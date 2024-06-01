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зданиях.

В теме Сандунов поразила информация о том, сколько же в день для мытья людей нужно было воды и как эта проблема была решена!

Очень впечатлил рассказ о великой портнихе Ламановой!

Мы столько нового узнали во время этой прогулки! Светлане удалось нас не только заинтересовать, но даже и заинтриговать. Подача материала отличная.

Большое Спасибо ей.

Всем советую посетить эту экскурсию, да хотя бы просто для хорошего настроения.

Обязательно пойду на другие экскурсии Светланы.