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Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей

5
4 отзыва
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Москвы
Интересная экскурсия ⛳ с элементами игры по Красной площади с вопросами и заданиями для взрослых и детей.

Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей

Что вы увидите

  • Красная площадь
Всей семьей интересно и не утомительно познакомиться с главной площадью всей страны — да, это возможно!Самостоятельная квест-экскурсия проведёт вас по самым-самым достопримечательностям Красной площади и расскажет:• Как Наполеон чуть не спалил Красную площадь;
  • Почему на Лобном месте не нужно биться лбом;
  • В какой из башен восседал Иван Грозный;
  • Как спасали Красную площадь во время Великой Отечественной войны;
  • Что стало символом спасения русской земли Мининым и Пожарским;
  • и о многих других увлекательных сюжетах и персонажах нашей истории 📖 будет всем — и маленьким исследователям, и их родителям!Что вас ждёт:• Узнаем чем отличаются Никольская, Набатная, Спасская и Царская башни Кремля, и какие интересные истории происходили с их участием;
  • Посчитаем кремлёвские звезды и разгадаем их небольшой секрет;
  • Узнаем что такое Лобное место и почему здесь не нужно биться лбом;
  • Посетим место, куда на Руси приходили москвичи решать все свои споры;
  • Скажем «Привет» защитникам Минину и Пожарскому;
  • Рассмотрим собор, ставший символом российского государства — Василия Блаженного;
  • и другие достопримечательности!
  • Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь! Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро Охотный ряд
Место завершения
🏁 метро Площадь Революции
Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
Экскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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4 отзыва оставили туристы

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