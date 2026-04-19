110 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы полюбить Москву и пройти посвящение в москвичи, нужно узнать историю города, прочувствовать его и понять. А начнём мы наше погружение в прошлое с величественной Красной площади.
Юные путешественники услышат историю столицы, увидят основные достопримечательности и поучаствуют в викторине «Юный москвич», чтобы первое знакомство превратилось в любовь на всю жизнь.
Юные путешественники услышат историю столицы, увидят основные достопримечательности и поучаствуют в викторине «Юный москвич», чтобы первое знакомство превратилось в любовь на всю жизнь.
Описание экскурсии
Ребята познакомятся с такими достопримечательностями:
- Красная площадь
- Манежная площадь
- Александровский сад
- Спасская башня
- Храм Василия Блаженного
- Лобное место
- Памятник Минину и Пожарскому
- Мавзолей Ленина
А ещё:
- Обязательно почтят минутой молчания героев у могилы Неизвестного солдата
- Выяснят, как зарождалась Москва, как появился Кремль, росла и менялась Красная площадь
- Услышат историю возникновения самого знаменитого сада у стен Кремля
- Узнают о гербе Москвы и легендарных защитниках Отечества
- Ответят на вопросы викторины «Юный москвич»
Организационные детали
По запросу экскурсию можно провести для школьных групп до 30 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 7923 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 207 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена - профессионал своего дела. самое главное, что детям понравилось, все были включены в процесс! обратимся еще!
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С
Экскурсия по Красной площади оставила незабываемые впечатления! Это место пропитано историей и культурой нашей страны. Гулять среди величественных зданий, таких как Кремль, Храм Василия Блаженного и Государственный исторический музей —
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6 сентября 2025г группа второклассников (11 детей) с родителями совершили увлекательное путешествие в глубь веков. Мне как маме понравилась неторопливая спокойная подача материала, рассказанная простыми, понятными для детей словами история
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Я
Мы восторге! Хотим еще! Огромное спасибо за экскурсию!
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Д
Было очень интересно и детям, и взрослым. Все были вовлечены в повествование. Продуман тайминг, который позволил нам увидеть и услышать важные моменты
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Добрый день!
Заказывала экскурсию для своих детей (8 и 13 лет), которые первый раз были в г. Москве, очень хотели увидеть и побольше узнать о столице нашей родины. Встретились с экскурсоводом
Заказывала экскурсию для своих детей (8 и 13 лет), которые первый раз были в г. Москве, очень хотели увидеть и побольше узнать о столице нашей родины. Встретились с экскурсоводом
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