7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Найти непередаваемую атмосферу старой Москвы на прогулке по главной улице столицы

Елена
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Елена – ваш гид
Я приглашаю детей 8 -13 лет, а также их родителей на прогулку по самой главной улице Москвы — Тверской, чтобы узнать, как она выглядела в разные века и почему стала такой важной.

Вы найдете атмосферные места, о существовании которых не догадываются москвичи, научитесь открывать обычные улицы с необычной стороны и замечать больше красоты вокруг.
От 4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Охотный ряд
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Экскурсия по Тверской улице для школьников

Многие не любят гулять по Тверской, считая ее шумной и многолюдной. Но мне хочется изменить ваше отношение к этой удивительной улице.

Что вас ожидает

  • Мы пройдем от Манежной площади до Пушкинской закоулками и переулками, и вы сможете услышать настоящую тишину, окунуться в атмосферу старой улицы, представить себе, как выглядела Тверская еще сто лет назад.
  • Мы встретим на своем пути и первую электростанцию, и знаменитый театр. Возле дома, где жил К.И.Чуковский, с помощью азбуки Морзе (ведь рядом Телеграф) вспомним названия его сказок. Увидим дом, который похож на матрешку, потому что скрывает в себе постройки разных эпох.
  • С помощью ребусов уточним названия площади, на которой стоит памятник Юрию Долгорукому.
  • Многие дома на Тверской стоят не на своем месте и мы попробуем разобраться, как все-таки передвигали дома и прочитаем стихотворение А.Барто «Дом переехал».
  • Закончим прогулку на гастрономической волне, потому что нельзя пройти по Тверской и не вспомнить Филипповскую булочную и знаменитый Елисеевский гастроном.

В результате экскурсии дети не только прогуляются по одной из самых важных улиц Москвы, но и поймут, что за каждым зданием скрывается много интересного, стоит только посмотреть внимательнее.

Экскурсия по Тверской улице для школьников
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Экскурсия по Тверской улице для школьников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Охотный ряд.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я более 20 лет увлеченно изучаю Москву. В основном провожу экскурсии для детей 7-14 лет, а также их родителей, чтобы рассказать им сказки о нашем городе. У меня авторские экскурсии, на каждой из которых мы составляем карты, разгадываем ребусы, решаем кроссворды и, конечно же, играем. В заключение ребята получают сладкое угощение, а родители – вопросы и ответы к кроссвордам, чтобы через некоторое время можно было бы с детьми вспомнить, где мы ходили, о чем говорили и что видели. Я надеюсь, что если ребенку понравится экскурсия, увлекут истории, рассказанные мной во время прогулки, то у нашего города есть шанс сохранить ту непередаваемую атмосферу Старой Москвы, которая постепенно исчезает. Наверно, в этом и заключается моя миссия как гида в Москве.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 ноября 2019
Хотим поблагодарить Елену за чудесную экскурсию, которую она провела для нас 21 ноября по Тверской улице. С нами были детки 10 и 13 лет. Хоть день выдался прохладным, дети были увлечены занимательным рассказом. Елена очень творчески подошла к экскурсии. В процесс детям было предложено пройти квест, разгадать кроссворд и шараду. И взрослые и дети остались в восторге от похода!! Елена, желаем Вам удачи!! Обязательно вернемся к Вам для дальнейшего знакомства детей с нашей прекрасной столицей!!
24 июня 2019
Добрый вечер!Наша экскурсия состоялась 13 июня по Тверской улице с замечательным гидом Уструговой Еленой.Экскурсия была интересной,насыщенной и занимательной для детей(детям были предложены кроссворд,ребус и чтение азбуки Морзе по материалу экскурсии).Елена использовала и фотоматериалы старой застройки на Тверской ,и рассказала об интересных ,курьёзных,трагичных фактах исторического центра.Наша семья получила огромное удовольствие от этого путешествия.Привычные места мимо которых мы проходим каждый день наполнились новым смыслом.Я благодарна Елене за эту волшебную прогулку.Рекомендую).
28 апреля 2019
Очень интересная экскурсия на казалось бы банально туристически исхоженном маршруте
Елена показала переулки у Тверской совершенно с новых ракурсов, интересные здания, красивые и захватывающие истории.
Елена захватила внимание и детей, и взрослых - в игровой форме обогащала детей, со знанием отвечала на любые каверзные вопросы въедливых взрослых.
Елена лучшая, самые положительные рекомендации!
28 мая 2018
Экскурсию мы заказывали по Арбату для детей 10 лет. Гид сухим языком вела рассказ, дети сначала пытались слушать, а потом начали бегать по Арбату кто куда. Мне пришлось бегать ща ними и собирать в кучу. В итоге пришлось прекратить экскурсию досрочно . Деньги взяли в полном объёме. Это не для 10 летних детей, скорее для пенсионеров.
4 мая 2018
Спасибо за интересное и с пользой проведенное время!
И взрослым, и детям (9-10 лет) было очень увлекательно! С удовольствием посмотрели на одну из шумных Московских улиц изнутри и действительно нашли тишину на Тверской, удивительно!
Наши мальчишки с интересом слушали и решали кроссворды и ребусы. Ещё и дедушкам/бабушкам потом викторины проводили))
Спасибо Елене ещё раз!
16 июля 2017
Спасибо огромное Елене за прекрасно проведённое время! Дети с огромным удовольствием гуляли и узнали много интересного! Делились впечатлениями и продолжали вспоминать все то, что увидели и услышали с огромным интересом и на следующий день!!! Елена прекрасно подготовила экскурсию для детей, они не заметили как пролетело время, кстати и взрослым тоже было очень интересно и познавательно как и детям))) спасибо Елене и команде трипстер за прекрасного гида!
9 июня 2016
Я подарила эту экскурсию племяннице на Новый год. Елена подготовила сертификат в праздничной папке. Так что подарок выглядит презентабельно. Недавно племянница воспользовалась подаренным сертификатом и вместе со своими друзьями отправилась на прогулку. Всем ребятам экскурсия очень понравилась. После прогулки ребенок ещё долго был под впечатлением и взахлёб пересказывала все, что узнал) единственной её жалобой было то, что прогулка была настолько интересной, что она не заметила, как пролетело время)
Спасибо большое Елене за продуктивное времяпрепровождение!

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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