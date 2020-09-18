1 отзыв оставили туристы

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Хроники и фасады загадочных переулков

От Арбата до улицы Спиридоновка — петляя по этому красивому столичному «лабиринту», вы увидите здания-дворцы и услышите связанные с ними подчас мистические сюжеты. На фасадах мы найдем львов, пантер, сов, летучих мышей, баранов и других символических животных — я расскажу, как они здесь появились. А еще полюбуемся особняком в стиле модерн, по потолку которого ползут улитки, поговорим о его архитекторе и жильцах.

Топонимы и люди

Отдельной темой станут названия окрестных улиц и переулков — необычные, исторические и контрастные. Говорят, «было бы болото, а черти будут»: за пару часов вы поймете, как эта поговорка подходит к окрестностям Тверского бульвара. Конечно, на прогулке 👣 прозвучит много имен. Например, вы узнаете, кто в России первым основал автомобильный завод и одним из первых применил метод научной реставрации икон, кто построил замок 🏰 в «готическом стиле» и у чьей супруги шлейф был длиннее, а букет богаче, чем у цариц.

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