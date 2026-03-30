47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдём вокруг Кремлёвских стен и поговорим о столице с 15 века до наших дней.
Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца.
Чтобы заработать приз, придётся ответить на все вопросы и разгадать исторические и архитектурные задачки.
Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца.
Чтобы заработать приз, придётся ответить на все вопросы и разгадать исторические и архитектурные задачки.
Описание квеста
- Ребята получат книжечку с легендой и заданиями, а ещё карту, которая поможет перемещаться по маршруту
- Они будут разгадывать загадки и отвечать на вопросы, чтобы добраться до финала
- Мы подведём итоги, составим зашифрованное слово и подарим памятный сувенир каждому ребёнку
Во время квеста дети:
- Узнают, как Ивану Грозному подарили слона и почему Кремль оказался островом.
- Найдут на Кремлёвской стене VIP-ложу царя и выяснят, как давались имена башням и что на самом деле происходило на Лобном месте
- Увидят копейку 16 века — их делали на монетном дворе прямо на Красной площади. Рассмотрят её под лупой и догадаются, почему она так называется
- Услышат о пионерах и комсомоле, посмотрят на значки октябрят возле Мавзолея
- А из рассказа о ГУМе поймут, о каких окнах шла речь в стихотворении Михалкова: «А из нашего окна площадь Красная видна!»
Кому подойдёт квест-экскурсия
Данный квест разработан для детей от 7 до 15 лет и носит исключительно образовательный характер, не имея ничего общего с комнатными квестами. Для младших ребят 5-9 лет предусмотрены спокойные игры без беготни, а для участников старше 10 лет — задания на внимательность и сообразительность. Детям лучше заранее объяснить, что никаких страшилок, бродилок не будет.
Организационные детали
- В конце программы каждый участник получит памятный сувенир. Подарок входит в стоимость экскурсии
- С детьми обязательно должен быть кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка
- Игру можно провести для школьных групп, стоимость для группы 6–12 детей — 1500 ₽ за чел., 13–24 — 1400 ₽ за чел., от 25 детей — 1300 ₽ за чел.
- Квест для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Кутафьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 186 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
ходили на экскурсию с детьми 5 и 8 лет, остались все в восторге! экскурсовод Юлия великолепно нашла подход к детям, очень интересно рассказала про Александровский сад, Красную площадь, Собор Василия Блаженого и многое другое. получилась Замечательная познавательная прогулка! очень рекомендую!
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь! Нам очень приятно, что экскурсия понравилась детям. Ждем Вас на другие программы.
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С
Огромное спасибо чудесному экскурсоводу Полине за замечательный квест-экскурсию! Дети в восторге, все с интересом слушали и выполняли задания!
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А
Невероятно чудесная Полиночка абсолютно доступным дружеским языком провела экскурсию-квест нашей дочери 9 лет, учитывая, что ребенок весь день был занят в пути, а экскурсия была в 17.30. Поля сумела заинтересовать,
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О
На окончание учебного года (2ой класс) запланировали экскурсию-квест по Красной площади. Было 20 детей, поэтому нашу группу организатор разделила на 2 подгруппы и дала нам 2 гида. Гиды у нас
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Ю
Ребёнку очень понравилось, большое спасибо!
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Н
Замечательная экскурсия - интересно, познавательно, форма подачи и продолжительность оптимальны для детей! Гид Виктория преподносит материал увлекательно, строит с детьми диалог, вовлекая в историю. Было интересно и детям, и сопровождающим взрослым, время пролетело незаметно. Казалось бы детская экскурсия, в легкой форме, но даже взрослые для себя открыли много нового. Однозначно рекомендую к посещению
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