47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Карта, деньги и книжечка

Ребята поделятся на команды: каждый получит книжечку с заданиями и карту, которая поможет нам перемещаться по маршруту. Детей ждут вопросы и загадки, за правильный ответ ребенок получает старинную деньгу. В конце квеста мы подведем итоги и определим победителя — но памятный сувенир обязательно получит каждый.

Москва с 15-го века до наших дней

Я расскажу о том, как Ивану Грозному подарили слона и где находился первый Московский зверинец, объясню, как получилось, что Кремль оказался островом. Дети найдут на Кремлевской стене VIP-ложу царя, узнают, как давались имена башням, и что на самом деле происходило на Лобном месте. Я покажу настоящую копейку 16-го века — их делали на монетном дворе прямо на Красной площади. Ребята рассмотрят её под лупой и догадаются, почему она так называется. Возле Мавзолея дети услышат о пионерах и комсомоле, посмотрят на значки октябрят. А из рассказа о ГУМе поймут, о каких окнах шла речь в стихотворении Михалкова: «А из нашего окна площадь Красная видна!»

Кому подойдет экскурсия