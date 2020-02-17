110 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Неизвестная Таганка: пополнить список любимых мест в столице

Открыть новые атмосферные места в Москве и узнать их историю

Пожалуй, нет ни одного человека в России, который бы не слышал про знаменитый район Москвы - Таганку. Но Таганка у каждого своя. Даже для москвичей она разная. Для одних — это знаменитый театр с легендарными спектаклями Юрия Любимова. Для других — особый мир Храма Богородицы в Гончарах, словно драгоценный камень, вкрапленный в старые улочки Москвы. Для кого-то — ретропоказы в " Иллюзионе" или встречи с друзьями в Пауэрхаусе. Прогуливаясь улочками Таганки, ты забываешь, что находишься в центре дикого мегаполиса. А зная, какие удивительные места спрятаны во дворах и переулках, начинаешь возвращаться сюда снова и снова. На этой экскурсии мы познакомим вас с малоизвестной Таганкой, расскажем ее историю и поможем вам пополнить список любимых мест для прогулок.