19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кардинально изменившие столицу небоскрёбы Москва-Сити — это красота, от которой порой захватывает дух. Наши небоскрёбы изумительны и уникальны во многих отношениях, от инженерной мысли до собственно внешней красоты.

Что вас ожидает

Мероприятие состоит из 2-х частей: экскурсия и квест

Экскурсия

Побывав у нас, ребята узнают о нашем «городе небоскребов», об истории высотного строительства в Москве начиная с 16 века (колокольня Иван Великий, Сталинские высотки, Телебашни). Мы поговорим о смене технологий строительства, архитектуре, изобретателях и открытиях, позволивших построить самые высокие здания разных поколений.

Нашим наглядным материалом являются как строительные площадки, высотные краны, функциональные элементы зданий Москва-Сити, так и великолепная панорама Москвы, то есть обсуждаемые на экскурсии объекты мы будем видеть из наших окон.

Квест

Этот же «реквизит» используется и во время игры. Ведь вторая часть нашей программы — это квест.

Ребятам до 13 лет мы предлагаем захватывающую легенду, где им предстоит стать спасателями. «Неожиданно» поступает сообщение о том, что где-то в Москва-Сити заложено взрывное устройство. На поиски источника опасности будут направлены наши участники, ведь они уже прекрасно знают комплекс и должны справиться с этой нелегкой задачей!

Для ребят от 14 лет и старше квест будет сложнее. Во время прогулки мы находим закрытый сундук. Один иностранный посетитель оставил этот подарок. Но до сих пор его тайна не разгадана, он так и остается заперт. Участникам предстоит, решая сложные, но интересные и разнообразные задания, оставаясь заинтригованными до последнего момента, разобраться что к чему.