Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает
Москва — Сергиев Посад: больше, чем просто дорога
Мы поедем по современному Ярославскому шоссе — одной из древнейших и самых намоленных дорог России. Я расскажу, какие события, тайны и легенды она хранит. Перед вами возникнут образы бунтов, набегов татар, разбойничьих банд Смутного времени, царских обозов и литературных экипажей. Чтобы познакомиться с дорогой поближе, мы остановимся у знаковых точек. В программе:
- Церковь у путевого дворца царя Алексея Михайловича, ставшая стандартом русского узорочья — разберемся, чем оно отличается от московского барокко;
- Места, где завершались русские бунты 17 века; где стояли тот самый вишневый сад и театр, в котором родилась идея МХТа;
- Подмосковный близнец церкви в Филях.
И конечно, в Сергиевом Посаде вы увидите Троице-Сергиеву Лавру: рассмотрите храмы и палаты, узнаете их секреты и вспомните важные имена.
Организационные детали
Обед по желанию и оплачивается отдельно.
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 гида. Транспорт включен в стоимость на всё время проведения.
- Путешествие начинается и заканчивается у метро 🚇 Алексеевская
- Мы не заходим в музеи 🖼. Посещение собора и церквей Лавры по желанию (с учетом длительности экскурсии).
- Экскурсия историко-культурная, не паломническая