Всей семьей интересно и не утомительно познакомиться с главной площадью всей страны — да, это возможно!Самостоятельная квест-экскурсия проведёт вас по самым-самым достопримечательностям Красной площади и расскажет:• Как Наполеон чуть не спалил Красную площадь;

Почему на Лобном месте не нужно биться лбом;

В какой из башен восседал Иван Грозный;

Как спасали Красную площадь во время Великой Отечественной войны;

Что стало символом спасения русской земли Мининым и Пожарским;

и о многих других увлекательных сюжетах и персонажах нашей истории 📖 будет всем — и маленьким исследователям, и их родителям!Что вас ждёт:• Узнаем чем отличаются Никольская, Набатная, Спасская и Царская башни Кремля, и какие интересные истории происходили с их участием;

Посчитаем кремлёвские звезды и разгадаем их небольшой секрет;

Узнаем что такое Лобное место и почему здесь не нужно биться лбом;

Посетим место, куда на Руси приходили москвичи решать все свои споры;

Скажем «Привет» защитникам Минину и Пожарскому;

Рассмотрим собор, ставший символом российского государства — Василия Блаженного;

и другие достопримечательности!

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь! Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.

Вы не зависите от гида или группы;

Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;

Экскурсия пройдёт под вашим контролем.