Мне с детства казалось, что музеи слишком скучные. Поэтому я создал экскурсию, где старинные вещи не пылятся за стеклом, а идут на контакт и активно рассказывают увлекательные истории. Мы не только пройдёмся по старейшей улице Москвы, но и погрузимся в прошлое через предметы, которые я спрятал в своём чемодане.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наша экскурсия пройдёт под открытым небом: мы погуляем по Мясницкой, разглядывая доходные дома, усадьбы и здания с уникальными фасадами. Вы узнаете, как эта улица стала модной, почему у неё такое название и кто на ней жил в разное время.

Вы увидите:

Доходные дома Орлика и Афремова

Усадьбу Лобана-Ростровского

Чайный дом, оформленный в китайском стиле

Усадьбы Барышникова

Доходный дом Страхового общества «Россия»

Усадьбу Солдатенкова

Доходный дом Строгановского училища

Красивейшую усадьбу Черткова

Дом Кузнецова

Также вас ждут:

Загадочные предметы, которым более 100 лет

Увлекательная викторина с неожиданными ответами

Возможность попробовать себя в социальной игре прошлого

Небольшие призы и сувениры

Организационные детали

Будет интересно и взрослым и детям от 6 лет.