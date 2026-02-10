7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Детям и их родителям предлагается уникальная возможность прогуляться по Тверской улице, одной из главных улиц Москвы.
Участники узнают, как улица выглядела в разные эпохи, посетят атмосферные места, о которых не знают
Участники узнают, как улица выглядела в разные эпохи, посетят атмосферные места, о которых не знают
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Исторические факты о Тверской
- 🏛️ Уникальные архитектурные объекты
- 🎭 Встреча с культурными памятниками
- 🧩 Интерактивные задания для детей
- 🍞 Гастрономические открытия
Что можно увидеть
- Манежная площадь
- Театр
- Дом К.И. Чуковского
- Елисеевский гастроном
Описание экскурсии
Пройдём от Манежной площади до Пушкинской — закоулками и переулками. Окунёмся в атмосферу старой улицы и представим, как выглядела Тверская 100 лет назад. На этой прогулке юные исследователи:
- встретят первую электростанцию и знаменитый театр
- с помощью азбуки Морзе вспомнят названия сказок Чуковского
- увидят дом, который похож на матрёшку
- разгадают ребус, связанный с памятником Юрию Долгорукому
- разберутся, как на Тверской передвигали дома
- услышат о Филипповской булочной и Елисеевском гастрономе
- поймут, что за каждым зданием скрывается много интересного — стоит только внимательно посмотреть
Организационные детали
- По запросу адаптирую материал для детей постарше
- Экскурсию можно провести для школьной группы — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2094 туристов
Я более 20 лет увлечённо изучаю Москву. В основном провожу экскурсии для детей 7-14 лет, а также их родителей, чтобы рассказать им сказки о нашем городе. У меня авторские экскурсии, на
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все было отлично. Детям понравилось.
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Спасибо Елене за интересную прогулку. Кроссворды, ребусы, азбука Морзе -дети были в фокусе всю экскурсию. Привычная Тверская открылась с новой стороны.
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Добрый вечер! Наша экскурсия состоялась 13 июня по Тверской улице с замечательным гидом Уструговой Еленой. Экскурсия была интересной,насыщенной и занимательной для детей(детям были предложены кроссворд,ребус и чтение азбуки Морзе по
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Е
Я подарила эту экскурсию племяннице на Новый год. Елена подготовила сертификат в праздничной папке. Так что подарок выглядит презентабельно. Недавно племянница воспользовалась подаренным сертификатом и вместе со своими друзьями отправилась
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Е
Хотим поблагодарить Елену за чудесную экскурсию, которую она провела для нас 21 ноября по Тверской улице. С нами были детки 10 и 13 лет. Хоть день выдался прохладным, дети были
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В
Спасибо огромное Елене за прекрасно проведённое время! Дети с огромным удовольствием гуляли и узнали много интересного! Делились впечатлениями и продолжали вспоминать все то, что увидели и услышали с огромным интересом
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