Не так давно усадьбу Кузьминки называли «русским Версалем». Приглашаю вас отправиться туда со мной и выяснить, может ли она претендовать на это звание сейчас.



Также полюбуемся храмом иконы Влахернской Божьей Матери, посмотрим на музей-усадьбу Паустовского, пройдёмся по Тропе сказок и встретимся с волшебными героями.