🚶 Пешая Квест 1.5 часа 35 отзывов Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте Начало: в районе метро «Коломенское» «Экскурсия-квест проходит на открытой территории усадьбы» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 111 отзывов Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская «Мы полюбуемся дворянскими усадьбами, причудливыми особняками модерна и сказочными теремами в неорусском стиле» Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00 950 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково Начало: Село Быково, Владимирский храм «Островок готики в усадьбе Быково» от 4900 4 410 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 17 отзывов Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях Начало: В районе метро Чистые пруды «Вы узнаете историю возникновения и названия улицы, увидите самые яркие и необычные архитектурные творения: «Китайскую шкатулку», дом со львом, контору с исторической вывеской начала 20 века, палаты 17 века, усадьбы и доходные дома» 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 50 отзывов Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов Начало: У метро Китай-город «Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи и старинная архитектура, купеческие особняки и дворянские усадьбы, ночлежки со страниц Гиляровского и дворы из фильма «Брат-2»» Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Огородная Слобода и Чистые пруды Истории, которые хранят старинные московские дома Начало: В районе метро Красные Ворота «В переулке Огородная слобода, возле усадьбы Высоцких, вы услышите историю отношений Б» 5 913 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей Начало: На Берсеневской набережной «Через мастерские Дома культуры — бывшие винные склады — выйдем к усадьбе Аверкия Кириллова» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 103 отзыва Басманная слобода Москвы: путешествие сквозь века Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре Начало: У м. Красные ворота «Я покажу вам московский «дом инвалидов» XVIII века и старинные усадьбы: Прове, Стахеева, Мусина-Пушкина, Демидова, Голицына и других известных людей» 5940 5 346 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте Начало: У входа в усадьбу 5 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Царицыно: от Черной грязи до элитных дач Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках Начало: У главного входа в музей-заповедник «Как усадьба связана с восточнославянскими племенами вятичей» 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» «Перед нами предстанут изящные дворянские усадьбы, эклектичные дома купцов и даже новомодные элитные постройки той самой «золотой мили» Москвы» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 321 отзыв Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы Начало: У метро Китай-город, выход номер 9 «Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору и по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых» от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Царственное Царицыно: путешествие по резиденции Екатерины Великой Познакомьтесь с уникальной историей и архитектурой Царицыно, пройдитесь по мостикам и полюбуйтесь башней "Руина", павильоном "Миловида" Начало: У входа в парк у ворот музея-заповедника «Мы обсудим историю императорской усадьбы с момента её основания до сегодняшнего дня» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 20 отзывов Царицыно детям: активная квест-экскурсия Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку Начало: Перед входом в Большой дворец «для чего строили корпуса в усадьбе» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 19 отзывов По Арбату и переулкам в мини-группе Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях Начало: У метро Арбатская «Мы увидим старинные храмы Симеона Столпника и Спаса на Песках, дворянские усадьбы и доходные дома» Расписание: в субботу в 12:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 69 отзывов Были и легенды Переделкино Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино «Я расскажу, когда и где впервые было упомянуто Переделкино и какие две усадьбы находились на его месте до 1917 года» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 97 отзывов Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры Начало: У станции метро «Лубянка» «Мы начнем наш путь с Лубянской площади, увидим городские усадьбы Черткова, Солдатенкова, Барышникова, заглянем в переулки и дворы, хранящие истории дней минувших и секреты нашего времени» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы» «Вы узнаете, зачем сюда приезжала Екатерина II, когда здесь начал работать Институт Химической физики, что получилось, когда Капица вместе с Семеновым пришли в гости к Кустодиеву, и почему усадьба была тюрьмой для ее первого владельца» 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 41 отзыв Женские истории Москвы Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода «Свернем в Столешников переулок — к старинной усадьбе — памятнику архитектуры, где когда-то проходили литературные и музыкальные вечера Людмилы Кожиной» от 2 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 31 отзыв Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате Начало: В районе м. Коломенская «Коломенское: царская усадьба, загадки и сокровища» 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Что кроется в переулках Мясницкой улицы? Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы Начало: У метро Красные ворота «Сама улица Мясницкая — парадная, она помнит дворян и их усадьбы с колоннами: войдёшь во двор — найдёшь курдонёр» 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 23 отзыва Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников» Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города Начало: У ст. метро «Третьяковская» «Вы услышите историю спасения храма Климента папы Римского, полюбуетесь «Кадашевской свечой» и осмотрите усадьбу «железных королей» Демидовых» 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 16 отзывов Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы" Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1 Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва Мясницкая: Начало (мини-группа) Прогуляться по известной улице от Лубянки до Чистых прудов, увидеть интересные здания и узнать о них Начало: У станции метро Лубянка «Древняя усадьба, в которой размещался Клуб красных директоров с курсами математики» Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 3 отзыва Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно» Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память Начало: Возле главного входа в парк «Поговорим о главной загадке царицынской усадьбы — отстранении придворного архитектора» 7500 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 16 отзывов Царское Коломенское Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях Начало: В районе метро Коломенское «Что было на месте усадьбы еще до становления Руси» Расписание: в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Усадьба Измайлово - любимое место русских царей Начало: Станция метро Партизанская, выход №1 «Я аккредитованный экскурсовод музея-усадьбы Измайлово, с удовольствием покажу Вам это чудесное место, которое уже с четырнадцатого века, упоминалось в летописях, как царская вотчина» 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 3 отзыва Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память Начало: В районе метро Таганская «Спустимся к городским усадьбам разных веков и заглянем во двор Яузской больницы — здесь к месту поговорить о пенициллине и судьбе его создателя» 6200 5 890 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Тропами Таганки Ощутить дух старой Москвы, исследуя район, наполненный живыми историями людей из прошлого Начало: У СТ.М. Марксистская «Усадьба крупных фабрикантов Полежаевых-Зубовых, коллекции которых составляют гордость Музыкального музея им» 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 217 отзывов Мистическое Коломенское Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ... «Внешне музей–усадьба Коломенское – это великолепный музей под открытым небом, с уникальными зданиями и роскошным яблоневым садом» от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 7 отзывов Коломенское. История и тайны государевой вотчины Погрузиться в жизнь царского двора, открыть мистические сюжеты и полюбоваться русским зодчеством Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское» 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 15 отзывов Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков Открыть малоизвестные и порой мистические истории зданий, где работают иностранные дипломаты Начало: В районе СТ.М. Маяковская «усадьба в неорусском стиле, принадлежавшая Лопатиной» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Замоскворечье: заповедник старой Москвы Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов Начало: У выхода из метро Новокузнецкая «Рассмотрим городскую усадьбу Великолеповой, колоритные доходные дома и, если повезёт, отыщем самых старых львов в городе» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 56 отзывов Царицыно - пешеходная экскурсия «Мы с вами прогуляемся по его аллеям и поговорим о том, как строилась усадьба и кто в ней жил» Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00 от 800 ₽ за билет

Групповая 2 часа 76 отзывов Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков Начало: СТ.М. Маяковская «Многие дворянские усадьбы, расположенные в центральных районах Москвы, отданы в распоряжение посольств иностранных государств» Расписание: По субботам в 13:00 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Индивидуальная экскурсия «Два лица Замоскворечья» в Москве Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Московского района и раскройте его секреты вместе с экспертом Начало: Напротив выхода из метро Третьковская, окончание т... «Рассмотрите старинные усадьбы и узнаете о купеческих семьях, полюбуетесь храмами» 3 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы Погрузиться в мир русского купечества и увидеть связанные с ним места Начало: У м. Новокузнецкая «Здесь расположились не только усадьбы и торговые дома русских промышленников, но и старинные храмы, дома милосердия и музеи» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии Начало: У м. Китай-город 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 2 отзыва Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы Начало: Крымский Вал, 9 «», которая является старейшей постройкой Нескучного сада и единственным сохранившимся сооружением из ансамбля усадьбы Трубецкого» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Усадьба Измайлово - любимое место русских царей Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и услышать о забавах русских царей Начало: В районе м. Партизанская «Экскурсия для вас проведу я (Юлия) — аккредитованный гид музея-усадьбы Измайлово» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов ЦАРИЦЫНО дворцовые истории Екатерины Великой Начало: Музей-заповедник Царицыно (главный вход) «Также я расскажу вам историю дачного Царицына, и не обойдем стороной советское время, узнаем, каково это жить в коммунальных квартирах на территории исторической усадьбы» Расписание: См. календарь 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства Начало: У метро Белорусская «усадьба князя Гагарина, превратившаяся в пулеметное училище, и еще много интересных перевоплощений» 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 28 отзывов Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке Увидеть, пожалуй, самые шикарные интерьеры столицы и услышать истории великих меценатов Начало: в Подсосенском переулке «Особое внимание уделим Викуле Морозову, который купил эту усадьбу в Подсосенском переулке, и его сыну Алексею, получившему особняк в наследство» 1 999 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов 7 отзывов Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены) Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар» «🔹 На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Лесная Сафмар» до усадьбы Кусково» Расписание: в воскресенье в 10:00 2 800 ₽ за человека