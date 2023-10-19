Среди шумного мегаполиса попасть в оазис с храмом, музеем, могучими дубами и Тропой сказок
Не так давно усадьбу Кузьминки называли «русским Версалем». Приглашаю вас отправиться туда со мной и выяснить, может ли она претендовать на это звание сейчас.
Также полюбуемся храмом иконы Влахернской Божьей Матери, посмотрим на музей-усадьбу Паустовского, пройдёмся по Тропе сказок и встретимся с волшебными героями.
Также полюбуемся храмом иконы Влахернской Божьей Матери, посмотрим на музей-усадьбу Паустовского, пройдёмся по Тропе сказок и встретимся с волшебными героями.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Храм иконы Влахернской Божьей Матери. Вы услышите её удивительную историю.
- Музей-усадьба Паустовского, в которой сам писатель ни разу не бывал. Но как сказал его сын: «Нельзя было бы найти в Москве более подходящего места для музея отца».
- Конюшенный двор с четырьмя знаменитыми конными статуями П. К. Клодта.
- Заброшенный египетский павильон и грот, где вы представите себя дворянами, скрывающимися от непогоды.
- Вся красота флоры и фауны Кузьминского парка. Вы узнаете, зачем в Москве сажали столько тополей и какие удивительные птицы живут в Кузьминках.
- Усадьба Деда Мороза и Тропа сказок, где вы познакомитесь с волшебными персонажами. Я расскажу историю Нового года и Деда Мороза в России, а также как этот праздник отмечали в 19 веке.
Организационные детали
- Посещение усадьбы Деда Мороза оплачивается отдельно. Например, я рекомендую программу «Игрушечное королевство Щелкунчика» — 550 руб. /чел.
- При вашем желании можем посетить экспозиции музея Паустовского. Подробности — в личной переписке.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
- До места начала экскурсии можно доехать от станции метро «Окская» — на автобусе № 725, от станции метро «Юго-Восточная» — на автобусе № 429, от станции метро «Кузьминки» — на автобусе № 551к.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Кузьминская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 53 туристов
Ваш гид весьма молод и энергичен. Он живёт в «златоглавой» всю свою жизнь и мечтает показать этот город с необычной стороны, а также увлечь любопытными историями москвичей и гостей столицы.
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