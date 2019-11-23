7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Настоящее приключение по русскому средневековью в царском дворце. Гуляя по дворцу и вокруг него, мы будем устраивать минутки мудрости и находить ответы на вопросы, которые помогут ребятам погрузиться в давно прошедшую эпоху русского царства.

Ребята рассмотрят красоту «осьмого чуда света», воссозданную искусными мастерами. Пройдут по палатам и залам мужской половины дворца, узнаую их предназначение и особенности использования. Услышат истории, связанные с главным обитателем дворца — самим царем — батюшкой Алексей Михайловичем.

Пофантазируем на тему «царского пира», поговорим о традициях, которые существовали в 17 веке. Что на праздник надевали, как рассаживали гостей, чем почивали, как развлекали, чем гордились и чего боялись гости званные. Ребята узнают, что вокруг дворца были «дворы», что там происходило и как они были связаны с царскими хоромами.

Пир пиром, а дело делом. Мы постараемся понять, как царю в дали от Кремля удавалось государством руководить, законы писать, да послов заморских принимать.

Вспомним русские традиции смены власти. Как Алексей Михайлович своих детей растил и как их учил. А еще пройдемся по личным покоям не только самого царя, но и его наследников.

Интересно будет познакомиться ребятам с жизнью, увлечениями государя Алексея Михайловича, о которых рассказывает каждое помещение в мужской половине дворца.

А в завершение мы посетим мыльню. Без нее 350 лет назад сложно было представить и царский дворец, и любой дом русского человека. Здесь тоже есть свои тайны.

В результате у детей появится представление об эпохе расцвета русского царства. О том, как жил русский царь, что человек это был образованный, много времени отдающий делам государственным и заботам о семье своей. О умелых мастерах средневековья, которые сумели создать в Коломенском огромный сказочный терем.

Ребятам будет интересно во время «минуток мудрости» вспомнить факты из рассказа и ответить на вопросы кроссворда для закрепления полученных знаний.