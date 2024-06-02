Экскурсии по Коломенскому в Москве

Найдено 24 экскурсии в категории «Коломенское» в Москве, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Золотые яблоки» - детский квест по усадьбе Коломенское
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
35 отзывов
Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское
Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте
Начало: в районе метро «Коломенское»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
🚶 Пешая
Квест
2 часа
31 отзыв
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Царское Коломенское
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
16 отзывов
Царское Коломенское
Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях
Начало: В районе метро Коломенское
Расписание: в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00
9 июня в 12:00
14 июня в 13:00
800 за человека
Сказочные терема Коломенского
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
60 отзывов
Сказочные терема Коломенского
Начало: Станция метро Каширская (любая ветка), 1-2 выходы
Расписание: вт 10:00, 12:30, ср 10:00, 12:30, чт 10:00, 12:30, пт 10:00, 12:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 1 200 за человека
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:45
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
Мистическое Коломенское
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
217 отзывов
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700 за человека
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Погрузиться в жизнь царского двора, открыть мистические сюжеты и полюбоваться русским зодчеством
Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское»
Завтра в 17:00
14 июня в 15:00
10 000 за всё до 10 чел.
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
🚶 Пешая
Квест
2 часа
66 отзывов
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Загадочное Коломенское - групповая экскурсия
Погрузиться в историю музея-заповедника, окутанного множеством тайн
Начало: У метро «Коломенская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700 за человека
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла»
Начало: СТ.М. Каширская
9 июня в 13:00
11 июня в 13:00
6 999 за всё до 5 чел.
Коломенское - уголок старинной Руси в Москве
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
4 отзыва
Коломенское - уголок старинной Руси в Москве
В составе уютной мини-группы исследовать живописное место, дышащее историей
Начало: рядом с метро «Каширская»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
800 за человека
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
70006 300 за всё до 4 чел.
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
10 отзывов
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Коломенское: открываем тайны царского дворца
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет
Начало: У дворца Алексея Михайловича
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
6 200 за всё до 10 чел.
Коломенское: история, мистика и загадки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Коломенское: история, мистика и загадки
Старинные храмы, древние овраги и сказочный дворец на авторской экскурсии с гидом-журналистом
Начало: В районе метро Каширская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 670 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Побывать в сказочном деревянном дворце царя Алексея Михайловича в компании профессионального гида
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: во вторник в 10:00
11 июня в 10:40
18 июня в 10:00
2 800 за человека
Царские резиденции Коломенское и Царицыно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Царские резиденции Коломенское и Царицыно
Познакомиться с историей легендарных московских парков
Начало: М Коломенская, на выходе из метро
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Фотосессия в усадьбе Коломенское
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
1 отзыв
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы
Начало: На проспекте Андропова
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
11 отзывов
Деревянный дворец Алексея Михайловича в Коломенском
Начало: Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском
Расписание: вт-чт, вс: 10:00-17:00 пт-сб: 10:00-19:00 пн: выходной
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 290 за человека
Русская сказка Коломенского
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Русская сказка Коломенского
Активная экскурсия для школьников по музею-заповеднику
Начало: м Коломенское
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
5 800 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 900 за всё до 5 чел.
Дворцовое Коломенское - царские праздники и будни (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
Дворцовое Коломенское - царские праздники и будни (в мини-группе)
Узнать, как жили российские правители, и увидеть дубы, которые ещё помнят маленького Петра I
Начало: у станции метро «Коломенская»
14 июня в 12:45
16 июня в 11:45
800 за человека
Дворец Алексея Михайловича - сказка или быль?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Дворец Алексея Михайловича - сказка или быль?
Увидеть «осьмое чудо света», воскресшее словно птица-феникс, и узнать, как жили цари 400 лет назад
Начало: у станции метро Каширская
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
8 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    «Золотые яблоки» - детский квест по усадьбе Коломенское
    Замечательно провели время, не скучно, без лишней загруженности что важно когда с тобой дети. Получилась легкая интересная прогулка в дружеской компании, да еще с приятным бонусом - 🍎 Спасибо Виктории 🧡 экскурсию рекомендую для семей с детьми 👍🏻
    Замечательно провели время, не скучно, без лишней загруженности что важно когда с тобой дети. Получилась легкаяЗамечательно провели время, не скучно, без лишней загруженности что важно когда с тобой дети. Получилась легкаяЗамечательно провели время, не скучно, без лишней загруженности что важно когда с тобой дети. Получилась легкаяЗамечательно провели время, не скучно, без лишней загруженности что важно когда с тобой дети. Получилась легкаяЗамечательно провели время, не скучно, без лишней загруженности что важно когда с тобой дети. Получилась легкая
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Коломенское - уголок старинной Руси в Москве
    Очень интересный и начитанный экскурсовод, экскурсия одно удовольствие, рекомендую 100%!!
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
    Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на Екатерине. Ну что сказать,
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    квестом остались на 100% довольны! Очень оригинальные задания и интересная подача исторических фактов. Катя настолько расположила всех к себе, что к концу квеста было ощущение, что дружим с ней много лет. На обратной дороге девочки хохотали, вспоминая интересные моменты и сказали, что им очень очень все понравилось и они хотят с Катей еще встретиться на других маршрутах.

    Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Коломенское - уголок старинной Руси в Москве
    Экскурсия" Коломенское- уголок старинной Руси в Москве" очень интересная и познавательная. Очень хороший гид. Группа маленькая, поэтому все хорошо слышно. Всем рекомендую.
  • A
    Anna
    1 июня 2024
    Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
    Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
    Очень понравилась экскурсия-квест. Было интересно и весело детям и взрослым. Дети сразу увлекаются и активно решаются свои задачки. Екатерина очень внимательно относится к каждому ребенку, мы отлично время!
  • М
    Мария
    26 мая 2024
    Мистическое Коломенское
    Экскурсия очень понравилась, Александра рассказывала все очень интересно
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Мистическое Коломенское
    Спасибо большое экскурсоводу Лилии за интересную и информативную экскурсию! Время пролетело очень быстро. По её совету посетили коломенский дворец и ни разу не пожалели. С погодой нам не очень повезло: было холодно, но экскурсию это ни сколько не испортило.
  • П
    Пахалов
    26 мая 2024
    Мистическое Коломенское
    Экскурсия прошла классически, у гида явно большой опыт, хорошо поставлен голос. Рассказанная информация в основном хорошо известна. К сожалению многое
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    было не осмотрено, при том что экскурсия оказалась на полчаса короче заявленной. То есть время хотя бы ещё один объект просмотреть было.

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    «Золотые яблоки» - детский квест по усадьбе Коломенское
    Добрый день. Мы были на квесте классом, в условиях такая возможность была обозначена. У меня остались смешанные чувства. Сама идея прогулки
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    хорошая, маршрут охватывает основные объекты (за исключением паркового павильона, оврага, дворца Алексея Михайловича). В доступной форме излагается материал. Отличный момент в конце прогулки - игры на лужайке: перетягивание каната, берег-море. Приятные сувениры в заключении. Вместе с тем предложенный формат подойдёт небольшой компании. Для большого коллектива либо должны быть дополнительные организаторы, которые будут либо помогать удерживать внимание, либо сразу необходимо делиться на небольшое группы и идти отдельно.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Коломенское»

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  3. Царское Коломенское
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  5. Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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