Предлагаю пешком прогуляться по одной из интереснейших улиц Москвы — Тверской.
Да не просто прогуляться, а найти и узнать историю домов, изменивших не только свой адрес, но и местоположение! Во время нашего путешествия мы найдем самый легкий объект «передвижки» и самый тяжелый, самый быстрый и самый медленно двигавшийся. Открою секрет, где можно увидеть картины из прошлого, не уходя с Пушкинской площади.
Да не просто прогуляться, а найти и узнать историю домов, изменивших не только свой адрес, но и местоположение! Во время нашего путешествия мы найдем самый легкий объект «передвижки» и самый тяжелый, самый быстрый и самый медленно двигавшийся. Открою секрет, где можно увидеть картины из прошлого, не уходя с Пушкинской площади.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии«Передвижные» дома Москвы Во время нашей прогулки-экскурсии я расскажу вам о генеральном плане перестройки Москвы и Тверской улице в частности. О домах, которые переехали. О том, почему некоторые дома не стали сносить, а сдвинули с «красной линии». Поговорим о доходных домах и их владельцах. Узнаем секрет успеха Торгового дома Елисеевых. Послушаем байку-историю о булочнике Филиппове, таракане и сайке с изюмом. Увидим дом, где жили холостяки, и выясним, как они обходились без кухни в квартире. Дойдем до дома, где уже более 200 лет засидает правительство города Москвы. Передвинем и этот дом! Я расскажу вам, что же за Трест занимался всеми передвижками зданий в нашем городе и кто такой Эммануил Гендель. Найдем русский теремок и выясним, как же он смог протиснуться на новое место жительства в небольшую арку между сталинскими домами. Важная информация:
- Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться по погоде. При необходимости захватите дождевик, зонт (в летний-осенний-весенний период).
- Экскурсия полностью пешеходная.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На экскурсии мы с вами увидим:
- Памятник А.С. Пушкину. Место встречи влюбленных на протяжении нескольких десятилетий. Памятник, который гуляет по бульварам по ночам
- Дом И. Сытина. Дом, где работала сестра В.И. Ленина. Один из переехавших домов советского времени
- Дом Нирнзее - дом для холостяков и "тучерез". Образец московского "небоскреба"
- Улица Тверская-Царская-Горького. Улица, которая неоднократно меняла свою ширину и название
- Мэрия Москвы. Прекрасный образец стиля классицизма в архитектуре, постороенный М. Казаковым. Дом побил все рекорды по скорости движения на свое новое место жительства при расширении Тверской улицы
- Саввинское Подворье. Уникальная постройка, притаившаяся во дворах. Дом-колодец
- МХТ им. Чехова. Последняя работа по передвижке Э. Генделя
- Гостиница "Националь". Одна из самых дорогих гостиниц столицы. Соперница "Метрополя"
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкинская площадь. Памятник А.С. Пушкину
Завершение: М. Охотный ряд. Манежная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Пешеходный маршрут разработан с учетом показа самых интересных и значимых исторических
- Архитектурных достопримечательностей Тверской улицы. Экскурсия проходит на улице
- На свежем воздухе. Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
5 окт 2024
Прекрасная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Ольгой! 😊❤️ 2 часа пролетели незаметно, очень интересно и познавательно! Огромное спасибо Ольге за проведённый вечер🌺, даже дождик не омрачил нашу прогулку!
И
Ирина
5 окт 2024
Т
Татьяна
24 сен 2024
Ольга, спасибо за интереснейшую экскурсию по Тверской! 😊
Очень ждём расписание на октябрь
Очень ждём расписание на октябрь
А
Алина
7 сен 2024
Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно и весело, очень классно прогулялись и узнали много нового
А
Алексей
7 сен 2024
Спасибо вам за экскурсию, было очень интересно!) Готовы побродить по Москве еще
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