1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
«Будем гулять по центральной части городка писателей: в районе улиц Серафимовича и Павленко»
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве
Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«Мы прогуляемся по кривым переулкам Ивановской горки, сохранившим исторические названия: Колпачному, Хохловскому, Старосадскому и Петроверигскому»
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750₽ за человека
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Юмористическая прогулка с гидом-стендапером по историческим местам Москвы
Погрузитесь в историю Москвы с улыбкой! Стендап-экскурсия по Чистым прудам - это развлечение и образование в одном флаконе
Начало: У м. Чистые пруды
«Пройдём по одной из самых древних улиц Москвы — Мясницкой»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
1100880₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы
Начало: В районе м. Сухаревская
«Мы погуляем в районе Сретенских переулков и Чистых прудов, погружаясь в любовные истории советской Москвы и рассматривая связанные с ней здания»
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 19:00
9 июня в 13:30
1 300₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
«Какой длины самый короткий переулок Москвы»
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
76006 460₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
«Берите с собой друзей и отправляйтесь с нами исследовать московские улицы с неожиданной стороны»
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
«Рассмотрим улицу, по которой Дмитрий Донской въезжал в Москву после победы в Куликовской битве»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
«Вы узнаете, где в Москве отыскать Пизанскую башню, увидите места съемок фильма «Брат» и услышите о лихих 90-х, раскроете тайны переулков и особняков»
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
«Мы пройдем по извилистым улицам и переулкам, обращая внимание на интересные здания и поворачивая в секретные дворики»
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
14 июня в 16:30
670₽ за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Мы встретимся у метро Охотный ряд, погуляем по Никольской улице и Красной площади, зайдем в ГУМ и закончим фотопрогулку у храма Василия Блаженного»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей
Начало: У м. Красные ворота
«Вы увидите самые интересные здания улицы и расшифруете элементы их декора»
9 июня в 19:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
«Мы погуляем по старинным переулкам между Тверской и Петровкой»
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
950₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
«Пройдем по главной торговой улице 16 века»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
«Мясницкая — по праву одна из колоритнейших буржуазных улиц Москвы»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
«Что отпечаталось в рельефе улиц»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
«Подробные описания столичных улиц, зданий и различных заведений завораживают и интригуют, буквально заставляя отправиться на их поиски»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
11 июня в 14:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
«Гуляя по легендарной улице Солянка, вы рассмотрите памятник погибшим в Беслане детям и отыщете место, где в XVII-XVIII веках находился знаменитый Соляной двор»
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
«Маршрут прогулки пройдёт по улицам Арбат, Поварская и Спиридоновка»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
«От Красных ворот до Лубянки — мы погуляем по одной из центральных улиц Москвы и соседним переулкам»
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Басманная слобода Москвы: путешествие сквозь века
Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре
Начало: У м. Красные ворота
«А затем отправимся гулять по колоритным Басманным улицам и переулкам»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
59405 346₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
«Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы
Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы
Начало: У станции метро «Арбатская»
«За два часа прогулки по центральным улицам города я покажу вам локации, где снимались сцены из известных кинокартин»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Вслед за поэтом Дмитрием Сухаревым «окликнем улицы Москвы»»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
«Сооружение должно было красоваться на красной линии улицы, но его задвинули на задворки и спрятали за ширмой сталинского классицизма»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
«Никольская — «образованная» улица»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы
Начало: У метро Китай-город, выход номер 9
«Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору и по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
«Никольская улица, где прежде находились боярские усадьбы, дворы служилого люда, монастыри и главный торг иконами и книгами»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
«Но в «Мастере и Маргарите» детально описаны окрестности улиц Остоженка и Пречистенка, где жил сам Булгаков — туда мы и отправимся»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
«А завершится экскурсия на одной из самых знаменитых улиц Китай-города — Варварке, где вы увидите Старый Английский двор, Палаты бояр Романовых и насладитесь замечательным видом на модный парк Зарядье»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
«Я приглашаю вас на познавательную прогулку по улицам и площадям, которые уже много веков являются молчаливыми свидетелями счастливых и трагических событий Москвы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
«Вы прогуляетесь по Тверской улице, собирая подсказки для квеста и смотря на Москву глазами великих авантюристов времен НЭПа»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000₽ за всё до 12 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
«Чтобы разгадать загадки и найти ответы на все вопросы, мы будем гулять по арбатским улицам и искать нужные адреса»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
«Гулять будем по сердцу Москвы: увидимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
«Спускаясь к парку Зарядье, поговорим о трёх главных улицах центра: Никольской — улице Просвещения, Ильинке — колыбели банковского дела, и Варварке, усеянной церквушками»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
«Площадь Тверской Заставы и Тверская улица»
23 июня в 06:00
26 июня в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Блистательный центр Москвы с Фаролеро: Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Москвы с Фаролеро: Дмитровка, Тверская, Саввинское подворье и Театральная площадь откроются с новой стороны
Начало: На Большой Дмитровке
«Наш маршрут: Столешников переулок — Тверская улица — Саввинское подворье — Камергерский переулок — Театральная площадь»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
Научиться говорить с городом на его языке и исследовать уютный район в компании гида-лингвиста
Начало: В районе метро «Чистые пруды»
«Чистые пруды: бульвар, улицы, переулки»
14 июня в 17:00
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
«Вы раскроете его историю и поймете, как связаны названия его улиц с революционным временем»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
По Арбату и переулкам в мини-группе
Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Начало: У метро Арбатская
«Пройдём по оживлённой пешеходной улице с художниками и сувенирами, стараясь уловить в ней нечто большее»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
«Мясницкая улица — важнейший символ столицы»
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
«Квартал красных фонарей»: непристойная сторона старой Москвы
Познакомьтесь с темной стороной Москвы XIX века, где истории публичных домов и ночной жизни оживают
Начало: В районе станции метро «Сухаревская»
«Мы приоткроем тайны дворов-колодцев и переулков Сретенки, поговорим о жизни с «желтым билетом» и завсегдатаях домов терпимости и вспомним литературные произведения, рожденные на этих улицах»
Расписание: в субботу в 12:30
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Москва
Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У памятника Жукову
«Прогулка по историческим улицам»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры
Начало: У станции метро «Лубянка»
«Трудно найти в Москве столь же великолепный и целостный памятник истории и искусства, как улица Мясницкая»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Во-первых, спасибо что напомнили, я очень хотела оставить отзыв об этой экскурсии, никак не могла собраться). Ну и о нашей
- ИИрина5 июня 2024Прекрасная экскурсия! Познавательно, увлекательно и с юмором. Экскурсовод Ольга отличный рассказчик и историк.
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ЗЗумруд5 июня 2024Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
- ММарина5 июня 2024Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
- ФФарида5 июня 2024Прикольный гид Никита. Владеет информацией, преподносит с юмором. Удачное время проведения экскурсии. Все понравилось. Рекомендую.
- ИИрина5 июня 2024Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная познавательная экскурсия! Приятно, что поговорили не только о Замоскворечье, но и об истории Москвы в целом. Экскурсия прошла легко и позитивно! Спасибо Ирине!
- ЕЕлена4 июня 2024Великолепная экскурсия, очень интересно и познавательно! Гид - прекрасный рассказчик, ритм экскурсии отлично продуман. Спасибо!
- ВВалерия4 июня 2024Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 296 экскурсий и билетов от 400 до 18 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 7609 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Москвы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод