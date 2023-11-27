Откройте для себя древний Посад! Приглашаю Вас на обзорную экскурсию на винтажном автомобиле с прозрачной крышей по родному Сергиеву Посаду. Со мной вы переместитесь на 150 лет назад и узнаете о жизни города в прошлом и настоящем.
А мощный обогреватель, горячий чай, вкусный сюрприз или глинтвейн помогут оказаться в атмосфере праздника.
Наш маршрут пройдет вокруг Лавры, мы проедем по крутым переулкам, куда не добираются обычные туристы.
А мощный обогреватель, горячий чай, вкусный сюрприз или глинтвейн помогут оказаться в атмосфере праздника.
Наш маршрут пройдет вокруг Лавры, мы проедем по крутым переулкам, куда не добираются обычные туристы.
Ближайшие даты:
17
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19
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|от 1 300 ₽
|Детский (до 12 лет)
|от 1 000 ₽
|Чай + вкусный сюрприз
|200 ₽
|Глинтвейн
|1 000 ₽
Что вас ожидает:
- Виды Лавры с северной, западной и южной стороны
- Старый город
- Набережные рек Вондюги, Кончуры и Копнинки
- Ильинскую, Воскресенскую и Всехсвятскую церкви
- Пафнутьев сад
- Источник Саввы Сторожевского
- Памятник Петру и Февронье
- Келарский и Банный пруд
- Музей Бартрама
- Красную горку
- Блинную горку
- Бульвар Кузнецова
Описание
Что вас ожидает: Интересный рассказ и красивые виды. Мы проедем по всем основным видовым площадкам, и старому городу с его крутыми переулками, куда обычные туристы не заглядывают, это позволит увидеть подлинную красоту Сергиева Посада и Лавры. Друзья на новогодние праздники цена выше на 20%. пока не изменили цену можно бронировать по старой цене. Вы сможете сделать красивые фото, увидеть старый город, его слободы, значимые дома, памятники набережные и крутые переулки. Прогулка занимает около 50 минут за это время посетим все интересные окрестности. Зимой мы едем под прозрачной крышей, включаем мощный автономный отопитель, можно заказать чай и глинтвейн. Друзья чай и вкусный сюрприз стоит 400 рублей на всех, глинтвейн 1100 на всех. Важная информация:
- Можем забрать Вас из отеля и вернуть в отель это стоит 400 рублей, при наличии свободного от заказов времени, обычно возможно в будни.
- Можете продлить экскурсию еще на 30 мин это стоит 250 рублей.
- Минимальный состав группы 3 человека. - Есть вечерняя романтическая прогулка для двоих с чаем, конфетами и глинтвейном 4 т. р.
Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Прогулка на авто
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры)
- Чай, конфеты, глинтвейн (приобретаются дополнительным билетом)
- Продление экскурсии
- Место начала и завершения?
- Аптекарский пер., 1, Сергиев Посад
- Когда и сколько длится?
- Когда: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00Экскурсия длится около 51 минутыБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
27 ноя 2023
Увидели много интересных, затерянных в человеческой памяти мест. Восхитил превосходный вид на Лавру со смотровой площадки. Если бы не экскурсия, мы вообще могли бы не узнать много интересного о Сергиевом Пассаде. До поездки мы знали только о Лавре, и ничего о самом городе с древних времен.
Н
Наталья
26 окт 2023
Проехали по всему городу, посмотрели много интересных мест, послушали истории зданий, узнали что в какие годы в них располагалось. Рассказ сопровождался посещением исторических мест, где происходили знаковые события города. Можно брать как первую экскурсию для знакомства с городом, потом легче ориентироваться. Отдельно советую брать экскурсию по Троице-Сергиевой Лавре.
О
Олеся
17 окт 2023
Отличная экскурсия по центральной части Сергиева посада, замечательный экскурсовод и водитель в одном лице - Вячеслав, всем рекомендую!
Н
Наталья
10 сен 2023
Отличный формат прогулки для знакомства с городом! Мы посетили Посад впервые. Получили массу впечатлений! Влюбленный в город гид за рулем комфортного ретроавто. Спасибо, Вячеславу за удивительное путешествие во времени!
В
Виктория
25 авг 2023
Нам понравилось абсолютно все! Интересная экскурсия. Заехали в самые необычные уголки Сергиев-Посада, посмотрели город с разных ракурсов. Своим ходом такое не осилить, а на автомобиле очень даже можно. Время пролетело незаметно. Набрались только хороших впечатлений от города. Спасибо!
T
Tatyana
19 авг 2023
Супер гид, провёз нас по всему городу. Очень интересно рассказывал о прошлом и о том как город меняется и развивается сейчас.
О
Олеся
6 авг 2023
Отличная обзорная экскурсия, в первую очередь для тех у кого есть детки. Спасибо Евгению, что показал нам окрестности Лавры и укромные места Посада, за любовь к своему городу и своему делу. Отдельная благодарность за посещение "Жили-были" и знакомство с удивительным человеком Виктором Юрьевичем. Вернёмся ещё и думаю не раз.))
М
Майя
12 июля 2023
Увидели всё! Это просто замечательное знакомство с городом! Очень интересный рассказ! Великолепный экскурсовод!!! Прекрасная ретро-машина!!! В полном восторге!
Е
Елена
21 июня 2023
Экскурсия очень понравилась. Во-первых, сам автомобиль- раритет, прохожие все обращают внимание) Во-вторых, экскурсовод отличный, очень все интересно, познавательно, по делу и не скучно. В-третьих, прокатились по таким местам, куда пешком точно не добраться. Получили массу положительных эмоций, фотографий и знаний. рекомендую!
Н
Нина
24 июля 2022
Если вы любознательны и вам не чужд дух авантюризма, вам точно сюда. Возможно историческая направленность такой поездки невелика, зато захватывающая дух экскурсия по Загорским горкам просто восхитительна! Стоит посетить!!
М
Мария
21 июля 2022
Недавно всей семьей посетили Сергиев Посад. И, поскольку любим необычные экскурсии, сразу решили выбрать экскурсию на винтажном автомобиле с гидом Евгением. Отличная погода, открытый автомобиль, рассказ от человека, влюблённого в свой город - всё сложилось для того, чтобы впечатление от поездки было максимально положительным. Однозначно рекомендуем, если вы хотите прокатиться по историческому центру, проехать по старым узким улочкам, послушать хорошего рассказчика и увидеть Лавру и город с нестандартного ракурса.
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