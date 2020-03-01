Вика проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Приключение вглубь веков

В старинной сказке Гензель и Гретель бросали на дорогу хлебные крошки, чтобы по ним вернуться домой. Мы же по съедобным посланиям — наоборот — будем продвигаться к цели. Одно за другим, золотые яблоки приведут детей к домику Пасечника. Медоносные растения, раскидистые деревья, пахучие кустарники и травы, обеспечивающие пчелам полноценный корм, а также цветастые ульи — приусадебный участок будто перенесет вас в деревню. Я расскажу о быте крестьян Московской губернии рубежа XIX–XX веков и старинных обычаях.

Воля батюшки царя

Мы прогуляемся по Государеву двору и познакомимся с бытом царя Алексея Михайловича Романова. Я расскажу, кто из его дочерей и сыновей был рождён и вырос в селе Коломенское, и кто еще любил здесь гулять, отдыхать и работать.

Вы вспомните традиционные блюда русской кухни и узнаете, чем был знаменит царский хлеб. Увидите, через какие ворота во двор заходила прислуга, а какие распахивались перед иноземными послами; каким входом пользовался сам царь и как шутили русские государи над своими гостями. А в заключение ребята отыщут домик Петра I, где узнают о его хобби и талантах, и сыграют в морские игры.