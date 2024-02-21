Храм Христа Спасителя - это не только величественный памятник архитектуры, но и место с богатой историей, отражающей эпохи и события. В рамках нашей экскурсии вы узнаете о том, как возник этот уникальный собор, его разрушении и последующем воссоздании. Внешний осмотр здания раскроет перед вами тайны его местоположения и архитектурные особенности. Внутри храма вас ждет изучение интерьеров, включая святыни, росписи и скульптуры, а также посещение Преображенской церкви с историческими иконами. Кульминацией станет подъем на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на столицу. Вы увидите Кремль, Замоскворечье, сталинские высотки и многие другие достопримечательности. Экскурсия проводится аккредитованными гидами, а билеты доступны для приобретения. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Москвы, увидеть город с новой высоты и получить незабываемые впечатления

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Описание

Что вас ожидает

История строительства, разрушения и воссоздания храма

Начнём с внешнего осмотра здания: стоя на Патриаршем мосту, вы узнаете, как и почему кафедральный собор был построен именно на этом месте. Почему в советский период храм разрушили и вместо дворца-небоскрёба устроили бассейн. Поговорим о проекте восстановления собора и отличиях «копии» от оригинала.

Святыни, архитектура и декоративное убранство

Затем пройдём внутрь и внимательно изучим интерьеры. Разберёмся в уникальном устройстве собора и выясним, где находятся главные святыни. Вы откроете значение росписей, икон и скульптур, а также некоторых церковных предметов. Найдёте знакомые имена героев на мраморных досках в галерее Памяти и Славы. Далее мы спустимся в Преображенскую церковь и найдём единственную икону, оставшуюся от храма 19 века, а также необычную икону Николая Чудотворца.

Смотровая площадка на 4 стороны света

Поднявшись на лифте на высоту 40 метров, мы увидим восхитительную панораму центра Москвы. Кремль, Замоскворечье, сталинские высотки, самая старая АЗС и другие знаменитые строения будут видны как на ладони. А ещё вы сможете вплотную подойти к звонницам и рассмотреть храмовые колокола.

Организационные детали