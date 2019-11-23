7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В воссозданной загородной резиденции царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» школьники увидят красоту, которая поражала современников в 17 веке. Ребятам предстоит разгадать многочисленные загадки и шаг за шагом узнать об убранстве дворца-музея со сказочной архитектурой, предметах домашнего обихода царской фамилии, о жизни самого батюшки-царя и его семьи, традициях и обычаях того времени.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Настоящее приключение по русскому средневековью в царском дворце. Гуляя по дворцу и вокруг него, мы будем устраивать минутки мудрости и находить ответы на вопросы, которые помогут ребятам погрузиться в давно прошедшую эпоху русского царства и ощутить атмосферу старинного города.

Ребята рассмотрят красоту «осьмого чуда света», воссозданную искусными мастерами. Пройдут по палатам, галереям и залам мужской половины дворца, узнают их предназначение и особенности использования. Услышат истории, связанные с главным обитателем резиденции — самим царем — батюшкой Алексей Михайловичем.

Пофантазируем на тему «царского пира», поговорим о традициях, которые существовали в 17 веке. Что на праздник надевали, как рассаживали гостей, чем почивали, как развлекали, чем гордились и чего боялись гости званные. Ребята узнают, что вокруг дворца были «дворы», что там происходило и как они были связаны с царскими хоромами и парками.

Пир пиром, а дело делом. Мы постараемся понять, как царю в Подмосковье вдали от Кремля удавалось государством руководить, законы писать, да послов заморских принимать.

Вспомним русские традиции смены власти. Как Алексей Михайлович своих детей растил и как их учил. А еще пройдёмся по личным покоям не только самого царя, но и его наследников.

Интересно будет познакомиться ребятам с жизнью дворца, увлечениями государя Алексея Михайловича, о которых рассказывают палаты и другие помещения в мужской половине дворца.

А в завершение мы посетим мыльню. Без неё 350 лет назад сложно было представить и царский дворец, и любой дом русского человека. Здесь тоже есть свои тайны и сказки.

В результате у школьников появится представление об эпохе расцвета русского царства. О том, как жил русский царь, что человек это был образованный, много времени отдающий делам государственным и заботам о семье своей. О умелых мастерах средневековья, которые сумели создать в Коломенском огромный сказочный терем уникальный для своего времени.

Ребятам будет интересно во время «минуток мудрости» выполнить задания маленького квеста: вспомнить факты из рассказа и ответить на вопросы кроссворда для закрепления полученных знаний.

Организационные детали