Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Москва — Сергиев Посад: больше, чем просто дорога

Мы поедем по современному Ярославскому шоссе — одной из древнейших и самых намоленных дорог России. Я расскажу, какие события, тайны и легенды она хранит. Перед вами возникнут образы бунтов, набегов татар, разбойничьих банд Смутного времени, царских обозов и литературных экипажей. Чтобы познакомиться с дорогой поближе, мы остановимся у знаковых точек. В программе:

Церковь у путевого дворца царя Алексея Михайловича, ставшая стандартом русского узорочья — разберемся, чем оно отличается от московского барокко;

Места, где завершались русские бунты 17 века; где стояли тот самый вишневый сад и театр, в котором родилась идея МХТа;

Подмосковный близнец церкви в Филях.

И конечно, в Сергиевом Посаде вы увидите Троице-Сергиеву Лавру: рассмотрите храмы и палаты, узнаете их секреты и вспомните важные имена.

Организационные детали

Обед по желанию и оплачивается отдельно.

Как проходит экскурсия