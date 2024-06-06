1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
Завтра в 18:30
15 июня в 18:30
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Завтра в 15:00
10 июня в 17:00
7 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По Тверской до Садового кольца: киноистория района
Прогулка по самой кинематографичной улице в центре Москвы
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
Узнать о женщинах, чьи тайны хранят роскошные особняки в переулках Тверской
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Завтра в 19:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
9 июня в 20:00
10 июня в 08:30
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Найти непередаваемую атмосферу старой Москвы на прогулке по главной улице столицы
Начало: в районе метро Охотный ряд
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1.5 часа
Красная площадь и парк Зарядье
Прогуляться по самому центру Москвы, узнать о её знаковых местах и полюбоваться природой России
Начало: У памятника Жукову
Расписание: в четверг в 19:00
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
650₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По вечерней Москве - с актрисой
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
14 июня в 16:00
15 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого
Начало: В районе метро Охотный ряд
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
История брендов в Москве: от Apple до Starbucks
Исследуйте историю знаменитых брендов Москвы и их влияние на нашу жизнь в уникальной экскурсии по стильному центру
Начало: У метро Тверская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фаина Раневская и её московские истории
Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Начало: возле станции метро «Маяковская»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Эстрадная Тверская: от кабаре до мюзик-холлов
Перенестись на 100 лет назад, узнать о выдающихся артистах - и провести параллели с современностью
Начало: в районе СТ.М. Тверская, Пушкинская
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
600₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Тверской
Открыть интересные факты о главной улице Москвы и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Пушкинской площади
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
15991 520₽ за человека
Аудиогид
1 час
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
Начало: Тверская улица, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тверская 90-х: от дефицита к капитализму
Изучить культурный ландшафт «лихой эпохи» и осознать его ценность
Начало: Возле станции метро «Охотный ряд»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверская: Пушкин, стиляги и партийная элита
Погрузиться в историю улицы, зайти в самой дорогой отель страны и узнать, где в СССР покупали жвачку
Начало: В районе станции метро «Тверская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайные дворики Тверской: путешествие по историческим улицам
Откройте для себя уединенные переулки Москвы в компании знающего гида. Погрузитесь в атмосферу тишины и искусства
Начало: в районе Камергерского переулка
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
В лёгком игровом формате узнать о жизни великого поэта, а также об улочках и домах, окружавших его
Начало: У памятника Пушкину (м. Пушкинская/Тверская/Чеховс...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Старые Воротники: переплетение судеб и эпох
Исследовать лабиринты переулков между Тверской и Малой Дмитровкой, беседуя об искусстве и литературе
Начало: Возле станции метро "Пушкинская"/"Тверская"
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
47004 230₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо!
- ЛЛия3 июня 2024Все супер! Брали индивидуальную экскурсию. Было интересно и комфортно.
- ИИгорь3 июня 2024уже не первый раз пользуемся услугами Ирины, всё, как всегда, прелестно
- ААнастасия3 июня 2024Посетили фотоэкскурсию с Константином в качестве отмечания дня рождения)))) Нас было 6 девушек, каждую отдельно пофоткали, вместе тоже пофоткали. Фотографии
- ААнна2 июня 2024Виктория, спасибо большое за такую интересную экскурсию) мы всегда останавливаемся на Тверской, когда бываем в Москве, и было очень любопытно узнать удивительные факты об этой улице! И какие неожиданные открытия в переулках! Мы в восторге!!!
- ННаталья31 мая 2024Лариса, огромное спасибо за безумно интересную и познавательную экскурсию! Очень атмосферно, истории женщин восхищают и вдохновляют! Смотришь на знакомую Москву
- ЛЛюбовь30 мая 2024Экскурсовод смог заинтересовать компанию из людей разных возрастов. Было интересно и детям, и взрослым. А еще было приятной неожиданностью, что нас угостили булочками собственного производства. Рекомендую в качестве семейного экскурсовода, мы все остались довольны прогулкой
- ССергей26 мая 2024Знающий, эрудированный экскурсовод, отличная навигация в дороге, удобное место отправления. И цена для такой экскурсии вполне приемлемая
- ЮЮлия25 мая 2024Экскурсия необычна по содержанию, Виктория рассказывает интересно, у нее есть свое видение истории брендов, которое структурировано и понятно. Детям 14 лет было интересно.
- ЕЕфим24 мая 2024Я несколько раз брал автобусную экскурсию по Москве. Это экскурсия понравилось по содержанию и охвату. Молодцы, так держать!
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