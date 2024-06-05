1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
«На Красной площади, у стен Московского Кремля, есть известный мемориальный комплекс — Кремлевский Некрополь»
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
13 июня в 11:00
15 июня в 10:30
800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
«Раскроем секрет главной башни Кремля: почему она называлась Фроловской, а не Спасской, и что нашли под толстым цементом при её реставрации»
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«рассмотрите стены, ворота и башни Московского Кремля — крупнейшей крепости Европы»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
«Возможно, мы будем ловить звёзды на Никольской, рассматривать красоты Кремля, заглянем в ГУМ и отыщем другие классные локации для самых эффектных кадров»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
«А еще запомнят, что было на Спасской башне до установки звезды, какого размера куранты и кто в разное время жил около Кремля»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
«За что стоит полюбить Измайловский кремль»
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
5 500₽ за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
«Мы погуляем по живописному саду у кремлевских стен»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль: путешествие в прошлое для юных исследователей
Откройте для ваших детей сказочную историю Московского Кремля в увлекательной экскурсии с элементами игры и диалога
Начало: В районе метро Александровский сад
«Мы начнем путешествие от башни «Великана», которая ведет в самое сердце Кремля»
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
6 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности
Начало: В районе метро Александровский сад
«За полтора часа мы изучим самые важные места внутри кремлевских стен, подробно поговорим об истории Кремля и Москвы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
«Узнаете интересные факты о строительстве Кремля, секреты его архитектурного и инженерного устройства, осмотрите кремлёвские стены и башни, храм Св»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Детская экскурсия по территории Кремля
Приглашаю путешественников от 7 до 80 лет открыть легенды древней крепости
Начало: В Александровском саду
«Увлекательная прогулка по территории Кремля»
21 июня в 14:00
23 июня в 10:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вокруг стен Московского Кремля
Красная площадь и Александровский сад: неизвестные факты об известных местах
Начало: В районе метро Александровский сад
«За 600 лет своей истории Кремль несколько раз разрушался до основания и возрождался подобно птице Феникс»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 940₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
«Я расскажу, как Ивану Грозному подарили слона и где находился первый Московский зверинец, объясню, как получилось, что Кремль оказался островом»
9 июня в 13:00
10 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Москва
Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У памятника Жукову
«Кроме того, я покажу кремлёвские стены, Исторический музей, мавзолей Ленина и раскрою их тайны»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Красная площадь: экскурсия с тайнами и историями
Откройте для себя Красную площадь с новой стороны, узнайте невероятные истории и секреты знаменитых мест
Начало: На Манежной площади
«Вы увидите все главные достопримечательности Красной площади: стены и башни Кремля, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, Иверскую часовню, Казанский собор, Мавзолей и Воскресенские ворота»
Сегодня в 21:30
Завтра в 11:30
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
«Этап 1 — Стены Московского Кремля»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Расписание: Среда, Суббота, Воскресение
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Групповая
1 час
Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
Изучить главный символ Москвы за 60 минут
Начало: На Манежной площади
«С 17 века существовала традиция — перед тем, как зайти на Красную площадь и в Кремль, нужно было приложиться к Иверской иконе Божией Матери в часовне у Воскресенских ворот»
Расписание: в будние дни в 19:45
10 июня в 19:45
11 июня в 19:45
667₽ за человека
Билеты
2 часа
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
«Алмазный фонд Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый труднодоступный музей России»
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за билет
Индивидуальная
1 час
«Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет
Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы
Начало: На Красной площади
9 июня в 09:00
10 июня в 10:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
5 часов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Первая часть прогулки завершится у Троицких ворот Кремля»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 499₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы
Начало: метро Боровицкая
«Достопримечательности Московского КремляНаш маршрут пройдет вокруг сердца города — Московского Кремля, где принимались главные решения в истории государства»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
«За время прогулки вы сможете увидеть самые известные достопримечательности Москвы, такие как: стадион Лужники, Академия РАН, Памятник Петру I, Театр Эстрады, Храм Христа Спасителя, Московский Кремль и другие живописные места»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 21:43
Завтра в 11:58
от 400₽ за человека
Билеты
1.5 часа
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях
Начало: Около Кутафьей башни
«Вы проследите основные вехи в жизни Кремля»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 490₽ за билет
Групповая
2 часа
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
«Вы увидите первый тоннель метро, раскроете его тайну и тайны метро-2 • Побываете в месте, где появляются призраки • Найдете входы в подземный Кремль»
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Вы полюбуетесь топ-достопримечательностями: небоскрёбами Москвы-Сити, парящим мостом парка «Зарядье», Кремлём, парком им»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Групповая
2 часа
Вокруг Кремля
Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Побываете внутри Казанского собора и у стен и башен Кремля — самого большого в Европе»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
Начало: Памятник Жукову
«Сердце Москвы, главная площадь города, раскинувшаяся вдоль северо-восточной стены Кремля»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
скидка
5%
Квест
1.5 часа
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
«Почему башни Кремля носят именно такие названия»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
70006 650₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Начало: Улица Волхонка, 15
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
Начало: У м. Библиотека имени Ленина
«Кремлевская цитадель, как любая крепость, богата подземными и наземными «хитростями»»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города
Начало: Памятник Маршалу Жукову у Воскресенских Ворот
Расписание: каждый день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа
Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля
«Именно с Кремля началась история Москвы»
Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Билеты
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие
Начало: У станции метро «Площадь революции»
«Прогулка у Кремля и по Александровскому саду»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
15 июня в 09:30
17 июня в 09:30
3 100₽ за билет
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
«Ребята отыщут тайные знаки и символы в башнях Московского Кремля и узорах Исторического музея, ответят на вопросы и проверят свою внимательность»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову
«Что вас ждет Я приглашаю вас на семейную театрализованную экскурсию-квест в истории и тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
Начало: Манежная улица, д. 2/10 с. 1
«Узнаем историю создания Красной площади, тайны Кремлевских башен и Кремлевского некрополя»
Расписание: По субботам в 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Экскурсия с гидом-знатоком по самому сердцу Москвы
Начало: у метро Библиотека им. Ленина
«◽️ Мы начнем экскурсию с Сапожковой площади, рядом с Александровским садом, расположенным вдоль западной стены Кремля»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 50 чел.
Групповая
3 часа
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
«Мы начнем экскурсию с Красной площади: вы познакомитесь с её многовековой историей и главными достопримечательностями, а с Васильевского спуска впечатлитесь великолепным видом на башни Кремля»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР
Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза
Начало: В районе м. Охотный ряд
«Посетите некрополь у Кремлёвской стены, где похоронены Сталин, Брежнев, Андропов и другие политические деятели»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
700₽ за человека
Билеты
4.5 часа
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«Пешеходная экскурсия у стен Кремля»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 200₽ за билет
Мини-группа
1.5 часа
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы
Начало: У Воскресенских ворот
«Московский кремль (без посещения) — оплот российской государственности»
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности / ваш отель
«Тайна Москва-реки, храм «поющих ангелов» и другие легенды Кремля Коломенский кремль — это не только памятник архитектуры, но и кладезь различных тайн, загадок и мифов»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДружинин5 июня 2024Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
- ААнна5 июня 2024Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!
- ТТамара5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, от экскурсовода Ирины просто в восторге. Рассказывала все очень последовательно. Была с ребёнком, он также в восторге. Спасибо большое.
- ААлена5 июня 2024Спасибо огромное гиду Елене, экскурсию брали для ребенка 8 лет, Елена приготовила материал, вопросы, и за правильные ответы были сладкие призы! Спасибо!
- BBoris5 июня 2024Все отлично
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ККатя4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Пока стояли в очереди к Мавзолею, Ольга рассказала много интересной и не известной для меня информации. Информация
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Дарье за увлекательное путешествие в мир истории! Всё было супер! Экскурсия прошла на одном дыхании: понравилось и детям и взрослым!
- ААлександра4 июня 2024Прекрасная экскурсия! Мария - очень интересный, спокойный и доброжелательный экскурсовод. Были с детьми - всё понятно, интересно, на любые вопросы детей отвечали, по времени оптимально - 1.5 часа, много узнали и не устали ходить. Рекомендую! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кремль»
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