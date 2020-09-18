1 отзыв оставили туристы

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Мистические окрестности Тверского бульвара

Погулять по живописному району, обратить внимание на детали зданий и открыть местные загадки

5
1 отзыв
Marina
Marina – Гид из Москвы
Давайте отойдем на пару шагов от элегантного и в прошлом великосветского Тверского бульвара — чтобы погрузиться в мистические сюжеты тихих переулков.

На фоне нарядных московских особняков вы услышите таинственные и неизвестные истории 📖 их владельцев, изучите символы на фасадах и узнаете о названиях местных улиц.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Мистические окрестности Тверского бульвара
Мистические окрестности Тверского бульвара

Что вас ожидает

Хроники и фасады загадочных переулков
От Арбата до улицы Спиридоновка — петляя по этому красивому столичному «лабиринту», вы увидите здания-дворцы и услышите связанные с ними подчас мистические сюжеты. На фасадах мы найдем львов, пантер, сов, летучих мышей, баранов и других символических животных — я расскажу, как они здесь появились. А еще полюбуемся особняком в стиле модерн, по потолку которого ползут улитки, поговорим о его архитекторе и жильцах.

Топонимы и люди
Отдельной темой станут названия окрестных улиц и переулков — необычные, исторические и контрастные. Говорят, «было бы болото, а черти будут»: за пару часов вы поймете, как эта поговорка подходит к окрестностям Тверского бульвара. Конечно, на прогулке 👣 прозвучит много имен. Например, вы узнаете, кто в России первым основал автомобильный завод и одним из первых применил метод научной реставрации икон, кто построил замок 🏰 в «готическом стиле» и у чьей супруги шлейф был длиннее, а букет богаче, чем у цариц.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов
  • Все достопримечательности 🏛️ мы осматриваем снаружи
Начало и место завершения
🚩 на Арбатской площади
Мистические окрестности Тверского бульвара
Мистические окрестности Тверского бульвара
Мистические окрестности Тверского бульвара
Мистические окрестности Тверского бульвара
Мистические окрестности Тверского бульвара
Мистические окрестности Тверского бульвара
Мистические окрестности Тверского бульвара
Мистические окрестности Тверского бульвара
Мистические окрестности Тверского бульвара
Мистические окрестности Тверского бульвара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Marina
Marina
Коренная москвичка, аккредитованный экскурсовод, образование высшее, дополнительное образование по специальности «История искусства». Увлекаюсь разными видами искусства — музыкой, архитектурными стилями, историей Москвы, иконографией. Постоянно занимаюсь повышением квалификации — посещаю мастер-классы и тематические лекции по интересующим меня вопросам истории, искусствоведения и архитектуры. В любой деятельности считаю главным наличие творческого начала, увлеченности. Для меня работа экскурсовода — это живое общение с людьми, обмен мыслями, знаниями, совместный опыт познания шедевров искусства и истории города. Стремлюсь заинтересовать и увлечь аудиторию в процессе экскурсии, дать ощущение совместного творчества. Хочу быть востребованным, высокообразованным экскурсоводом, способным вдохновлять людей красотой произведений искусства.
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1 отзыв оставили туристы

18 сентября 2020
Были на экскурсии гида Марины с компанией коллег. Очень интересная экскурсия! Прогулялись по красивым местам, узнали много нового. Возникло желание позднее посетить музеи, о которых нам рассказывала Марина в ходе экскурсии. 3 часа пролетели незаметно, не смотря на прохладную и мокрую погоду, настроение после экскурсии было прекрасным. Спасибо!

Marina проводит ещё 2 экскурсии

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