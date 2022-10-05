Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»

Новые технологичные друзья уже ждут вас

Новые технологичные друзья уже ждут вас, с ними можно шутить, болтать и даже танцевать. Спросите совета у робота-предсказателя, утолите жажду у робота-бармена и загляните в робозагс. А заодно узнайте об интересных профессиях будущего и постройте свой космолет.
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
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Описание

Что вас ожидает:

  • Будущее в настоящем.
  • Оказывается, будущее уже наступило. На выставке вы познакомитесь с удивительными роботами из разных стран мира: послушаете импровизацию робота-битбоксера, зададите вопрос роботу-предсказателю, пообщаетесь с роботом-барменом и даже понаблюдаете за жизнью робото-рыб в аквариуме. А заодно узнаете об актуальных профессиях будущего и том, как они связаны с инженерным творчеством.
  • Не только роботы.

Помимо неограниченного времени для знакомства с технологичными друзьями, вам предлагаются и другие интересные активности:

  • Тематические лекции: о роботах, профессиях будущего и искусственном интеллекте;
  • Шоу танцующих роботов: веселые билдеры не оставят вас равнодушными;
  • Кстати, на выставке вы познакомитесь с роботом, который зажигал на одной сцене с will.i.am;
  • Увлекательные мастер-классы: создайте свой световой меч или спроектируйте космолет;

каждый день с 11:00 утра - 19:00 вечера

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты на выставку
  • Экскурсия 30-40 минут
  • Мастер-класс «робошлем»
  • Шоу роботов-танцоров
  • Неограниченное время на выставке
Что не входит
  • Мастер-классы:
  • 1."Космолет» — 300 руб. /чел., 2."Вездеход» — 700 руб. /чел.
  • 3."Световой меч» — 1200 руб. /чел., Лекции:, 1. «Профессии будущего» — 200 руб. /чел., 2. «Искусственный интеллект» — 200 руб. /чел., 3. «Роботы морских глубин» — 200 руб. /чел., 4. «Роботы - суперзвезды» — 200 руб. /чел., 5. «Стать круче робота в профессии — это возможно?» — 200 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Проспект мира, дом 119, стр. 2, Москва
Завершение: ул. Проспект мира, дом 119, стр. 2
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 11:00 утра - 19:00 вечера
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Важная информация
  • Будем ждать Вас по адресу: г. Москва, ул. Проспект мира, дом 119, стр 2 (ВДНХ, павильон №2 "Робостанция")
  • Если остались вопросы, звоните: +7 (916) 479-99-72
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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