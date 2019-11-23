7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Коломенское: открываем тайны царского дворца

Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет

Елена и Ольга
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Елена и Ольга – ваш гид
В воссозданной загородной резиденции царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» дети увидят красоту, которая поражала современников в 17 веке.

Ребятам предстоит разгадать многочисленные загадки и шаг за шагом узнать об убранстве дворца со сказочной архитектурой, предметах домашнего обихода царской фамилии, о жизни самого батюшки-царя и его семьи, традициях и обычаях того времени.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча м Каширская
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Коломенское: открываем тайны царского дворца

Что вас ожидает

Настоящее приключение по русскому средневековью в царском дворце. Гуляя по дворцу и вокруг него, мы будем устраивать минутки мудрости и находить ответы на вопросы, которые помогут ребятам погрузиться в давно прошедшую эпоху русского царства.

  • Ребята рассмотрят красоту «осьмого чуда света», воссозданную искусными мастерами. Пройдут по палатам и залам мужской половины дворца, узнаую их предназначение и особенности использования. Услышат истории, связанные с главным обитателем дворца — самим царем — батюшкой Алексей Михайловичем.
  • Пофантазируем на тему «царского пира», поговорим о традициях, которые существовали в 17 веке. Что на праздник надевали, как рассаживали гостей, чем почивали, как развлекали, чем гордились и чего боялись гости званные. Ребята узнают, что вокруг дворца были «дворы», что там происходило и как они были связаны с царскими хоромами.
  • Пир пиром, а дело делом. Мы постараемся понять, как царю в дали от Кремля удавалось государством руководить, законы писать, да послов заморских принимать.
  • Вспомним русские традиции смены власти. Как Алексей Михайлович своих детей растил и как их учил. А еще пройдемся по личным покоям не только самого царя, но и его наследников.
  • Интересно будет познакомиться ребятам с жизнью, увлечениями государя Алексея Михайловича, о которых рассказывает каждое помещение в мужской половине дворца.
  • А в завершение мы посетим мыльню. Без нее 350 лет назад сложно было представить и царский дворец, и любой дом русского человека. Здесь тоже есть свои тайны.

В результате у детей появится представление об эпохе расцвета русского царства. О том, как жил русский царь, что человек это был образованный, много времени отдающий делам государственным и заботам о семье своей. О умелых мастерах средневековья, которые сумели создать в Коломенском огромный сказочный терем.

Ребятам будет интересно во время «минуток мудрости» вспомнить факты из рассказа и ответить на вопросы кроссворда для закрепления полученных знаний.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей. Школьникам при себе иметь карту москвича.
  • Билеты для взрослых и детей без карты москвича приобретаются на месте.
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Коломенское: открываем тайны царского дворца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура м Каширская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена и Ольга
Елена и Ольга
Мы аккредитованные московские экскурсоводы. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это наша работа, любимая, интересная и единственная. Мы работаем с семьями, группами и людьми, которые просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы столицы. Если вам интересна Москва, то мы будем рада открыть для вас новые и интересные стороны ее истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 ноября 2019
Вчера с детьми 10 лет мы побывали на экскурсии Елены "Открываем тайны царского дворца". Прекрасная, очень живая и интересная эксккурсия не только для детей, но и для взрослых!
Елена умело завладела интересом и вниманием детей, вовлекая их в свой рассказ вопросами и не сложными заданиями. Ее рассказ, благодаря описанию множества неизвестных и интересных исторических подробностей, помогал ярко представлять слушателям картинки быта того времени. Сам дворец тоже великолепен, но Елена акцентировала наше внимание на многих деталях, без ее рассказов и объяснений, мы не увидели бы больше половины! Спасибо огромное Елене! Обязательно постараемся побывать еще на какой-нибудь ее экскурсии!
20 ноября 2019
Елена провела для наших мальчишек замечательную экскурсию по дворцу Алексея Михайловича. Разгадывали кроссворд, задавали вопросы, опережая гида. Они остались довольны))) Двлрец поражает воображение, и данная экскурсия в очередной раз доказывает, что при умелом изложении и детей можно заинтересовать историей;))
1 октября 2019
Экскурсовод Елена блестяще провела экскурсию для детей 9 лет и взрослых, интересно было всем!!! Дети как заворожённые слушали, не отвлекались, были очень заинтересованы услышанной информацией, были внимательны, что бывает крайне редко)))) Дети с удовольствием разгадывали загадки, извиняюсь за тофтологию) Большое спасибо Елене за познавательную экскурсию и прекрасное настроение.
2 июля 2019
Спасибо большое нашему экскурсоводу Елене за столь замечательную экскурсию по царскому дворцу в Коломенском. Были на экскурсии с детьми 8 лет и 13 лет, детям понравилось. Елена ведет свой рассказ красочно, образно, под стать самому дворцу, Создается ощущение полного погружения в эпоху. Для сравнения замечу, что на "мужской" половине дворца мы провели почти два часа. После экскурсии решили дополнительно посмотреть "женскую" половину уже самостоятельно без Елены. Прошли все хоромы за 10 минут, просто полюбовались убранством. Очень не хватало историй, судеб, событий тех времен... Поэтому в следущем году на очередную эксурсию только с Еленой. К слову, это уже четвертая наша экскурсия с Еленой. Рекомендую всем!
12 мая 2018
Елена провела для нас прекрасную экскурсию по дворцу в Коломенском. Дворец оказался ярким и красочным. Экскурсия была осень содержательна. Елена интересно рассказывала историю Дворца и жизнь его обитателей, прекрасно владела вниманием детей (мальчики 12 и 8 лет), постоянно задавала им вопросы и по результатам они заполнили интересный опросник, закрепивший полученную ими информацию. И взрослые и дети остались очень довольны этой экскурсией также как и ранее проведённой Еленой для нас экскурсией в Кремле.
4 декабря 2017
Спасибо большое Елене за проведенную экскурсию! Были с детьми второго класса. Рассказывала интересно, эмоционально. Внимание детей удерживала на протяжении всей экскурсии. Дети делились впечатлении дома, говорили, что это была самая лучшая экскурсия! Еще раз, спасибо!
29 сентября 2017
Ходили на экскурсию классом, 20 человек. Соответственно, разбили деток на две группы.
Дети остались от экскурсии в восторге! Несмотря на продолжительность экскурсии (чуть более 2х часов), все время дети с интересом слушали, отвечали на вопросы, заполняли выданные в начале экскурсии кросворды, практически не отвлекались (класс самой обычной, среднеобразовательной школы). Приехав домой многие пересрасказывали содержание экскурсии родителям.
От себя, как от организатора, могу добавить, что и Елена, и Ольга экскурсоводы просто заМЕЧТАтельные!! Организованно все четко, последовательно, высокопрофессионально. Информация предоставляется в доступной для слушателей форме. Работают в постоянном контакте с группой (встречные вопросы, вопросы на сообразительность - великолепно держат внимание на протяжении всей экскурсии).
Очень надеюсь на продолжение сотрудничества. ))

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