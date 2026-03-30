47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей 7-15 лет

Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Мы пройдём вокруг Кремлёвских стен и поговорим о столице с 15 века до наших дней.

Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца.

Чтобы заработать приз, придётся ответить на все вопросы и разгадать исторические и архитектурные задачки.
5
186 отзывов
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей 7-15 лет
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей 7-15 лет
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей 7-15 лет

Описание квеста

  • Ребята получат книжечку с легендой и заданиями, а ещё карту, которая поможет перемещаться по маршруту
  • Они будут разгадывать загадки и отвечать на вопросы, чтобы добраться до финала
  • Мы подведём итоги, составим зашифрованное слово и подарим памятный сувенир каждому ребёнку

Во время квеста дети:

  • Узнают, как Ивану Грозному подарили слона и почему Кремль оказался островом.
  • Найдут на Кремлёвской стене VIP-ложу царя и выяснят, как давались имена башням и что на самом деле происходило на Лобном месте
  • Увидят копейку 16 века — их делали на монетном дворе прямо на Красной площади. Рассмотрят её под лупой и догадаются, почему она так называется
  • Услышат о пионерах и комсомоле, посмотрят на значки октябрят возле Мавзолея
  • А из рассказа о ГУМе поймут, о каких окнах шла речь в стихотворении Михалкова: «А из нашего окна площадь Красная видна!»

Кому подойдёт квест-экскурсия

Данный квест разработан для детей от 7 до 15 лет и носит исключительно образовательный характер, не имея ничего общего с комнатными квестами. Для младших ребят 5-9 лет предусмотрены спокойные игры без беготни, а для участников старше 10 лет — задания на внимательность и сообразительность. Детям лучше заранее объяснить, что никаких страшилок, бродилок не будет.

Организационные детали

  • В конце программы каждый участник получит памятный сувенир. Подарок входит в стоимость экскурсии
  • С детьми обязательно должен быть кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка
  • Игру можно провести для школьных групп, стоимость для группы 6–12 детей — 1500 ₽ за чел., 13–24 — 1400 ₽ за чел., от 25 детей — 1300 ₽ за чел.
  • Квест для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Кутафьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
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диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов. Кто будет рядом с вашим ребёнком? Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед. Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно. Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича. Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов. Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов. Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 186 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
ходили на экскурсию с детьми 5 и 8 лет, остались все в восторге! экскурсовод Юлия великолепно нашла подход к детям, очень интересно рассказала про Александровский сад, Красную площадь, Собор Василия Блаженого и многое другое. получилась Замечательная познавательная прогулка! очень рекомендую!
ходили на экскурсию с детьми 5 и 8 лет, остались все в восторге! экскурсовод Юлия великолепно
ходили на экскурсию с детьми 5 и 8 лет, остались все в восторге! экскурсовод Юлия великолепно
ходили на экскурсию с детьми 5 и 8 лет, остались все в восторге! экскурсовод Юлия великолепно
ходили на экскурсию с детьми 5 и 8 лет, остались все в восторге! экскурсовод Юлия великолепно
ходили на экскурсию с детьми 5 и 8 лет, остались все в восторге! экскурсовод Юлия великолепно
ходили на экскурсию с детьми 5 и 8 лет, остались все в восторге! экскурсовод Юлия великолепно
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь! Нам очень приятно, что экскурсия понравилась детям. Ждем Вас на другие программы.
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С
Огромное спасибо чудесному экскурсоводу Полине за замечательный квест-экскурсию! Дети в восторге, все с интересом слушали и выполняли задания!
Огромное спасибо чудесному экскурсоводу Полине за замечательный квест-экскурсию! Дети в восторге, все с интересом слушали и выполняли задания!
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А
Невероятно чудесная Полиночка абсолютно доступным дружеским языком провела экскурсию-квест нашей дочери 9 лет, учитывая, что ребенок весь день был занят в пути, а экскурсия была в 17.30. Поля сумела заинтересовать,
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ребенок держал в руках карту с загадками и наклейками и с люботытмтвои отвечала на наводящие вопросы и вопросы в стиле «загадок».
Мы (родители) остались очень довольны, учитывая, что мы живем в Санкт-Петербурге и ребенок посещает с 4-х лет по абонементам разные музеи и выставки в стиле «квест».
Спасибо большое организаторам, все было быстро, без задержек в очень любезной форме.

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О
На окончание учебного года (2ой класс) запланировали экскурсию-квест по Красной площади. Было 20 детей, поэтому нашу группу организатор разделила на 2 подгруппы и дала нам 2 гида. Гиды у нас
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были Виктория и Карина. Оба гида были прекрасны. Я лично была у Виктории, но другие родители говорили, что у Карины тоже все понравилось. Экскурсия точно познавательная (даже для меня), но не перегруженная. Чтобы детям было интереснее они наклеивали на карту наклейки с достопримечательностями, около которых мы останавливались. Виктория активно вовлекала детей в диалог и заинтересовывала поисками ответов на вопросы. Постоянная смена деятельности (и загадки, и игры, и поиски чего-то).
Отдельно хочу отметить, было жарко, гид всегда останавливала детей в тенечке. Отвечала на вопросы детей.
Коммуникация с Аленой тоже очень оперативная. Все четко, оперативно и понятно. . Накануне напомнила, взять воду и головные уборы (То есть думают не только о наполнении программы, но и о комфорте и безопасности детей).
Спасибо Трипстеру и команде за прекрасный день!

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Ю
Ребёнку очень понравилось, большое спасибо!
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Н
Замечательная экскурсия - интересно, познавательно, форма подачи и продолжительность оптимальны для детей! Гид Виктория преподносит материал увлекательно, строит с детьми диалог, вовлекая в историю. Было интересно и детям, и сопровождающим взрослым, время пролетело незаметно. Казалось бы детская экскурсия, в легкой форме, но даже взрослые для себя открыли много нового. Однозначно рекомендую к посещению
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