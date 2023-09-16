В России начала 20 века были стендапы? А мюзиклы? Что тогда звучало «из каждого утюга»? Я давно увлечён этой темой и приглашаю вас открыть интересную историю эстрадных заведений Москвы от начала НЭПа до конца 1930-х годов. Гулять будем по Тверской, где открывались различные кабаре и театры миниатюр, клубы и мюзик-холлы. Дополнят экскурсию архивные фото, аудио и видео.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История эстрады на Тверской и в соседних переулках

Мы начнём и завершим прогулку на Пушкинской площади. Что же успеем увидеть за 2 часа?

Дом Нирнзее, в подвале которого располагалось сначала легендарное кабаре «Летучая мышь», затем «Кривой Джимми» и Театр сатиры.

Бывший кинотеатр «Арс» и Театр юного зрителя — расскажу, какие интересные идеи постановок были у последнего.

Конечно, мы не пройдём мимо Концертного зала им. Чайковского, и обсудим, как менялось это здание.

Увидим Театр сатиры, который задал тенденцию развития мюзиклов.

Заглянем в атмосферный двор кооператива «Труженик искусства» и пройдём по улице Малая Дмитровка.

А у театра Ленком поговорим о развитии первых больших постановок, в том числе о спектакле «Юнона и Авось».

Вы узнаете:

Где черпали вдохновение Ильф и Петров для «12 стульев»;

Какие новшества привнёс Леонид Утёсов в Московский мюзик-холл;

Как в электротеатре «Арс» появился фильм, снятый по популярной песне;

Как смело выступала Рина Зелёна в кабаре «Нерыдай»;

Какие американские джазмены выступали в СССР;

Кто считается пионером советского джаза;

И многое другое.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия с использованием радиогидов. Дополнительных расходов не предвидится.