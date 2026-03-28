4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Храму Христа Спасителя откроет перед вами величие архитектуры и богатство внутреннего убранства. Узнайте о его строительстве, разрушениях и восстановлении. На смотровых площадках вас ждут потрясающие виды на исторический центр Москвы. Рассмотрите Московский Кремль, Парк Горького и другие достопримечательности с высоты. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о столице

Описание экскурсии

Храм Христа Спасителя в историях и деталях

Первая часть экскурсии познакомит вас с проектами и архитекторами Храма Христа Спасителя. Вы осмотрите горельефы на фасадах храма, услышите историю его строительства и разрушений, а также легенды и были этих мест. Внутри собора вы увидите Галерею памяти и славы, посвященную войне 1812 года, воссозданные интерьеры, потрясающие росписи главного купола и настенные изображения, а также редкой красоты алтарь в виде часовни. Я расскажу, как устроен Храм Христа Спасителя и какие великие мастера трудились над его оформлением в 19 и 20 веках. Вы разгадаете сюжеты храмовых росписей, увидите главные святыни собора и услышите истории их появления.

Центр Москвы с высоты птичьего полета

Затем на лифтах вы подниметесь на смотровые площадки храма, расположенные между колокольнями, и полюбуетесь роскошной панорамой Москвы с четырех сторон света. Здесь мы поговорим о ключевых достопримечательностях исторического центра, рассматривая с высоты 40 метров Московский Кремль, Новый Арбат, Парк Горького, Крымский мост, противоречивый памятник Петру I, пейзажи Москвы-реки, а также знаменитую высотку на Котельнической набережной.

Организационные детали