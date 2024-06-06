Тверская улица – экскурсии в Москве

Найдено 25 экскурсий в категории «Тверская улица» в Москве, цены от 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
40 отзывов
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000 за всё до 12 чел.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Женские истории Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Завтра в 18:30
15 июня в 18:30
от 2 670 за всё до 6 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Завтра в 15:00
10 июня в 17:00
7 600 за всё до 5 чел.
Москва: инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
118 отзывов
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200 за человека
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
Узнать о женщинах, чьи тайны хранят роскошные особняки в переулках Тверской
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Завтра в 19:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 20 чел.
Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
9 июня в 20:00
10 июня в 08:30
6 900 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Тверской улице для школьников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Найти непередаваемую атмосферу старой Москвы на прогулке по главной улице столицы
Начало: в районе метро Охотный ряд
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Красная площадь и парк Зарядье
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Красная площадь и парк Зарядье
Прогуляться по самому центру Москвы, узнать о её знаковых местах и полюбоваться природой России
Начало: У памятника Жукову
Расписание: в четверг в 19:00
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
650 за человека
По вечерней Москве - с актрисой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По вечерней Москве - с актрисой
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
14 июня в 16:00
15 июня в 16:00
8 000 за всё до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
15 отзывов
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого
Начало: В районе метро Охотный ряд
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по стильному центру Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
История брендов в Москве: от Apple до Starbucks
Исследуйте историю знаменитых брендов Москвы и их влияние на нашу жизнь в уникальной экскурсии по стильному центру
Начало: У метро Тверская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Фаина Раневская и её московские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Фаина Раневская и её московские истории
Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Начало: возле станции метро «Маяковская»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Эстрадная Тверская: от кабаре до мюзик-холлов
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Эстрадная Тверская: от кабаре до мюзик-холлов
Перенестись на 100 лет назад, узнать о выдающихся артистах - и провести параллели с современностью
Начало: в районе СТ.М. Тверская, Пушкинская
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
600 за человека
Фотоэкскурсия по Тверской
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотоэкскурсия по Тверской
Открыть интересные факты о главной улице Москвы и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Пушкинской площади
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
5 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Огни вечерней Москвы»
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
23 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
15991 520 за человека
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
Начало: Тверская улица, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
Тверская 90-х: от дефицита к капитализму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тверская 90-х: от дефицита к капитализму
Изучить культурный ландшафт «лихой эпохи» и осознать его ценность
Начало: Возле станции метро «Охотный ряд»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
5 000 за всё до 10 чел.
Тверская: Пушкин, стиляги и партийная элита
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тверская: Пушкин, стиляги и партийная элита
Погрузиться в историю улицы, зайти в самой дорогой отель страны и узнать, где в СССР покупали жвачку
Начало: В районе станции метро «Тверская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Тайные дворики Тверской и Большой Никитской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайные дворики Тверской: путешествие по историческим улицам
Откройте для себя уединенные переулки Москвы в компании знающего гида. Погрузитесь в атмосферу тишины и искусства
Начало: в районе Камергерского переулка
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000 за всё до 5 чел.
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
В лёгком игровом формате узнать о жизни великого поэта, а также об улочках и домах, окружавших его
Начало: У памятника Пушкину (м. Пушкинская/Тверская/Чеховс...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 10 чел.
Старые Воротники: переплетение судеб и эпох
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Старые Воротники: переплетение судеб и эпох
Исследовать лабиринты переулков между Тверской и Малой Дмитровкой, беседуя об искусстве и литературе
Начало: Возле станции метро "Пушкинская"/"Тверская"
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
47004 230 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Огни вечерней Москвы»
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо!
  • Л
    Лия
    3 июня 2024
    Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
    Все супер! Брали индивидуальную экскурсию. Было интересно и комфортно.
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
    уже не первый раз пользуемся услугами Ирины, всё, как всегда, прелестно
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Фотоэкскурсия по Тверской
    Посетили фотоэкскурсию с Константином в качестве отмечания дня рождения)))) Нас было 6 девушек, каждую отдельно пофоткали, вместе тоже пофоткали. Фотографии
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    получили на следующий день и они все прям классные!!! Все девчонки очень довольны и теперь останутся такие красивые воспоминания о проведенном вместе дне. Константин интересно и простым языком рассказывает обо всем, можно задать доп. вопросы или порассуждать на какие-то темы. В полтора часа не уложились, гуляли больше положенного. Устали, но это приятная усталость… И мозгами пошевелить и попозировать))) Спасибо!

  • А
    Анна
    2 июня 2024
    Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
    Виктория, спасибо большое за такую интересную экскурсию) мы всегда останавливаемся на Тверской, когда бываем в Москве, и было очень любопытно узнать удивительные факты об этой улице! И какие неожиданные открытия в переулках! Мы в восторге!!!
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Женские истории Москвы
    Лариса, огромное спасибо за безумно интересную и познавательную экскурсию! Очень атмосферно, истории женщин восхищают и вдохновляют! Смотришь на знакомую Москву
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    совершенно другими глазами, привычные места открываются с новой стороны. Видно, как Вы любите свою работу и с какой радостью делитесь своими знаниями с окружающими! Мы в восторге!

  • Л
    Любовь
    30 мая 2024
    Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
    Экскурсовод смог заинтересовать компанию из людей разных возрастов. Было интересно и детям, и взрослым. А еще было приятной неожиданностью, что нас угостили булочками собственного производства. Рекомендую в качестве семейного экскурсовода, мы все остались довольны прогулкой
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Автобусная экскурсия «Огни вечерней Москвы»
    Знающий, эрудированный экскурсовод, отличная навигация в дороге, удобное место отправления. И цена для такой экскурсии вполне приемлемая
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по стильному центру Москвы
    Экскурсия необычна по содержанию, Виктория рассказывает интересно, у нее есть свое видение истории брендов, которое структурировано и понятно. Детям 14 лет было интересно.
  • Е
    Ефим
    24 мая 2024
    Незабываемая Москва! Обзорная по столице
    Я несколько раз брал автобусную экскурсию по Москве. Это экскурсия понравилось по содержанию и охвату. Молодцы, так держать!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Тверская улица»

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  3. Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
  4. Женские истории Москвы
  5. Один день из жизни Сергея Есенина
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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