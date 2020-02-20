19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс

Наталья
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Наталья – ваш гид
Почувствовать себя архитекторами! Разобрать небоскреб «по кусочкам», а затем всем сплоченным коллективом справиться с заданиями квеста! Приглашаем дружные школьные группы с 3 по 11 класс.
От 7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 22 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 23 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
4.94
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест

Кардинально изменившие столицу небоскрёбы Москва-Сити — это красота, от которой порой захватывает дух. Наши небоскрёбы изумительны и уникальны во многих отношениях, от инженерной мысли до собственно внешней красоты.

Что вас ожидает

Мероприятие состоит из 2-х частей: экскурсия и квест

Экскурсия

Побывав у нас, ребята узнают о нашем «городе небоскребов», об истории высотного строительства в Москве начиная с 16 века (колокольня Иван Великий, Сталинские высотки, Телебашни). Мы поговорим о смене технологий строительства, архитектуре, изобретателях и открытиях, позволивших построить самые высокие здания разных поколений.

Нашим наглядным материалом являются как строительные площадки, высотные краны, функциональные элементы зданий Москва-Сити, так и великолепная панорама Москвы, то есть обсуждаемые на экскурсии объекты мы будем видеть из наших окон.

Квест

Этот же «реквизит» используется и во время игры. Ведь вторая часть нашей программы — это квест.

Ребятам до 13 лет мы предлагаем захватывающую легенду, где им предстоит стать спасателями. «Неожиданно» поступает сообщение о том, что где-то в Москва-Сити заложено взрывное устройство. На поиски источника опасности будут направлены наши участники, ведь они уже прекрасно знают комплекс и должны справиться с этой нелегкой задачей!

Для ребят от 14 лет и старше квест будет сложнее. Во время прогулки мы находим закрытый сундук. Один иностранный посетитель оставил этот подарок. Но до сих пор его тайна не разгадана, он так и остается заперт. Участникам предстоит, решая сложные, но интересные и разнообразные задания, оставаясь заинтригованными до последнего момента, разобраться что к чему.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку башни «Федерация»: детский билет — 1000 рублей, сопровождающий взрослый поднимается бесплатно.
  • Экскурсия проводится и в будни, и в выходные дни. Время обсуждаем индивидуально с каждой группой.
  • Важно, чтобы дети были одеты по погоде, так как часть мероприятия проходит на улице.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Общаться с детьми — моя любимая работа. Вот уже 6 лет работаю экскурсоводом в Москва-Сити и знаю историю всех зданий, которые вы увидите. Кроме того, аккредитованный экскурсовод по Москве.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Очень довольны экскурсией. Гид Наталья интересно рассказывала о комплексе Москва Сити, смогла заинтересовать 4-классников. Очень понравился квэст и его финал. Преимущество данной экскурсии в ее разнообразии и смене деятельности - прогулка по территории комплекса, выход на набережную, обзор со смотровой площадки, поедание мороженого, ответы на вопросы квэста, поиск предметов и в финале маленькое шоу. Все остались довольны. Интересно было даже взрослым.
30 мая 2019
Экскурсия отличная!!! Понравилось и детям и взрослым. Много интересной информации. Отличный квест. Спасибо большое!!!
27 мая 2019
Отличная программа экскурсии, интересный маршрут. Не смотря, что наша компания была достаточно шумной и многочисленной ,гид отлично справлялась с экскурсантами и держала их внимание. Все хорошо продуманно, динамично и без лишней спешки. Концовка квеста впечатляющая！Все дети остались очень давольны！
18 марта 2019
Отличная экскурсия! Дети в восторге
25 января 2019
Всё понравилось, особенно конфеты «АнтиУхоЗакладин», которые давали при посадке в скоростной лифт. Спасибо гиду Наталье и организатору Галине, всё четко, по делу, организация на отличном уровне. Экскурсия подходит для энергичных подростков, а для них подобрать что-то сложно...
9 декабря 2018
Все было здорово и интересно!
7 апреля 2018
Отличная экскурсия. Ходили с ребятами 13-15 лет. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказала об истории высотного строительства Москва-сити. Заинтересовала детей, ну и сам квест отличный! Настоятельно рекомендую всем , кому интересна Москва, новейшие разработки в строительстве небоскребов, и вообще высоток. Спасибо !!!
28 февраля 2018
Эту замечательную экскурсию нашли в качестве мероприятия на 23 февраля)) Почти весь класс поехал - 19 детей из 23. 13 лет - 7-й класс. Наши дети почти каждую неделю бывают на экскурсиях, большой опыт поездок и мероприятий)) Ещё во время экскурсии от детей было слышно: "Лучше этой экскурсии ещё не было", "спасибо потрясающим родителям за потрясающую экскурсию и квест", "Фееричный финал квеста, как в раю". Почти каждый родитель вечером написал благодарность за экскурсию - дети в восторге))) Обсуждения в группе были весь вечер!!! 27 февраля был мороз минус 15, но благодаря информации от организатора мы знали, что нужно одеться теплее. Мороз и солнце наоборот дало шикарный вид и обзор!!! Организация и гид на высшем уровне!!! Очень советую!!! Не слушайте зануд, кому не понравилось - видимо там другой формат только - пафос!!! Спасибо Галина и Наталья за ваш труд!!!
9 ноября 2017
Нам очень понравилось! Впечатления незабываемые! Дети довольные и счастливые! Спасибо, гиду!
7 ноября 2017
Большое спасибо за море эмоций и позитива, дети в восторге, который не возможно передать словами!!! Все супер!!!
Ещё 9 отзывов

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