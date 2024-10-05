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Предлагаю пешком прогуляться по одной из интереснейших улиц Москвы — Тверской.



Да не просто прогуляться, а найти и узнать историю домов, изменивших не только свой адрес, но и местоположение! Во время нашего путешествия мы найдем самый легкий объект «передвижки» и самый тяжелый, самый быстрый и самый медленно двигавшийся. Открою секрет, где можно увидеть картины из прошлого, не уходя с Пушкинской площади.