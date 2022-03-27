Поём и едем по Москве

12 лет назад в моей голове появилась гениальная идея! А что если совместить концерт и прогулку по Москве

Индивидуальная
12 лет назад в моей голове появилась гениальная идея! А что если совместить концерт и прогулку по Москве? Со мной вы отправитесь в путешествие по центру столицы в сопровождении ваших любимых песен.

На ваш вкус — серенады, бардовские мелодии, песни из советских фильмов и мультфильмов.

В перерывах я буду рассказывать интересные факты о столице и показывать главные достопримечательности.
Поём и едем по Москве
Поём и едем по Москве
Поём и едем по Москве
Поём и едем по Москве
Поём и едем по Москве
Поём и едем по Москве
Поём и едем по Москве

Что вы можете увидеть 🤩

  • Триумфальная площадь
  • Сад Эрмитаж
  • Храм Христа Спасителя
  • Патриаршие пруды
  • Тверской бульвар
  • Воробьевы горы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Когда-то, 12 лет назад, я взял с собой гитару на экскурсию и решил совместить песни о Москве с яркими видами столицы. Потом получил массу положительных отзывов о моей музыкальной экскурсии и стал автором и ведущим этого популярного маршрута. Предлагаю прокатиться по самым красивым местам Москвы в уютном автобусе в сопровождении профессионального певца, актера, гида, который исполнит для вас любимые песни из кинофильмов, мультфильмов, бардовские, хиты из мировых мюзиклов, эстрадные композиции, неаполитанские серенады и многие другие. Все песни тематически подобраны под маршрут экскурсии и являются дополнением к моему рассказу о городе. На "Поющем автобусе" можно великолепно отметить день рождение, юбилей, встречу с близкими, свадьбу и другие праздники.
Под аккомпанемент моей шестиструнной гитары вы споете любимые песни, многие из которых знакомы еще с детства, загадаете желания у Пушкинского дуба и "Серебрянного сердца", напитаетесь творческой энергией сада "Эрмитаж", полюбуетесь на Московский Кремль и Замоскворечье с Патриаршего моста, а также увидите вечерние огни городы с высоты Воробьевых гор. Можно устроить веселые танцы, если позволит погода. Прозвучат такие композиции, как "Лучший город земли", "Разговор со счастьем", "Есть только миг", "Пусть все будет так как ты захочешь", "Мохнатый шмель", "Песенка друзей" из "Бременских музыкантов", "Кукушка", "Милая моя", "Мое сердце остановилось". Формат вечеринки и маршрут можно подобрать с учетом ваших пожеланий. Так споемте друзья!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Музыкальное сопровождение
Что не входит
  • Трансфер
  • Личный расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная площадь. На ступеньках театра Сатиры
Завершение: Триумфальная площадь
Когда и сколько длится
Когда: В любой день по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Оплата комфортабельного трансфера не входит в стоимость экскурсии. Трансфер оплачивается отдельно
  • 4.500 руб. -5000руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день по договоренности

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