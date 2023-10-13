Мне с детства казалось, что музеи слишком скучные. Поэтому я создал экскурсию, где старинные вещи не пылятся за стеклом, а идут на контакт и активно рассказывают увлекательные истории. Мы не только пройдёмся по старейшей улице Москвы, но и погрузимся в прошлое через предметы, которые я спрятал в своём чемодане.

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Описание

Что вас ждёт

Наша экскурсия пройдёт под открытым небом: мы погуляем по Мясницкой, разглядывая доходные дома, усадьбы и здания с уникальными фасадами. Вы узнаете, как эта улица стала модной, почему у неё такое название и кто на ней жил в разное время. Кроме того, мы поиграем в старинные игры и поговорим с загадочными предметами из моего чемодана.

Зачастую само существование подобных вещиц может рассказать об эпохе гораздо больше, чем стопки книг. К тому же беседовать с предметами, угадывая их предназначение — это весело и познавательно. Некоторые из них можно будет подержать в руках и внимательно рассмотреть. В музее вам такого не предложат!

Кому подойдёт

Будет интересно и взрослым, и детям от 6 лет. У меня богатый опыт проведения интерактивных встреч, и я нахожу язык с представителями всех возрастов.