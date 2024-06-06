🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории Начало: Около метро Пушкинская 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 40 отзывов Экскурсия-квест «Двенадцать стульев» Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами Начало: В районе станции метро «Маяковская» 18 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра Начало: перед входом в театр им. Моссовета 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 41 отзыв Женские истории Москвы Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода от 2 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Один день из жизни Сергея Есенина Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека Начало: У метро Чеховская 7 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Москва: инструкция по применению Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе Начало: метро «Театральная», выход 10 от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 118 отзывов Незабываемая Москва! Обзорная по столице Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии Начало: У театра сатиры 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв По Тверской до Садового кольца: киноистория района Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы Начало: У станции метро «Охотный ряд» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы Узнать о женщинах, чьи тайны хранят роскошные особняки в переулках Тверской Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину 6 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами Начало: У метро Арбатская 6 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов Экскурсия по Тверской улице для школьников Найти непередаваемую атмосферу старой Москвы на прогулке по главной улице столицы Начало: в районе метро Охотный ряд от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 3 отзыва Красная площадь и парк Зарядье Прогуляться по самому центру Москвы, узнать о её знаковых местах и полюбоваться природой России Начало: У памятника Жукову Расписание: в четверг в 19:00 650 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв По вечерней Москве - с актрисой Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы Начало: В районе метро Охотный ряд 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 15 отзывов Семейная квест-экскурсия по Тверской улице Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого Начало: В районе метро Охотный ряд 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов История брендов в Москве: от Apple до Starbucks Исследуйте историю знаменитых брендов Москвы и их влияние на нашу жизнь в уникальной экскурсии по стильному центру Начало: У метро Тверская 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Фаина Раневская и её московские истории Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь Начало: возле станции метро «Маяковская» от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 3 отзыва Эстрадная Тверская: от кабаре до мюзик-холлов Перенестись на 100 лет назад, узнать о выдающихся артистах - и провести параллели с современностью Начало: в районе СТ.М. Тверская, Пушкинская Расписание: в субботу в 15:00 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Фотоэкскурсия по Тверской Открыть интересные факты о главной улице Москвы и получить профессиональные снимки на память Начало: На Пушкинской площади 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 5% скидка Групповая 2.5 часа 23 отзыва Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией Начало: У парка Зарядье 1599 1 520 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 1 час Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении) Начало: Тверская улица, 9 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тверская 90-х: от дефицита к капитализму Изучить культурный ландшафт «лихой эпохи» и осознать его ценность Начало: Возле станции метро «Охотный ряд» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тверская: Пушкин, стиляги и партийная элита Погрузиться в историю улицы, зайти в самой дорогой отель страны и узнать, где в СССР покупали жвачку Начало: В районе станции метро «Тверская» 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тайные дворики Тверской: путешествие по историческим улицам Откройте для себя уединенные переулки Москвы в компании знающего гида. Погрузитесь в атмосферу тишины и искусства Начало: в районе Камергерского переулка 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина» В лёгком игровом формате узнать о жизни великого поэта, а также об улочках и домах, окружавших его Начало: У памятника Пушкину (м. Пушкинская/Тверская/Чеховс... 7 500 ₽ за всё до 10 чел.