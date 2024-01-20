Женские истории Новодевичьего монастыря
Индивидуальная экскурсия в Москве

Открыть страницы истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера

5
5 отзывов
Новодевичий монастырь недаром носит «женское» название: в своё время он стал местом жительства (или заточения) царских жён, сестер, дочерей… Об этой стороне его прошлого мало говорят: дескать, что было в монастыре, остаётся за его стенами.

Я поделюсь неожиданными историями «с женским лицом» и помогу понять, о чем думали и мечтали знаменитые послушницы.
Женские истории Новодевичьего монастыря
Женские истории Новодевичьего монастыря
Женские истории Новодевичьего монастыря
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Описание

Что вас ожидает

«Обитель светлая, обитель девичья…»

  • Смоленский собор помнит времена Василия III. У его стен узнаем о личной жизни великого князя и его первой жене Соломонии, о судьбе первой дочери его сына — царя Ивана Грозного. А ещё поговорим о первых царских инокинях, перебравшихся сюда из дворцовых палат.
  • Старая караульня расскажет о последних годах жизни царевны Софьи. Мы увидим кельи, в которых она содержалась и которые прославил в своей знаменитой картине художник Илья Репин.
  • У Лопухинских палат узнаем о превратностях судьбы жены Петра I Евдокии. Поговорим о материнской любви и предательстве, о трагических испытаниях, через которые пришлось пройти этой царице.
  • Амвросиевская церковь и Ирининские палаты перенесут нас во времена короткого царствования Ирины Годуновой, уступившей московский трон своему родному брату Борису. Узнаем тайну 17 века — почему царица Ирина на смогла родить наследника.

О женщинах — и не только

Погружаясь в удивительные истории, связанных со знаменитыми женщинами, оказавшихся в стенах Новодевичьего монастыря, вы также узнаете:

  • о мужчинах, причастных к их монастырскому заточенью
  • о монашеском быте
  • что делали в женском монастыре стрельцы
  • о мифах и легендах монастыря
  • об исторических событиях у стен монастыря
  • о строениях и устройстве обители

Организационные детали

  • У меня есть аккредитация, дающая право на проведение экскурсий на территории Новодевичьего монастыря
  • Монастырь действующий и любит тишину — поэтому наше общение будет с использованием радиогидов с проводными наушниками (выдаются перед началом экскурсии)
  • За посещение музейной экспозиции (в кельях царевны Софьи) необходимо заплатить в кассе музея 300 рублей (для пенсионеров, многодетных, школьников и студентов — 100 рублей, подтверждающие документы не нужны)
  • В обители завершается реставрация, поэтому скорее всего увидим и строителей и их работу (но это не отразится на качестве экскурсии)
  • Смоленский собор и Успенский храм осмотрим снаружи, они закрыты. Заходить будем только в Амвросиевскую церковь. Женщинам в храме следует быть с покрытой головой.
  • Экскурсия не предусматривает посещения Новодевичьего кладбища, но желающие могут посетить его после экскурсии (вход — бесплатный, с 09.00 до 17.00), необходимая информация для самостоятельной прогулки будет предоставлена
  • Наличие средств мобильной связи с установленным мессенджером Телеграм приветствуется (для передачи дополнительной информации)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
20 янв 2024
Экскурсия очень понравилась! Помимо того, что сам монастырь поражает своей красотой, Сергею удалось окунуть нас в историю России и судьбы людей связанных с этим местом. Материал достаточно объемный, но подан был легко и интересно. Отдельное спасибо Сергею за то, что не торопил и подробно отвечал на все вопросы.
Е
20 янв 2024
На экскурсии я была с коллегами по работе. Она полностью оправдала мои ожидания. Главное – я получила огромное удовольствие от погружения в московскую старину. Конечно, очень интересными, прямо живыми, были рассказы о царственных особах, которые оказались в этих стенах. Безумно понравились произведения золотошвей, которые мы увидели в кельях царевны Софьи. Огромный респект за техническую сторону экскурсии: радиогиды давали возможность уловить каждое слово рассказов о делах давно минувших дней, а видео-сюжеты, которые транслировались на телефон, просто сыграли роль машины времени. И конечно же огромное спасибо Сергею, нашему экскурсоводу. Очень доброжелательная, легкая манера общения, готовность ответить на любой вопрос, очень интересные выводы и связи с сегодняшним днем.
И
19 янв 2024
Изумительной красоты монастырь, войдя на территорию которого, прямо на себе ощущаешь мощную энергетику этого места и прекрасный рассказчик Сергей! Заставил задуматься о многом через судьбы царственных монахинь! Его рассказ отличался живописными подробностями, мягким юмором и знанием мельчайших деталей! По новому открылся и район Хамовники! Спасибо большое)))
Ю
16 янв 2024
Впервые брала персональную экскурсию - очень понравилось, приятно, интересно было слушать. . с удовольствием порекомендую близким и друзьям)) благодарю Сергея получила огромное удовольствие!!!
Дарья
15 янв 2024
Очень понравилась экскурсия! Несмотря на мороз, 2 часа просто пролетели))) Экскурсовод замечательный, рассказывает увлеченно, с юмором и интересными деталями. Многое для меня стало открытием, хотя о Новодевичьем монастыре была наслышана и раньше, читала. И, хотя было холодно, получилось удачно - в монастыре есть, где погреться, и что посмотреть внутри.
Всем рекомендую! Интересно будет даже знатокам Москвы. Сергею – большое спасибо за впечатления и настроение))

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