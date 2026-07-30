Как сделать экскурсию по Красной площади интересной для детей? Опытный педагог-психолог поможет ребятам познакомиться с историей Москвы через игры и задания.
Дети узнают о Кремле, его башнях и подземной реке, а
Дети узнают о Кремле, его башнях и подземной реке, а
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Интерактивные задания для детей
- 👨🏫 Педагог-психолог в роли гида
- 🏰 Узнаем историю Кремля
- 🦅 Игры о птицах-охранниках
- 🗺️ Карты и планы Москвы
- 🎭 Легенды и мифы столицы
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Александровский сад
- Исторический музей
- ГУМ
Описание экскурсии
В каких городах России еще есть Кремль? Почему в Москве его называли островом? Какого цвета был Московский Кремль в разные века? И как запомнить все башни? Почему все так хотят побывать в самом центре нашего города? Поищем ответы на эти вопросы вместе. А еще!
- Раскроем обман, связанный с подземной рекой.
- Поиграем в «Верю-не верю» и поговорим о птицах, которые охраняют Московский Кремль.
- Отыщем голову Медузы Горгоны и загадаем желание там, где несколько веков бросали монетки на удачу в реку.
- Ребята узнают, где придумали первые ценники и могли ли ездить трамваи по Красной площади.
И, конечно, не только дети, но их взрослые смогут узнать для себя много нового и интересного в доступной, интересной и интерактивной форме.
Маршрут экскурсии
- Нас ждет экскурсия по Александровскому саду (если повезет, захватим смену караула)
- Выйдем на Красную площадь через нулевой километр
- Посмотрим здание исторического музея и первый государственный универмаг. В холодное время года обязательно зайдем туда погреться и насладимся внутренним убранством.
- А завершим на смотровой площадки с видом на Москву
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет детский и взрослый экскурсовод, автор семейных программ и более 20 экскурсий для детей и подростков, педагог-психолог
- Экскурсия подходит для детей от 5 до 10 лет с родителями
- Мы можем провести экскурсию для школьных классов до 20 человек, стоимость для группы от 5 до 12 участников составит 1600 руб. /человека, для группы от 12 до 20 — 20000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 314 туристов
Мы предлагаем семейные экскурсии по улицам и паркам Москвы, по музеям и актуальным выставкам. Программы проводят детский экскурсовод, автор семейных, детских, подростковых программ и педагог-психолог. На наших экскурсиях дети и взрослые могут узнать много нового в доступной, интересной и интерактивной форме.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная экскурсия и замечательный экскурсовод, которая покорила абсолютно всех!
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Е
Экскурсия для детей 5 и 8 лет. Экскурсовод Ольга, смогла увлечь детей, насколько это вообще возможно в таком возрасте. Взрослому тоже было интересно! Однозначно рекомендую!
В будущем планируем уточнить, какие еще экскурсии предлагает этот организатор.
В будущем планируем уточнить, какие еще экскурсии предлагает этот организатор.
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Если вашему ребенку уже 5 и если он любознателен, тогда вам сюда. Действительно ДЕТСКАЯ экскурсия по Красной площади состоялась у нас с дочерью в конце апреля. Не ребенок ходит хвостиком
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И
Нам и нашей 8-летней дочке экскурсия очень понравилась! Нашим гидом была Александра. Дочка познакомилась с историей Красной Площади и Кремля в увлекательной и интерактивной форме. Александра демонстрировала иллюстрации древней Москвы
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А
Нам очень понравилась экскурсия, проводили 2 гида для детсадовской группы в возрасте 5-6 лет, все дети были вовлечены, понравилось что все в игровой форме, и прыгали и бегали, и отвечали
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Здравствуйте! У нас был гид Александра, она чудесно адаптировала наших деток (5-10 лет).
Экскурсия интересная, с заданиями. Дети были увлечены и даже ливень нам не помешал. Спасибо!
Экскурсия интересная, с заданиями. Дети были увлечены и даже ливень нам не помешал. Спасибо!
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