4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с его смотровых площадок. Уникальный опыт для каждого
Экскурсия по Храму Христа Спасителя откроет перед вами величие архитектуры и богатство внутреннего убранства. Узнайте о его строительстве, разрушениях и восстановлении. На смотровых площадках вас ждут потрясающие виды на исторический центр Москвы. Рассмотрите Московский Кремль, Парк Горького и другие достопримечательности с высоты. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о столице
Первая часть экскурсии познакомит вас с проектами и архитекторами Храма Христа Спасителя. Вы осмотрите горельефы на фасадах храма, услышите историю его строительства и разрушений, а также легенды и были этих мест. Внутри собора вы увидите Галерею памяти и славы, посвященную войне 1812 года, воссозданные интерьеры, потрясающие росписи главного купола и настенные изображения, а также редкой красоты алтарь в виде часовни. Я расскажу, как устроен Храм Христа Спасителя и какие великие мастера трудились над его оформлением в 19 и 20 веках. Вы разгадаете сюжеты храмовых росписей, увидите главные святыни собора и услышите истории их появления.
Центр Москвы с высоты птичьего полета
Затем на лифтах вы подниметесь на смотровые площадки храма, расположенные между колокольнями, и полюбуетесь роскошной панорамой Москвы с четырех сторон света. Здесь мы поговорим о ключевых достопримечательностях исторического центра, рассматривая с высоты 40 метров Московский Кремль, Новый Арбат, Парк Горького, Крымский мост, противоречивый памятник Петру I, пейзажи Москвы-реки, а также знаменитую высотку на Котельнической набережной.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты с правом на проведение экскурсии в храме и на смотровой площадке: 400 руб. с человека
Фото- и видеосъемка внутри храма запрещены, фотографировать можно только на смотровой площадке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1777 туристов
Я получила дополнительное образование по специальности экскурсовод. Люблю всё, что связано с историей Москвы, её архитектурой. Подготавливая экскурсию, я тщательно прорабатываю тему, тем самым стараясь избежать неподтвержденных фактов, повысить уровень своей компетенции по данной теме. Работа в данной сфере мне необходима не только как средство заработка, но, прежде всего, как средство повышения уровня самообразования и передачи своих знаний другим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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А
Анастасия
Очень интересная и познавательная экскурсия по Храму Христа Спателя. Очень подробно и понятно изложен материал. Огромное спасибо Елене! Все посетители остались в восторге.
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Анатолий
Экскурсия очень понравилась.
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Е
Елена
Огромное спасибо Елене за экскурсию! Ходили с друзьями, которые приехали погостить из Нефтеюганска. Материал очень познавательный, легко воспринимается, как взрослыми, так и детьми 12 лет.
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М
Мария
Елена, спасибо Вам большое за невероятно интересную и познавательную экскурсию и очень дружелюбную атмосферу! 2 часа пролетели на одном дыхании! Узнали очень и очень много нового! Оказалось, что мы вообще ничего не знали про Храм Христа Спасителя,а теперь знаем! Обязательно вновь вернёмся к вам за новыми, увлекательными знаниями)
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М
Марина
Хорошая экскурсия, много интересной информации, великолепие Храма, прекрасные панорамы Москвы со смотровых площадок.
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P
Petr
Все хорошо
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