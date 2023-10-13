Интерактивная экскурсия по Мясницкой с играми и загадками
Поэтому я создал экскурсию, где старинные вещи не пылятся за стеклом, а идут на контакт и активно рассказывают увлекательные истории.
Мы не только пройдёмся по старейшей улице Москвы, но и погрузимся в прошлое через предметы, которые я спрятал в своём чемодане.
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Описание
Что вас ждёт
Наша экскурсия пройдёт под открытым небом: мы погуляем по Мясницкой, разглядывая доходные дома, усадьбы и здания с уникальными фасадами. Вы узнаете, как эта улица стала модной, почему у неё такое название и кто на ней жил в разное время. Кроме того, мы поиграем в старинные игры и поговорим с загадочными предметами из моего чемодана.
Зачастую само существование подобных вещиц может рассказать об эпохе гораздо больше, чем стопки книг. К тому же беседовать с предметами, угадывая их предназначение — это весело и познавательно. Некоторые из них можно будет подержать в руках и внимательно рассмотреть. В музее вам такого не предложат!
Кому подойдёт
Будет интересно и взрослым, и детям от 6 лет. У меня богатый опыт проведения интерактивных встреч, и я нахожу язык с представителями всех возрастов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Красные Ворота»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.