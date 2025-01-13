читать дальше

десерта надолго оставил приятные воспоминания о ресторане SAVVA. Спасибо за предложение, сходить на завтрак в Митрополь. Мы им воспользовались. Это было незабываемое начало дня. Мы погрузились и растворились в этой атмосфере роскоши и изысканности. Подытожим, экскурсия оставила море положительных эмоций и впечатлений. Еще раз спасибо.