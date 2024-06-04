Экскурсии на Патриаршие пруды

Найдено 38 экскурсий в категории «Патриаршие пруды» в Москве, цены от 599 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
45 отзывов
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Начало: В районе м. Маяковская
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
800 за человека
Фотопрогулка по Патриаршим
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
50 отзывов
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120 за всё до 4 чел.
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
52 отзыва
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
11 июня в 14:00
800 за человека
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500 за всё до 5 чел.
Булгаковская Москва: город глазами мастера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200 за всё до 6 чел.
По следам басен дедушки Крылова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
По следам басен Крылова: литературное приключение в сердце Москвы
Погрузитесь в мир литературных загадок и встреч с героями басен Крылова на Патриарших прудах. Идеально для любознательных детей и их родителей
Начало: у Патриарших прудов
15 июня в 10:30
19 июня в 14:00
62005 580 за всё до 6 чел.
Московские адреса любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
15 июня в 16:30
16 июня в 17:30
4 000 за всё до 5 чел.
В поисках московских замков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
В поисках московских замков
История, архитектура и судьбы домов в стиле модерн и не только
Начало: В районе метро «Маяковская»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Булгаковская Москва: мистика и реальность
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
971 отзыв
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700 за человека
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
648 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400 за человека
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700 за человека
Тени Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Тени Москвы: индивидуальная экскурсия в мир мистической Москвы
Откройте для себя тайны Москвы: призраки, алхимики и загадки старинных улиц в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: по договорённости
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
15001 350 за всё до 6 чел.
Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 6 чел.
Басни Крылова на Патриарших
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
6 отзывов
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
Начало: В районе метро Маяковская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000 за всё до 7 чел.
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500 за всё до 6 чел.
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только
Начало: у метро Арбатская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 000 за всё до 10 чел.
Загадки Старой Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Начало: У центрального телеграфа
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
6 000 за всё до 10 чел.
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
10 отзывов
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300 за всё до 3 чел.
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
10 отзывов
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Начало: На Триумфальной площади
9 июня в 16:00
10 июня в 19:00
7 500 за всё до 5 чел.
Разрешите представиться. Маяковский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Разрешите представиться. Маяковский
Прикоснуться к «поэзии площадей и улиц», гуляя маршрутами поэта-футуриста
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 6 чел.
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
39 отзывов
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400 за человека
Пойдём на Патриаршие
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Пойдём на Патриаршие
Узнать больше о первом богемном районе столицы и научиться считывать «модерн» с фасадов зданий
Начало: метро Маяковская
9 июля в 12:00
10 июля в 12:00
9 000 за всё до 6 чел.
Патрики - самый богемный район Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Патрики - самый богемный район Москвы
Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года
Начало: в районе метро Маяковская
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000 за всё до 5 чел.
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
3 отзыва
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Увлекательные истории домов и людей для ребят от 7 лет
Начало: В районе метро Маяковская
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670 за всё до 40 чел.
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания
Начало: В районе СТ.М. «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
599 за экскурсию
Архитектурная сказка Шехтеля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Архитектурная сказка Шехтеля
Увидеть постройки короля московского модерна и проследить его жизненный и творческий путь
Начало: На Триумфальной площади
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 700 за всё до 10 чел.
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
Начало: в районе станции метро
20 июня в 19:00
21 июня в 19:00
3 000 за человека
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
Прогуляться в мини-группе по страницам произведений великих писателей и открыть тайны столицы
Начало: У станции метро «Маяковская»
Расписание: в пятницу в 15:30
14 июня в 15:30
21 июня в 15:30
1 000 за человека
Шехтель - Моцарт русского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Шехтель - Моцарт русского модерна
Познакомиться с удивительными проектами самого яркого и одаренного русского зодчего начала 20 века
Начало: У метро Маяковская
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города
Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности)
13 июня в 19:30
15 июня в 10:00
5 990 за всё до 2 чел.
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле
Начало: в районе метро Маяковская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
По следам московских привидений - групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
По следам московских привидений - групповая экскурсия
Познакомиться с мистической изнанкой российской столицы
Начало: У метро «Пушкинская»
22 июня в 19:00
29 июня в 19:00
800 за человека
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых
Начало: В районе Патриарших прудов
1 899 за человека
В переулок сходи Трёхпрудный - душу моей души
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
В переулок сходи Трёхпрудный - душу моей души
Увидеть Москву архитектора Шехтеля и поэтессы Цветаевой
Начало: в районе станции метро «Пушкинская»
9 июня в 14:00
13 июня в 15:00
8 000 за всё до 10 чел.
По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
Исследуем самый-самый район Москвы без привязки к «Мастеру и Маргарите» на групповой экскурсии
Начало: У Патриаршего пруда
16 июня в 08:00
23 июня в 15:00
1 199 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Мистика и реальность Булгаковской Москвы
    Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Московские адреса любви
    Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
    К самому материалу вопросов нет, экскурсовод эрудирован, тема интересная. Но с подачей стоит поработать, в процессе мероприятия несколько раз словила
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    ощущение, что ведущий явно кичится своими знаниями. Постоянные вопросы экскурсантам по теме, на робкие версии -в ответ сарказм, снисходительные междометия или «Надеюсь не нужно объяснять кто такая Фани Каплан?». Понятно, что лектор больше в теме, нежели мы, обычные архитекторы, продавцы, водители. Но именно для этого мы и идем на экскурсию, чтобы узнать новое, интересное и не чувствовать себя дискомфортно. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
    Были на экскурсии 1.06.24, компанией друзей, получилась прекрасная экскурсия, очень все интересно, материал прекрасно структурирован, легко воспринимается, по ходу экскурсии узнали много дополнительно интересного, очень рекомендуем
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Булгаковская Москва: город глазами мастера
    Хотелось бы поблагодарить Оксану за прекрасную экскурсию. Экскурсия позволила узнать много интересного про Булгакова М. А. и его творчество, увидеть
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    потайные улочки Москвы: тихие и загадочные. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» упоминается множество реальных мест в Москве: квартира, где жил сам писатель, дома его друзей и знакомых. У особняка Маргариты несколько возможных прообразов: за время экскурсии удалось познакомиться с тремя из десяти. Обо всем этом Оксана рассказала и ответила на все интересующие вопросы. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо!

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Басни Крылова на Патриарших
    Виктория прекрасный экскурсовод. Очень интересная и эмоцианальная подача информации, с одинаковой легкостью заинтересовала и держала внимание как детей так и взрослых. Мы в восторге!!!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
    Прекрасная экскурсия, масса интересных мест и историй! Уже порекомендовала друзьям!
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по Патриаршим
    Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором, а главное было интересно.
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    На свои вопросы получили ответы. Здорово, что при такой прогулке гид фотографировала нас….. Это память, на долгие годы. Спасибо огромное за экскурсию. Однозначно рекомендую!

    Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором
  • A
    Anna
    1 июня 2024
    Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
    Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Патриаршим
    Экскурсия очень приятная, легкая, не перегружена информацией. Если хочется приятно провести время, отдохнуть от долгих экскурсией с большим объемом информации, то
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    такая фото прогулка - это отличный вариант. Место проведения экскурсии - само по себе красивое место, а гид-фотограф показала очень интересные локации для фото. Прогулка проходила с гидом-фотографом Аленой, девушка сама по себе очень открыта к общению, открытая, коммуникабельная, остается очень позитивное впечатление после прогулки. Рассказала интересные факты о Патриарших, но в легко воспринимаемой форме.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Патриаршие пруды»

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  3. Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
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  2. Красная площадь
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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