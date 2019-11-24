7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Многие не любят гулять по Тверской, считая ее шумной и многолюдной. Но мне хочется изменить ваше отношение к этой удивительной улице.

Что вас ожидает

Мы пройдем от Манежной площади до Пушкинской закоулками и переулками, и вы сможете услышать настоящую тишину, окунуться в атмосферу старой улицы, представить себе, как выглядела Тверская еще сто лет назад.

Мы встретим на своем пути и первую электростанцию, и знаменитый театр. Возле дома, где жил К.И.Чуковский, с помощью азбуки Морзе (ведь рядом Телеграф) вспомним названия его сказок. Увидим дом, который похож на матрешку, потому что скрывает в себе постройки разных эпох.

С помощью ребусов уточним названия площади, на которой стоит памятник Юрию Долгорукому.

Многие дома на Тверской стоят не на своем месте и мы попробуем разобраться, как все-таки передвигали дома и прочитаем стихотворение А.Барто «Дом переехал».

Закончим прогулку на гастрономической волне, потому что нельзя пройти по Тверской и не вспомнить Филипповскую булочную и знаменитый Елисеевский гастроном.

В результате экскурсии дети не только прогуляются по одной из самых важных улиц Москвы, но и поймут, что за каждым зданием скрывается много интересного, стоит только посмотреть внимательнее.