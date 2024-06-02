читать дальше

квестом остались на 100% довольны! Очень оригинальные задания и интересная подача исторических фактов. Катя настолько расположила всех к себе, что к концу квеста было ощущение, что дружим с ней много лет. На обратной дороге девочки хохотали, вспоминая интересные моменты и сказали, что им очень очень все понравилось и они хотят с Катей еще встретиться на других маршрутах.