1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Начало: В районе м. Маяковская
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
800₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
11 июня в 14:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
По следам басен Крылова: литературное приключение в сердце Москвы
Погрузитесь в мир литературных загадок и встреч с героями басен Крылова на Патриарших прудах. Идеально для любознательных детей и их родителей
Начало: у Патриарших прудов
15 июня в 10:30
19 июня в 14:00
62005 580₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
15 июня в 16:30
16 июня в 17:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В поисках московских замков
История, архитектура и судьбы домов в стиле модерн и не только
Начало: В районе метро «Маяковская»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700₽ за человека
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тени Москвы: индивидуальная экскурсия в мир мистической Москвы
Откройте для себя тайны Москвы: призраки, алхимики и загадки старинных улиц в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: по договорённости
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
15001 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
Начало: В районе метро Маяковская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только
Начало: у метро Арбатская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Начало: У центрального телеграфа
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300₽ за всё до 3 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Начало: На Триумфальной площади
9 июня в 16:00
10 июня в 19:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Разрешите представиться. Маяковский
Прикоснуться к «поэзии площадей и улиц», гуляя маршрутами поэта-футуриста
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Пойдём на Патриаршие
Узнать больше о первом богемном районе столицы и научиться считывать «модерн» с фасадов зданий
Начало: метро Маяковская
9 июля в 12:00
10 июля в 12:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Патрики - самый богемный район Москвы
Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года
Начало: в районе метро Маяковская
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Увлекательные истории домов и людей для ребят от 7 лет
Начало: В районе метро Маяковская
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 40 чел.
Квест
3 часа
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания
Начало: В районе СТ.М. «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
599₽ за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Архитектурная сказка Шехтеля
Увидеть постройки короля московского модерна и проследить его жизненный и творческий путь
Начало: На Триумфальной площади
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 700₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
Начало: в районе станции метро
20 июня в 19:00
21 июня в 19:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
Прогуляться в мини-группе по страницам произведений великих писателей и открыть тайны столицы
Начало: У станции метро «Маяковская»
Расписание: в пятницу в 15:30
14 июня в 15:30
21 июня в 15:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Шехтель - Моцарт русского модерна
Познакомиться с удивительными проектами самого яркого и одаренного русского зодчего начала 20 века
Начало: У метро Маяковская
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города
Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности)
13 июня в 19:30
15 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле
Начало: в районе метро Маяковская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
По следам московских привидений - групповая экскурсия
Познакомиться с мистической изнанкой российской столицы
Начало: У метро «Пушкинская»
22 июня в 19:00
29 июня в 19:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых
Начало: В районе Патриарших прудов
1 899₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В переулок сходи Трёхпрудный - душу моей души
Увидеть Москву архитектора Шехтеля и поэтессы Цветаевой
Начало: в районе станции метро «Пушкинская»
9 июня в 14:00
13 июня в 15:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
Исследуем самый-самый район Москвы без привязки к «Мастеру и Маргарите» на групповой экскурсии
Начало: У Патриаршего пруда
16 июня в 08:00
23 июня в 15:00
1 199₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 июня 2024Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
- ДДарья3 июня 2024Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)
- ООльга3 июня 2024К самому материалу вопросов нет, экскурсовод эрудирован, тема интересная. Но с подачей стоит поработать, в процессе мероприятия несколько раз словила
- ТТатьяна3 июня 2024Были на экскурсии 1.06.24, компанией друзей, получилась прекрасная экскурсия, очень все интересно, материал прекрасно структурирован, легко воспринимается, по ходу экскурсии узнали много дополнительно интересного, очень рекомендуем
- ЯЯна2 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Оксану за прекрасную экскурсию. Экскурсия позволила узнать много интересного про Булгакова М. А. и его творчество, увидеть
- ААнастасия2 июня 2024Виктория прекрасный экскурсовод. Очень интересная и эмоцианальная подача информации, с одинаковой легкостью заинтересовала и держала внимание как детей так и взрослых. Мы в восторге!!!
- ММария1 июня 2024Прекрасная экскурсия, масса интересных мест и историй! Уже порекомендовала друзьям!
- ННаталия1 июня 2024Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором, а главное было интересно.
- AAnna1 июня 2024Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
- ИИрина28 мая 2024Экскурсия очень приятная, легкая, не перегружена информацией. Если хочется приятно провести время, отдохнуть от долгих экскурсией с большим объемом информации, то
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