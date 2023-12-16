Лера проводит ещё 4 экскурсии

Почти что в центре современной Москвы расположился исконно русский уголок — с церквями, яблоневым садом, речкой под холмами и царским дворцом-теремом. В дивном Коломенском вы рассмотрите уникальную церковь Вознесения, устрашитесь тайн Голосового оврага, пройдете по следам древнего человека, изучите Дьяково городище и пролистаете самые любопытные страницы истории.

Описание билета

Усадьба вдоль и поперек

За 2,5 часа мы обойдем все знаковые и живописные уголки Коломенского — и начнем с первого поселения человека в этих местах. Погуляем по знаменитым садам и набережной-променаду, отыщем 600-летный дуб и Государев ледник, подивимся крохотному домику великана Петра I и обсудим, почему главный храм Коломенского охраняется ЮНЕСКО. Кроме того, вы представите, как выглядели Сытный, Конюшенный и Хлебный дворы, увидите Челобитный столб, ворота и Казанскую церковь.

Были и небыли Коломенского

В мистическом Голосовом овраге я раскрою, какие легенды и слухи с ним связаны. Проходя по тенистым аллеям заповедника, вы узнаете, как один царь челобитные получал и как другого самодержца крестьяне за освобождение благодарили. И конечно, мы погуляем вокруг сказочного теремного дворца царя Алексея Михайловича. Как здесь был налажен быт, сколько блюд подавали к столу государя и как их готовили, как жилось обитателям царского дворца и почему сегодня никто по доброй воле не пожелал бы стать царицей или царевной в необъятном тереме — эти и другие увлекательные рассказы ждут вас на экскурсии.

Организационные детали