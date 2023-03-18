Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков

Открыть малоизвестные и порой мистические истории зданий, где работают иностранные дипломаты

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Многие дворянские усадьбы в центре города отданы в распоряжение посольств.

И несмотря на то, что эти старинные дома утратили прямое назначение, они продолжают украшать улицы Москвы.

Однако интересны они не только прекрасной архитектурой — на прогулке вы услышите легенды о привидениях, ведьмах, грифонах и другие неожиданные истории, что скрываются за стенами особняков.
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Ближайшие даты:
1
апр
8
апр
15
апр
22
апр
29
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы побываете у подножия горы Килиманджаро, не покидая столицу, и погуляете под пальмами Танзании. Выясните, какая миссия возложена на… грифонов. Узнаете, как и зачем построили вышитый крестиком дом, почему особняк Соловьёва называют «бестиарием» и что за странная дипмиссия там «прописана». Поговорим даже о привидениях, живущих в посольстве Туниса, и о том, как сотрудники от них спасаются. Кроме того, мы расскажем, почему на стенах и потолках Дома приёмов МИД целых 17 слоёв белил. А ещё расследуем таинственное исчезновение знаменитого зодчего Л. Н. Кекушева.

В нашей программе:

  • особняк Волковой-Грибова-Позднякова — посольство Танзании
  • оригинальный особняк Миндовского — посольство Новой Зеландии
  • палаццо Верстовской — посольство Исландии
  • строгий особняк Берии — посольство Туниса
  • особняк Шлосберга — резиденция немецкого посла
  • особняк Некрасова — резиденция посла Чили
  • усадьба в неорусском стиле, принадлежавшая Лопатиной
  • особняк Морозовой — Дом приёмов МИД
  • а также «замок» архитектора Шехтеля, где, по легенде, жила настоящая ведьма
  • и не менее интересный особняк Рябушинского

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
Мистические
Для пенсионеров
Необычные
Ночные
Водные развлечения
Летние
Усадьбы и дворцы
Необычные дома
Особняк Рябушинского
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Улицы и переулки
Центр Москвы
Старая Москва
Для студентов
Посольства

Похожие туры из Москвы

Загадки Старой Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
18 отзывов
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
у центрального телеграфа
Завтра
19 мар
22 мар
25 мар
5 000 за всё до 10 чел.
Тени Москвы
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
5 отзывов
Тени Москвы
Авто-прогулка по городу мистических легенд и древних тайн
по договорённости
Сегодня
Завтра
19 мар
20 мар
1799915 300 за всё до 3 чел.
Тайны Москвы: загадки подземного Кремля и мистические пророчества
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
11 отзывов
Тайны Москвы: загадки подземного Кремля и мистические пророчества
Тематическая групповая прогулка по центру столицу
в районе метро Библиотека им Ленина
25 мар
26 мар
1 апр
8 апр
700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ