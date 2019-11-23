7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Настоящее приключение по русскому средневековью в царском дворце. Гуляя по дворцу и вокруг него, мы будем устраивать минутки мудрости и находить ответы на вопросы, которые помогут ребятам погрузиться в давно прошедшую эпоху русского царства.
В результате у детей появится представление об эпохе расцвета русского царства. О том, как жил русский царь, что человек это был образованный, много времени отдающий делам государственным и заботам о семье своей. О умелых мастерах средневековья, которые сумели создать в Коломенском огромный сказочный терем.
Ребятам будет интересно во время «минуток мудрости» вспомнить факты из рассказа и ответить на вопросы кроссворда для закрепления полученных знаний.