Приглашаем вас в дворцовое село Коломенское, где расположен архитектурный шедевр под охраной ЮНЕСКО — торжественный храм Вознесения.



Липовая аллея, высаженная по указу императора Александра I, проведёт нас от одних ворот Государева двора до других. Мы узнаем, как проходила хозяйственная жизнь этих мест в период их расцвета.



Если вы думали, что Коломенское — это просто парк с парой памятников архитектуры, то на этой экскурсии ваше представление поменяется!