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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Горожане в авангарде» - симбиоз экскурсии и театрального спектакля: в уникальных декорациях города, вы станете свидетелями истории глубинных переживаний героя потерявшего то ли себя, то ли смысл.
А поможет не потеряться Вам среди лабиринтов культовых домов, на которые вы вряд ли обращали внимание, - квалифицированный гид-проводник.
В нашей программе:
Иммерсивная экскурсия-прогулка «Горожане в авангарде». Город - отражение горожан, или горожане - отражение города? Что такое чувство дома, и как на нас влияет среда, в которой мы живем? Можно ли чувствовать себя одиноким в пестрой толпе лиц? Как соответствовать меняющемуся контексту, от которого не убежать? А что если все это часть большого эксперимента?
Спектакль «Морфий»"Театра Терезы Дуровой" - оригинальное прочтение рассказа из цикла «Записки юного врача» Михаила Булгакова. Свежий взгляд молодой режиссуры на произведение автора, чьи сочинения взбудоражили умы многих поколений.
Зрителям предлагают понаблюдать за эпизодом из жизни доктора Полякова – от того дня, когда он, молодой и наивный, уехал работать в земскую больницу, пытаясь сбежать от воспоминаний о бывшей любви, и до самой его (моральной) смерти. Всё, что происходит на сцене, столь же прекрасно и увлекательно, сколь ужасна суть случившегося с Поляковым. Осознание этого или блестящая актёрская работа производит на зрителя глубочайшее впечатление.
Вечер городского Авангарда - познакомит нас в простой, но эмоциональной форме с районом авангардного «кремля», расположенным в незаслуженно незаметном районе в самом центре Москвы – Шабловке, и подарит интеллектуальное удовольствие от вечера в "Театре Терезы Дуровой" на спектакле - драме «Морфий».
Просто не будет, будет интересно!
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, ул. Шаболовка 61 / 21, к. 1Завершение: Москва, Павловская ул. , 6
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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