Лера проводит ещё 4 экскурсии

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Коломенское. История и тайны государевой вотчины

Погрузиться в жизнь царского двора, открыть мистические сюжеты и полюбоваться русским зодчеством

Лера
Лера – Гид из Москвы
Почти что в центре современной Москвы расположился исконно русский уголок — с церквями, яблоневым садом, речкой под холмами и царским дворцом-теремом.

В дивном Коломенском вы рассмотрите уникальную церковь ⛪ Вознесения, устрашитесь тайн Голосового оврага, пройдете по следам древнего человека, изучите Дьяково городище и пролистаете самые любопытные страницы истории 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Коломенское. История и тайны государевой вотчины

Что вас ожидает

Усадьба вдоль и поперек
За 2, 5 часа мы обойдем все знаковые и живописные уголки Коломенского — и начнем с первого поселения человека в этих местах. Погуляем по знаменитым садам и набережной-променаду, отыщем 600-летный дуб и Государев ледник, подивимся крохотному домику великана Петра I и обсудим, почему главный храм Коломенского охраняется ЮНЕСКО. Кроме того, вы представите, как выглядели Сытный, Конюшенный и Хлебный дворы, увидите Челобитный столб, ворота и Казанскую церковь ⛪.

Были и небыли Коломенского
В мистическом Голосовом овраге я раскрою, какие легенды и слухи с ним связаны. Проходя по тенистым аллеям заповедника, вы узнаете, как один царь челобитные получал и как другого самодержца крестьяне за освобождение благодарили. И конечно, мы погуляем вокруг сказочного теремного дворца царя Алексея Михайловича. Как здесь был налажен быт, сколько блюд подавали к столу государя и как их готовили, как жилось обитателям царского дворца и почему сегодня никто по доброй воле не пожелал бы стать царицей или царевной в необъятном тереме — эти и другие увлекательные рассказы ждут вас на экскурсии 🧭.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия проводится с использованием радиогида. Для вашего комфорта рекомендую взять собственные наушники.
Начало и место завершения
🚩 в Музее-заповеднике «Коломенское»
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Коломенское. История и тайны государевой вотчины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лера
Лера
Экскурсовод по всей Москве и Московской области. Член Союза экскурсоводов России. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на ведение экскурсий по Москве и Московской области, Храму Христа Спасителя, Музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), Музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), Музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и дворец), Московскому метрополитену, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ. С радостью покажу вам город!
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