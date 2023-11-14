Групповая экскурсия в Москве: Познавательное путешествие в Коломенское
Приглашаем вас в дворцовое село Коломенское, где расположен архитектурный шедевр под охраной ЮНЕСКО — торжественный храм Вознесения.
Липовая аллея, высаженная по указу императора Александра I, проведёт нас от одних ворот Государева двора до других. Мы узнаем, как проходила хозяйственная жизнь этих мест в период их расцвета.
Если вы думали, что Коломенское — это просто парк с парой памятников архитектуры, то на этой экскурсии ваше представление поменяется!
Липовая аллея, высаженная по указу императора Александра I, проведёт нас от одних ворот Государева двора до других. Мы узнаем, как проходила хозяйственная жизнь этих мест в период их расцвета.
Если вы думали, что Коломенское — это просто парк с парой памятников архитектуры, то на этой экскурсии ваше представление поменяется!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кузнечная мастерская с чугунным полом
- Царский холодильник XVII века
- Место, где раньше могла молиться только царская семья
- Яблоневые сады музея-усадьбы Коломенское
- Домик Петра I
- Церковь Вознесения
- Голосов овраг
- Водовозная башня
- Сытный двор
- Водяная мельница
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Всё наше расписание — в любой соцсети по тегу@gorodaludi например, в телеграме Коломенское кажется каким-то отдельным зеленым уютным селом, внезапно оказавшимся в Москве. И ведь так оно и есть! Удивительно, но мы фактически совершим с вами увлекательное путешествие в другую реальность, не выезжая за пределы столицы. Что нас ждет на экскурсии:
- Разберёмся с кладом, который тут нашли;
- Увидим царский холодильник XVII века;
- Войдем туда, где раньше могла молиться только царская семья;
- Прочитаем самую старую надпись Москва;
- Выявим итальянскую руку в, казалось, исконно русских постройках;
- Отыщем в Коломенском последние избы старинного села;
- Объясним, почему коломенские яблочки так полюбили в Петербурге;
- Разберёмся с дверью домика Петра: почему она открывается внутрь, а не наружу;
- Отыщем древние рисунки не менее древних кирпичей;
- Пройдёмся под дубками Донского и липками Александра до печушек Алексея Михайловича;
- Увидим чугунный пол! И мы ещё даже не всё рассказали, остальное будет как сюрприз!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты в музеи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45Завершение: Кузница в Коломенском
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Встречаемся у проходной №2 усадьбы Коломенское. Проспект Андропова
- 39
- Строение 45
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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