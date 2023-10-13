Музей в чемодане

Интерактивная экскурсия по Мясницкой с играми и загадками

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Мне с детства казалось, что музеи слишком скучные.

Поэтому я создал экскурсию, где старинные вещи не пылятся за стеклом, а идут на контакт и активно рассказывают увлекательные истории.

Мы не только пройдёмся по старейшей улице Москвы, но и погрузимся в прошлое через предметы, которые я спрятал в своём чемодане.
Музей в чемодане
Музей в чемодане
Музей в чемодане
Музей в чемодане
Музей в чемодане
Музей в чемодане
Музей в чемодане
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ждёт

Наша экскурсия пройдёт под открытым небом: мы погуляем по Мясницкой, разглядывая доходные дома, усадьбы и здания с уникальными фасадами. Вы узнаете, как эта улица стала модной, почему у неё такое название и кто на ней жил в разное время. Кроме того, мы поиграем в старинные игры и поговорим с загадочными предметами из моего чемодана.

Зачастую само существование подобных вещиц может рассказать об эпохе гораздо больше, чем стопки книг. К тому же беседовать с предметами, угадывая их предназначение — это весело и познавательно. Некоторые из них можно будет подержать в руках и внимательно рассмотреть. В музее вам такого не предложат!

Кому подойдёт

Будет интересно и взрослым, и детям от 6 лет. У меня богатый опыт проведения интерактивных встреч, и я нахожу язык с представителями всех возрастов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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Летние
Интерактивные
Улицы и переулки
Мясницкая
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Музеи

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