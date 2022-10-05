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Описание
Что вас ожидает:
Будущее в настоящем.
Оказывается, будущее уже наступило. На выставке вы познакомитесь с удивительными роботами из разных стран мира: послушаете импровизацию робота-битбоксера, зададите вопрос роботу-предсказателю, пообщаетесь с роботом-барменом и даже понаблюдаете за жизнью робото-рыб в аквариуме. А заодно узнаете об актуальных профессиях будущего и том, как они связаны с инженерным творчеством.
Не только роботы.
Помимо неограниченного времени для знакомства с технологичными друзьями, вам предлагаются и другие интересные активности:
Тематические лекции: о роботах, профессиях будущего и искусственном интеллекте;
Шоу танцующих роботов: веселые билдеры не оставят вас равнодушными;
Кстати, на выставке вы познакомитесь с роботом, который зажигал на одной сцене с will.i.am;
Увлекательные мастер-классы: создайте свой световой меч или спроектируйте космолет;
каждый день с 11:00 утра - 19:00 вечера
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты на выставку
Экскурсия 30-40 минут
Мастер-класс «робошлем»
Шоу роботов-танцоров
Неограниченное время на выставке
Что не входит
Мастер-классы:
1."Космолет» — 300 руб. /чел., 2."Вездеход» — 700 руб. /чел.
3."Световой меч» — 1200 руб. /чел., Лекции:, 1. «Профессии будущего» — 200 руб. /чел., 2. «Искусственный интеллект» — 200 руб. /чел., 3. «Роботы морских глубин» — 200 руб. /чел., 4. «Роботы - суперзвезды» — 200 руб. /чел., 5. «Стать круче робота в профессии — это возможно?» — 200 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Проспект мира, дом 119, стр. 2, Москва
Завершение: ул. Проспект мира, дом 119, стр. 2
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 11:00 утра - 19:00 вечера
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Важная информация
Будем ждать Вас по адресу: г. Москва, ул. Проспект мира, дом 119, стр 2 (ВДНХ, павильон №2 "Робостанция")
Если остались вопросы, звоните: +7 (916) 479-99-72
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.