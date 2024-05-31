Экскурсии и билеты в музей космонавтики в Москве

Найдено 9 экскурсий в категории «Музей космонавтики» в Москве, цены от 380 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Квест
1.5 часа
27 отзывов
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
Начало: вестибюль Музея космонавтики
«Первая — экскурсия по залам Музея космонавтики, вторая — выполнение творческих заданий и поиск зашифрованного объекта»
11 июня в 13:00
12 июня в 10:30
6 500 за всё до 5 чел.
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Билеты
30 минут
19 отзывов
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - быстро и удобно
Начало: В Музее космонавтики на ВДНХ
«🚀 Сделать посещение Музея космонавтики более интересным и осознанным вам помогут экскурсии с лучшими гидами»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
380 за билет
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
🚶 Пешая
Билеты
5 часов
6 отзывов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«В музее вас ждет интересный рассказ об истории советской и российской космонавтики: - об амбициозных проектах основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250 за билет
Останкино и ВДНХ: от Шереметева до Королева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Останкино и ВДНХ: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открыв историю Останкино и ВДНХ, вкусив знаменитые пончики
Начало: В районе метро ВДНХ
«История развития космонавтики в СССР»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980 за всё до 6 чел.
Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1 час
1 отзыв
Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия
Отправиться в космическую одиссею, не покидая нашей планеты
Начало: Около Музея космонавтики
«Осматривая экспозиции, вы узнаете об истоках освоения космоса и грандиозных замыслах отцов космонавтики»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
990 за билет
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Познакомиться с покорителями космоса и оказаться на орбитальной станции с помощью VR-очков
Начало: В районе метро ВДНХ
13 июня в 10:30
18 июня в 17:00
6 670 за всё до 6 чел.
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
2 отзыва
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Исследовать территорию парка с павильонами и узнать больше о космосе на групповой экскурсии
Начало: От арки главного входа ВДНХ
«Музей космонавтики — один из крупнейших научно-технических музеев мира»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 500 за человека
В музей космонавтики всей семьёй
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
В музей космонавтики всей семьёй
Узнать о покорении космоса, «невесомом» быте космонавтов и судьбе щенков той самой Белки
Начало: В районе ВДНХ
«Экспонаты музея подобраны так, чтобы можно было составить полную картину о важнейших периодах становления советской космонавтики»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 200 за всё до 10 чел.
КосмосТур
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
КосмосТур
Начало: Метро ВДНХ
«Планетарий, Музей космонавтики и 5-D шоу «Космический полет»»
Расписание: Суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    31 мая 2024
    Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
    Очень удобный сервис!
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
    Наши ребята (мальчики 5 лет и девочка 9 лет) с интересом ходили с Еленой. Экскурсия была адаптирована на возраст самых
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    юных участников. В нужные моменты ребятам устраивали мини-переменки, и они отдыхали и решали задания. Отлично провели время и с большим удовольствием вернёмся снова и в музей, и на другие экскурсии Елены. И отдельное спасибо за маленькие подарочки в конце)

    Наши ребята (мальчики 5 лет и девочка 9 лет) с интересом ходили с Еленой. Экскурсия была адаптирована на возраст самых юных участников
  • Ю
    Юлия
    1 мая 2024
    Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
    Замечательная экскурсия с Еленой. Сыну 7 лет, было интересно, совсем не скучно. Узнали много новых фактов, и просто получили удовольствие. Благодарю👍
    Замечательная экскурсия с Еленой. Сыну 7 лет, было интересно, совсем не скучно. Узнали много новых фактов, и просто получили удовольствие. Благодарю👍
  • Л
    Лариса
    16 апреля 2024
    Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
    Собственно ВДНХ конечно обойти за 1 экскурсию просто невозможно. Выставка слишком большая. Очень подробная экскурсия была в музее космонавтики, с
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    которой мы начали и далее перешли на ВДНХ. Очень много полезной информации о павильонах, архитектурынх объектах. Не смотря на то, что вход на выставку свободный, рекомендую все-таки взять экскурсию. Потому что без гида - это просто здания. Архитектура, где-то своебразная, но не более. Именно гид делает экскурсию, и она была на высоте. Спасибо большое за хорошо проведенное время.

  • В
    Владислава
    9 апреля 2024
    Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
    были на экскурсии в музее космонавтики с 7-летними детьми. Им все очень понравилось! Алена рассказывала великолепно. Очень жаль, что все так быстро закончилось. Не хватило 1,5 часов, чтобы посмотреть даже половину. Обязательно вернемся и снова к ней! Огромное спасибо!
  • Е
    Евгений
    27 марта 2024
    Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
    Молодцы. Только очень быстро передвигались. Нам людям с ограниченными возможностями, трудно было поспевать за гидом.
  • И
    Ирина
    20 марта 2024
    Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
    Потрясающе! Очень понравилась Алена - приятная, вежливая, эрудированная и современная женщина! Интересная подача материала детям. Рекомендую 100%.
    Потрясающе! Очень понравилась Алена - приятная, вежливая, эрудированная и современная женщина! Интересная подача материала детям. Рекомендую 100%Потрясающе! Очень понравилась Алена - приятная, вежливая, эрудированная и современная женщина! Интересная подача материала детям. Рекомендую 100%
  • Д
    Данилина
    22 февраля 2024
    Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
    Все очень удобно! Дома купил и оформил, приехал в музей и не надо тратить время на покупку билетов. И сам музей интересен. Ребёнок в восторге. Ходи и смотри, что интересно и сколько хочешь. В музее уютно!
  • А
    Анна
    15 января 2024
    В музей космонавтики всей семьёй
    Огромное спасибо, экскурсоводу Ирине Николаевне за познавательный и очень увлекательный рассказ о нашей космонавтике! С первых минут стало понятно, что
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    экскурсия будет более интересной, чем внутренняя музейная. Видно, что Ирина Николаевна увлечена темой и рассказывает намного больше, написанного на табличках. Не пожалели с сыном о приобретенной экскурсии!

    Огромное спасибо, экскурсоводу Ирине Николаевне за познавательный и очень увлекательный рассказ о нашей космонавтике! С первыхОгромное спасибо, экскурсоводу Ирине Николаевне за познавательный и очень увлекательный рассказ о нашей космонавтике! С первыхОгромное спасибо, экскурсоводу Ирине Николаевне за познавательный и очень увлекательный рассказ о нашей космонавтике! С первыхОгромное спасибо, экскурсоводу Ирине Николаевне за познавательный и очень увлекательный рассказ о нашей космонавтике! С первых
  • А
    Алеся
    12 января 2024
    В музей космонавтики всей семьёй
    Умный и грамотный экскурсовод Елена, очень познавательная экскурсия и для ребенка и для взрослых, 2 часа пролетели как один миг,
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    мы в восторге! Получили несколько бонусов 😊 от Елены в виде прохода в музей без очереди, не пришлось стоять в -25, а так же в самом музее прошли без очереди в несколько экспозиций, спасибо!

    Умный и грамотный экскурсовод Елена, очень познавательная экскурсия и для ребенка и для взрослых, 2 часа

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей космонавтики»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Музей космонавтики" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 380 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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