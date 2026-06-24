Вика проводит ещё 4 экскурсии

«Золотые яблоки» - детский квест по усадьбе Коломенское
Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте
Как подарить своему ребенку незабываемые выходные? Индивидуальная квест-экскурсия «Золотые яблоки» по усадьбе Коломенское - это отличная возможность для детей не только весело провести время, но и узнать много нового о читать дальшеуменьшить
традициях и быте царской России.
Прогулка по парку превратится в настоящее приключение: загадки, секретные послания и увлекательные истории ждут юных исследователей.
Дети узнают о старинных обычаях, прогуляются по Государеву двору и познакомятся с бытом царя Алексея Михайловича Романова. В заключение они отыщут домик Петра I и сыграют в морские игры. Такой квест-экскурсия идеально подойдет для детей от 6 до 12 лет и их родителей.
Экскурсия проходит на открытой территории усадьбы, а в холодное время года - во дворце царя Алексея Михайловича Романова
Лучшие месяцы для квеста «Золотые яблоки» - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, и прогулка по усадьбе Коломенское будет максимально комфортной и увлекательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Государев двор
Домик Пасечника
Домик Петра I
Усадьба Коломенское
Описание билета
Приключение вглубь веков
В старинной сказке Гензель и Гретель бросали на дорогу хлебные крошки, чтобы по ним вернуться домой. Мы же по съедобным посланиям — наоборот — будем продвигаться к цели. Одно за другим, золотые яблоки приведут детей к домику Пасечника. Медоносные растения, раскидистые деревья, пахучие кустарники и травы, обеспечивающие пчелам полноценный корм, а также цветастые ульи — приусадебный участок будто перенесет вас в деревню. Я расскажу о быте крестьян Московской губернии рубежа XIX–XX веков и старинных обычаях.
Воля батюшки царя
Мы прогуляемся по Государеву двору и познакомимся с бытом царя Алексея Михайловича Романова. Я расскажу, кто из его дочерей и сыновей был рождён и вырос в селе Коломенское, и кто еще любил здесь гулять, отдыхать и работать. Вы вспомните традиционные блюда русской кухни и узнаете, чем был знаменит царский хлеб. Увидите, через какие ворота во двор заходила прислуга, а какие распахивались перед иноземными послами; каким входом пользовался сам царь и как шутили русские государи над своими гостями. А в заключение ребята отыщут домик Петра I, где узнают о его хобби и талантах, и сыграют в морские игры.
Организационные детали
Экскурсия-квест проходит на открытой территории усадьбы
Экскурсия будет интересна детям от 6 до 12 лет и их родителям
В холодное время года, по желанию, экскурсия проходит во дворце царя Алексея Михайловича Романова. Дополнительно оплачиваются: право гида на проведение экскурсии — 1000 руб. за группу; билеты — 700 руб. /полный, 350 руб. /льготный
Экскурсию можно провести для больших групп и школьных классов (до 50 чел.); в этом случае компания делится на 2 группы, работаем вместе с напарником. Доплата составит 1250 руб. за каждого последующего участника, большим группам скидки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро «Коломенское»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3570 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрскому мастерству, аккредитованный гид и мама.
Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам. Легко читать дальшеуменьшить
нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить!
Все экскурсии провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии с 2012 года, с большим опытом проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актёр, музыкант.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
4
3
–
2
–
1
–
Н
Наталия
Впечатления уровня - Оу! вау! Ух ты! очень очень круто!!!! Виктория - человек с даром! Как здорово найти человека на своем месте! И я и дочка 13 лет с огромным читать дальшеуменьшить
удовольствием провели 1,5 часа в Коломенском … на одной волне, на одном дыхании … дочка в восторге … все все все запомнила! Виктория, вы просто супер! Спасибо!
ну и к слову - без гида в Коломенском… ну просто погулять … огромная территория. а такая колоссальна страница русской истории.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Были на квесте 11 октября с группой школьников 3 класс - 13 человек. Виктория - прекрасный рассказчик, дети были вовлечены, да что там дети, взрослые слушали, раскрыв рты. Невероятный артистический талант и читать дальшеуменьшить
подход к проведению экскурсии, чувствуется любовь к делу, а не работа для галочки. Нам к тому же повезло с погодой и удачно выбрано время для проведения - золотая осень -"Золотые яблоки" - искали "потерянные" 300 лет назад яблоки на территории. Каждому участнику досталось по яблочку, никто не остался в обиде. Правд, одно яблочко успела поклевать птичка, ну и на здоровье))))
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Замечательно провели время, не скучно, без лишней загруженности что важно когда с тобой дети. Получилась легкая интересная прогулка в дружеской компании, да еще с приятным бонусом - 🍎 Спасибо Виктории 🧡 экскурсию рекомендую для семей с детьми 👍🏻
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вероника
Шикарная экскурсия для детей! Содержательная, подвижная, информативная! Даже взрослые в восторге! Очень хотим прогуляться с Викторией на Патриарших по басням Крылова!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Вика - очень артистичный и эмоциональный рассказчик, которая глубоко в теме и отвечала как на детские, так и на взрослые вопросы. Мы получили большое удовольствие. 1,5 часа пролетели незаметно, гуляли бы еще. Ну и сам парк - какое-то место силы. Там невероятно хорошо!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Вика понравилась не только мне но и заинтересовала ребенка 12-ти лет Полтора часа пролетели незаметно! Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на ««Золотые яблоки» - детский квест по усадьбе Коломенское»