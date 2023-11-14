Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы

Групповая экскурсия в Москве: Познавательное путешествие в Коломенское

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Приглашаем вас в дворцовое село Коломенское, где расположен архитектурный шедевр под охраной ЮНЕСКО — торжественный храм Вознесения.

Липовая аллея, высаженная по указу императора Александра I, проведёт нас от одних ворот Государева двора до других. Мы узнаем, как проходила хозяйственная жизнь этих мест в период их расцвета.

Если вы думали, что Коломенское — это просто парк с парой памятников архитектуры, то на этой экскурсии ваше представление поменяется!
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Кузнечная мастерская с чугунным полом
  • Царский холодильник XVII века
  • Место, где раньше могла молиться только царская семья
  • Яблоневые сады музея-усадьбы Коломенское
  • Домик Петра I
  • Церковь Вознесения
  • Голосов овраг
  • Водовозная башня
  • Сытный двор
  • Водяная мельница
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Всё наше расписание — в любой соцсети по тегу@gorodaludi например, в телеграме Коломенское кажется каким-то отдельным зеленым уютным селом, внезапно оказавшимся в Москве. И ведь так оно и есть! Удивительно, но мы фактически совершим с вами увлекательное путешествие в другую реальность, не выезжая за пределы столицы. Что нас ждет на экскурсии:
  • Разберёмся с кладом, который тут нашли;
  • Увидим царский холодильник XVII века;
  • Войдем туда, где раньше могла молиться только царская семья;
  • Прочитаем самую старую надпись Москва;
  • Выявим итальянскую руку в, казалось, исконно русских постройках;
  • Отыщем в Коломенском последние избы старинного села;
  • Объясним, почему коломенские яблочки так полюбили в Петербурге;
  • Разберёмся с дверью домика Петра: почему она открывается внутрь, а не наружу;
  • Отыщем древние рисунки не менее древних кирпичей;
  • Пройдёмся под дубками Донского и липками Александра до печушек Алексея Михайловича;
  • Увидим чугунный пол! И мы ещё даже не всё рассказали, остальное будет как сюрприз!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45
Завершение: Кузница в Коломенском
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Встречаемся у проходной №2 усадьбы Коломенское. Проспект Андропова
  • 39
  • Строение 45
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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