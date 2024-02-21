Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
В рамках нашей экскурсии вы узнаете о том, как возник этот уникальный собор, его разрушении и последующем воссоздании. Внешний осмотр здания раскроет перед вами тайны его местоположения и архитектурные особенности.
Внутри храма вас ждет изучение интерьеров, включая святыни, росписи и скульптуры, а также посещение Преображенской церкви с историческими иконами. Кульминацией станет подъем на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на столицу. Вы увидите Кремль, Замоскворечье, сталинские высотки и многие другие достопримечательности. Экскурсия проводится аккредитованными гидами, а билеты доступны для приобретения.
Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Москвы, увидеть город с новой высоты и получить незабываемые впечатления
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 170 ₽
|Дети до 16 лет
|1 080 ₽
Описание
Что вас ожидает
История строительства, разрушения и воссоздания храма
Начнём с внешнего осмотра здания: стоя на Патриаршем мосту, вы узнаете, как и почему кафедральный собор был построен именно на этом месте. Почему в советский период храм разрушили и вместо дворца-небоскрёба устроили бассейн. Поговорим о проекте восстановления собора и отличиях «копии» от оригинала.
Святыни, архитектура и декоративное убранство
Затем пройдём внутрь и внимательно изучим интерьеры. Разберёмся в уникальном устройстве собора и выясним, где находятся главные святыни. Вы откроете значение росписей, икон и скульптур, а также некоторых церковных предметов. Найдёте знакомые имена героев на мраморных досках в галерее Памяти и Славы. Далее мы спустимся в Преображенскую церковь и найдём единственную икону, оставшуюся от храма 19 века, а также необычную икону Николая Чудотворца.
Смотровая площадка на 4 стороны света
Поднявшись на лифте на высоту 40 метров, мы увидим восхитительную панораму центра Москвы. Кремль, Замоскворечье, сталинские высотки, самая старая АЗС и другие знаменитые строения будут видны как на ладони. А ещё вы сможете вплотную подойти к звонницам и рассмотреть храмовые колокола.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства, имеющий аккредитацию при Храме Христа Спасителя
- Дополнительно приобретаются экскурсионные билеты — 600 руб. /чел.
- Возможно провести экскурсию индивидуально для группы до 12 человек — 5000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Волхонка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.