110 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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возникновения и изменения Кремля, Красной площади. Отдельное спасибо за посещение места памяти героям ВОВ, историю возникновения мемориала- могилы неизвестного солдата, рассказа о традиции смены почетного караула у Вечного огня (это нужно и важно знать детям). Очень хорошая задумка у Елены проведение викторины как способ закрепления услышанной на экскурсии информации. Конечно, дети 7-8 лет непоседливы, они отвлекались во время экскурсии, а к концу экскурсии просто устали(через 1,5 часа). Но удивительно то, что на следующий день мы с родителями обменялись мнениями об экскурсии и поняли, что дети многое запомнили: и то, что древний Кремль был островом, окруженным водой; и про речку Неглинную по землей в Александровском саду; и то, что Куранты на Спасской башне играют музыку каждые 15 минут, и то, что башен Кремля 20, как пальцев на ногах и руках и еще много других интересных фактов. Елене большое спасибо!