1 чел.
По популярности
Квест
1.5 часа
Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское
Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте
Начало: в районе метро «Коломенское»
«Экскурсия-квест проходит на открытой территории усадьбы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
«Мы полюбуемся дворянскими усадьбами, причудливыми особняками модерна и сказочными теремами в неорусском стиле»
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
950₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие
Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково
Начало: Село Быково, Владимирский храм
«Островок готики в усадьбе Быково»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
от 49004 410₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
«Вы узнаете историю возникновения и названия улицы, увидите самые яркие и необычные архитектурные творения: «Китайскую шкатулку», дом со львом, контору с исторической вывеской начала 20 века, палаты 17 века, усадьбы и доходные дома»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
«Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи и старинная архитектура, купеческие особняки и дворянские усадьбы, ночлежки со страниц Гиляровского и дворы из фильма «Брат-2»»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
«В переулке Огородная слобода, возле усадьбы Высоцких, вы услышите историю отношений Б»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
«Через мастерские Дома культуры — бывшие винные склады — выйдем к усадьбе Аверкия Кириллова»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Басманная слобода Москвы: путешествие сквозь века
Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре
Начало: У м. Красные ворота
«Я покажу вам московский «дом инвалидов» XVIII века и старинные усадьбы: Прове, Стахеева, Мусина-Пушкина, Демидова, Голицына и других известных людей»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
59405 346₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии
Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте
Начало: У входа в усадьбу
13 июня в 15:30
14 июня в 10:30
5 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
«Как усадьба связана с восточнославянскими племенами вятичей»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Перед нами предстанут изящные дворянские усадьбы, эклектичные дома купцов и даже новомодные элитные постройки той самой «золотой мили» Москвы»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы
Начало: У метро Китай-город, выход номер 9
«Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору и по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царственное Царицыно: путешествие по резиденции Екатерины Великой
Познакомьтесь с уникальной историей и архитектурой Царицыно, пройдитесь по мостикам и полюбуйтесь башней "Руина", павильоном "Миловида"
Начало: У входа в парк у ворот музея-заповедника
«Мы обсудим историю императорской усадьбы с момента её основания до сегодняшнего дня»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
«для чего строили корпуса в усадьбе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
По Арбату и переулкам в мини-группе
Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Начало: У метро Арбатская
«Мы увидим старинные храмы Симеона Столпника и Спаса на Песках, дворянские усадьбы и доходные дома»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
«Я расскажу, когда и где впервые было упомянуто Переделкино и какие две усадьбы находились на его месте до 1917 года»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры
Начало: У станции метро «Лубянка»
«Мы начнем наш путь с Лубянской площади, увидим городские усадьбы Черткова, Солдатенкова, Барышникова, заглянем в переулки и дворы, хранящие истории дней минувших и секреты нашего времени»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
«Вы узнаете, зачем сюда приезжала Екатерина II, когда здесь начал работать Институт Химической физики, что получилось, когда Капица вместе с Семеновым пришли в гости к Кустодиеву, и почему усадьба была тюрьмой для ее первого владельца»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
«Свернем в Столешников переулок — к старинной усадьбе — памятнику архитектуры, где когда-то проходили литературные и музыкальные вечера Людмилы Кожиной»
Завтра в 18:30
15 июня в 18:30
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
«Коломенское: царская усадьба, загадки и сокровища»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы
Начало: У метро Красные ворота
«Сама улица Мясницкая — парадная, она помнит дворян и их усадьбы с колоннами: войдёшь во двор — найдёшь курдонёр»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города
Начало: У ст. метро «Третьяковская»
«Вы услышите историю спасения храма Климента папы Римского, полюбуетесь «Кадашевской свечой» и осмотрите усадьбу «железных королей» Демидовых»
Завтра в 12:00
16 июня в 15:00
800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
13 июня в 11:00
850₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мясницкая: Начало (мини-группа)
Прогуляться по известной улице от Лубянки до Чистых прудов, увидеть интересные здания и узнать о них
Начало: У станции метро Лубянка
«Древняя усадьба, в которой размещался Клуб красных директоров с курсами математики»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
1 000₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память
Начало: Возле главного входа в парк
«Поговорим о главной загадке царицынской усадьбы — отстранении придворного архитектора»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
75006 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Царское Коломенское
Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях
Начало: В районе метро Коломенское
«Что было на месте усадьбы еще до становления Руси»
Расписание: в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00
9 июня в 12:00
14 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
«Я аккредитованный экскурсовод музея-усадьбы Измайлово, с удовольствием покажу Вам это чудесное место, которое уже с четырнадцатого века, упоминалось в летописях, как царская вотчина»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память
Начало: В районе метро Таганская
«Спустимся к городским усадьбам разных веков и заглянем во двор Яузской больницы — здесь к месту поговорить о пенициллине и судьбе его создателя»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
62005 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тропами Таганки
Ощутить дух старой Москвы, исследуя район, наполненный живыми историями людей из прошлого
Начало: У СТ.М. Марксистская
«Усадьба крупных фабрикантов Полежаевых-Зубовых, коллекции которых составляют гордость Музыкального музея им»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
«Внешне музей–усадьба Коломенское – это великолепный музей под открытым небом, с уникальными зданиями и роскошным яблоневым садом»
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Погрузиться в жизнь царского двора, открыть мистические сюжеты и полюбоваться русским зодчеством
Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское»
Завтра в 17:00
14 июня в 15:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Открыть малоизвестные и порой мистические истории зданий, где работают иностранные дипломаты
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
«усадьба в неорусском стиле, принадлежавшая Лопатиной»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
«Рассмотрим городскую усадьбу Великолеповой, колоритные доходные дома и, если повезёт, отыщем самых старых львов в городе»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Царицыно - пешеходная экскурсия
«Мы с вами прогуляемся по его аллеям и поговорим о том, как строилась усадьба и кто в ней жил»
Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00
Завтра в 15:30
9 июня в 16:30
от 800₽ за билет
Групповая
2 часа
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Начало: СТ.М. Маяковская
«Многие дворянские усадьбы, расположенные в центральных районах Москвы, отданы в распоряжение посольств иностранных государств»
Расписание: По субботам в 13:00
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Два лица Замоскворечья» в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Московского района и раскройте его секреты вместе с экспертом
Начало: Напротив выхода из метро Третьковская, окончание т...
«Рассмотрите старинные усадьбы и узнаете о купеческих семьях, полюбуетесь храмами»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы
Погрузиться в мир русского купечества и увидеть связанные с ним места
Начало: У м. Новокузнецкая
«Здесь расположились не только усадьбы и торговые дома русских промышленников, но и старинные храмы, дома милосердия и музеи»
9 июня в 14:30
11 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии
Начало: У м. Китай-город
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Начало: Крымский Вал, 9
«», которая является старейшей постройкой Нескучного сада и единственным сохранившимся сооружением из ансамбля усадьбы Трубецкого»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и услышать о забавах русских царей
Начало: В районе м. Партизанская
«Экскурсия для вас проведу я (Юлия) — аккредитованный гид музея-усадьбы Измайлово»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
ЦАРИЦЫНО дворцовые истории Екатерины Великой
Начало: Музей-заповедник Царицыно (главный вход)
«Также я расскажу вам историю дачного Царицына, и не обойдем стороной советское время, узнаем, каково это жить в коммунальных квартирах на территории исторической усадьбы»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
«усадьба князя Гагарина, превратившаяся в пулеметное училище, и еще много интересных перевоплощений»
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в особняк Морозова в Подсосенском переулке
Увидеть, пожалуй, самые шикарные интерьеры столицы и услышать истории великих меценатов
Начало: в Подсосенском переулке
«Особое внимание уделим Викуле Морозову, который купил эту усадьбу в Подсосенском переулке, и его сыну Алексею, получившему особняк в наследство»
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
1 999₽ за человека
Групповая
5 часов
Усадьба Кусково: прикоснуться к прекрасному (билеты включены)
Побывать в одном из красивейших дворцово-парковых комплексов на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Лесная Сафмар»
«🔹 На комфортабельном автобусе мы довезём вас от гостиницы «Лесная Сафмар» до усадьбы Кусково»
Расписание: в воскресенье в 10:00
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
«Вы посетите музей усадьбы, где все экспонаты — предметы обихода — можно трогать руками»
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 июня 2024Отличная экскурсия! Очень приятный гид, отвечает на все вопросы. Получили заряд эмоций и новых впечатлений!
- ЮЮлия7 июня 2024Плохо прописаны ориентиры, чтобы добраться до объекта. Для иногородних сложно разобраться. Доработайте информацию
- ААлина6 июня 2024Павел, огромное спасибо Вам за проведенную экскурсию! Нам очень понравилось, Вы прекрасный рассказчик, очень глубоко погружены в историю, причем не только
- ЕЕлена6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, прошла неделя, а мы все вспоминаем! Очень познавательно и интересно, хорошо продуман маршрут, задействован каждый дом,
- ЕЕлена6 июня 2024Огромное спасибо, название экскурсии 100% оправдано
- ЛЛюдмила5 июня 2024Экскурсия отличная! Увлекатеный рассказ про интересные места. Экскурсоводу 5+! Эксперт в своем деле. Мы смогли побывать в закаулках и проулках, в которые никогда бы сами не догадались заглянуть, и услышали истории, благодаря которым запомним эти места. Спасибо!
- ЕЕлена5 июня 2024Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
- ЕЕкатерина5 июня 2024Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная познавательная экскурсия! Приятно, что поговорили не только о Замоскворечье, но и об истории Москвы в целом. Экскурсия прошла легко и позитивно! Спасибо Ирине!
- ЕЕлена4 июня 2024Великолепная экскурсия, очень интересно и познавательно! Гид - прекрасный рассказчик, ритм экскурсии отлично продуман. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьбы и дворцы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 105 экскурсий и билетов от 600 до 20 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 105 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Усадьбы и дворцы», 2131 ⭐ отзыв, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август