Вика проводит ещё 4 экскурсии

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  4. «Золотые яблоки» — детский квест по усадьбе Коломенское

Увидеть царские терема, заглянуть в гости к Петру I и узнать много нового, выполняя веселые задания

Вика
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Вика – ваш гид
Как разнообразить выходные? Квест-экскурсия — находка для родителей, она сочетает в себе не только познавательную, но и развлекательную часть.

Прогулка по парку вдруг перерастет в настоящее приключение: ребят ждут загадки, секретные послания и веселые истории.

За увлекательной игрой они узнают о стародавних традициях и привычках царей и прочувствуют колорит прошлых столетий.
990 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — в районе метро «Коломенское»
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«Золотые яблоки» — детский квест по усадьбе Коломенское
«Золотые яблоки» — детский квест по усадьбе Коломенское

Что вас ожидает

Приключение вглубь веков
В старинной сказке Гензель и Гретель бросали на дорогу хлебные крошки, чтобы по ним вернуться домой. Мы же по съедобным посланиям — наоборот — будем продвигаться к цели. Одно за другим, золотые яблоки приведут детей к домику Пасечника. Медоносные растения, раскидистые деревья, пахучие кустарники и травы, обеспечивающие пчелам полноценный корм, а также цветастые ульи — приусадебный участок будто перенесет вас в деревню. Я расскажу о быте крестьян Московской губернии рубежа XIX–XX веков и старинных обычаях.

Воля батюшки царя
Мы прогуляемся по Государеву двору и познакомимся с бытом царя Алексея Михайловича Романова. Я расскажу, кто из его дочерей и сыновей был рождён и вырос в селе Коломенское, и кто еще любил здесь гулять, отдыхать и работать.
Вы вспомните традиционные блюда русской кухни и узнаете, чем был знаменит царский хлеб. Увидите, через какие ворота во двор заходила прислуга, а какие распахивались перед иноземными послами; каким входом пользовался сам царь и как шутили русские государи над своими гостями. А в заключение ребята отыщут домик Петра I, где узнают о его хобби и талантах, и сыграют в морские игры.

Организационные детали

Экскурсия проводится в группах для детей 4-7 лет и 7-11 лет

«Золотые яблоки» — детский квест по усадьбе Коломенское
«Золотые яблоки» — детский квест по усадьбе Коломенское
«Золотые яблоки» — детский квест по усадьбе Коломенское
«Золотые яблоки» — детский квест по усадьбе Коломенское
«Золотые яблоки» — детский квест по усадьбе Коломенское
«Золотые яблоки» — детский квест по усадьбе Коломенское
«Золотые яблоки» — детский квест по усадьбе Коломенское

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в районе метро «Коломенское».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Вика
Вика
Я профессиональная драматическая актриса, экскурсовод и мама. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить!
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