Мне с детства казалось, что музеи слишком скучные.
Поэтому я создал экскурсию, где старинные вещи не пылятся за стеклом, а идут на контакт и активно рассказывают увлекательные истории.
Мы не только пройдёмся по старейшей улице Москвы, но и погрузимся в прошлое через предметы, которые я спрятал в своём чемодане.
Поэтому я создал экскурсию, где старинные вещи не пылятся за стеклом, а идут на контакт и активно рассказывают увлекательные истории.
Мы не только пройдёмся по старейшей улице Москвы, но и погрузимся в прошлое через предметы, которые я спрятал в своём чемодане.
Описание экскурсии
Наша экскурсия пройдёт под открытым небом: мы погуляем по Мясницкой, разглядывая доходные дома, усадьбы и здания с уникальными фасадами. Вы узнаете, как эта улица стала модной, почему у неё такое название и кто на ней жил в разное время.
Вы увидите:
- Доходные дома Орлика и Афремова
- Усадьбу Лобана-Ростровского
- Чайный дом, оформленный в китайском стиле
- Усадьбы Барышникова
- Доходный дом Страхового общества «Россия»
- Усадьбу Солдатенкова
- Доходный дом Строгановского училища
- Красивейшую усадьбу Черткова
- Дом Кузнецова
Также вас ждут:
- Загадочные предметы, которым более 100 лет
- Увлекательная викторина с неожиданными ответами
- Возможность попробовать себя в социальной игре прошлого
- Небольшие призы и сувениры
Организационные детали
Будет интересно и взрослым и детям от 6 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 223 туристов
Меня зовут Никита, и я специализируюсь на экскурсиях с интерактивом. Ношу с собой чемоданчик, а в нём — множество загадочных предметов. Рядом с каждым из домов, о которых я рассказываю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличный настрой на новый год задала экскурсия по Мясницкой с Никитой! Отдельное восхищение вызывает его готовность работать в первый день года — это настоящая преданность делу и любовь к своему
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А
Очень интересная, познавательная и легкая экскурсия. Никита очень интересно преподносит исторические факты, которые легко запоминаются. От его рассказа не хотелось спать, не хотелось сбежать, и мы даже не устали ходить.
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Наша компания из 4 взрослых и 5 детей в полном восторге! Для нас это примерно 25-я экскурсия, и я точно могу назвать данную одной из лучших. Никита чувствует настроение каждого и каким-то волшебным образом располагает к себе даже скептически-ноющих детей. Оптимальное сочетание юмора, культуры, личных историй и архитектуры Москвы!
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И
Ходили молодежной активной компанией (23-25 лет) окультуриться в День Рождения!
Никита очень комфортный и позитивный экскурсовод. Всем было интересно + весело + интерактивно + приятно от неожиданных бонусов ☺️
Мой искренний рекомендасьон!
Никита очень комфортный и позитивный экскурсовод. Всем было интересно + весело + интерактивно + приятно от неожиданных бонусов ☺️
Мой искренний рекомендасьон!
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А
Хорошая экскурсия, детям 9-10 лет понравилось, если бы на улице было теплее - вообще замечательно!
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В
Отличная неспешная прогулка по Мясницкой, нам очень повезло с погодой, поэтому получился супер опыт!) Очень интерактивно и интересно. Единственное, чего не хватило - это ответов от гида на наши дополнительные вопросы, тк он все таки скорее актер, чем историк.
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