Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Москвы

Найдено 296 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Москве, цены от 400 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Литературное Переделкино
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
107 отзывов
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
«Будем гулять по центральной части городка писателей: в районе улиц Серафимовича и Павленко»
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000 за человека
Секреты Ивановской горки
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
48 отзывов
Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве
Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«Мы прогуляемся по кривым переулкам Ивановской горки, сохранившим исторические названия: Колпачному, Хохловскому, Старосадскому и Петроверигскому»
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750 за человека
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
34 отзыва
Юмористическая прогулка с гидом-стендапером по историческим местам Москвы
Погрузитесь в историю Москвы с улыбкой! Стендап-экскурсия по Чистым прудам - это развлечение и образование в одном флаконе
Начало: У м. Чистые пруды
«Пройдём по одной из самых древних улиц Москвы — Мясницкой»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
1100880 за человека
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
35 отзывов
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы
Начало: В районе м. Сухаревская
«Мы погуляем в районе Сретенских переулков и Чистых прудов, погружаясь в любовные истории советской Москвы и рассматривая связанные с ней здания»
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 19:00
9 июня в 13:30
1 300 за человека
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
33 отзыва
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
«Какой длины самый короткий переулок Москвы»
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
76006 460 за всё до 4 чел.
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
45 отзывов
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
«Берите с собой друзей и отправляйтесь с нами исследовать московские улицы с неожиданной стороны»
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200 за человека
Променад по классической Москве в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
52 отзыва
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
«Рассмотрим улицу, по которой Дмитрий Донской въезжал в Москву после победы в Куликовской битве»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550 за человека
Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
137 отзывов
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
«Вы узнаете, где в Москве отыскать Пизанскую башню, увидите места съемок фильма «Брат» и услышите о лихих 90-х, раскроете тайны переулков и особняков»
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490 за всё до 4 чел.
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
275 отзывов
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
134 отзыва
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
«Мы пройдем по извилистым улицам и переулкам, обращая внимание на интересные здания и поворачивая в секретные дворики»
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
14 июня в 16:30
670 за человека
Фотопрогулка в огнях столицы
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
61 отзыв
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Мы встретимся у метро Охотный ряд, погуляем по Никольской улице и Красной площади, зайдем в ГУМ и закончим фотопрогулку у храма Василия Блаженного»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390 за всё до 4 чел.
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей
Начало: У м. Красные ворота
«Вы увидите самые интересные здания улицы и расшифруете элементы их декора»
9 июня в 19:00
10 июня в 18:00
4 000 за всё до 4 чел.
Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
111 отзывов
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
«Мы погуляем по старинным переулкам между Тверской и Петровкой»
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
950 за человека
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
«Пройдем по главной торговой улице 16 века»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670 за человека
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
«Мясницкая — по праву одна из колоритнейших буржуазных улиц Москвы»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075 за всё до 4 чел.
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
50 отзывов
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
«Что отпечаталось в рельефе улиц»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300 за человека
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
52 отзыва
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
«Подробные описания столичных улиц, зданий и различных заведений завораживают и интригуют, буквально заставляя отправиться на их поиски»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
11 июня в 14:00
800 за человека
Свидание со Старой Москвой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
214 отзывов
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
«Гуляя по легендарной улице Солянка, вы рассмотрите памятник погибшим в Беслане детям и отыщете место, где в XVII-XVIII веках находился знаменитый Соляной двор»
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
от 2 500 за всё до 5 чел.
От Арбата до Спиридоновки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
«Маршрут прогулки пройдёт по улицам Арбат, Поварская и Спиридоновка»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908 за всё до 6 чел.
Архитектурная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
«От Красных ворот до Лубянки — мы погуляем по одной из центральных улиц Москвы и соседним переулкам»
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990 за всё до 15 чел.
Басманная слобода: история и архитектура
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
103 отзыва
Басманная слобода Москвы: путешествие сквозь века
Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре
Начало: У м. Красные ворота
«А затем отправимся гулять по колоритным Басманным улицам и переулкам»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
59405 346 за всё до 10 чел.
«Кинопанорама»: прогулка по местам съёмок советских фильмов
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
134 отзыва
«Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы
Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы
Начало: У станции метро «Арбатская»
«За два часа прогулки по центральным улицам города я покажу вам локации, где снимались сцены из известных кинокартин»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
800 за человека
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Вслед за поэтом Дмитрием Сухаревым «окликнем улицы Москвы»»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805 за всё до 5 чел.
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
«Сооружение должно было красоваться на красной линии улицы, но его задвинули на задворки и спрятали за ширмой сталинского классицизма»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
20 отзывов
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
«Никольская — «образованная» улица»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850 за человека
Москва непарадная, приветливая, милая
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
321 отзыв
Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы
Начало: У метро Китай-город, выход номер 9
«Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору и по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от 2 500 за всё до 5 чел.
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
51 отзыв
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
«Никольская улица, где прежде находились боярские усадьбы, дворы служилого люда, монастыри и главный торг иконами и книгами»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Булгаковская Москва: город глазами мастера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
«Но в «Мастере и Маргарите» детально описаны окрестности улиц Остоженка и Пречистенка, где жил сам Булгаков — туда мы и отправимся»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200 за всё до 6 чел.
Подлинные древности Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
«А завершится экскурсия на одной из самых знаменитых улиц Китай-города — Варварке, где вы увидите Старый Английский двор, Палаты бояр Романовых и насладитесь замечательным видом на модный парк Зарядье»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700 за человека
У стен Московского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
«Я приглашаю вас на познавательную прогулку по улицам и площадям, которые уже много веков являются молчаливыми свидетелями счастливых и трагических событий Москвы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
40 отзывов
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
«Вы прогуляетесь по Тверской улице, собирая подсказки для квеста и смотря на Москву глазами великих авантюристов времен НЭПа»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000 за всё до 12 чел.
Квест для детей «Переулочки Арбата»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
«Чтобы разгадать загадки и найти ответы на все вопросы, мы будем гулять по арбатским улицам и искать нужные адреса»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500 за всё до 5 чел.
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
«Гулять будем по сердцу Москвы: увидимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990 за всё до 5 чел.
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
«Спускаясь к парку Зарядье, поговорим о трёх главных улицах центра: Никольской — улице Просвещения, Ильинке — колыбели банковского дела, и Варварке, усеянной церквушками»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
«Площадь Тверской Заставы и Тверская улица»
23 июня в 06:00
26 июня в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
Блистательный центр Москвы с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
27 отзывов
Блистательный центр Москвы с Фаролеро: Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Москвы с Фаролеро: Дмитровка, Тверская, Саввинское подворье и Театральная площадь откроются с новой стороны
Начало: На Большой Дмитровке
«Наш маршрут: Столешников переулок — Тверская улица — Саввинское подворье — Камергерский переулок — Театральная площадь»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
2 500 за человека
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
Научиться говорить с городом на его языке и исследовать уютный район в компании гида-лингвиста
Начало: В районе метро «Чистые пруды»
«Чистые пруды: бульвар, улицы, переулки»
14 июня в 17:00
15 июня в 19:00
64505 805 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
27 отзывов
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
«Вы раскроете его историю и поймете, как связаны названия его улиц с революционным временем»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67506 075 за всё до 4 чел.
По Арбату и переулкам в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
19 отзывов
По Арбату и переулкам в мини-группе
Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Начало: У метро Арбатская
«Пройдём по оживлённой пешеходной улице с художниками и сувенирами, стараясь уловить в ней нечто большее»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 000 за человека
Мясницкая: легенды и были
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
43 отзыва
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
«Мясницкая улица — важнейший символ столицы»
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750 за человека
«Квартал красных фонарей» Москвы
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
92 отзыва
«Квартал красных фонарей»: непристойная сторона старой Москвы
Познакомьтесь с темной стороной Москвы XIX века, где истории публичных домов и ночной жизни оживают
Начало: В районе станции метро «Сухаревская»
«Мы приоткроем тайны дворов-колодцев и переулков Сретенки, поговорим о жизни с «желтым билетом» и завсегдатаях домов терпимости и вспомним литературные произведения, рожденные на этих улицах»
Расписание: в субботу в 12:30
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
900 за человека
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
79 отзывов
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 1 800 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Знакомьтесь, Москва
Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У памятника Жукову
«Прогулка по историческим улицам»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Были и легенды Переделкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры
Начало: У станции метро «Лубянка»
«Трудно найти в Москве столь же великолепный и целостный памятник истории и искусства, как улица Мясницкая»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.

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  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Старая Москва: Ивановская горка и Хитровка
    Во-первых, спасибо что напомнили, я очень хотела оставить отзыв об этой экскурсии, никак не могла собраться). Ну и о нашей
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    прогулке в сопровождении Веры: это реально было похоже на прогулку, так органично, с учетом возможностей любого экскурсанта, при этом информативно, без лишней воды, с ответами на любой вопрос, хотя группа подобралась эрудированная)). Мы входили в закрытые дворы, видели популярные кино-площадки, слушали истории об известных и не очень жильцах этого района, тусовочных местах с секретом, и любовались необычными панорамными видами. Как и было обещано, получила невероятное удовольствие, и, действительно, вряд ли сама оказалась бы в этих чудесных переулках и двориках как в южном городе. Вере-огромное спасибо за талант рассказчика, недюжинные знания, лёгкость общения, уместный юмор и дополнительное время подаренное нам)), с удовольствием отправлюсь с ней на новую экскурсию, которая скоро появится! Всем рекомендую!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
    Прекрасная экскурсия! Познавательно, увлекательно и с юмором. Экскурсовод Ольга отличный рассказчик и историк.
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
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    и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!!

  • З
    Зумруд
    5 июня 2024
    От Красной площади до Китай-города - рукой подать
    Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
    Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
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    объяснила, показала, провела нас прям в саму галерею, объяснила как попасть в храм при Третьякове и где вкусно покушать! Такие мелочи, а приятно 👍😊

  • Ф
    Фарида
    5 июня 2024
    Мистическая Москва: необычное в обычном
    Прикольный гид Никита. Владеет информацией, преподносит с юмором. Удачное время проведения экскурсии. Все понравилось. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    9 секретов Никольской улицы
    Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Замоскворечье: заповедник старой Москвы
    Отличная познавательная экскурсия! Приятно, что поговорили не только о Замоскворечье, но и об истории Москвы в целом. Экскурсия прошла легко и позитивно! Спасибо Ирине!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Басманная слобода: история и архитектура
    Великолепная экскурсия, очень интересно и познавательно! Гид - прекрасный рассказчик, ритм экскурсии отлично продуман. Спасибо!
  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
    Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 296 экскурсий и билетов от 400 до 18 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 7609 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Москвы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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