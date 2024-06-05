🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 255 отзывов Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции «На Красной площади, у стен Московского Кремля, есть известный мемориальный комплекс — Кремлевский Некрополь» Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 52 отзыва Променад по классической Москве: групповая экскурсия Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы Начало: В районе Красной площади «Раскроем секрет главной башни Кремля: почему она называлась Фроловской, а не Спасской, и что нашли под толстым цементом при её реставрации» Расписание: ежедневно в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 82 отзыва Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек Начало: У метро Площадь Революции или Театральная «рассмотрите стены, ворота и башни Московского Кремля — крупнейшей крепости Европы» Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 17 отзывов Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы Начало: У входа в ГУМ «Возможно, мы будем ловить звёзды на Никольской, рассматривать красоты Кремля, заглянем в ГУМ и отыщем другие классные локации для самых эффектных кадров» 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 113 отзывов Детская квест-экскурсия по Красной площади На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы Начало: У памятника Жукову «А еще запомнят, что было на Спасской башне до установки звезды, какого размера куранты и кто в разное время жил около Кремля» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 34 отзыва Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью Начало: В районе метро Партизанская «За что стоит полюбить Измайловский кремль» 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 94 отзыва Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом Начало: В Александровском саду «Мы погуляем по живописному саду у кремлевских стен» от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 168 отзывов Московский Кремль: путешествие в прошлое для юных исследователей Откройте для ваших детей сказочную историю Московского Кремля в увлекательной экскурсии с элементами игры и диалога Начало: В районе метро Александровский сад «Мы начнем путешествие от башни «Великана», которая ведет в самое сердце Кремля» 6 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 50 отзывов Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности Начало: В районе метро Александровский сад «За полтора часа мы изучим самые важные места внутри кремлевских стен, подробно поговорим об истории Кремля и Москвы» от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 41 отзыв Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру «Узнаете интересные факты о строительстве Кремля, секреты его архитектурного и инженерного устройства, осмотрите кремлёвские стены и башни, храм Св» 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Детская экскурсия по территории Кремля Приглашаю путешественников от 7 до 80 лет открыть легенды древней крепости Начало: В Александровском саду «Увлекательная прогулка по территории Кремля» 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Вокруг стен Московского Кремля Красная площадь и Александровский сад: неизвестные факты об известных местах Начало: В районе метро Александровский сад «За 600 лет своей истории Кремль несколько раз разрушался до основания и возрождался подобно птице Феникс» 4 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 147 отзывов «Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир Начало: Около Кутафьей башни «Я расскажу, как Ивану Грозному подарили слона и где находился первый Московский зверинец, объясню, как получилось, что Кремль оказался островом» 7 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Знакомьтесь, Москва Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом Начало: У памятника Жукову «Кроме того, я покажу кремлёвские стены, Исторический музей, мавзолей Ленина и раскрою их тайны» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 57 отзывов Красная площадь: экскурсия с тайнами и историями Откройте для себя Красную площадь с новой стороны, узнайте невероятные истории и секреты знаменитых мест Начало: На Манежной площади «Вы увидите все главные достопримечательности Красной площади: стены и башни Кремля, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, Иверскую часовню, Казанский собор, Мавзолей и Воскресенские ворота» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля Увлекательная экскурсия для семей или всего класса Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина» «Этап 1 — Стены Московского Кремля» 6 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал Начало: по договоренности 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 746 отзывов Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея) Расписание: Среда, Суббота, Воскресение от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 8 отзывов Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия Изучить главный символ Москвы за 60 минут Начало: На Манежной площади «С 17 века существовала традиция — перед тем, как зайти на Красную площадь и в Кремль, нужно было приложиться к Иверской иконе Божией Матери в часовне у Воскресенских ворот» Расписание: в будние дни в 19:45 667 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 934 отзыва Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала «Алмазный фонд Московского Кремля — уникальный, бесценный и, пожалуй, самый труднодоступный музей России» Расписание: Ежедневно кроме четверга 1 700 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 8 отзывов «Хранители времени»: экскурсия-викторина для детей от 6 лет Прогуляться вокруг Кремля и отыскать самые необычные часовые механизмы, отгадывая загадки и ребусы Начало: На Красной площади от 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 5 часов 28 отзывов Сокровища Московского Кремля Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» «Первая часть прогулки завершится у Троицких ворот Кремля» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00 4 100 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1.5 часа 39 отзывов Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста Начало: Причал «Новоспасский Мост» Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00 от 499 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Знаки и символы вокруг Московского Кремля Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы Начало: метро Боровицкая «Достопримечательности Московского КремляНаш маршрут пройдет вокруг сердца города — Московского Кремля, где принимались главные решения в истории государства» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 16 отзывов Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля Начало: Причал «Воробьевы горы» «За время прогулки вы сможете увидеть самые известные достопримечательности Москвы, такие как: стадион Лужники, Академия РАН, Памятник Петру I, Театр Эстрады, Храм Христа Спасителя, Московский Кремль и другие живописные места» Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33 от 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 3 отзыва Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях Начало: Около Кутафьей башни «Вы проследите основные вехи в жизни Кремля» 1 490 ₽ за билет

🚶 Пешая Групповая 2 часа 140 отзывов Подземелья и мистика Кремля Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап... «Вы увидите первый тоннель метро, раскроете его тайну и тайны метро-2 • Побываете в месте, где появляются призраки • Найдете входы в подземный Кремль» Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье 990 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа 3 отзыва Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь» Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья Начало: На причале «Сити-Экспоцентр» «Вы полюбуетесь топ-достопримечательностями: небоскрёбами Москвы-Сити, парящим мостом парка «Зарядье», Кремлём, парком им» 2 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 27 отзывов Вокруг Кремля Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду Начало: У метро Площадь Революции или Театральная «Побываете внутри Казанского собора и у стен и башен Кремля — самого большого в Европе» Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного Начало: Памятник Жукову «Сердце Москвы, главная площадь города, раскинувшаяся вдоль северо-восточной стены Кремля» Расписание: По договоренности от 15 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Квест 1.5 часа 16 отзывов Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля» Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы Начало: На Манежной площади «Почему башни Кремля носят именно такие названия» 7000 6 650 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 1 отзыв Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля Начало: Улица Волхонка, 15 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы Начало: У м. Библиотека имени Ленина «Кремлевская цитадель, как любая крепость, богата подземными и наземными «хитростями»» 4900 4 410 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Святая Дорога: от Кремля до Белого Города Начало: Памятник Маршалу Жукову у Воскресенских Ворот Расписание: каждый день 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Аудиоэкскурсия в приложении: Вокруг Кремля за два часа Начало: Александровский сад. У кассы Московского Кремля «Именно с Кремля началась история Москвы» Расписание: Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 2 отзыва Популярное предложение Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены) Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие Начало: У станции метро «Площадь революции» «Прогулка у Кремля и по Александровскому саду» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30 3 100 ₽ за билет

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 73 отзыва Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления Начало: У метро Охотный ряд «Ребята отыщут тайные знаки и символы в башнях Московского Кремля и узорах Исторического музея, ответят на вопросы и проверят свою внимательность» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 3 отзыва Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль» Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову «Что вас ждет Я приглашаю вас на семейную театрализованную экскурсию-квест в истории и тайны Московского Кремля и Александровского сада» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности Начало: Манежная улица, д. 2/10 с. 1 «Узнаем историю создания Красной площади, тайны Кремлевских башен и Кремлевского некрополя» Расписание: По субботам в 13:00 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Что расскажут кремлёвские стены? Прогулка по Красной площади и Александровскому саду Экскурсия с гидом-знатоком по самому сердцу Москвы Начало: у метро Библиотека им. Ленина «◽️ Мы начнем экскурсию с Сапожковой площади, рядом с Александровским садом, расположенным вдоль западной стены Кремля» 6 000 ₽ за всё до 50 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 5 отзывов Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы Начало: в районе станции метро «Площадь Революции» «Мы начнем экскурсию с Красной площади: вы познакомитесь с её многовековой историей и главными достопримечательностями, а с Васильевского спуска впечатлитесь великолепным видом на башни Кремля» Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 4 отзыва Мавзолей и Кремлёвский некрополь: путешествие в СССР Посетить знаковые места в сердце Москвы и погрузиться в эпоху становления Советского Союза Начало: В районе м. Охотный ряд «Посетите некрополь у Кремлёвской стены, где похоронены Сталин, Брежнев, Андропов и другие политические деятели» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 4.5 часа 9 отзывов Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России Начало: На станции метро «Площадь революции» «Пешеходная экскурсия у стен Кремля» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00 4 200 ₽ за билет

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Красная площадь: было - стало (в мини-группе) По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы Начало: У Воскресенских ворот «Московский кремль (без посещения) — оплот российской государственности» Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00 850 ₽ за человека