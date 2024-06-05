🚶 Пешая Групповая 2 часа 107 отзывов Литературное Переделкино Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних Начало: У Дома творчества в Переделкино «Будем гулять по центральной части городка писателей: в районе улиц Серафимовича и Павленко» 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 48 отзывов Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы Начало: В районе м. Китай-город «Мы прогуляемся по кривым переулкам Ивановской горки, сохранившим исторические названия: Колпачному, Хохловскому, Старосадскому и Петроверигскому» 750 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 34 отзыва Юмористическая прогулка с гидом-стендапером по историческим местам Москвы Погрузитесь в историю Москвы с улыбкой! Стендап-экскурсия по Чистым прудам - это развлечение и образование в одном флаконе Начало: У м. Чистые пруды «Пройдём по одной из самых древних улиц Москвы — Мясницкой» 1100 880 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 35 отзывов Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы Начало: В районе м. Сухаревская «Мы погуляем в районе Сретенских переулков и Чистых прудов, погружаясь в любовные истории советской Москвы и рассматривая связанные с ней здания» Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 33 отзыва Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях Начало: В районе метро Китай-город «Какой длины самый короткий переулок Москвы» 7600 6 460 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 45 отзывов Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры Начало: В районе метро Таганская «Берите с собой друзей и отправляйтесь с нами исследовать московские улицы с неожиданной стороны» Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 52 отзыва Променад по классической Москве: групповая экскурсия Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы Начало: В районе Красной площади «Рассмотрим улицу, по которой Дмитрий Донской въезжал в Москву после победы в Куликовской битве» Расписание: ежедневно в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 137 отзывов Секретная Москва: Китай-город с фотографом Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях Начало: Метро Китай-город «Вы узнаете, где в Москве отыскать Пизанскую башню, увидите места съемок фильма «Брат» и услышите о лихих 90-х, раскроете тайны переулков и особняков» 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 275 отзывов Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас Начало: У памятника героям Плевны 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 134 отзыва Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки Начало: В районе м. Китай-город «Мы пройдем по извилистым улицам и переулкам, обращая внимание на интересные здания и поворачивая в секретные дворики» Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00 670 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 1 час 61 отзыв Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты Начало: У метро Охотный ряд «Мы встретимся у метро Охотный ряд, погуляем по Никольской улице и Красной площади, зайдем в ГУМ и закончим фотопрогулку у храма Василия Блаженного» 7700 5 390 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей Начало: У м. Красные ворота «Вы увидите самые интересные здания улицы и расшифруете элементы их декора» 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 111 отзывов Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская «Мы погуляем по старинным переулкам между Тверской и Петровкой» Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 252 отзыва Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро «Китай город» «Пройдем по главной торговой улице 16 века» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 17 отзывов Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях Начало: В районе метро Чистые пруды «Мясницкая — по праву одна из колоритнейших буржуазных улиц Москвы» 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 50 отзывов Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов Начало: У метро Китай-город «Что отпечаталось в рельефе улиц» Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 52 отзыва Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита» Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами Начало: В районе станции метро «Маяковская» «Подробные описания столичных улиц, зданий и различных заведений завораживают и интригуют, буквально заставляя отправиться на их поиски» Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 214 отзывов Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий Начало: У метро Третьяковская «Гуляя по легендарной улице Солянка, вы рассмотрите памятник погибшим в Беслане детям и отыщете место, где в XVII-XVIII веках находился знаменитый Соляной двор» от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков Начало: В районе метро Арбатская «Маршрут прогулки пройдёт по улицам Арбат, Поварская и Спиридоновка» 5 908 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей Начало: В районе метро Красные ворота «От Красных ворот до Лубянки — мы погуляем по одной из центральных улиц Москвы и соседним переулкам» от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 103 отзыва Басманная слобода Москвы: путешествие сквозь века Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре Начало: У м. Красные ворота «А затем отправимся гулять по колоритным Басманным улицам и переулкам» 5940 5 346 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 134 отзыва «Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы Начало: У станции метро «Арбатская» «За два часа прогулки по центральным улицам города я покажу вам локации, где снимались сцены из известных кинокартин» Расписание: ежедневно в 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» «Вслед за поэтом Дмитрием Сухаревым «окликнем улицы Москвы»» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории Начало: Около метро Пушкинская «Сооружение должно было красоваться на красной линии улицы, но его задвинули на задворки и спрятали за ширмой сталинского классицизма» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 20 отзывов От Красной площади до Китай-города - рукой подать Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы Начало: У метро «Охотный ряд» «Никольская — «образованная» улица» Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 321 отзыв Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы Начало: У метро Китай-город, выход номер 9 «Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору и по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых» от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 51 отзыв Китайгородские сказки - интерактивный квест Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал... «Никольская улица, где прежде находились боярские усадьбы, дворы служилого люда, монастыри и главный торг иконами и книгами» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Булгаковская Москва: путеводитель по роману Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи Начало: В районе метро Парк культуры «Но в «Мастере и Маргарите» детально описаны окрестности улиц Остоженка и Пречистенка, где жил сам Булгаков — туда мы и отправимся» 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории Начало: У метро Площадь революции «А завершится экскурсия на одной из самых знаменитых улиц Китай-города — Варварке, где вы увидите Старый Английский двор, Палаты бояр Романовых и насладитесь замечательным видом на модный парк Зарядье» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 41 отзыв Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру «Я приглашаю вас на познавательную прогулку по улицам и площадям, которые уже много веков являются молчаливыми свидетелями счастливых и трагических событий Москвы» 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 40 отзывов Экскурсия-квест «Двенадцать стульев» Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами Начало: В районе станции метро «Маяковская» «Вы прогуляетесь по Тверской улице, собирая подсказки для квеста и смотря на Москву глазами великих авантюристов времен НЭПа» 18 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 23 отзыва Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы Начало: У м. Арбатская Филевской линии «Чтобы разгадать загадки и найти ответы на все вопросы, мы будем гулять по арбатским улицам и искать нужные адреса» 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 53 отзыва По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки Начало: На Красной площади «Гулять будем по сердцу Москвы: увидимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади» 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы Начало: В районе метро «Площадь Революции» «Спускаясь к парку Зарядье, поговорим о трёх главных улицах центра: Никольской — улице Просвещения, Ильинке — колыбели банковского дела, и Варварке, усеянной церквушками» от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 50 отзывов Автомобильная обзорная экскурсия по Москве Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок... «Площадь Тверской Заставы и Тверская улица» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 27 отзывов Блистательный центр Москвы с Фаролеро: Групповая экскурсия Погрузитесь в атмосферу Москвы с Фаролеро: Дмитровка, Тверская, Саввинское подворье и Театральная площадь откроются с новой стороны Начало: На Большой Дмитровке «Наш маршрут: Столешников переулок — Тверская улица — Саввинское подворье — Камергерский переулок — Театральная площадь» 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 76 отзывов «Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах Научиться говорить с городом на его языке и исследовать уютный район в компании гида-лингвиста Начало: В районе метро «Чистые пруды» «Чистые пруды: бульвар, улицы, переулки» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 27 отзывов Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом Начало: В районе метро Баррикадная «Вы раскроете его историю и поймете, как связаны названия его улиц с революционным временем» 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 19 отзывов По Арбату и переулкам в мини-группе Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях Начало: У метро Арбатская «Пройдём по оживлённой пешеходной улице с художниками и сувенирами, стараясь уловить в ней нечто большее» Расписание: в субботу в 12:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 43 отзыва Мясницкая: легенды и были Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами Начало: М. Красные ворота вых. 1 «Мясницкая улица — важнейший символ столицы» 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 92 отзыва «Квартал красных фонарей»: непристойная сторона старой Москвы Познакомьтесь с темной стороной Москвы XIX века, где истории публичных домов и ночной жизни оживают Начало: В районе станции метро «Сухаревская» «Мы приоткроем тайны дворов-колодцев и переулков Сретенки, поговорим о жизни с «желтым билетом» и завсегдатаях домов терпимости и вспомним литературные произведения, рожденные на этих улицах» Расписание: в субботу в 12:30 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 79 отзывов Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение Начало: СТ.М. Охотный ряд от 1 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Знакомьтесь, Москва Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом Начало: У памятника Жукову «Прогулка по историческим улицам» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 69 отзывов Были и легенды Переделкино Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино 7 000 ₽ за всё до 5 чел.