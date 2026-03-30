47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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были Виктория и Карина. Оба гида были прекрасны. Я лично была у Виктории, но другие родители говорили, что у Карины тоже все понравилось. Экскурсия точно познавательная (даже для меня), но не перегруженная. Чтобы детям было интереснее они наклеивали на карту наклейки с достопримечательностями, около которых мы останавливались. Виктория активно вовлекала детей в диалог и заинтересовывала поисками ответов на вопросы. Постоянная смена деятельности (и загадки, и игры, и поиски чего-то).

Отдельно хочу отметить, было жарко, гид всегда останавливала детей в тенечке. Отвечала на вопросы детей.

Коммуникация с Аленой тоже очень оперативная. Все четко, оперативно и понятно. . Накануне напомнила, взять воду и головные уборы (То есть думают не только о наполнении программы, но и о комфорте и безопасности детей).

Спасибо Трипстеру и команде за прекрасный день!