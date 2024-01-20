На экскурсии я была с коллегами по работе. Она полностью оправдала мои ожидания. Главное – я получила огромное удовольствие от погружения в московскую старину. Конечно, очень интересными, прямо живыми, были рассказы о царственных особах, которые оказались в этих стенах. Безумно понравились произведения золотошвей, которые мы увидели в кельях царевны Софьи. Огромный респект за техническую сторону экскурсии: радиогиды давали возможность уловить каждое слово рассказов о делах давно минувших дней, а видео-сюжеты, которые транслировались на телефон, просто сыграли роль машины времени. И конечно же огромное спасибо Сергею, нашему экскурсоводу. Очень доброжелательная, легкая манера общения, готовность ответить на любой вопрос, очень интересные выводы и связи с сегодняшним днем.