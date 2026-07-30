Как сделать экскурсию по Красной площади интересной для детей? Опытный педагог-психолог поможет ребятам познакомиться с историей Москвы через игры и задания.Дети узнают о Кремле, его башнях и подземной реке, а

также смогут поиграть в «Верю-не верю» и загадать желание у головы Медузы Горгоны. Программа адаптирована для детей от 5 до 10 лет, что делает её идеальной для семейного отдыха. Родители тоже смогут открыть для себя много нового

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В каких городах России еще есть Кремль? Почему в Москве его называли островом? Какого цвета был Московский Кремль в разные века? И как запомнить все башни? Почему все так хотят побывать в самом центре нашего города? Поищем ответы на эти вопросы вместе. А еще!

Раскроем обман, связанный с подземной рекой.

Поиграем в «Верю-не верю» и поговорим о птицах, которые охраняют Московский Кремль.

Отыщем голову Медузы Горгоны и загадаем желание там, где несколько веков бросали монетки на удачу в реку.

Ребята узнают, где придумали первые ценники и могли ли ездить трамваи по Красной площади.

И, конечно, не только дети, но их взрослые смогут узнать для себя много нового и интересного в доступной, интересной и интерактивной форме.

Маршрут экскурсии

Нас ждет экскурсия по Александровскому саду (если повезет, захватим смену караула)

Выйдем на Красную площадь через нулевой километр

Посмотрим здание исторического музея и первый государственный универмаг. В холодное время года обязательно зайдем туда погреться и насладимся внутренним убранством.

А завершим на смотровой площадки с видом на Москву

Организационные детали