Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Из Москвы в Сергиев Посад — по древнему Троицкому тракту

Узнать больше об истории, культуре и тайнах России в авто-путешествии выходного дня

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Москвы
Золотое кольцо куда больше, чем его города и памятники.

Оно неотделимо от проходящих по нему дорог — нитей в летописях.

По одной из таких вы отправитесь в славный Сергиев Посад и его Лавру.

На Троицком тракте вас ждут нарядные церкви, сюжеты о царях, святых и разбойниках.

Экскурсия ⛳ мобильна и наполнена интерактивом!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 200 ₽ за экскурсию

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Из Москвы в Сергиев Посад — по древнему Троицкому тракту
Из Москвы в Сергиев Посад — по древнему Троицкому тракту

Что вас ожидает

Москва — Сергиев Посад: больше, чем просто дорога
Мы поедем по современному Ярославскому шоссе — одной из древнейших и самых намоленных дорог России. Я расскажу, какие события, тайны и легенды она хранит. Перед вами возникнут образы бунтов, набегов татар, разбойничьих банд Смутного времени, царских обозов и литературных экипажей. Чтобы познакомиться с дорогой поближе, мы остановимся у знаковых точек. В программе:

  • Церковь у путевого дворца царя Алексея Михайловича, ставшая стандартом русского узорочья — разберемся, чем оно отличается от московского барокко;
  • Места, где завершались русские бунты 17 века; где стояли тот самый вишневый сад и театр, в котором родилась идея МХТа;
  • Подмосковный близнец церкви в Филях.

И конечно, в Сергиевом Посаде вы увидите Троице-Сергиеву Лавру: рассмотрите храмы и палаты, узнаете их секреты и вспомните важные имена.

Организационные детали

Обед по желанию и оплачивается отдельно.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 гида. Транспорт включен в стоимость на всё время проведения.
  • Путешествие начинается и заканчивается у метро 🚇 Алексеевская
  • Мы не заходим в музеи 🖼. Посещение собора и церквей Лавры по желанию (с учетом длительности экскурсии).
  • Экскурсия историко-культурная, не паломническая
Начало и место завершения
🚩 у метро Алексеевская
Из Москвы в Сергиев Посад — по древнему Троицкому тракту
Из Москвы в Сергиев Посад — по древнему Троицкому тракту
Из Москвы в Сергиев Посад — по древнему Троицкому тракту
Из Москвы в Сергиев Посад — по древнему Троицкому тракту
Из Москвы в Сергиев Посад — по древнему Троицкому тракту
Из Москвы в Сергиев Посад — по древнему Троицкому тракту
Из Москвы в Сергиев Посад — по древнему Троицкому тракту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Я гид-энтузиаст. Вот уже более семи лет изучаю различные уголки Подмосковья, Золотого кольца и окрестностей. Их историю, мифы и легенды, культуру и традиции. Стремлюсь быть гидом вне привычного всем понимания: показываю необычные интересные места и достопримечательности, рассказываю их историю. Я создаю альтернативу обыденным экскурсиям, маршрутам, рассказам. Стараюсь смотреть за привычные вещи, знакомить с обратной стороной и непубличной историей главных памятников Золотого кольца, Подмосковья и Москвы. То, чего нет у других, можно увидеть и узнать со мной!
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