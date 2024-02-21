Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
Групповая экскурсия в Москве

Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета

Храм Христа Спасителя - это не только величественный памятник архитектуры, но и место с богатой историей, отражающей эпохи и события.

В рамках нашей экскурсии вы узнаете о том, как возник этот уникальный собор, его разрушении и последующем воссоздании. Внешний осмотр здания раскроет перед вами тайны его местоположения и архитектурные особенности.

Внутри храма вас ждет изучение интерьеров, включая святыни, росписи и скульптуры, а также посещение Преображенской церкви с историческими иконами. Кульминацией станет подъем на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на столицу. Вы увидите Кремль, Замоскворечье, сталинские высотки и многие другие достопримечательности. Экскурсия проводится аккредитованными гидами, а билеты доступны для приобретения.

Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Москвы, увидеть город с новой высоты и получить незабываемые впечатления
Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
Ключи от Храма Христа Спасителя: экскурсия с подъёмом на смотровую площадку
Ближайшие даты:
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 170 ₽
Дети до 16 лет1 080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

История строительства, разрушения и воссоздания храма

Начнём с внешнего осмотра здания: стоя на Патриаршем мосту, вы узнаете, как и почему кафедральный собор был построен именно на этом месте. Почему в советский период храм разрушили и вместо дворца-небоскрёба устроили бассейн. Поговорим о проекте восстановления собора и отличиях «копии» от оригинала.

Святыни, архитектура и декоративное убранство

Затем пройдём внутрь и внимательно изучим интерьеры. Разберёмся в уникальном устройстве собора и выясним, где находятся главные святыни. Вы откроете значение росписей, икон и скульптур, а также некоторых церковных предметов. Найдёте знакомые имена героев на мраморных досках в галерее Памяти и Славы. Далее мы спустимся в Преображенскую церковь и найдём единственную икону, оставшуюся от храма 19 века, а также необычную икону Николая Чудотворца.

Смотровая площадка на 4 стороны света

Поднявшись на лифте на высоту 40 метров, мы увидим восхитительную панораму центра Москвы. Кремль, Замоскворечье, сталинские высотки, самая старая АЗС и другие знаменитые строения будут видны как на ладони. А ещё вы сможете вплотную подойти к звонницам и рассмотреть храмовые колокола.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства, имеющий аккредитацию при Храме Христа Спасителя
  • Дополнительно приобретаются экскурсионные билеты — 600 руб. /чел.
  • Возможно провести экскурсию индивидуально для группы до 12 человек — 5000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Волхонка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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