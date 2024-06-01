На увлекательной прогулке по улицам Москвы вы узнаете, как женщины в конце 19 века занимались бизнесом, наряжались и куда любили выходить в свет. Мы обсудим моду и театр.
Вы услышите истории о Вере Фирсановой, Надежде Ламановой, Наталье Сац, Марии Ермоловой и других ярких личностях. Поймёте, благодаря чему они могли заниматься любимым делом и воплощать задуманное.
Вы услышите истории о Вере Фирсановой, Надежде Ламановой, Наталье Сац, Марии Ермоловой и других ярких личностях. Поймёте, благодаря чему они могли заниматься любимым делом и воплощать задуманное.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Доходный дом Фирсановой, построенный в редком для Москвы стиле бозар. Я расскажу, благодаря чему женщины в России в 19 веке получили возможность заниматься предпринимательством.
- Двор Сандуновских бань из красного кирпича с белым декором. Каждое окошко здесь — с неповторимым узором. Выясним, как ухаживали за собой русские красавицы.
- Петровский пассаж, Общесоюзный дом моделей одежды и ЦУМ. В этих локациях поговорим о женской моде и представим, как наряжались дамы в ту пору.
- Три главных театра Москвы: Малый, Большой и Молодёжный. Обсудим правила посещения театра и яркие истории женщин, имевших отношение к этому виду искусства. Поговорим о театре с точки зрения актрисы, зрительницы и женщины-режиссёра.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Неглинная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Меня зовут Светлана. Москва — мой родной город, неустанно меняющийся и постоянно открывающий новое. Благодаря этому в моём сердце любовь как к старым местам, сохранившим свой вид уже на протяженииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
1 июня 2024
Замечательно провели вечер. Светлана приятная улыбчивая девушка с интересом рассказывала о женщинах 19 века, наглядно показывая здания в современной Москве, с которыми были связаны судьбы этих женщин. Спасибо за экскурсию! 🙏
С
Светлана
21 мая 2024
Вчера побывала на замечательной экскурсии со Светланой. Прекрасный материал, гид с первых минут располагает к себе, интересно рассказывает. Тема необычная, Светлана раскрыла много удивительных фактов, 2 часа пролетели, как одно мгновение. Всем рекомендую посетить данную экскурсию, приятно и с пользой провести время.
С
Светлана
28 апр 2024
Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Все было на высшем уровне.
Татьяна
18 апр 2024
Вчера с подругой были на этой экскурсии. Экскурсия познавательная, нам очень понравилась.
Светлана просто молодец - позитивная, знающая гидесса.
Тема необычная - о деловых женщинах 19 века. Попутно шёл рассказ об интересных
Светлана просто молодец - позитивная, знающая гидесса.
Тема необычная - о деловых женщинах 19 века. Попутно шёл рассказ об интересных
Илья
18 апр 2024
Тема экскурсии кажется женской, но на самом деле экскурсия не только для женщин. Крайне интересны появление и техническое устройство Сандунов, а также личные истории женщин позапрошлого столетия.
Спасибо Светлане за такой живой рассказ!
Спасибо Светлане за такой живой рассказ!
Е
Елена
17 апр 2024
Экскурсия очень понравилась! Светлана душевный экскурсовод, которого интересно слушать. Содержание и маршрут очень продуманны, благодаря этому тема экскурсии хорошо раскрыта. Благодарю за интересную и приятную прогулку! Буду рада побывать на других экскурсиях этого гида.
Ж
Жанна
11 апр 2024
Выбрала эту экскурсию благодаря необычному маршруту и названию - захотелось почувствовать себя в "женском клубе", обсудить неожиданные темы в уютном кругу. Все вышло так, как я хотела - и даже
Ю
Юлия
8 апр 2024
Небанальная прогулка по центру Москвы. Интересный выбор исторических зданий и любопытный экскурс в жизнь дам 19 века. 2 часа пролетели незаметно, только в конце поняла, что экскурсовод ни разу не воспользовалась каким-нибудь конспектом.
На маршруте местами было шумно, но на этот случай у Светланы имелись радиогиды, рекомендую не отказываться.
В целом увлекательно, жалею, что не позвала с собой больше подруг.
На маршруте местами было шумно, но на этот случай у Светланы имелись радиогиды, рекомендую не отказываться.
В целом увлекательно, жалею, что не позвала с собой больше подруг.
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