Всей семьей интересно и не утомительно познакомиться с главной площадью всей страны — да, это возможно!Самостоятельная квест-экскурсия проведёт вас по самым-самым достопримечательностям Красной площади и расскажет:• Как Наполеон чуть не спалил Красную площадь;
Почему на Лобном месте не нужно биться лбом;
В какой из башен восседал Иван Грозный;
Как спасали Красную площадь во время Великой Отечественной войны;
Что стало символом спасения русской земли Мининым и Пожарским;
и о многих других увлекательных сюжетах и персонажах нашей истории 📖 будет всем — и маленьким исследователям, и их родителям!Что вас ждёт:• Узнаем чем отличаются Никольская, Набатная, Спасская и Царская башни Кремля, и какие интересные истории происходили с их участием;
Посчитаем кремлёвские звезды и разгадаем их небольшой секрет;
Узнаем что такое Лобное место и почему здесь не нужно биться лбом;
Посетим место, куда на Руси приходили москвичи решать все свои споры;
Скажем «Привет» защитникам Минину и Пожарскому;
Рассмотрим собор, ставший символом российского государства — Василия Блаженного;
и другие достопримечательности!
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь! Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
Интерактивная экскурсия
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Аудиогид
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро Охотный ряд
Место завершения
🏁 метро Площадь Революции
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.