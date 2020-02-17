110 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Посвящение в москвичи – Красная площадь для детей

Классическая экскурсия по Красной площади для детей от 7 до 14 лет

Елена и Ольга
Задать вопрос
Елена и Ольга – ваш гид
Чтобы полюбить Москву и пройти посвящение в москвичи, нужно узнать историю города, постараться его прочувствовать и понять.

А начнем мы наше знакомство с неповторимой и величественной Красной площади — места, которое в первую очередь стремятся посмотреть те, кто приехал в Москву впервые.

Юные путешественники узнают историю Москвы, увидят основные достопримечательности и пройдут викторину "Юный москвич", чтобы первое знакомство превратилось в любовь на всю жизнь.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Метро Театральная.
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии110 отзывов
4.93
Посвящение в москвичи – Красная площадь для детей
Посвящение в москвичи – Красная площадь для детей

Что вас ожидает

Программа подготовлена для детей от 7 до 14 лет

  • Мы проведем мини-путешествие вокруг стен древней Москвы: пройдем Красную площадь, Манежную площадь и Александровский сад.
  • Познакомимся с достопримечательностями — Спасской башней, Храмом Василия Блаженного, Лобным местом, памятником Минину и Пожарскому, Мавзолеем В.И.Ленина. Мы обязательно почтим минутой молчания героев у могилы Неизвестного солдата.
  • Ребята узнают, как зарождалась Москва, как появился Кремль, как росла и менялась Красная площадь. Услышат историю возникновения самого знаменитого сада у стен Кремля. Мы расскажем о гербе Москвы, о легендарных героях защитниках Отечества.
    Во время путешествия дети получат новые знания и, чтобы их закрепить, ответят на вопросы викторины «Юный москвич».
Посвящение в москвичи – Красная площадь для детей
Посвящение в москвичи – Красная площадь для детей
Посвящение в москвичи – Красная площадь для детей
Посвящение в москвичи – Красная площадь для детей
Посвящение в москвичи – Красная площадь для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро Театральная..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена и Ольга
Елена и Ольга
Мы аккредитованные московские экскурсоводы. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это наша работа, любимая, интересная и единственная. Мы работаем с семьями, группами и людьми, которые просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы столицы. Если вам интересна Москва, то мы будем рада открыть для вас новые и интересные стороны ее истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.
Напишите мне

110 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Были на экскурсии : по Красной площади. Экскурсия была для двух подростков13 и 14 лет. Они Москвичи,которых мало чем удивишь. Но неожиданно слушали Елену ,раскрывши рот. Этот экскурсовод прекрасно владеет аудиторией подростков. Это была экскурсия -диалог. Конечно же выяснилось, что не все ребятам было известно о хоженной,переложенный Красной площади, как они мнили. Взрослым тоже было очень интересно. Гида рекомендую однозначно!
Ирина
4 ноября 2019
На экскурсии были папа и дочка (9 лет). Всё очень понравилось! Елена, большое Вам спасибо!
27 октября 2019
Вчера ребята подготовительной группы были на экскурсии. Вместе с Еленой наши дети прошли по историческому центру Москвы. Елена делала волшебные "минуты мудрости".
Я, как профессиональный воспитатель с многолетним опытом работы, хочу высоко оценить ее работу: легко, в доступной для дошкольников игровой форме прошла экскурсия. Каждый ребенок был услышан, каждый был отмечен. Даже взрослым, которые присутствовали со своими детьми, очень понравилась информация и даже что-то новое узнали. Спасибо большое Елене!
13 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась! Много интереной информации, рассказано все очень доступно для детей. Большое спасибо Елене за внимание и терпение с нашими непоседами.
5 сентября 2019
Благодарим Елену за замечательную экскурсию по Красной площади! Увлекательный рассказ с запоминающимися подробностями очень понравился и детям и взрослым. Очень сожалеем, что у нас нет такого учителя истории, как Елена! Спасибо!
1 сентября 2019
Выражаем благодарность Елене за прекрасную экскурсию по Красной пл и Александровскому саду.
29 августа 2019
Ходили на экскурсию с детьми 15, 11 и 7 лет. Экскурсия однозначно понравится детям младшего школьного возраста. Экскурсовод отлично подает материал, готов ответить на любые вопросы и рассказывает не просто сухие факты, а делится какими-то интересными подробностями. В общем, отличный способ за пол дня рассказать и показать ребенку историю столицы.
16 августа 2019
Заместительная экскурсия. Гид доходчиво обьяснила все ребенку. Информация была интересна как детям, так и взрослым. Большое спасибо 😊
25 июля 2019
Отличная экскурсия,очень интересная,насыщенная,как раз очень подходит для детей. Оправдала все мои ожидания,а ребенок 7 лет очень много запомнил. Гид рассказывала простым,доступным языком,понятным ребенку, при этом наполняя экскурсию любопытными фактами. Спасибо большое.
2 июля 2019
Посетили с дочкой 9 лет экскурсию "Посвящение в москвичи -Красная площадь для детей". Потрясающая экскурсия! Елена замечательный рассказчик! В доступной форме, объясняя непонятные слова, рассказала нам о Красной площади и окружающих её объектах. Рассказ был настолько интересным, познавательным и информативным, что не заметили, как пролетели 2 часа и пришло время расставаться. Ребенку очень понравилось! Дочка весь вечер восхищалась замечательным экскурсоводом Еленой. Экскурсия очень интересна будет и родителям. Рекомендуем обязательно посетить данную экскурсию! Мы обязательно вернёмся к нашему любимому экскурсоводу Елене! Спасибо Вам огромное!!! Елена и Соня из Санкт-Петербурга
Ещё 100 отзывов

Елена и Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Московский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепостиМосковский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепостиМосковский Кремль для детей. Чудеса сказочной крепости
4500 за экскурсию
2 часа
100 отзывов
Экскурсия — квест для детей от 7 до 12 лет
Мы познакомим детей с Московским Кремлем. В доступной форме расскажем историю его возникновения и объясним, какое значение Кремль имеет сегодня.
Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столицеНеизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столицеНеизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице
4500 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Открыть новые атмосферные места в Москве и узнать их историю
Пожалуй, нет ни одного человека в России, который бы не слышал про знаменитый район Москвы - Таганку. Но Таганка у каждого своя. Даже для москвичей она разная. Для одних — это знаменитый театр с легендарными спектаклями Юрия Любимова. Для других — особый мир Храма Богородицы в Гончарах, словно драгоценный камень, вкрапленный в старые улочки Москвы. Для кого-то — ретропоказы в " Иллюзионе" или встречи с друзьями в Пауэрхаусе. Прогуливаясь улочками Таганки, ты забываешь, что находишься в центре дикого мегаполиса. А зная, какие удивительные места спрятаны во дворах и переулках, начинаешь возвращаться сюда снова и снова. На этой экскурсии мы познакомим вас с малоизвестной Таганкой, расскажем ее историю и поможем вам пополнить список любимых мест для прогулок.
Коломенское: открываем тайны царского дворцаКоломенское: открываем тайны царского дворцаКоломенское: открываем тайны царского дворца
5000 за экскурсию
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет
В воссозданной загородной резиденции царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» дети увидят красоту, которая поражала современников в 17 веке. Ребятам предстоит разгадать многочисленные загадки и шаг за шагом узнать об убранстве дворца со сказочной архитектурой, предметах домашнего обихода царской фамилии, о жизни самого батюшки-царя и его семьи, традициях и обычаях того времени.

Экскурсии для школьников в Москве

«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
5800 за экскурсию
2 часа
47 отзывов
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Приглашаю на одну из самых загадочных экскурсий вокруг Кремлевских стен. Ребят ждет не сухое повествование, но увлекательная командная игра. Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца. Придется «пошевелить мозгами», разгадать исторические и архитектурные задачки, ответить на все вопросы — и получить приз.
Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
4 отзыва
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Китайгородские сказки — интерактивный квест!Китайгородские сказки — интерактивный квест!Китайгородские сказки — интерактивный квест!
990 за человека
1 час
11 отзывов
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад!
В игровой форме я расскажу о Москве времен Великого княжества. Дети узнают, как раньше освещали улицы, какой товар предлагали купцы, где и чему учились талантливые подростки. Прогуливаясь лабиринтами Китай-города, мы обязательно найдем египетскую пирамиду, клад, спрятанный Иваном Грозным, и Красную площадь!
В гостях у царя Алексея Михайловича в КоломенскомВ гостях у царя Алексея Михайловича в КоломенскомВ гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
5700 за экскурсию
2 часа
25 отзывов
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Хотите попасть в гости к царю Алексею Михайловичу Романову и его семье? Они приглашают вас и обещают встретить по-царски. Вы попадете на пир, заседание Боярской думы, узнаете, чему учили царевичей, как они отдыхали и ходили в баню. А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки и головоломки, сориентироваться по плану и найти сундук. Будьте внимательны: любимый кот царя любит поиграть, и он постарается запутать вас!
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 летМосква-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 летМосква-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
От 7000 за экскурсию
2 часа
121 отзыв
Экскурсия с заданиями и призами на вершине небоскреба
Если вы обожаете приключения, головоломки и прогулки по удивительным местам Москвы, самое время отправиться на экскурсию по настоящему небоскрёбу! На прогулке ребят ждут интересные факты о башнях Москва-Сити и захватывающие городские панорамы с высоты смотровой площадки башни «Федерация». А затем участникам предстоит пройти хитроумный квест с увлекательными заданиями в разных точках небоскрёба!
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
скидка15%
3510 ₽
2984 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Недаром помнит вся Россия про день Бородина!
В одном из самых популярных музеев Москвы будет интересно и взрослым, и детям. Его экспозиция, особенно впечатляющая панорамная картина, помогут представить события далекого 1812 года. А я понятно и живо расскажу об Отечественной войне, о Бородинском сражении — «Битве гигантов», о солдатском быте и о человеческих судьбах.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы