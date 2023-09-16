Перенестись на 100 лет назад, узнать о выдающихся артистах - и провести параллели с современностью
В России начала 20 века были стендапы? А мюзиклы? Что тогда звучало «из каждого утюга»? Я давно увлечён этой темой и приглашаю вас открыть интересную историю эстрадных заведений Москвы от начала НЭПа до конца 1930-х годов. Гулять будем по Тверской, где открывались различные кабаре и театры миниатюр, клубы и мюзик-холлы. Дополнят экскурсию архивные фото, аудио и видео.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История эстрады на Тверской и в соседних переулках
Мы начнём и завершим прогулку на Пушкинской площади. Что же успеем увидеть за 2 часа?
- Дом Нирнзее, в подвале которого располагалось сначала легендарное кабаре «Летучая мышь», затем «Кривой Джимми» и Театр сатиры.
- Бывший кинотеатр «Арс» и Театр юного зрителя — расскажу, какие интересные идеи постановок были у последнего.
- Конечно, мы не пройдём мимо Концертного зала им. Чайковского, и обсудим, как менялось это здание.
- Увидим Театр сатиры, который задал тенденцию развития мюзиклов.
- Заглянем в атмосферный двор кооператива «Труженик искусства» и пройдём по улице Малая Дмитровка.
- А у театра Ленком поговорим о развитии первых больших постановок, в том числе о спектакле «Юнона и Авось».
Вы узнаете:
- Где черпали вдохновение Ильф и Петров для «12 стульев»;
- Какие новшества привнёс Леонид Утёсов в Московский мюзик-холл;
- Как в электротеатре «Арс» появился фильм, снятый по популярной песне;
- Как смело выступала Рина Зелёна в кабаре «Нерыдай»;
- Какие американские джазмены выступали в СССР;
- Кто считается пионером советского джаза;
- И многое другое.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия с использованием радиогидов. Дополнительных расходов не предвидится.
в субботу в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. Тверская, Пушкинская
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григорий — ваш гид в Москве
Живу в Москве с самого рождения. Занимаюсь историей эстрады, музыки, танцев — и провожу тематические экскурсии с музыкальным наполнением. Веду блог в Telegram, Youtube, ВКонтакте и Дзене.
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