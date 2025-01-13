Гастро-метро-тур «Русская кухня в Москве»

Индивидуальная экскурсия по Москве с дегустацией русской кухни и посещением красивейших станций метро. Погрузитесь в атмосферу столицы и насладитесь вкусами
Приехав в Москву, не упустите шанс погрузиться в мир русской кухни и истории.

Этот гастро-метро-тур предлагает уникальную возможность попробовать традиционные блюда, такие как борщ и пельмени, в лучших ресторанах столицы. Передвигаясь
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на метро, вы увидите самые красивые станции, включая "Площадь Революции" и "Киевскую".

Завершится экскурсия в знаменитом ресторане "Пушкин", где вас ждёт десерт в интерьерах времён Пушкина.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит узнать много нового о русской культуре и московском метро

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽 Попробовать блюда русской кухни
  • 🚇 Посетить красивые станции метро
  • 🏛 Узнать историю московского метро
  • 👨‍🍳 Дегустация от лучших поваров
  • 🎩 Атмосфера старинного ресторана
Гастро-метро-тур «Русская кухня в Москве»
Гастро-метро-тур «Русская кухня в Москве»
Гастро-метро-тур «Русская кухня в Москве»
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Площадь Революции
  • Киевская
  • Новослободская
  • Белорусская
  • Маяковская
  • Китай-город

Описание экскурсии

  • Экскурсия начнётся в центре зала метро «Площадь Революции». Гид расскажет вам о знаменитых скульптурах Манизира, выполненных в стиле сталинского соцреализма.
  • Затем мы отправимся пешком в кафе в историческом центре города, где готовят русскую кухню по специальному меню для нашего гастротура. Вы попробуете борщ, пельмени, пирожки и кулебяку.
  • А потом начнётся дегустация блюд русской кухни в небольшом уютном ресторанчике на Ивановской горке.
  • После вкусного обеда мы вернёмся в метро и посмотрим самые красивые станции.
  • Завершится наше путешествие в модном и дорогом ресторане Москвы — «Пушкин». Вы сможете попробовать кофе и горящий десерт «Крем-брюле с клубникой». В ресторане воспроизведены интерьеры времён Пушкина, на столах — тончайший фарфор, в залах горят свечи, а официанты будут обращаться к вам только со словами «сударь» и «сударыня».

Вы узнаете:

  • О традициях русской кухни и секретах приготовления самых популярных блюд.
  • Как трапезничали русские цари и бояре, что ели на обед крестьяне.
  • В каком ресторане Москвы был придуман салат оливье.
  • Где кутило русское дворянство и купечество.
  • И много интересных фактов о московском метро.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет. Экскурсия будет особенно интересна гостям из других городов и стран. Проводится на русском или английском языке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Борщ, пельмени и пирожки с капустой — 1200 ₽ за порцию.
  • Десерт и кофе в ресторане «Пушкин» — 1600 ₽ (по желанию).
  • Билет на поездку в метро.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
Алексей
13 янв 2025
Особенно нам понравилась и запомнилась гид экскурсии, Ирина. Профессионал, знаток, чуткая, организованная, внимательная к пожеланиям гостей и очень приятная барышня)))!
Всем рекомендуем! Интересный микс. На любые возрасты и именно семейный состав. Интересно было нам всем, без исключения!
А
5 янв 2025
Хочется выразить благодарность и сказать спасибо экскурсоводу Наталье, за интересную и необычную подачу материала. Узнали много нового из истории Москвы. Паб и ресторан произвели яркие впечатления. Необычный и изысканный вкус
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десерта надолго оставил приятные воспоминания о ресторане SAVVA. Спасибо за предложение, сходить на завтрак в Митрополь. Мы им воспользовались. Это было незабываемое начало дня. Мы погрузились и растворились в этой атмосфере роскоши и изысканности. Подытожим, экскурсия оставила море положительных эмоций и впечатлений. Еще раз спасибо.

L
25 дек 2024
Отличный и очень интересный собеседник, с большими знаниями о Москве.

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