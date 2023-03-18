Вы побываете у подножия горы Килиманджаро, не покидая столицу, и погуляете под пальмами Танзании. Выясните, какая миссия возложена на… грифонов. Узнаете, как и зачем построили вышитый крестиком дом, почему особняк Соловьёва называют «бестиарием» и что за странная дипмиссия там «прописана». Поговорим даже о привидениях, живущих в посольстве Туниса, и о том, как сотрудники от них спасаются. Кроме того, мы расскажем, почему на стенах и потолках Дома приёмов МИД целых 17 слоёв белил. А ещё расследуем таинственное исчезновение знаменитого зодчего Л. Н. Кекушева.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.