Вика проводит ещё 4 экскурсии

Лучшие месяцы для квеста «Золотые яблоки» - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, и прогулка по усадьбе Коломенское будет максимально комфортной и увлекательной.

Как подарить своему ребенку незабываемые выходные? Индивидуальная квест-экскурсия «Золотые яблоки» по усадьбе Коломенское - это отличная возможность для детей не только весело провести время, но и узнать много нового о

традициях и быте царской России. Прогулка по парку превратится в настоящее приключение: загадки, секретные послания и увлекательные истории ждут юных исследователей. Дети узнают о старинных обычаях, прогуляются по Государеву двору и познакомятся с бытом царя Алексея Михайловича Романова. В заключение они отыщут домик Петра I и сыграют в морские игры. Такой квест-экскурсия идеально подойдет для детей от 6 до 12 лет и их родителей. Экскурсия проходит на открытой территории усадьбы, а в холодное время года - во дворце царя Алексея Михайловича Романова

Описание билета

Приключение вглубь веков

В старинной сказке Гензель и Гретель бросали на дорогу хлебные крошки, чтобы по ним вернуться домой. Мы же по съедобным посланиям — наоборот — будем продвигаться к цели. Одно за другим, золотые яблоки приведут детей к домику Пасечника. Медоносные растения, раскидистые деревья, пахучие кустарники и травы, обеспечивающие пчелам полноценный корм, а также цветастые ульи — приусадебный участок будто перенесет вас в деревню. Я расскажу о быте крестьян Московской губернии рубежа XIX–XX веков и старинных обычаях.

Воля батюшки царя

Мы прогуляемся по Государеву двору и познакомимся с бытом царя Алексея Михайловича Романова. Я расскажу, кто из его дочерей и сыновей был рождён и вырос в селе Коломенское, и кто еще любил здесь гулять, отдыхать и работать.

Вы вспомните традиционные блюда русской кухни и узнаете, чем был знаменит царский хлеб. Увидите, через какие ворота во двор заходила прислуга, а какие распахивались перед иноземными послами; каким входом пользовался сам царь и как шутили русские государи над своими гостями. А в заключение ребята отыщут домик Петра I, где узнают о его хобби и талантах, и сыграют в морские игры.

Организационные детали