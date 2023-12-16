Лера проводит ещё 4 экскурсии

В дивном Коломенском вы рассмотрите уникальную церковь Вознесения, устрашитесь тайн Голосового оврага, пройдете по следам древнего человека, изучите Дьяково городище и пролистаете самые любопытные страницы истории.
Описание билета
Усадьба вдоль и поперек
За 2,5 часа мы обойдем все знаковые и живописные уголки Коломенского — и начнем с первого поселения человека в этих местах. Погуляем по знаменитым садам и набережной-променаду, отыщем 600-летный дуб и Государев ледник, подивимся крохотному домику великана Петра I и обсудим, почему главный храм Коломенского охраняется ЮНЕСКО. Кроме того, вы представите, как выглядели Сытный, Конюшенный и Хлебный дворы, увидите Челобитный столб, ворота и Казанскую церковь.
Были и небыли Коломенского
В мистическом Голосовом овраге я раскрою, какие легенды и слухи с ним связаны. Проходя по тенистым аллеям заповедника, вы узнаете, как один царь челобитные получал и как другого самодержца крестьяне за освобождение благодарили. И конечно, мы погуляем вокруг сказочного теремного дворца царя Алексея Михайловича. Как здесь был налажен быт, сколько блюд подавали к столу государя и как их готовили, как жилось обитателям царского дворца и почему сегодня никто по доброй воле не пожелал бы стать царицей или царевной в необъятном тереме — эти и другие увлекательные рассказы ждут вас на экскурсии.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается экскурсионный сбор — 1050 ₽ с группы
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсия проводится с использованием радиогида. Для вашего комфорта рекомендую взять собственные наушники
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Но что мы знаем о Москве до Петра I? Эта экскурсия- целое путешествие - погружение в историю Москвы.
Любой любитель истории оценит это безусловно.
Тем более с гидом Валерией. Очень глубокие знания и непосредственность в подаче материала делают это путешествие тем событием - которое стоит посетить.
Однозначно рекомендую.
Несомненно будем посещать другие экскурсии, которые проводит Валерия❤️
Ощущение гордости за человека, который так владеет информацией, вниманием экскурсантов и так увлечен своей работой. Ни минуты не испытывали усталость за 4 часа прекрасной пешей прогулки по усадьбе Коломенское. Очень рекомендую всем, кто захочет услышать интересные факты о родном городе Москва.