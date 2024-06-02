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Квест
1.5 часа
Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское
Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте
Начало: в районе метро «Коломенское»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Царское Коломенское
Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях
Начало: В районе метро Коломенское
Расписание: в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00
9 июня в 12:00
14 июня в 13:00
800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Сказочные терема Коломенского
Начало: Станция метро Каширская (любая ветка), 1-2 выходы
Расписание: вт 10:00, 12:30, ср 10:00, 12:30, чт 10:00, 12:30, пт 10:00, 12:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:45
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Погрузиться в жизнь царского двора, открыть мистические сюжеты и полюбоваться русским зодчеством
Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское»
Завтра в 17:00
14 июня в 15:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
Погрузиться в историю музея-заповедника, окутанного множеством тайн
Начало: У метро «Коломенская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла»
Начало: СТ.М. Каширская
9 июня в 13:00
11 июня в 13:00
6 999₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Коломенское - уголок старинной Руси в Москве
В составе уютной мини-группы исследовать живописное место, дышащее историей
Начало: рядом с метро «Каширская»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет
Начало: У дворца Алексея Михайловича
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенское: история, мистика и загадки
Старинные храмы, древние овраги и сказочный дворец на авторской экскурсии с гидом-журналистом
Начало: В районе метро Каширская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Побывать в сказочном деревянном дворце царя Алексея Михайловича в компании профессионального гида
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: во вторник в 10:00
11 июня в 10:40
18 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Царские резиденции Коломенское и Царицыно
Познакомиться с историей легендарных московских парков
Начало: М Коломенская, на выходе из метро
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы
Начало: На проспекте Андропова
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском
Начало: Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском
Расписание: вт-чт, вс: 10:00-17:00 пт-сб: 10:00-19:00 пн: выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 290₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Русская сказка Коломенского
Активная экскурсия для школьников по музею-заповеднику
Начало: м Коломенское
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
5 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Дворцовое Коломенское - царские праздники и будни (в мини-группе)
Узнать, как жили российские правители, и увидеть дубы, которые ещё помнят маленького Петра I
Начало: у станции метро «Коломенская»
14 июня в 12:45
16 июня в 11:45
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Дворец Алексея Михайловича - сказка или быль?
Увидеть «осьмое чудо света», воскресшее словно птица-феникс, и узнать, как жили цари 400 лет назад
Начало: у станции метро Каширская
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
8 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 июня 2024Замечательно провели время, не скучно, без лишней загруженности что важно когда с тобой дети. Получилась легкая интересная прогулка в дружеской компании, да еще с приятным бонусом - 🍎 Спасибо Виктории 🧡 экскурсию рекомендую для семей с детьми 👍🏻
- ММарина2 июня 2024Очень интересный и начитанный экскурсовод, экскурсия одно удовольствие, рекомендую 100%!!
- ТТатьяна1 июня 2024Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на Екатерине. Ну что сказать,
- ЕЕлена1 июня 2024Экскурсия" Коломенское- уголок старинной Руси в Москве" очень интересная и познавательная. Очень хороший гид. Группа маленькая, поэтому все хорошо слышно. Всем рекомендую.
- AAnna1 июня 2024Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
- ААнна27 мая 2024Очень понравилась экскурсия-квест. Было интересно и весело детям и взрослым. Дети сразу увлекаются и активно решаются свои задачки. Екатерина очень внимательно относится к каждому ребенку, мы отлично время!
- ММария26 мая 2024Экскурсия очень понравилась, Александра рассказывала все очень интересно
- ААнастасия26 мая 2024Спасибо большое экскурсоводу Лилии за интересную и информативную экскурсию! Время пролетело очень быстро. По её совету посетили коломенский дворец и ни разу не пожалели. С погодой нам не очень повезло: было холодно, но экскурсию это ни сколько не испортило.
- ППахалов26 мая 2024Экскурсия прошла классически, у гида явно большой опыт, хорошо поставлен голос. Рассказанная информация в основном хорошо известна. К сожалению многое
- ТТатьяна25 мая 2024Добрый день. Мы были на квесте классом, в условиях такая возможность была обозначена. У меня остались смешанные чувства. Сама идея прогулки
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