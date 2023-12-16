Лера проводит ещё 4 экскурсии

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Коломенское. История и тайны государевой вотчины

Погрузиться в жизнь царского двора, открыть мистические сюжеты и полюбоваться русским зодчеством
Почти что в центре современной Москвы расположился исконно русский уголок — с церквями, яблоневым садом, речкой под холмами и царским дворцом-теремом.

В дивном Коломенском вы рассмотрите уникальную церковь Вознесения, устрашитесь тайн Голосового оврага, пройдете по следам древнего человека, изучите Дьяково городище и пролистаете самые любопытные страницы истории.
5
12 отзывов
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Коломенское. История и тайны государевой вотчины

Описание билета

Усадьба вдоль и поперек

За 2,5 часа мы обойдем все знаковые и живописные уголки Коломенского — и начнем с первого поселения человека в этих местах. Погуляем по знаменитым садам и набережной-променаду, отыщем 600-летный дуб и Государев ледник, подивимся крохотному домику великана Петра I и обсудим, почему главный храм Коломенского охраняется ЮНЕСКО. Кроме того, вы представите, как выглядели Сытный, Конюшенный и Хлебный дворы, увидите Челобитный столб, ворота и Казанскую церковь.

Были и небыли Коломенского

В мистическом Голосовом овраге я раскрою, какие легенды и слухи с ним связаны. Проходя по тенистым аллеям заповедника, вы узнаете, как один царь челобитные получал и как другого самодержца крестьяне за освобождение благодарили. И конечно, мы погуляем вокруг сказочного теремного дворца царя Алексея Михайловича. Как здесь был налажен быт, сколько блюд подавали к столу государя и как их готовили, как жилось обитателям царского дворца и почему сегодня никто по доброй воле не пожелал бы стать царицей или царевной в необъятном тереме — эти и другие увлекательные рассказы ждут вас на экскурсии.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается экскурсионный сбор — 1050 ₽ с группы
  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия проводится с использованием радиогида. Для вашего комфорта рекомендую взять собственные наушники

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее-заповеднике «Коломенское»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 829 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
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ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам. С радостью покажу вам любимый город!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
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2
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С
Москва - это Москва!
Но что мы знаем о Москве до Петра I? Эта экскурсия- целое путешествие - погружение в историю Москвы.
Любой любитель истории оценит это безусловно.
Тем более с гидом Валерией. Очень глубокие знания и непосредственность в подаче материала делают это путешествие тем событием - которое стоит посетить.
Однозначно рекомендую.
Москва - это Москва!
Москва - это Москва!
Москва - это Москва!
Москва - это Москва!
Москва - это Москва!
Москва - это Москва!
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О
Если бы мы самостоятельно приехали в Коломенское, то конечно же получили бы эстетическое удовлетворение полюбовавшись прекрасными видами, не более. С Валерий же мы словно на машине времени переместились во времена
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князей, царей, императоров. Валерия настолько эмоционально и красочно описывает жизнь того времени, что перед тобой на этом пустом пространстве появляются строения, люди, и ты уже не в современной Москве, а в Москве времен Дмитрия Донского или Ивана Грозного, или Петра I, или Елизаветы. Экскурсия многогранна и охватывает весь период от расцвета Коломенского до его увядания. Очень хочется сказать и о самой Валерии, это просто энциклопедия!!!! Это Вам не какая то Людмила Прокофьевна, с Валерией можно поговорить и о грибах, и о том как квасили капусту на Руси. Гастрономическая тема красной линией проходит через всю экскурсию. Один рецепт мы увозим с собой, чтоб повторить его дома. Дорогого стоит встретить в жизни такого человека как Валерия. Это больше чем просто экскурсия.

Если бы мы самостоятельно приехали в Коломенское, то конечно же получили бы эстетическое удовлетворение полюбовавшись прекрасными
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Анна
Все супер! Одна из лучших экскурсий, среди многих уже посещенных в Tripster. Время в компании Валерии бесценно, узнали много новых исторических фактов. Несмотря на прохладную погоду, впечатления от экскурсии остались самые позитивные!
Несомненно будем посещать другие экскурсии, которые проводит Валерия❤️
Все супер! Одна из лучших экскурсий, среди многих уже посещенных в Tripster. Время в компании Валерии
Все супер! Одна из лучших экскурсий, среди многих уже посещенных в Tripster. Время в компании Валерии
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Екатерина
Прекрасная экскурсия! Валерия - великолепный рассказчик, погрузила нас в историю Коломенского и его обитателей! Прогулка получилась насыщенной и интересной! Однозначно рекомендую!
Прекрасная экскурсия! Валерия - великолепный рассказчик, погрузила нас в историю Коломенского и его обитателей! Прогулка получилась
Прекрасная экскурсия! Валерия - великолепный рассказчик, погрузила нас в историю Коломенского и его обитателей! Прогулка получилась
Прекрасная экскурсия! Валерия - великолепный рассказчик, погрузила нас в историю Коломенского и его обитателей! Прогулка получилась
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Г
Экскурсию проводила Валерия. Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы поставила. Это гид от бога, знающая глубоко и досконально материал, и не только этот…, это широко образованный человек,
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готовый ответить на любой ваш вопрос. И еще…, что очень важно, Валерия умеет интересно, живо, иногда с юмором и весело преподнести этот материал таким образом, что он останется в вашей памяти навсегда. Она прекрасный рассказчик!! Нас было четверо, и мы все были просто в восторге от этой экскурсии, и от самой Валерии, которая нас так увлекла живым интересным рассказом, что время пролетело совсем незаметно, несмотря на то, что экскурсия эта не простая и довольно длинная по времени. Чувствуется, что Валерия очень увлечена своей профессией, она любит то, чем занимается и делает это все с любовью. Потому и мы в восторге!! Спасибо огромное Валерии!! Просто Браво!! Побольше бы таких гидов!! Теперь мы только к ней, когда в следующий раз будем в Москве Галина, Александр, Санкт-Петербург, Ольга, Михаил, Эстония

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Надия
Давно не получала такого удовольствия! Великолепное впечатление! Валерия! Вы просто шедевр!
Ощущение гордости за человека, который так владеет информацией, вниманием экскурсантов и так увлечен своей работой. Ни минуты не испытывали усталость за 4 часа прекрасной пешей прогулки по усадьбе Коломенское. Очень рекомендую всем, кто захочет услышать интересные факты о родном городе Москва.
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