Экскурсия в мини-группе «Женский день»

Поговорить о женском мире на рубеже 19-20 веков - предпринимательстве, моде, театре и многом другом
На увлекательной прогулке по улицам Москвы вы узнаете, как женщины в конце 19 века занимались бизнесом, наряжались и куда любили выходить в свет. Мы обсудим моду и театр.

Вы услышите истории о Вере Фирсановой, Надежде Ламановой, Наталье Сац, Марии Ермоловой и других ярких личностях. Поймёте, благодаря чему они могли заниматься любимым делом и воплощать задуманное.
5
8 отзывов
Экскурсия в мини-группе «Женский день»
Экскурсия в мини-группе «Женский день»
Экскурсия в мини-группе «Женский день»
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Доходный дом Фирсановой, построенный в редком для Москвы стиле бозар. Я расскажу, благодаря чему женщины в России в 19 веке получили возможность заниматься предпринимательством.
  • Двор Сандуновских бань из красного кирпича с белым декором. Каждое окошко здесь — с неповторимым узором. Выясним, как ухаживали за собой русские красавицы.
  • Петровский пассаж, Общесоюзный дом моделей одежды и ЦУМ. В этих локациях поговорим о женской моде и представим, как наряжались дамы в ту пору.
  • Три главных театра Москвы: Малый, Большой и Молодёжный. Обсудим правила посещения театра и яркие истории женщин, имевших отношение к этому виду искусства. Поговорим о театре с точки зрения актрисы, зрительницы и женщины-режиссёра.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Неглинная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
И
1 июня 2024
Замечательно провели вечер. Светлана приятная улыбчивая девушка с интересом рассказывала о женщинах 19 века, наглядно показывая здания в современной Москве, с которыми были связаны судьбы этих женщин. Спасибо за экскурсию! 🙏
С
21 мая 2024
Вчера побывала на замечательной экскурсии со Светланой. Прекрасный материал, гид с первых минут располагает к себе, интересно рассказывает. Тема необычная, Светлана раскрыла много удивительных фактов, 2 часа пролетели, как одно мгновение. Всем рекомендую посетить данную экскурсию, приятно и с пользой провести время.
С
28 апр 2024
Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Все было на высшем уровне.
Татьяна
18 апр 2024
Вчера с подругой были на этой экскурсии. Экскурсия познавательная, нам очень понравилась.
Светлана просто молодец - позитивная, знающая гидесса.
Тема необычная - о деловых женщинах 19 века. Попутно шёл рассказ об интересных
читать дальше

зданиях.
В теме Сандунов поразила информация о том, сколько же в день для мытья людей нужно было воды и как эта проблема была решена!
Очень впечатлил рассказ о великой портнихе Ламановой!
Мы столько нового узнали во время этой прогулки! Светлане удалось нас не только заинтересовать, но даже и заинтриговать. Подача материала отличная.
Большое Спасибо ей.
Всем советую посетить эту экскурсию, да хотя бы просто для хорошего настроения.
Обязательно пойду на другие экскурсии Светланы.

Илья
18 апр 2024
Тема экскурсии кажется женской, но на самом деле экскурсия не только для женщин. Крайне интересны появление и техническое устройство Сандунов, а также личные истории женщин позапрошлого столетия.
Спасибо Светлане за такой живой рассказ!
Е
17 апр 2024
Экскурсия очень понравилась! Светлана душевный экскурсовод, которого интересно слушать. Содержание и маршрут очень продуманны, благодаря этому тема экскурсии хорошо раскрыта. Благодарю за интересную и приятную прогулку! Буду рада побывать на других экскурсиях этого гида.
Ж
11 апр 2024
Выбрала эту экскурсию благодаря необычному маршруту и названию - захотелось почувствовать себя в "женском клубе", обсудить неожиданные темы в уютном кругу. Все вышло так, как я хотела - и даже
читать дальше

лучше! Маршрут небанальный, в том числе про дворам и переулкам, но неутомительный. По пути - множество интересных отсылок к прошлому (особенно поразили факты про мытье головы). В нашей группе сложилось особое настроение, беседа не умолкала ни на секунду. А главное - такие знания о сильных и предприимчивых женщинах вы вряд ли получите где-либо ещë. Рекомендую!

Выбрала эту экскурсию благодаря необычному маршруту и названию - захотелось почувствовать себя в "женском клубе", обсудитьВыбрала эту экскурсию благодаря необычному маршруту и названию - захотелось почувствовать себя в "женском клубе", обсудитьВыбрала эту экскурсию благодаря необычному маршруту и названию - захотелось почувствовать себя в "женском клубе", обсудитьВыбрала эту экскурсию благодаря необычному маршруту и названию - захотелось почувствовать себя в "женском клубе", обсудитьВыбрала эту экскурсию благодаря необычному маршруту и названию - захотелось почувствовать себя в "женском клубе", обсудитьВыбрала эту экскурсию благодаря необычному маршруту и названию - захотелось почувствовать себя в "женском клубе", обсудить
Ю
8 апр 2024
Небанальная прогулка по центру Москвы. Интересный выбор исторических зданий и любопытный экскурс в жизнь дам 19 века. 2 часа пролетели незаметно, только в конце поняла, что экскурсовод ни разу не воспользовалась каким-нибудь конспектом.
На маршруте местами было шумно, но на этот случай у Светланы имелись радиогиды, рекомендую не отказываться.
В целом увлекательно, жалею, что не позвала с собой больше подруг.
Небанальная прогулка по центру Москвы. Интересный выбор исторических зданий и любопытный экскурс в жизнь дам 19Небанальная прогулка по центру Москвы. Интересный выбор исторических зданий и любопытный экскурс в жизнь дам 19Небанальная прогулка по центру Москвы. Интересный выбор исторических зданий и любопытный экскурс в жизнь дам 19Небанальная прогулка по центру Москвы. Интересный выбор исторических зданий и любопытный экскурс в жизнь дам 19Небанальная прогулка по центру Москвы. Интересный выбор исторических зданий и любопытный экскурс в жизнь дам 19Небанальная прогулка по центру Москвы. Интересный выбор исторических зданий и любопытный экскурс в жизнь дам 19

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеПешеходныеДля пенсионеровНеобычныеЛетниеУлицы и переулкиЦентр МосквыДля студентовКогда в Москве прекрасная погодаЭкскурсии про женщинМастер-классы для женщинТеатральные

Похожие экскурсии из Москвы

Женские истории Новодевичьего монастыря
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
2 часа
57 отзывов
Женские истории Новодевичьего монастыря
Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Спортивная»
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
1000700 за человека
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Женские истории Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
15 июня в 18:30
22 июня в 18:30
от 2 670 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам