечеринки и маршрут можно подобрать с учетом ваших пожеланий. Так споемте друзья!