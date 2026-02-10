7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Интерактивная экскурсия по Тверской улице для детей 7-12 лет

Прогулка по Тверской улице в Москве для детей и родителей. Узнайте историю улицы, её тайны и насладитесь атмосферой старой Москвы
Детям и их родителям предлагается уникальная возможность прогуляться по Тверской улице, одной из главных улиц Москвы.

Участники узнают, как улица выглядела в разные эпохи, посетят атмосферные места, о которых не знают
читать дальшеуменьшить

даже местные жители.

В ходе экскурсии дети смогут познакомиться с историей первой электростанции, увидеть знаменитый театр и дом, напоминающий матрешку.

Прогулка завершится на гастрономической ноте, где вспомнят о Филипповской булочной и Елисеевском гастрономе

4.8
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Исторические факты о Тверской
  • 🏛️ Уникальные архитектурные объекты
  • 🎭 Встреча с культурными памятниками
  • 🧩 Интерактивные задания для детей
  • 🍞 Гастрономические открытия
Интерактивная экскурсия по Тверской улице для детей 7-12 лет
Интерактивная экскурсия по Тверской улице для детей 7-12 лет
Интерактивная экскурсия по Тверской улице для детей 7-12 лет

Что можно увидеть

  • Манежная площадь
  • Театр
  • Дом К.И. Чуковского
  • Елисеевский гастроном

Описание экскурсии

Пройдём от Манежной площади до Пушкинской — закоулками и переулками. Окунёмся в атмосферу старой улицы и представим, как выглядела Тверская 100 лет назад. На этой прогулке юные исследователи:

  • встретят первую электростанцию и знаменитый театр
  • с помощью азбуки Морзе вспомнят названия сказок Чуковского
  • увидят дом, который похож на матрёшку
  • разгадают ребус, связанный с памятником Юрию Долгорукому
  • разберутся, как на Тверской передвигали дома
  • услышат о Филипповской булочной и Елисеевском гастрономе
  • поймут, что за каждым зданием скрывается много интересного — стоит только внимательно посмотреть

Организационные детали

  • По запросу адаптирую материал для детей постарше
  • Экскурсию можно провести для школьной группы — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2094 туристов
Я более 20 лет увлечённо изучаю Москву. В основном провожу экскурсии для детей 7-14 лет, а также их родителей, чтобы рассказать им сказки о нашем городе. У меня авторские экскурсии, на
читать дальшеуменьшить

каждой из которых мы составляем карты, разгадываем ребусы, решаем кроссворды и, конечно же, играем. В заключение ребята получают сладкое угощение, а родители – вопросы и ответы к кроссвордам, чтобы через некоторое время можно было бы с детьми вспомнить, где мы ходили, о чём говорили и что видели. Я надеюсь, что если ребенку понравится экскурсия, увлекут истории, рассказанные мной во время прогулки, то у нашего города есть шанс сохранить ту непередаваемую атмосферу Старой Москвы, которая постепенно исчезает. Наверно, в этом и заключается моя миссия как гида в нашем городе.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
1
А
Все было отлично. Детям понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Нина
Спасибо Елене за интересную прогулку. Кроссворды, ребусы, азбука Морзе -дети были в фокусе всю экскурсию. Привычная Тверская открылась с новой стороны.
Спасибо Елене за интересную прогулку. Кроссворды, ребусы, азбука Морзе -дети были в фокусе всю экскурсию. Привычная
Спасибо Елене за интересную прогулку. Кроссворды, ребусы, азбука Морзе -дети были в фокусе всю экскурсию. Привычная
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Добрый вечер! Наша экскурсия состоялась 13 июня по Тверской улице с замечательным гидом Уструговой Еленой. Экскурсия была интересной,насыщенной и занимательной для детей(детям были предложены кроссворд,ребус и чтение азбуки Морзе по
читать дальшеуменьшить

материалу экскурсии). Елена использовала и фотоматериалы старой застройки на Тверской,и рассказала об интересных,курьёзных,трагичных фактах исторического центра. Наша семья получила огромное удовольствие от этого путешествия. Привычные места мимо которых мы проходим каждый день наполнились новым смыслом. Я благодарна Елене за эту волшебную прогулку. Рекомендую).

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Я подарила эту экскурсию племяннице на Новый год. Елена подготовила сертификат в праздничной папке. Так что подарок выглядит презентабельно. Недавно племянница воспользовалась подаренным сертификатом и вместе со своими друзьями отправилась
читать дальшеуменьшить

на прогулку. Всем ребятам экскурсия очень понравилась. После прогулки ребенок ещё долго был под впечатлением и взахлёб пересказывала все, что узнал) единственной её жалобой было то, что прогулка была настолько интересной, что она не заметила, как пролетело время)
Спасибо большое Елене за продуктивное времяпрепровождение!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хотим поблагодарить Елену за чудесную экскурсию, которую она провела для нас 21 ноября по Тверской улице. С нами были детки 10 и 13 лет. Хоть день выдался прохладным, дети были
читать дальшеуменьшить

увлечены занимательным рассказом. Елена очень творчески подошла к экскурсии. В процесс детям было предложено пройти квест, разгадать кроссворд и шараду. И взрослые и дети остались в восторге от похода!! Елена, желаем Вам удачи!! Обязательно вернемся к Вам для дальнейшего знакомства детей с нашей прекрасной столицей!!

Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо огромное Елене за прекрасно проведённое время! Дети с огромным удовольствием гуляли и узнали много интересного! Делились впечатлениями и продолжали вспоминать все то, что увидели и услышали с огромным интересом
читать дальшеуменьшить

и на следующий день!!! Елена прекрасно подготовила экскурсию для детей, они не заметили как пролетело время, кстати и взрослым тоже было очень интересно и познавательно как и детям))) спасибо Елене и команде трипстер за прекрасного гида!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Интерактивная экскурсия по Тверской улице для детей 7-12 лет»

Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Квест
до 10 чел.
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы с детьми, разгадывая загадки и открывая тайны Тверской улицы. Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
24 авг в 11:30
от 8000 ₽ за всё до 6 чел.
Загадочный Китай-город для детей 7-14 лет
Пешая
1.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Китай-город для детей 7-14 лет
Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях
Начало: У метро «Китай-город»
15 авг в 10:00
16 авг в 13:00
от 7900 ₽ за всё до 6 чел.
Квест по переулкам Арбата для детей 5-12 лет
Пешая
2 часа
10 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест по переулкам Арбата для детей 5-12 лет
Про венский дом, Чебурашку и невесту Пушкина
Начало: На Арбатской площади
14 авг в 19:00
15 авг в 11:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Пешая
2 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
22 авг в 16:00
23 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 6000 ₽ за группу