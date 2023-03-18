Многие дворянские усадьбы в центре города отданы в распоряжение посольств. И несмотря на то, что эти старинные дома утратили прямое назначение, они продолжают украшать улицы Москвы. Однако интересны они не только прекрасной архитектурой — на прогулке вы услышите легенды о привидениях, ведьмах, грифонах и другие неожиданные истории, что скрываются за стенами особняков.

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Описание

Что вас ожидает

Вы побываете у подножия горы Килиманджаро, не покидая столицу, и погуляете под пальмами Танзании. Выясните, какая миссия возложена на… грифонов. Узнаете, как и зачем построили вышитый крестиком дом, почему особняк Соловьёва называют «бестиарием» и что за странная дипмиссия там «прописана». Поговорим даже о привидениях, живущих в посольстве Туниса, и о том, как сотрудники от них спасаются. Кроме того, мы расскажем, почему на стенах и потолках Дома приёмов МИД целых 17 слоёв белил. А ещё расследуем таинственное исчезновение знаменитого зодчего Л. Н. Кекушева.

В нашей программе:

особняк Волковой-Грибова-Позднякова — посольство Танзании

оригинальный особняк Миндовского — посольство Новой Зеландии

палаццо Верстовской — посольство Исландии

строгий особняк Берии — посольство Туниса

особняк Шлосберга — резиденция немецкого посла

особняк Некрасова — резиденция посла Чили

усадьба в неорусском стиле, принадлежавшая Лопатиной

особняк Морозовой — Дом приёмов МИД

а также «замок» архитектора Шехтеля, где, по легенде, жила настоящая ведьма

и не менее интересный особняк Рябушинского

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.