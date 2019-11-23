7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В воссозданной загородной резиденции царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» школьники увидят красоту, которая поражала современников в 17 веке.
Ребятам предстоит разгадать многочисленные загадки и шаг за шагом узнать об убранстве дворца-музея со сказочной архитектурой, предметах домашнего обихода царской фамилии, о жизни самого батюшки-царя и его семьи, традициях и обычаях того времени.
Настоящее приключение по русскому средневековью в царском дворце. Гуляя по дворцу и вокруг него, мы будем устраивать минутки мудрости и находить ответы на вопросы, которые помогут ребятам погрузиться в давно прошедшую эпоху русского царства и ощутить атмосферу старинного города.
Ребята рассмотрят красоту «осьмого чуда света», воссозданную искусными мастерами. Пройдут по палатам, галереям и залам мужской половины дворца, узнают их предназначение и особенности использования. Услышат истории, связанные с главным обитателем резиденции — самим царем — батюшкой Алексей Михайловичем.
Пофантазируем на тему «царского пира», поговорим о традициях, которые существовали в 17 веке. Что на праздник надевали, как рассаживали гостей, чем почивали, как развлекали, чем гордились и чего боялись гости званные. Ребята узнают, что вокруг дворца были «дворы», что там происходило и как они были связаны с царскими хоромами и парками.
Пир пиром, а дело делом. Мы постараемся понять, как царю в Подмосковье вдали от Кремля удавалось государством руководить, законы писать, да послов заморских принимать.
Вспомним русские традиции смены власти. Как Алексей Михайлович своих детей растил и как их учил. А еще пройдёмся по личным покоям не только самого царя, но и его наследников.
Интересно будет познакомиться ребятам с жизнью дворца, увлечениями государя Алексея Михайловича, о которых рассказывают палаты и другие помещения в мужской половине дворца.
А в завершение мы посетим мыльню. Без неё 350 лет назад сложно было представить и царский дворец, и любой дом русского человека. Здесь тоже есть свои тайны и сказки.
В результате у школьников появится представление об эпохе расцвета русского царства. О том, как жил русский царь, что человек это был образованный, много времени отдающий делам государственным и заботам о семье своей. О умелых мастерах средневековья, которые сумели создать в Коломенском огромный сказочный терем уникальный для своего времени.
Ребятам будет интересно во время «минуток мудрости» выполнить задания маленького квеста: вспомнить факты из рассказа и ответить на вопросы кроссворда для закрепления полученных знаний.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в музей-заповедник и право на проведение там экскурсионных программ
По запросу экскурсию можно провести для школьных групп до 15 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Алексея Михайловича
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 7920 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которые читать дальшеуменьшить
просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы-столицы. Если вам интересна Москва, я буду рада открыть для вас новые и интересные стороны её истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
Вчера с детьми 10 лет мы побывали на экскурсии Елены "Открываем тайны царского дворца". Прекрасная, очень живая и интересная эксккурсия не только для детей, но и для взрослых! Елена умело завладела читать дальшеуменьшить
интересом и вниманием детей, вовлекая их в свой рассказ вопросами и не сложными заданиями. Ее рассказ, благодаря описанию множества неизвестных и интересных исторических подробностей, помогал ярко представлять слушателям картинки быта того времени. Сам дворец тоже великолепен, но Елена акцентировала наше внимание на многих деталях, без ее рассказов и объяснений, мы не увидели бы больше половины! Спасибо огромное Елене! Обязательно постараемся побывать еще на какой-нибудь ее экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Спасибо большое нашему экскурсоводу Елене за столь замечательную экскурсию по царскому дворцу в Коломенском. Были на экскурсии с детьми 8 лет и 13 лет, детям понравилось. Елена ведет свой рассказ читать дальшеуменьшить
красочно, образно, под стать самому дворцу, Создается ощущение полного погружения в эпоху. Для сравнения замечу, что на "мужской" половине дворца мы провели почти два часа. После экскурсии решили дополнительно посмотреть "женскую" половину уже самостоятельно без Елены. Прошли все хоромы за 10 минут, просто полюбовались убранством. Очень не хватало историй, судеб, событий тех времен… Поэтому в следущем году на очередную эксурсию только с Еленой. К слову, это уже четвертая наша экскурсия с Еленой. Рекомендую всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Ходили на экскурсию классом, 20 человек. Соответственно, разбили деток на две группы. Дети остались от экскурсии в восторге! Несмотря на продолжительность экскурсии (чуть более 2х часов), все время дети с интересом читать дальшеуменьшить
слушали, отвечали на вопросы, заполняли выданные в начале экскурсии кросворды, практически не отвлекались (класс самой обычной, среднеобразовательной школы). Приехав домой многие пересрасказывали содержание экскурсии родителям. От себя, как от организатора, могу добавить, что и Елена, и Ольга экскурсоводы просто заМЕЧТАтельные!! Организованно все четко, последовательно, высокопрофессионально. Информация предоставляется в доступной для слушателей форме. Работают в постоянном контакте с группой (встречные вопросы, вопросы на сообразительность - великолепно держат внимание на протяжении всей экскурсии). Очень надеюсь на продолжение сотрудничества.))
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Елена провела для нас прекрасную экскурсию по дворцу в Коломенском. Дворец оказался ярким и красочным. Экскурсия была осень содержательна. Елена интересно рассказывала историю Дворца и жизнь его обитателей, прекрасно владела читать дальшеуменьшить
вниманием детей (мальчики 12 и 8 лет), постоянно задавала им вопросы и по результатам они заполнили интересный опросник, закрепивший полученную ими информацию. И взрослые и дети остались очень довольны этой экскурсией также как и ранее проведённой Еленой для нас экскурсией в Кремле.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Экскурсовод Елена блестяще провела экскурсию для детей 9 лет и взрослых, интересно было всем!!! Дети как заворожённые слушали, не отвлекались, были очень заинтересованы услышанной информацией, были внимательны, что бывает крайне редко)))) Дети с удовольствием разгадывали загадки, извиняюсь за тофтологию) Большое спасибо Елене за познавательную экскурсию и прекрасное настроение.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Экскурсия по Коломенскому - это вторая наша встреча с Еленой, настолько нам с ребёнком понравилась её экскурсия о "Китай-городе"! Елена - великолепный рассказчик, исторические факты доносит понятным для ребёнка 9 лет способом, взрослым тоже очень понравилось. Большое спасибо Елене за отличную экскурсию и приятное общение!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Коломенское: открываем тайны царского дворца»