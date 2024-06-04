🚶 Пешая Групповая 2 часа 45 отзывов По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты Начало: В районе м. Маяковская 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 50 отзывов Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы Начало: У метро Маяковская 6800 6 120 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 52 отзыва Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита» Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами Начало: В районе станции метро «Маяковская» Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+) Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве Начало: На Триумфальной площади от 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Булгаковская Москва: путеводитель по роману Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи Начало: В районе метро Парк культуры 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов По следам басен Крылова: литературное приключение в сердце Москвы Погрузитесь в мир литературных загадок и встреч с героями басен Крылова на Патриарших прудах. Идеально для любознательных детей и их родителей Начало: у Патриарших прудов 6200 5 580 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Московские адреса любви Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города Начало: В районе метро Маяковская 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов В поисках московских замков История, архитектура и судьбы домов в стиле модерн и не только Начало: В районе метро «Маяковская» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 971 отзыв Булгаковская Москва: мистика и реальность Начало: СТ.М. Маяковская Расписание: Ежедневно от 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 648 отзывов Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры) Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 143 отзыва Мистика и реальность Булгаковской Москвы Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное Начало: У театра сатиры 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Тени Москвы: индивидуальная экскурсия в мир мистической Москвы Откройте для себя тайны Москвы: призраки, алхимики и загадки старинных улиц в уникальной пешеходной экскурсии Начало: по договорённости 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2.5 часа 1 отзыв Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита» Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности Начало: У метро «Маяковская» 1500 1 350 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская») Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов 4 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 6 отзывов Басни Крылова на Патриарших Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков Начало: В районе метро Маяковская 9 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 183 отзыва Бал у Булгакова: литературное путешествие Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита» Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская» 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только Начало: у метро Арбатская 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Загадки Старой Москвы Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях Начало: У центрального телеграфа 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 10 отзывов Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 10 отзывов «Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова Начало: На Триумфальной площади 9 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 10 отзывов Экскурсия-квест «Москва Булгакова» Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений Начало: На Триумфальной площади 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Разрешите представиться. Маяковский Прикоснуться к «поэзии площадей и улиц», гуляя маршрутами поэта-футуриста Начало: В районе станции метро «Маяковская» 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3.5 часа 39 отзывов Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы Начало: в районе СТ.М. Маяковская 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 4 отзыва Пойдём на Патриаршие Узнать больше о первом богемном районе столицы и научиться считывать «модерн» с фасадов зданий Начало: метро Маяковская 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Патрики - самый богемный район Москвы Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года Начало: в районе метро Маяковская 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 3 отзыва Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах Увлекательные истории домов и людей для ребят от 7 лет Начало: В районе метро Маяковская 6 670 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва «Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания Начало: В районе СТ.М. «Маяковская» 599 ₽ за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Архитектурная сказка Шехтеля Увидеть постройки короля московского модерна и проследить его жизненный и творческий путь Начало: На Триумфальной площади 5 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа 5 отзывов Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства Начало: в районе станции метро 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы Прогуляться в мини-группе по страницам произведений великих писателей и открыть тайны столицы Начало: У станции метро «Маяковская» Расписание: в пятницу в 15:30 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Шехтель - Моцарт русского модерна Познакомиться с удивительными проектами самого яркого и одаренного русского зодчего начала 20 века Начало: У метро Маяковская 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности) 5 990 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы Начало: Триумфальная пл., Москва Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа Фотоэкскурсия на Патриарших прудах Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле Начало: в районе метро Маяковская 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа По следам московских привидений - групповая экскурсия Познакомиться с мистической изнанкой российской столицы Начало: У метро «Пушкинская» 800 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа Групповая экскурсия по особняку Тарасова Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых Начало: В районе Патриарших прудов 1 899 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа В переулок сходи Трёхпрудный - душу моей души Увидеть Москву архитектора Шехтеля и поэтессы Цветаевой Начало: в районе станции метро «Пушкинская» 8 000 ₽ за всё до 10 чел.