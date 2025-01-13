Приехав в Москву, не упустите шанс погрузиться в мир русской кухни и истории.
Этот гастро-метро-тур предлагает уникальную возможность попробовать традиционные блюда, такие как борщ и пельмени, в лучших ресторанах столицы. Передвигаясь
Этот гастро-метро-тур предлагает уникальную возможность попробовать традиционные блюда, такие как борщ и пельмени, в лучших ресторанах столицы. Передвигаясь
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽 Попробовать блюда русской кухни
- 🚇 Посетить красивые станции метро
- 🏛 Узнать историю московского метро
- 👨🍳 Дегустация от лучших поваров
- 🎩 Атмосфера старинного ресторана
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Площадь Революции
- Киевская
- Новослободская
- Белорусская
- Маяковская
- Китай-город
Описание экскурсии
- Экскурсия начнётся в центре зала метро «Площадь Революции». Гид расскажет вам о знаменитых скульптурах Манизира, выполненных в стиле сталинского соцреализма.
- Затем мы отправимся пешком в кафе в историческом центре города, где готовят русскую кухню по специальному меню для нашего гастротура. Вы попробуете борщ, пельмени, пирожки и кулебяку.
- А потом начнётся дегустация блюд русской кухни в небольшом уютном ресторанчике на Ивановской горке.
- После вкусного обеда мы вернёмся в метро и посмотрим самые красивые станции.
- Завершится наше путешествие в модном и дорогом ресторане Москвы — «Пушкин». Вы сможете попробовать кофе и горящий десерт «Крем-брюле с клубникой». В ресторане воспроизведены интерьеры времён Пушкина, на столах — тончайший фарфор, в залах горят свечи, а официанты будут обращаться к вам только со словами «сударь» и «сударыня».
Вы узнаете:
- О традициях русской кухни и секретах приготовления самых популярных блюд.
- Как трапезничали русские цари и бояре, что ели на обед крестьяне.
- В каком ресторане Москвы был придуман салат оливье.
- Где кутило русское дворянство и купечество.
- И много интересных фактов о московском метро.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет. Экскурсия будет особенно интересна гостям из других городов и стран. Проводится на русском или английском языке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Борщ, пельмени и пирожки с капустой — 1200 ₽ за порцию.
- Десерт и кофе в ресторане «Пушкин» — 1600 ₽ (по желанию).
- Билет на поездку в метро.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2942 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызываетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
13 янв 2025
Особенно нам понравилась и запомнилась гид экскурсии, Ирина. Профессионал, знаток, чуткая, организованная, внимательная к пожеланиям гостей и очень приятная барышня)))!
Всем рекомендуем! Интересный микс. На любые возрасты и именно семейный состав. Интересно было нам всем, без исключения!
Всем рекомендуем! Интересный микс. На любые возрасты и именно семейный состав. Интересно было нам всем, без исключения!
А
Алексей
5 янв 2025
Хочется выразить благодарность и сказать спасибо экскурсоводу Наталье, за интересную и необычную подачу материала. Узнали много нового из истории Москвы. Паб и ресторан произвели яркие впечатления. Необычный и изысканный вкус
L
Lerner
25 дек 2024
Отличный и очень интересный собеседник, с большими знаниями о Москве.
Похожие экскурсии из Москвы
2 часа
Квест
до 8 чел.
Экскурсия-квест «Монополия по-русски»
Представьте себя купцом, покоряющим Москву! Увлекательный квест о купеческих династиях и маркетинге 19 века ждёт вас на улицах столицы
Начало: В районе станции метро «Новокузнецкая»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
2800₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
17 фев в 10:00
18 фев в 10:00
8500₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Квест
Лучший выборТур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста (18+)
Начало: Dream bar ", "Летчик Джао Да" или " Наука и Жизнь
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Сегодня в 20:30
21 фев в 20:30
2999₽ за человека