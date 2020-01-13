4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы

Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок

Елена
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Елена – ваш гид
Экскурсия по кафедральному собору Русской Православной Церкви познакомит вас с историей строительства монументального храма, его архитекторами, главными святынями и богатым внутренним убранством.

Вы рассмотрите искусные росписи 19 и 20 веков и проникнете в их сюжеты, услышите старинные были и легенды Храма Христа Спасителя.

А с панорамных площадок между храмовых колоколен увидите как на ладони весь исторический центр Златоглавой от Кремля до Парка Горького!
3900 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча Кропоткинская
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы

Что вас ожидает

Храм Христа Спасителя в историях и деталях
Первая часть экскурсии познакомит вас с проектами и архитекторами Храма Христа Спасителя. Вы осмотрите горельефы на фасадах храма, услышите историю его строительства и разрушений, а также легенды и были этих мест. Внутри собора вы увидите Галерею памяти и славы, посвященную войне 1812 года, воссозданные интерьеры, потрясающие росписи главного купола и настенные изображения, а также редкой красоты алтарь в виде часовни. Я расскажу, как устроен Храм Христа Спасителя и какие великие мастера трудились над его оформлением в 19 и 20 веках. Вы разгадаете сюжеты храмовых росписей, увидите главные святыни собора и услышите истории их появления.

Центр Москвы с высоты птичьего полета
Затем на лифтах вы подниметесь на смотровые площадки храма, расположенные между колокольнями, и полюбуетесь роскошной панорамой Москвы с четырех сторон света. Здесь мы поговорим о ключевых достопримечательностях исторического центра, рассматривая с высоты 40 метров Московский Кремль, Новый Арбат, Парк Горького, Крымский мост, противоречивый памятник Петру I, пейзажи Москвы-реки, а также знаменитую высотку на Котельнической набережной.

Организационные детали

  • Немного о посещении храма: юбка и платок для женщин и длинные брюки для мужчин обязательны. В летнее время у посетителей должны быть закрыты плечи и ноги ниже колен. Если у вас нет юбки, платка или длинных брюк, их можно взять напрокат в экскурсионном бюро.
  • Фото- и видеосъемка внутри храма запрещены, фотографировать можно только на смотровой площадке.
  • В стоимость экскурсии не входят билеты на смотровую площадку: 300 рублей с человека.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Кропоткинская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Мне 49 лет, получила дополнительное образование по специальности экскурсовод. Люблю все, что связано с историей Москвы, ее архитектурой. Подготавливая экскурсию, я тщательно прорабатываю тему, тем самым стараясь избежать не подтвержденных фактов, повысить уровень своей компетенции по данной теме. Работа в данной сфере мне необходима не только как средство заработка, но прежде всего как средство повышения уровня самообразования и передачи своих знаний другим. Сверхзадача - иметь свой собственный
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Великолепная экскурсия! Спасибо замечательному экскурсоводу Елене! Обязательно пойдем еще раз, но уже летом.
28 марта 2019
Елена настоящий профессионал. Очень добрый и отзывчивый человек. Ребенку 9 лет было интересно. Экскурсоводу удалось его внимание на протяжении всей экскурсии. Огромная благодарность и низкий поклон!
16 июня 2018
Потрясающая экскурсия. Спасибо Елене за проведенное время. За 2 часа экскурсии я практически не задавала вопросов, тк было все понятно и интересно. Советую всем от души!
10 июня 2018
Очень понравилось Гид Елена.Большое СПАСИБО.

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